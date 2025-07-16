تطلق MEXC تُطلق مواجهة العصر الذهبي مع سبائك ذهبية وجوائز BTC: حوض جوائز بقيمة 10,000,000 USDT في انتظاركم!





أطلقت MEXC رسميًا حدث " مواجهة العصر الذهبي: جوائز سبائك الذهب وBTC " بحوص جوائز إجمالي قدره 10 ملايين USDT. الحدث مفتوح لجميع المستخدمين، سواءً كانوا جددًا أو محترفين، مما يوفر فرصة فريدة للمشاركة والفوز بمكافآت حصرية. صُممت الفعالية لتوفير تجربة رفيعة المستوى للمستخدمين حول العالم، مما يُسهّل الانضمام والحصول على جوائز سخية.









- التسجيل المبكر: 13 يونيو، الساعة 16:00 - 17 يونيو، الساعة 15:55(UTC)

- التسجيل العام: 13 يونيو، الساعة 16:00 - ٤ يوليو، الساعة 08:00 (UTC)

- مدة الفعالية: 13 يونيو، الساعة 16:00 - ٤ يوليو، الساعة 08:00 (UTC)

- فترة السحب: 13 يونيو، الساعة 16:00 - ٥ يوليو، الساعة 08:00 (UTC)

- اختيار هاش كتلة BTC : سيتم اختيار الرقم الفائز بناءً على آخر خمسة أرقام من أول تجزئة لكتلة البيتكوين بعد الساعة 12:00:00 (UTC) في 4 يوليو 2025.









1) المستخدمون من البلدان أو المناطق غير المقيدة مؤهلون للمشاركة في هذا الحدث.

2) حسابات صانع السوق والحسابات الفرعية المؤسسية غير مؤهلة.

3) سيتم احتساب تداولات العقود الآجلة التي لا تتضمن رسومًا صفرية فقط للمشاركة في الحدث.

4）معظم المكافآت لا تتطلب التحقق من KYC. ومع ذلك، يتعين على الفائزين بالجائزة الكبرى (التي تزيد قيمتها عن 10000 USDT) استكمال عملية التحقق المتقدمة من KYC في غضون 7 أيام لضمان توزيع الجائزة بنجاح.









يتألف هذا الحدث السنوي لـ MEXC من أربعة أجزاء رئيسية: مكافأة التسجيل المبكر، وبطاقة الخدش اليومية، ومسابقة عجلة الحظ الأسبوعية، والسحب على الجائزة الكبرى.





للمشاركة، ما عليك سوى النقر على زر التسجيل الآن خلال فترة الحدث وإتمام صفقات العقود الآجلة. سيتم تحديد عدد فرص الفوز في السحب بناءً على حجم تداولك، مما يتيح لك الانضمام إلى أنشطة بطاقة الخدش اليومية، وعجلة الحظ الأسبوعية، والسحب على الجائزة الكبرى.













كيفية المشاركة:

1) خلال فترة التسجيل المبكر، تفضل بزيارة صفحة الفعالية وانقر على زر التسجيل الآن لإكمال تسجيلك.

2) اجمع حجم تداول لا يقل عن 50,000 USDT خلال الحدث.

3) سيحصل أول 2,000 مستخدم مسجل يستوفون شرط التداول على قسائم بقيمة 40,000 USDT. المكافآت محدودة ومتاحة حسب أسبقية التسجيل.

4) سيتم توزيع جميع المكافآت بعد انتهاء الحدث.













كيفية المشاركة:

1) تفضل بزيارة صفحة الفعالية وانقر على زر التسجيل الآن.

2) لكل يوم خلال الحدث، كل 50,000 USDT من إجمالي حجم التداول يمنحك فرصة واحدة للفوز ببطاقة خدش. يمكنك ربح 5 بطاقات خدش كحد أقصى يوميًا.

3) بعد استيفاء الشروط، تفضل بزيارة قسم المكافآت اليومية واستخدم منطقة الخدش للكشف عن المكافآت. يكشف كل خدش عن مبلغ بونص عشوائي. مجموعة المكافآت محدودة ومتاحة حتىنفاذ الكمية.

4) سيتم توزيع المكافآت فورًا أو خلال 24 ساعة كحد أقصى. مدة صلاحية البونص: 7 أيام.





ملاحظات:

1) انقر على خدش الآن لاستخدام فرصة واحدة، أو خدش الكل لاستخدام جميع الفرص المتاحة دفعةً واحدة.

2) يمكن تجميع فرص "خدش" واستخدامها في أي وقت خلال فترة سحب الحظ في الحدث.

مثال: إذا ربحت 5 فرص في اليوم الأول وكانت حوض المكافآت فارغة، ثم ربحت 5 فرص أخرى في اليوم الثاني أثناء نشاط الحوض، فيمكن للمستخدم استخدام جميع الفرص العشر في اليوم الثاني.













كيفية المشاركة:

1) انتقل إلى صفحة الحدث وانقر على زر التسجيل الآن للتسجيل.

2) خلال الحدث، مقابل كل 2,000,000 USDT من حجم التداول الأسبوعي التراكمي، يحصل المشاركون على فرصة واحدة للدوران (حتى 5 دورات أسبوعيًا).

3) بعد استيفاء الشروط، تفضل بزيارة قسم المفاجآت الأسبوعية واستخدم عجلة الحظ لسحب المكافآت. تمنح كل دورة بونص عشوائي. الجوائز رهن التوافر.

4) يتم توزيع المكافآت فورًا أو خلال 24 ساعة كحد أقصى. صلاحية البونص: 7 أيام.





ملاحظات:

1) انقر على زر عجلة الحظ في منتصف العجلة لاستخدام دورة واحدة، أو سحب الكل لاستخدام جميع الدورات المتاحة دفعةً واحدة.

2) يمكن تجميع فرص العجلة واستخدامها في أي وقت خلال فترة السحب. مثال: إذا ربح المستخدمون 5 فرص في الأسبوع الأول وكان حوض الجوائز فارغًا، ثم ربحوا 5 فرص أخرى في الأسبوع الثاني أثناء نشاط المجموعة، فيمكنهم تدوير اللعبة 10 مرات إجمالًا خلال الأسبوع الثاني.













كيفية المشاركة:

1）تفضل بزيارة صفحة الحدث وانقر على زر التسجيل الآن للانضمام.

2）مقابل كل 10,000,000 USDT من إجمالي حجم التداول خلال الحدث، يحصل المشاركون على رمز يانصيب فريد مُولّد. لا يوجد حد أقصى لعدد المشاركات.

4 يوليو 2025، الساعة 12:00 UTC. سيفوز صاحب أقرب نتيجة مطابقة بالجائزة الكبرى، والتي تشمل سبيكة الذهب وبيتكوين. لمزيد من الشفافية، يُمكنك التحقق من النتيجة على موقع 3）سيتم تحديد الرقم الفائز بناءً على الأرقام الخمسة الأخيرة من أول هاش لكتلة بيتكوين مُولّدة بعد، الساعة 12:00 UTC. سيفوز صاحب أقرب نتيجة مطابقة بالجائزة الكبرى، والتي تشمل. لمزيد من الشفافية، يُمكنك التحقق من النتيجة على موقع blockchain.com

4）سيتم توزيع الجوائز خلال 7 أيام عمل من انتهاء الحدث.









يمكنك عرض رموز اليانصيب الخاصة بك لسحب الجائزة الكبرى النهائية على صفحة الحدث والتحقق مما إذا كانت مشاركتك قد فازت.









للحصول على التفاصيل الكاملة حول توزيع الجوائز وقواعد المشاركة وسياسات المكافآت، يرجى الرجوع إلى قواعد الحدث الكاملة على صفحة الحدث الرسمية.













إخلاء مسؤولية: