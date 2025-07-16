تعافي السيولة في السوق يغذي نمو DeFi: بداية واعدة للربع الأول من عام 2025

منذ النصف الثاني من عام 2024، خرج الاقتصاد العالمي تدريجيًا من دورة التشديد. وتحولت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في شهية المخاطرة في السوق. وعلى هذه الخلفية، شهد سوق الأصول الرقمية تدفقات رأسمالية كبيرة. في الربع الرابع من عام 2024، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 45.7%. وقد اكتسب قطاع DeFi، على وجه الخصوص، اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، مع استمرار ارتفاع حصته في السوق. وبالنظر إلى الربع الأول من عام 2025، يظل خبراء الصناعة متفائلين بشأن أداء DeFi. ومن المتوقع أن يبشر DeFi بموجة جديدة من النمو الهائل، بدعم من تدفقات رأس المال والابتكار التكنولوجي والتعاون بين الأنظمة البيئية متعددة السلاسل.





القيمة الإجمالية للقطاعات المختلفة في DeFi (مصدر البيانات: https://defillama.com/categories









يسلط تحليل القطاعات الرئيسية، بما في ذلك AI وPayFi وMeme وGameFi وLayer1 وLayer2، الضوء على الأداء المختلط. وبينما شهدت بعض القطاعات انخفاضات، برزت PayFi وDeFi بقوة ملحوظة. بلغ العائد ربع السنوي لـ DeFi نسبة 87.55%، مما يُظهر إمكاناتها الهائلة في التمويل اللامركزي. ومع استقرار السوق وتقدم الابتكار، تواصل DeFi تقديم فرص رئيسية لكل من المستثمرين والمطورين.





القطاع العائد الأسبوعي العائد الشهري العائد الربع سنوي AI 13.37% -13.79% -30.54% PayFi 11.25% -8.16% 241.72% Meme 8.16% -17.71% 101.86% Depin 6.17% -22.41% 38.13% GameFi 5.88% -24.66% 38.65% Layer 2 5.26% -22.86% 25.66% Layer 1 4.68% -8.72% 44.57% RWA 3.66% -13.95% 78.09% DeFi 2.48% -5.61% 87.55% NFTs 2.17% -29.79% 52.31% CeFi 0.93% -0.07% 40.19% Social Networks -1.28% -17.81% 6.37%

(جدول بواسطة MEXC، مصدر البيانات: SoSoValue)









لا يستمد النمو المستمر لنظام DeFi البيئي قوته من رأس المال السوقي فحسب، بل وأيضًا من خلال الدفع المزدوج من الابتكار التكنولوجي والتقدم في السياسات.

التقدم التكنولوجي عبر السلاسل: في عام 2024، عالجت الاختراقات الكبرى في بروتوكولات عبر السلاسل مثل LayerZero وCosmos مشكلة تجزئة السيولة التي عانت منها سوق DeFi لفترة طويلة. الآن، يمكن للمستخدمين نقل الأصول بسلاسة بين سلاسل مختلفة، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف المعاملات.

تحسينات الخصوصية: أدى إدخال تقنيات الخصوصية، مثل إثباتات المعرفة الصفرية (ZKPs)، إلى تعزيز خصوصية المستخدم في أنشطة DeFi. وهذا لا يعزز الأمان فحسب، بل يجذب أيضًا المزيد من رأس المال الممتثل.

تحسين أطر السياسات: على مدار العام الماضي، قدمت العديد من البلدان تدريجيًا أطرًا تنظيمية للأصول الرقمية، مثل عرض توكن الأوراق المالية الأمريكية (STO) وتنظيم MiCA (أسواق أصول الكريبتو) في أوروبا، مما يشير إلى بداية عصر جديد في تنظيم الأصول الرقمية. توفر هذه الأطر إرشادات واضحة للتطوير المتوافق لسوق DeFi، مما يزيل الحواجز أمام المشاركة المؤسسية.









في إطار نظام DeFi البيئي، تخضع قطاعات رئيسية مثل تعدين السيولة، وبروتوكولات الإقراض، والبورصات اللامركزية (DEXs)، ومجمعي العائدات لجولات جديدة من الابتكار.





الترقيات في تعدين السيولة: على عكس طفرة تعدين السيولة خلال صيف DeFi لعام 2020، يركز تعدين السيولة اليوم بشكل أكبر على الحوافز طويلة الأجل وكفاءة رأس المال. تجتذب البروتوكولات التي تستخدم آليات توزيع المكافآت الديناميكية المزيد من رأس المال طويل الأجل.

التوافق بين السلاسل: يتزايد ترابط النظام البيئي متعدد السلاسل. أصبحت الحلول مثل Cosmos و Polkadot جسورًا رئيسية بين أنظمة البلوكتشين، في حين تقدم بروتوكولات مثل LayerZero حلول نقل أصول عبر السلاسل أكثر كفاءة، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل كبير.

الأصول الاصطناعية والعملات المستقرة: تظل العملات المستقرة عنصرًا أساسيًا في DeFi. بحلول أوائل عام 2025، من المتوقع أن ينمو سوق العملات المستقرة اللامركزية بشكل أكبر، مدفوعًا بالامتثال التنظيمي الأقوى وآليات دعم السيولة المحسنة. وفي الوقت نفسه، تعمل بروتوكولات الأصول الاصطناعية على توسيع حالات استخدامها، مع إحراز تقدم ملحوظ في رسم خرائط الأصول التقليدية والمشتقات المالية المعقدة.

تكامل الذكاء الاصطناعي مع التمويل اللامركزي (DeFAI): يعمل قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي على تمكين التمويل اللامركزي من خلال أدوات إدارة الأصول القائمة على الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات التداول الآلية، ونماذج المخاطر الذكية. تعمل هذه الابتكارات على تعزيز الكفاءة التشغيلية وأمان بروتوكولات التمويل اللامركزي، مما يجذب المستثمرين الرئيسيين.









مع تعافي سيولة السوق وتحسن البنية التحتية، من المتوقع أن يحقق DeFi أداءً جيدًا في الربع الأول من عام 2025. تشمل العوامل الرئيسية ما يلي:

بروتوكولات Blue chip التي تدفع النمو: أصبحت بروتوكولات DeFi الراسخة مثل Uniswap و Aave و Curve مراكز سيولة داخل النظام البيئي. يوفر تحسينهم المستمر للابتكار وتجربة المستخدم زخمًا جديدًا للنمو للقطاع.

القطاعات الناشئة في صعود: تجذب القطاعات الجديدة مثل تداول المشتقات اللامركزية والتأمين على السلسلة وتمويل NFT المزيد من المطورين والمستخدمين. تتمتع هذه القطاعات بإمكانات نمو كبيرة وتضخ حيوية جديدة في السوق.

تحسين Tokenomics: تعمل المزيد من بروتوكولات DeFi على تحسين آليات التقاط قيمة التوكن من خلال عمليات إعادة الشراء والحرق وتعديلات المكافأة، مما يعزز ثقة المستخدم في الاحتفاظ بالتوكن.5. Potential Risks and Challenges: Steady Progress Needed for DeFi









على الرغم من آفاقها الواعدة، لا تزال DeFi تواجه العديد من التحديات والمخاطر المحتملة:





المخاطر الأمنية: تظل نقاط ضعف العقود الذكية والاختراقات تشكل تهديدات خطيرة في مجال DeFi. وقد عانت العديد من المشاريع من انتكاسات كبيرة بسبب خروقات أمنية على مدار العام الماضي.

تجزئة السيولة: في حين أحرزت تكنولوجيا السلاسل المتقاطعة تقدمًا كبيرًا، إلا أن مشكلة تجزئة السيولة المفرطة لم يتم حلها بالكامل، وقد تكافح بعض بروتوكولات السلاسل الأصغر لتأمين التمويل الكافي.

عدم اليقين التنظيمي: في حين أصبحت الأطر التنظيمية أكثر تحديدًا، فإن الاختلافات السياسية بين البلدان قد تشكل تحديات لمشاريع DeFi التي تعمل على مستوى العالم.





في الربع الأول من عام 2025، تظهر سوق DeFi علامات قوية على التعافي. إن التحسن في السيولة والتقدم التكنولوجي والبيئات السياسية المحسنة تدفع النمو. ومع ذلك، من أجل التوسع المستدام للسوق، ستظل الأمان والامتثال التنظيمي ضروريين. سيواجه المستثمرون والمطورون فرصًا وفيرة ولكن أيضًا تحديات كبيرة.




