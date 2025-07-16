Matrixport: قد يدخل بيتكوين مرحلة توحيد صيفية، مع التركيز على مستويات رئيسية

يشير أحدث تقرير بحثي من Matrixport إلى أن البيتكوين ( BTC ) ينتقل تدريجياً من موجة صعود الربيع إلى مرحلة "التماسك الصيفي". وبينما يظل الزخم قصير الأجل مدعوماً بالسياسات وتدفقات رؤوس الأموال، بدأت عدة رياح معاكسة—بما في ذلك حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، وتباطؤ تدفقات صناديق ETF ، وتراجع النشاط على السلسلة—تؤثر سلباً على أداء السوق. يُنصح المستثمرون بمراقبة المستويات الفنية الرئيسية عن كثب وتعديل استراتيجياتهم وفقاً لذلك.









وفقاً لـ Matrixport، انخفض البيتكوين بأكثر من 6% من أعلى مستوى أسبوعي له في الأسبوع الأول من يونيو، ليصل إلى أدنى مستوى عند 103,068 دولاراً: وهو أكبر انخفاض أسبوعي (حوالي 6.9%) منذ مارس. كما تراجعت العملات البديلة الرئيسية مثل الإيثريوم سولانا بأكثر من 4% و11% على التوالي، مما يعكس تصحيحاً واسعاً في السوق.





الملاحظات الفنية الرئيسية:





كسر سعر BTC مستوى دعم حرج، مما يشير إلى ضعف الزخم الصعودي.

دوران رؤوس الأموال بطيء، مع تحولات سريعة في التركيز القطاعي.

شهية المخاطرة لدى المستثمرين تراجعت، مما يبرز تموضعاً غير مستقر في السوق.









تسلط Matrixport الضوء على أن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الأمريكي (ISM) انخفض مؤخراً إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2024، مما يشير إلى انكماش طفيف في قطاع الخدمات ويثبط توقعات النمو.





كما تضغط إشارات اقتصادية كلية أخرى على الأصول ذات المخاطر:





لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي قوياً نسبياً رغم الضعف قصير الأجل، مما يشير إلى استمرار النفور من المخاطرة على الصعيد العالمي.

استمرت أسعار النفط الخام في الانخفاض، مما يشير إلى ضعف الطلب العالمي.

تظل توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي متقلبة، مما يضيف إلى حالة عدم اليقين في السياسات.





تشير هذه العوامل مجتمعة إلى سيناريو ركود تضخمي طفيف يحد من قدرة سوق العملات المشفرة على تحقيق اختراق صعودي.









تشير بيانات ETF والنشاط على السلسلة إلى ضعف الزخم في السوق:





سجلت صناديق ETF الفورية للبيتكوين صافي تدفقات خارجة تجاوزت 144 مليون دولار الأسبوع الماضي، مع يومين متتاليين من التدفقات السلبية.

في المقابل، سجلت صناديق ETF المرتبطة بالإيثريوم تدفقات داخلة بقيمة 285 مليون دولار، مدفوعة على الأرجح بتوقعات الموافقة، مما يعكس تبايناً في استراتيجيات المؤسسات.

يشير تباطؤ نمو المعروض من العملات المستقرة وانخفاض عدد المحافظ النشطة إلى نقص في تدفق رؤوس أموال جديدة.





تشير Matrixport إلى أن موافقة صناديق ETF للإيثريوم تُعد إيجابية على المدى الطويل، إلا أن التدفقات قصيرة الأجل مدفوعة بشكل أساسي بالتحكيم وليس بطلب استثماري مستدام.









تكشف بيانات السلسلة الأخيرة عن مستويات نفسية وهيكلية حاسمة في سلوك سعر البيتكوين. حدد تقرير صادر عن CryptoQuant بتاريخ 8 يونيو مستوى 106,200 دولار كمنطقة مقاومة رئيسية، وهو ما يتماشى مع متوسط التكلفة للمستثمرين الذين دخلوا السوق خلال الأسابيع 1–4 الماضية. مع اقتراب BTC من هذا المستوى، يميل حاملو المدى القصير إلى أخذ الأرباح، مما يخلق ضغط بيع.





قال محلل CryptoQuant بوراك كيسميجي: "المالك قصير الأجل الذي يواجه خسارة يميل إلى الذعر. عندما يعود السعر إلى مستوى التعادل، قد يقول: 'هذا القدر من المخاطرة يكفيني' ويضغط على زر البيع—مما يحوّل تلك المنطقة إلى مقاومة محتملة (مثل 106.2K دولار)."





في المقابل، يُظهر مستوى 97,500 دولار دعماً قوياً، حيث يتوافق مع تكلفة دخول المستثمرين الذين دخلوا السوق قبل 3–6 أشهر. على عكس المالكين قصيري الأجل، يُظهر هؤلاء المشاركون على المدى الطويل قناعة أقوى، مما يوفر دعماً أساسياً للسوق.









في تحول مفاجئ، اقترحت شركة الأبحاث Santiment أن الخلاف العلني الأخير بين دونالد ترامب وإيلون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي قد خفف بشكل غير مباشر من توتر السوق. وبينما أثار الخلاف بين اثنين من أبرز مؤيدي العملات المشفرة القلق في البداية، ترى Santiment أن المواجهة المفتوحة قد عملت كصمام تنفيس للمخاطر السياسية الكامنة. وتقول الشركة إن هذا الإفراج المبكر عن المشاعر السلبية قد يساعد في تمهيد الطريق لاستقرار السوق على المدى القصير.









من منظور هيكل السوق، يقف البيتكوين حالياً عند مفترق طرق حرج حيث تتنافس رؤوس الأموال المضاربة قصيرة الأجل مع رؤوس الأموال الاستثمارية طويلة الأجل. هذا التباين في أنماط الاحتفاظ يجعل من مستويي 106,200 و97,500 دولار مستويات رئيسية يجب مراقبتها. يجب على المستثمرين مراقبة حركة السعر حول هاتين النقطتين عن كثب، حيث من المرجح أن تعملا كمؤشرات مهمة لاتجاه السوق التالي.









مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية الكلية والهيكلية، تتوقع Matrixport أن يدخل البيتكوين في "مرحلة تماسك متوسطة المدى" مماثلة لتلك التي شوهدت بين سبتمبر 2021 وبداية 2022، والتي قد تستمر لمدة 1.5 إلى 2 شهر: "مع ظهور علامات مبكرة على ضعف البيانات، قد نتجه نحو شهرين من الاضطرابات الاقتصادية. في مثل هذا البيئة، من غير المرجح أن يستمر البيتكوين في الصعود دون انقطاع، خاصة مع عدم احتمالية تدخل الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بينما تظل توقعات التضخم مرتفعة."





تشمل العوامل الرئيسية التي تدعم هذا الرأي:





تباطؤ في تدفقات صناديق ETF وعدم وجود انتعاش ملموس في رأس المال على السلسلة.

السياسات الاقتصادية الكلية في مرحلة انتقالية، تفتقر إلى تحفيز مالي أو نقدي قوي.

من الناحية الفنية، لا يزال البيتكوين ضمن نطاق سعري مرتفع دون زخم اختراقي.









تؤكد Matrixport على ضرورة تتبع مؤشرين اقتصاديين رئيسيين: أسعار النفط الدولية ومؤشر الدولار الأمريكي. تعتبر أسعار النفط مقياساً للنشاط الاقتصادي العالمي؛ ويشير استمرار الانخفاض عادة إلى ضعف الطلب. أما مؤشر الدولار فيعكس التغيرات في التوقعات حول سياسة الفيدرالي.





تشير تسعيرات السوق الحالية، وخاصة حركة العائدات الجانبية على السندات، إلى أن المستثمرين يعيدون تقييم مسار سياسة الفيدرالي. قد تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاوف صناع القرار من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى عودة التضخم. أصبح هذا الموقف الحذر قيداً جديداً على الأسواق.





ومن المهم أيضاً ملاحظة التأثيرات المتأخرة للتعريفات الجمركية: فقد تؤدي إلى تدهور غير متوقع في البيانات الاقتصادية المستقبلية. وقد دفعت حالة عدم اليقين السياسي هذه بالفعل المستثمرين إلى اتخاذ مواقف أكثر تحفظاً. وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأخيرة ضعف الزخم في النمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من خطر التقلبات المتزايدة خلال الشهرين المقبلين.





في ظل هذا السياق الاقتصادي الكلي، تنمو علاقة ارتباط البيتكوين مع الأصول المالية التقليدية. خاصة مع تمسك الفيدرالي بموقف متشدد واستمرار ضغوط التضخم، فمن غير المرجح أن تنفصل سوق العملات المشفرة وتستمر في موجة صعود مستقلة. يجب على المستثمرين إدراك أن المخاطر النظامية في تزايد، ولا توجد فئة أصول واحدة محصنة ضد القوى الاقتصادية الكلية.









على الرغم من أن يونيو شهد تقاطعاً بين التصحيحات الفنية وحالة عدم اليقين السياسي، إلا أن النظرة طويلة الأجل لا تزال تتيح مساحة للتفاؤل. فالإصلاحات الهيكلية مثل دخول المؤسسات إلى صناديق ETF، والتحولات الاقتصادية الكلية المرتقبة، وظهور السرديات الجديدة قد تغذي المرحلة التالية من دورة السوق الصاعدة.





يجب على المستثمرين البحث عن الفرص الهيكلية ضمن التقلبات قصيرة الأجل، والبقاء عقلانيين ومرنين، ودمج الإشارات على السلسلة مع الاتجاهات المالية العالمية لبناء استراتيجية استثمارية مرنة على المدى المتوسط والطويل.



