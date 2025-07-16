منصة MEET48 (IDOL): إعادة تشكيل العلاقة بين المشجعين والمعجبين من خلال منظومة ترفيهية على Web 3

في مجال الترفيه التقليدية، لطالما لعب المشجعون دورًا سلبيًا كمستهلكين لفترة طويلة، مع مشاركة محدودة وعائد ضئيل على مشاركتهم. تعمل Web3 على تغيير هذه الديناميكية. تتصوّر MEET48 ”اقتصادًا لا مركزيًا للمعبود“، حيث تنشئ منصة احتضان جديدة للمعبودات تُدار على السلسلة ويقودها مجتمع المعجبين. ومن خلال تمكين المعجبين من أن يصبحوا أصحاب مصلحة ومشاركين في الإبداع، تحوّل MEET48 المشاركة إلى قيمة حقيقية.









منصة MEET48 عبارة عن منصة ترفيهية على Web 3 تدمج بين تطوير المعبود والتفاعل الافتراضي والحوكمة على السلسلة والاقتصاد القائم على NFT. وتهدف المنصة إلى بناء نظام بيئي مفتوح قائم على المجتمع حيث يتم تمكين المعجبين من المشاركة في خلق القيمة والمشاركة في نموها. يتمحور المشروع حول مبدأ ”المشاركة في إنشاء الآيدول والمشاركة في بناء القيمة“، ويقدم المشروع حوافز توكن وتجارب اجتماعية غامرة وحوكمة لامركزية لتحويل المعجبين من مراقبين سلبيين إلى مشاركين نشطين ذوي عوائد اقتصادية حقيقية.





في MEET48، لم يعد المعجبون متفرجين، بل أصبحوا مشاركين في إنشاء الآيدول والمساهمة بالمحتوى والمشاركة في حوكمة المنصة. من خلال نظام الرمز المميز IDOL، يمكن للمستخدمين التصويت للأصنام ودعم الأعمال الإبداعية وتداول الأصول الافتراضية وكسب قيمة طويلة الأجل من خلال المساهمات على السلسلة. يصبح كل تفاعل جزءًا حيويًا من الاقتصاد للتوكن للمنصة.





ويتولى قيادة المشروع فريق يتمتع بخبرة عميقة في ثقافة الأيدول وWeb 3 والشبكات الاجتماعية الافتراضية. مع التركيز القوي على التقاطع بين الأصنام والبلوك تشين والمشاركة الافتراضية، فإن MEET48 في وضع يسمح لها بأن تصبح بنية تحتية ترفيهية من الجيل التالي تتسم بالانفتاح والشفافية والنزاهة وقابلية التوسع على المستوى العالمي.









يقدم MEET48 مجموعة شاملة من سيناريوهات التفاعل للمعجبين والنجوم، حيث يدمج كلاً من وظائف السلسلة وتجارب الواقع الافتراضي/التواصل الاجتماعي:





مساحات افتراضية للنجوم: لكل نجم غرفة افتراضية مخصصة حيث يمكن للمعجبين التفاعل، والتسجيل، وإرسال الهدايا، مما يخلق تجربة صداقة رقمية.

مسارات الأداء عبر الإنترنت واجتماعات المعجبين: باستخدام تقنية البث المباشر الافتراضي، يمكن للمعجبين حول العالم المشاركة في عروض النجوم والتفاعل معهم.

نظام هوية شخصي: يمكن للمستخدمين تخصيص صورهم الرمزية والانضمام إلى النجوم في إنشاء محتوى مشترك أو مهام مجتمعية.

نظام المهام وآلية مستوى المعجبين: من خلال المشاركة في الفعاليات وإكمال المهام، يمكن للمستخدمين الارتقاء إلى مستويات أعلى للحصول على المزيد من قوة التصويت ومكافآت النظام البيئي.





يعزز تصميم هذا المنتج بشكل كبير من تفاعل المستخدمين وتفاعلهم، مما يضيف زخمًا ملموسًا على السلسلة إلى اقتصاد النجوم.









يقدم MEET48 آلية DAO (منظمة مستقلة لامركزية) لإعادة سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمع والمشجعين حقًا:





نظام اقتراح المنصة: يمكن للمستخدمين حاملي توكن IDOL الخاص بالمنصة البدء والتصويت على مسائل رئيسية، مثل تنسيق الفعاليات، وتخصيص الموارد، وتعديل القواعد.

شفافية الإفصاح عن البيانات: يمكن تتبع جميع البيانات المهمة المتعلقة بالتصويت، وتوزيع الإيرادات، والتصنيفات، وغيرها، على السلسلة لضمان العدالة.

الحوكمة المحفزة: يمكن للمستخدمين المشاركين في الحوكمة ربح مكافآت IDOL إضافية لتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة في تطوير المنصة.





ويعمل هيكل الحوكمة هذا على تعزيز مشاركة المشجعين وحيوية المنصة المستدامة بشكل كبير.









في MEET48، لا تعد NFTs مجرد مقتنيات، بل إنها بمثابة دليل على مشاركة المعجبين ورفقة الأصنام:





الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs لمعالم الأيدول: تُخلّد ذكرى إنجازات مُحددة، مثل الظهور الأول أو تحقيق النجاحات في قوائم الأغاني، وتتميز بندرتها وقيمتها العاطفية.

الهدايا الافتراضية وت الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs للعناصر: تُستخدم أثناء التفاعلات، ويُحتمل تداولها.

الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs لهوية المستخدم: بيانات اعتماد على السلسلة تعكس مساهمة المستخدم ورتبته، وتُستخدم في الحوكمة، وتُتيح الحصول على مزايا حصرية.





لا يعمل نظام NFT هذا على إثراء التجربة التفاعلية فحسب، بل يوفر أيضًا للمشجعين مسارات لامتلاك الأصول وتحقيق القيمة.









في نظام MEET48 البيئي، يُعد IDOL توكن الخدمة الأساسي الذي يُشغّل جميع التفاعلات بين المستخدمين والمنصة والشخصيات. تشمل وظائفه الرئيسية ما يلي:





حقوق التصويت والحوكمة: يمكن للمعجبين استخدام IDOL لدعم الفنانين في التصنيفات، والتأثير على توجهات المحتوى، أو التصويت على مقترحات الحوكمة.

عملة المنصة: تُستخدم لشراء الهدايا الافتراضية، وتذاكر الفعاليات، والعناصر الحصرية، وغيرها.

الحوافز ومشاركة الإيرادات: يمكن للمساهمين في المجتمع ومنشئي محتوى الفنانين كسب مكافآت IDOL من خلال المهام أو إجراءات الدعم.

وسيلة تداول NFT: يمكن صك وتداول إصدارات محدودة من NFT مرتبطة بإنجازات معينة للفنانين أو فعاليات مجتمعية باستخدام IDOL.





يضمن هذا النظام فائدة حقيقية للتوكن مع إنشاء حلقة مكتفية ذاتيا بين نمو النظام البيئي وتداول التوكن.









أكملت MEET48 اختبار المنتج الداخلي ونشر التوكن الأولي. ستركز المرحلة التالية من التطوير على ثلاثة مجالات رئيسية:





بناء مجتمع عالمي: ستُعطى الأولوية لتأسيس فرق عمليات محلية ومتعددة اللغات في اليابان وكوريا وجنوب شرق آسيا والأسواق الغربية.

شراكات النظام البيئي: تخطط MEET48 لتكوين تعاونات استراتيجية مع شركات ترفيه رائدة، وفرق آيدول افتراضية، ومنصات NFT، ومنصات تبادل.

ترقيات وظائف المنصة: تشمل الميزات القادمة معسكرات تدريب على السلسلة، ونظام آيدول ثلاثي الأبعاد، وأدوات إنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.





على المدى الطويل، يهدف MEET48 إلى التطور إلى منصة موحدة تجمع بين نظام بيئي قائم على Web3، والترفيه الاجتماعي metaverse، واقتصاد حوكمة مدفوع بالمعجبين.









تبني منصة MEET48 اقتصادًا رائدًا للمعجبين، حيث لا يقتصر دور المعجبين على المشاهدين فحسب، بل يشمل أيضًا المستثمرين والمتعاونين والحكام. من خلال استخدام توكن IDOL، وحوكمة المنظمات اللامركزية المستقلة (DAO)، والتفاعلات الافتراضية الغامرة، تجمع المنصة بين التفاعل العاطفي والعوائد المالية، مُبشرةً بعصر جديد من Web3 في مجال الترفيه.





توكن IDOL مُدرج حاليًا في MEXC للتداول الفوري والآجل برسوم منخفضة للغاية . لشراء IDOL على MEXC:





1) افتح تطبيق MEXC وسجّل دخولك إليه أو تفضل بزيارة الموقع الرسمي

2) في شريط البحث، اكتب IDOL واختر تداول العقود الفورية أو الآجلة

3) اختر نوع الطلب، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل المعاملة.





يمكن للمستخدمين أيضًا زيارة صفحة حدث +MEXC Airdrop للانضمام إلى عملية الإيردروب لتوكن IDOL وكسب مكافآت إضافية!



