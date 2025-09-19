كيفية تصدير سجل طلبات العقود الآجلة على MEXC: دليل خطوة بخطوة لتنزيل ملفات PDF الخاصة بسجل الطلبات وتدفقات رأس المال





في تداول العملات المشفرة، يُعد سجل طلبات العقود الآجلة دليلاً أساسياً على نشاط تداول المستخدم. وهو بالغ الأهمية لمراجعة الاستراتيجية وتحليل الأداء. يُعد تصدير هذه السجلات ضرورياً لتتبع سجل التداول وتدقيقه وتوثيقه بدقة.









طلب العقود الآجلة هو نوع من الطلبات يُقدّمه المستخدمون في البورصات المركزية (مثل MEXC)، ويتضمن مجموعة من معايير وشروط التنفيذ. تشمل هذه المعايير زوج التداول (مثل BTCUSDT )، وكمية الطلب وسعره، ونوع الطلب (حد، سوق، إلخ)، واتجاه الصفقة (فتح طويل، فتح قصير)، ومدة الصلاحية، وغيرها. لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة: " ما هو تداول العقود الآجلة ".





بمجرد تقديم طلب عقود آجلة للعملات المشفرة، تُنفّذه البورصة وفقًا للقواعد المحددة. إذا استوفى الطلب شروط السوق وتوفّر طرف مُقابل مُطابق، يتم تنفيذ الصفقة ونقل الأصول وفقًا لذلك بين المشتري والبائع.









تتمتع عملية تصدير سجل طلبات العقود الآجلة وسجلات تدفق الأموال بقيمة كبيرة للمستخدمين، وذلك بشكل أساسي في الجانبين التاليين:









تداول العملات المشفرة متكرر ومعقد، إذ تتضمن كل معاملة تحركات مالية وقرارات استثمارية. يتيح تصدير سجلات الطلبات وسجلات تدفقات الأموال للمستخدمين الاحتفاظ بسجل تداول كامل ودقيق.





سواءً كنت بحاجة إلى مراجعة تفاصيل صفقة معينة أو إجراء تحليل أوسع نطاقًا خلال فترة زمنية محددة، توفر هذه السجلات مراجع موثوقة. كما أنها تساعد في منع فقدان المعلومات المهمة بسبب مرور الوقت أو التغييرات في بيانات المنصة.









تُعد بيانات سجل الطلبات موردًا قيّمًا لمراجعة استراتيجيات التداول وتحسينها. فمن خلال تحليل سجل الطلبات وتدفقات رأس المال، يُمكن للمتداولين تقييم معدلات نجاح الاستراتيجيات المختلفة بوضوح، وتقييم توقيت الدخول والخروج.





على سبيل المثال، يُمكن حساب نسبة الطلبات الرابحة والخاسرة باستخدام أسلوب تحليل فني مُحدد، مما يُحدد نقاط قوة وضعف الاستراتيجية، ويوفر نقاط مرجعية قوية للتعديلات والتحسينات اللاحقة.









تدعم MEXC تصدير نسخ PDF من سجلات طلبات العقود الآجلة وتدفقات الأموال على كلٍّ من منصتي الموقع الإلكتروني والتطبيق. يحق لكل مستخدم 10 محاولات تصدير شهريًا لكشوفات حسابات العقود الآجلة. يمكن أن يتضمن كل تقرير مُنشأ بيانات تغطي أحدث 180 يومًا، مما يتيح للمستخدمين استرجاع معلومات التداول التي يحتاجونها بمرونة.









تفضل بزيارة الموقع الرسمي لمنصة MEXC وسجّل دخولك إلى حسابك. من شريط التنقل العلوي في الصفحة الرئيسية، مرر مؤشر الماوس فوق الطلبات واختر طلب العقود الآجلة للدخول إلى الصفحة المقابلة.









في صفحة طلبات العقود الآجلة، انتقل إلى سجل الطلبات والتداول وانقر فوق تصدير سجل الطلبات لفتح نافذة التصدير.









يمكنك تحديد زوج التداول، والاتجاه، والفترة الزمنية للتصدير. اضبط صيغة التصدير على PDF، ثم انقر على تصدير لبدء تنزيل بيانات سجل طلباتك بصيغة PDF. ملاحظة: قد يستغرق إنشاء ملف PDF بعض الوقت. إذا احتوى التصدير على أكثر من 10,000 سجل، فسيتم التحويل إلى وضع تصدير البيانات المجمعة.





عند تحديد نطاق زمني مثل آخر 180 يوم أو آخر 365 يوم، سيُعلمك النظام أن تصدير البيانات المجمعة يدعم استرداد أي بيانات لمدة 365 يومًا خلال الـ 18 شهرًا الماضية (حتى اليوم السابق). يمكن تصدير 100,000 سجل كحد أقصى في طلب واحد، ويمكن لكل مستخدم تنزيلها حتى 10 مرات شهريًا.









وبالمثل، انتقل إلى تدفق رأس المال، ثم انقر فوق تدفق صندوق التصدير لفتح نافذة التصدير.





بعد تحديد زوج التداول، والكريبتو، ونوع الصندوق، ونوع تدفق الأموال (تدفق داخلي أو تدفق خارجي)، والفترة الزمنية، اختر صيغة PDF للتصدير. انقر على تصدير لبدء تنزيل بيانات تدفق الأموال بصيغة PDF. يُرجى الملاحظة: قد يستغرق إنشاء ملف PDF بعض الوقت. إذا احتوى التصدير على أكثر من 10,000 سجل، فسينتقل النظام إلى وضع تصدير البيانات المجمعة.





عند تحديد نطاق زمني مثل آخر 180 يوم أو آخر 365 يوم، ستظهر لك رسالة تُفيد بأن تصدير البيانات الكبيرة يدعم استرداد أي بيانات لمدة 365 يومًا خلال الـ 18 شهرًا الماضية (حتى اليوم السابق). يُمكن تصدير 100,000 سجل كحد أقصى في طلب واحد، ويمكن لكل مستخدم التصدير حتى 10 مرات شهريًا.













افتح تطبيق MEXC وسجّل الدخول إلى حسابك. انقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر المعاملات ثم طلبات العقود الآجلة.









في صفحة طلبات العقود الآجلة، حدد سجل التداول والطلبات، ثم انقر على أيقونة التصدير في الزاوية العلوية اليسرى. انقر على + تصدير جديد لفتح نافذة إعداد التصدير.





يمكنك ضبط الفترة، وزوج التداول، والاتجاه. حاليًا، طلبات الحد الأقصى مدعومة فقط للتصدير. بعد ضبط جميع الحقول، انقر على إنشاء لإكمال تصدير سجل طلباتك.





إذا لم تحدد خيار إرسال بريد إلكتروني إليّ بعد إنشائه، فستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة. يُرجى اتباع التعليمات في الرسالة لتنزيل الملف خلال 7 أيام. يمكنك أيضًا النقر يدويًا على راسلني عبر البريد إلكتروني إليّ بعد اكتمال التصدير، ثم تنزيل التقرير من صندوق بريدك الإلكتروني.













عبر التطبيق، يمكنك تصدير أي بيانات لمدة 360 يومًا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية (حتى اليوم السابق). يمكن أن يحتوي كل تصدير على ما يصل إلى 100,000 سجل، ويمكنك تنزيله حتى 10 مرات شهريًا.





*BTN-انقر هنا لعرض سجل طلبات العقود الآجلة&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/orders/contract?type=assets









تُعد ميزة تصدير طلبات العقود الآجلة في MEXC أداةً قيّمةً تُمكّن المستخدمين من إدارة سجلات التداول ومراجعة الاستراتيجيات. من خلال إعدادات مرنة على منصتي الموقع الإلكتروني والتطبيق، يُمكن للمستخدمين تصدير نسخ PDF من سجل طلباتهم وسجلات تدفقات الأموال بسرعة، مما يُتيح حفظ البيانات وتدقيقها وتحليلها بكفاءة. بإتقان هذه الميزة، يُمكن للمستخدمين تحسين كفاءة حفظ السجلات وشفافية التداول بشكل ملحوظ.





القراءة الموصى بها:





لماذا تختار عقود MEXC الآجلة؟ اكتشف المزايا الفريدة لتداول العقود الآجلة على MEXC، وتعلم كيف تبقى رائدًا في سوق المشتقات. كتشف المزايا الفريدة لتداول العقود الآجلة على MEXC، وتعلم كيف تبقى رائدًا في سوق المشتقات.

دليل تداول العقود الآجلة (إصدار التطبيق): احصل على دليل خطوة بخطوة حول كيفية تداول العقود الآجلة على تطبيق MEXC للجوال وابدأ التداول بثقة. : احصل على دليل خطوة بخطوة حول كيفية تداول العقود الآجلة على تطبيق MEXC للجوال وابدأ التداول بثقة.





إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.



