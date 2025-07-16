Matchain (MAT): منصة الذكاء الاصطناعي اللامركزية لعصر Web3

في عصر Web3، أصبحت البيانات والذكاء الاصطناعي أصولاً لا تُقدر بثمن. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة ملحة: من يتحكم في بياناتك الشخصية؟ هل يخدم الذكاء الاصطناعي مصالحك حقًا، أم أنه يستخرج القيمة فحسب؟





تقدم Matchain (MAT) إجابة قاطعة. بصفتها أول منصة ذكاء اصطناعي من الطبقة الثانية على سلسلة BNB، تُمكّن Matchain المستخدمين من الملكية الكاملة لهوياتهم الرقمية وبياناتهم الشخصية. من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي اللامركزية، تُرسي Matchain معيارًا جديدًا لتطور الويب 3. ما الذي يميز Matchain عن المنصات الأخرى؟ كيف تُبنى تقنيتها الأساسية؟





سترشدك النظرة العامة التالية عبر منظومة Matchain، وتزودك بالرؤى اللازمة لتقييم هذه الفرصة الناشئة والاستفادة منها.













1) بيانات المستخدم التي تتحكم بها جهات خارجية:





في نظام Web2، تعمل منصات مثل جوجل وفيسبوك كـ"بوابة" للبيانات، حيث تخزن المعلومات الشخصية لمليارات المستخدمين وتحللها وتستثمر فيها دون تقديم عوائد عادلة. لا يملك المستخدمون سيطرة تُذكر على كيفية الوصول إلى بياناتهم أو استخدامها أو مشاركتها.





2) الهويات الرقمية المجزأة وانعدام التوافق:





تشغل معظم تطبيقات Web3 أنظمة حساباتها المنعزلة، مما يؤدي إلى هويات رقمية مجزأة وتوافق محدود بين المنصات. هذا لا يُعقّد عملية التحقق من الهوية فحسب، بل يُجبر المستخدمين أيضًا على التحقق من أنفسهم بشكل متكرر عبر تطبيقات لامركزية مختلفة (dApps)، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم سيئة وانخفاض كبير في كفاءة الموارد.





3) الذكاء الاصطناعي المركزي وإساءة استخدام البيانات:





في الوقت الحالي، تُطوّر وتُتحكم في معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي جهات مركزية. تعتمد هذه النماذج بشكل كبير على كميات هائلة من بيانات المستخدمين، إلا أن العمليات المحيطة بجمع البيانات واستخدامها تفتقر إلى الشفافية، مما يُشكّل مخاطر جسيمة على خصوصية المستخدم.













أُنشئت Matchain لمواجهة التحديات الأساسية التي تواجه Web3 والذكاء الاصطناعي. Matchain، المبنية على سلسلة BNB، هي منصة ذكاء اصطناعي من المستوى الثاني تستفيد من أحدث التقنيات، مثل إثبات المعرفة الصفرية (ZK) وحزمة OP، لمعالجة قضايا البيانات المركزية، وتجزئة الهوية، واحتكار الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر.





ترتكز Matchain على ثلاثة ركائز أساسية:





1) الذكاء الاصطناعي اللامركزي:





تمكين المجتمع من نشر نماذج الذكاء الاصطناعي ومشاركتها دون الاعتماد على خوادم مركزية، مما يضمن شفافية أكبر وتحكمًا أفضل للمستخدم.





2) الهوية اللامركزية (DID):





من خلال نظام MatchID المتوافق مع W3C، تدمج Matchain محافظ Web3 وحسابات Web2 في هوية رقمية موحدة، مما يتيح تجارب سلسة عبر النظام البيئي.





3) سيادة البيانات:





يحتفظ المستخدمون بالملكية الكاملة والتحكم في بياناتهم الشخصية، مع إمكانية تحديد ما إذا كانت بياناتهم ستُشارك، وكيف، ومع من - مع الحصول على تعويض عادل عند استخدامها. من خلال الجمع بين تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وتقنيات الحفاظ على الخصوصية، لا تُعدّ Matchain مجرد منصة، بل تُمثّل خطوةً حاسمةً نحو تحقيق مستقبل Web3 مُركّز على المستخدم.





4) إنجازات بارزة









أول طبقة ذكاء اصطناعي ثانية على سلسلة BNB: كانت Matchain رائدة في دمج الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين ضمن منظومة BNB، واضعةً معيارًا جديدًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي اللامركزي.





التكامل مع حزمة OP والمشاركة في منظومة Superchain: من خلال اعتماد إطار التوسع المعياري لحزمة OP من Optimism، تضمن Matchain أمانًا وتوافقًا معززين عبر السلاسل، مما يعزز أساسها التكنولوجي.





أكثر من 500 مليون معاملة بعد إطلاق الشبكة الرئيسية بفترة وجيزة: يُبرز النمو السريع لحجم المعاملات في المنصة الطلب القوي في السوق وفائدة Matchain العملية المُثبتة.









تحقق Matchain رؤيتها من خلال ثلاث آليات أساسية:





بنية الطبقة الثانية القائمة على حزمة OP

تعتمد Matchain إطار عمل حزمة OP المعيارية من Optimism لتوفير رسوم غاز منخفضة وإنتاجية عالية، مع توفير تجربة سلسة للمطورين. بفضل توافقها التام مع آلة Ethereum الافتراضية (EVM)، يمكن للتطبيقات اللامركزية (dApps) الموجودة على Ethereum أو Optimism الانتقال إلى Matchain دون الحاجة إلى تعديلات في الكود.





سلسلة BNB الذكية كطبقة توفر البيانات

تعمل سلسلة BNB الذكية كطبقة تخزين وتحقق لجميع المعاملات. من خلال فصل طبقة التنفيذ (الطبقة الثانية) عن طبقة توفر البيانات، تُحسّن Matchain الأداء مع الحفاظ على أمان الشبكة وقابلية التدقيق.





نموذج تفاعل المستخدم-البيانات-الذكاء الاصطناعي

3.1 تسجيل معرف المطابقة:

يُنشئ المستخدمون هوية رقمية فريدة تربط بين محافظ Web3 المتعددة وحسابات Web2، مما يُشكل أساسًا لوجودهم على الشبكة.





3.2 مشاركة البيانات المُتحكّم بها:





تُشفّر البيانات الشخصية، مثل التفاعلات الاجتماعية، ولا تُشارك إلا بإذن صريح من المستخدم، مما يضمن الخصوصية والموافقة.





3.3 المشاركة في تدريب الذكاء الاصطناعي:





يمكن للمطورين نشر نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها على مجموعات البيانات المُصرّح بها التي يُقدّمها المستخدمون، مما يُتيح تعلّمًا آليًا يحافظ على الخصوصية.





3.4 الربح من خلال المشاركة:





يمكن للمستخدمين ربح توكن MAT من خلال مشاركة البيانات، أو التخزين، أو المشاركة في تعدين السيولة، أو التفاعل مع التطبيقات اللامركزية (dApps) المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي.





هذا النموذج التآزري - الذي يجمع بين قابلية التوسع من الطبقة الثانية، وسيادة البيانات، والذكاء الاصطناعي اللامركزي - يُرسّخ مكانة Matchain كطبقة أساسية لتمكين المستخدمين في نظام Web3 البيئي المُدار بالذكاء الاصطناعي.









1) هوية رقمية آمنة لمستخدمي Web3:

يُجنّب خطر اختراق البيانات عبر منصات متعددة من خلال تمكين المستخدمين من الحفاظ على تحكم كامل بهوياتهم الرقمية من خلال matchID.





2) نظام بيئي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي اللامركزية المُركّز على المستخدم:

يدعم Matchain مجموعة واسعة من التطبيقات اللامركزية المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، والرعاية الصحية، والتعليم، وشبكات التواصل الاجتماعي اللامركزية. يمكن لجميع التطبيقات دمج matchID ورمز MAT بسلاسة للمصادقة والتحفيز.





3) تكامل Metaverse:

يُمكّن المستخدمين من إنشاء ملفات تعريف رقمية ثابتة وقابلة للتحقق ضمن بيئات افتراضية، بما في ذلك بيانات اعتماد الهوية، وشهادات المهارات، وسجلات الأنشطة، مما يُعزز الاستمرارية والتخصيص في metaverse.





4) التحقق من التعليم والتوظيف:

يمكن تخزين الشهادات الأكاديمية والمهنية على شكل توكن Soulbound (SBTs)، مما يسمح لأصحاب العمل بالتحقق من بيانات الاعتماد بشكل آمن وشفاف على السلسلة.









الشبكة: شبكة Matchain الرئيسية (الطبقة الثانية على سلسلة BNB)

إجمالي العرض: 100 مليون

مستكشف الكتل: matchescan.io









رسوم المعاملات والغاز:

تُستخدم MAT لدفع تكاليف المعاملات وتنفيذ العقود الذكية على شبكة Matchain.





الحوكمة:

يحق لحاملي MAT اقتراح ترقيات البروتوكول والتصويت عليها، مما يُسهم بدور فعّال في حوكمة الشبكة.





المكافآت والحوافز:

تدعم برامج التخزين، وتعدين السيولة، وحوافز المطورين لتعزيز مشاركة النظام البيئي.





تسييل البيانات:

عندما يُصرّح المستخدمون لنماذج الذكاء الاصطناعي أو التطبيقات اللامركزية (dApps) باستخدام بياناتهم، يُكافأون برموز MAT.





أطلقت Matchain رسميًا جولتها الثانية من مزاد Genesis License العام في 21 أبريل، مُواصلةً بذلك زخم برنامجها للتوزيع المجاني الذي بدأ في أكتوبر 2024، مع مكافآت مستمرة تهدف إلى تحفيز المشاركة وتوسيع نطاق المجتمع.









الخطوة 1: انضم إلى بوت "MatchQuest" على تيليجرام

تفضل بزيارة البوت الرسمي على t.me/matchain_fam_bot واختر "بدء مهمة المباراة" للبدء.





الخطوة 2: أكمل المهام الأساسية

تابع Matchain على تويتر/X

انضم إلى مجتمعي تيليجرام وديسكورد

شارك المنشورات وادع أصدقاءك (احصل على مكافأة إضافية من 3 إلى 10% نقاط)





الخطوة 3: العب لعبة "Catch M" المصغرة

اكسب نقاط المباراة من خلال لعب اللعبة المصغرة داخل البوت.

ملاحظة: يمكن استبدال النقاط بتوكن MAT بنسبة ثابتة بعد إطلاق الرموز رسميًا، كما هو مُعلن.

















بيتريكس باربوسا (الرئيس التنفيذي): مؤسس ماتشاين والقائد الاستراتيجي لها.

أناستازيا درينفسكايا (مديرة التسويق): مسؤولة عن استراتيجيات التسويق والاتصال.

جيسي شياو (مديرة تطوير الأعمال): تقود تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية.

يلتزم الفريق ببناء منظومة عمل تُركّز على الخصوصية وسيادة البيانات الشخصية، مُعترفًا بهما كحقوق إنسانية أساسية.









باريس سان جيرمان (PSG):

أصبحت Matchain شريك الهوية الرقمية الحصري لباريس سان جيرمان للفترة 2024-2027. ويعمل الطرفان معًا على تطوير استوديو ابتكار مشترك لتعزيز اعتماد حلول Web3، مما يُمكّن المشجعين من التحكم الآمن في بياناتهم الشخصية وتفاعلاتهم الرقمية.





RWA Inc.:

تتعاون لتطوير نظام بيئي لرمزية الأصول يعتمد على تقنية Matchain للذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل.





Ankr:

تقدم خدمات RPC لدعم المطورين في بناء التطبيقات اللامركزية على Matchain.





إن Matchain أكثر من مجرد مشروع بلوكتشين، بل هو بوابة لعصر جديد من الذكاء الاصطناعي وتفاعل البيانات الرقمية. بدعم من أحدث التقنيات، وشراكة مع PSG، وتكامل مع OP Stack، وطلب متزايد على الهوية اللامركزية (DID)، تُرسّخ Matchain مكانتها كركيزة أساسية للجيل القادم من البنية التحتية لـ Web3. من خلال تأمين توكن MAT مبكرًا عبر عملية الإيردروب، يمكنك الانضمام إلى هذه المنظومة الواعدة منذ البداية.





س: ما هي Matchain (MAT)؟

ج: Matchain هي أول منصة ذكاء اصطناعي من الطبقة الثانية مبنية على سلسلة BNB، تجمع بين تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي اللامركزي لتمكين المستخدمين من التحكم في هوياتهم وبياناتهم. تدعم المنصة الهوية اللامركزية (DID)، وتحقيق الدخل من البيانات، ونظامًا بيئيًا سهل الاستخدام لتطبيقات الذكاء الاصطناعي اللامركزية.





س: كيف تعمل Matchain؟

ج: تعمل Matchain كحل من الطبقة الثانية مبني على OP Stack، حيث تعمل سلسلة BNB كطبقة تخزين للبيانات. يمكن للمستخدمين إنشاء هوية رقمية (matchID)، ومشاركة بياناتهم بشكل انتقائي، وكسب مكافآت MAT من خلال المشاركة في النظام البيئي.





س: ما فائدة توكن MAT؟

ج: MAT هو التوكن الأصلي لنظام Matchain البيئي. يُستخدم لدفع رسوم المعاملات، والمشاركة في الحوكمة، والتخزين، واستخراج السيولة، ومكافأة المستخدمين على مشاركة البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُعد MAT موردًا رئيسيًا لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي اللامركزية.





س: كيف يمكنني المطالبة بإيردروب MAT؟

ج: تابع بوت تيليجرام الرسمي وشارك في برنامج MatchQuest. أكمل مهام المجتمع والعب ألعابًا صغيرة لكسب نقاط، والتي يمكن استبدالها لاحقًا بتوكن MAT بمجرد إطلاق التوكن رسميًا.





إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.



