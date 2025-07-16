منذ النصف الثاني من عام 2024، خرج الاقتصاد العالمي تدريجيًا من دورة التشديد. وتحولت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في شهية المخاطرة في السمنذ النصف الثاني من عام 2024، خرج الاقتصاد العالمي تدريجيًا من دورة التشديد. وتحولت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في شهية المخاطرة في الس
تعلم/--/المميز/تعافي السيو...من عام 2025

تعافي السيولة في السوق يغذي نمو DeFi: بداية واعدة للربع الأول من عام 2025

7/16/2025MEXC
0m
#أخبار السوق
DeFi
DEFI$0.00103+18.80%
Sleepless AI
AI$0.06099-2.82%
Memecoin
MEME$0.001552-4.72%
Solayer
LAYER$0.234-3.34%
Allo
RWA$0.004209-7.77%

منذ النصف الثاني من عام 2024، خرج الاقتصاد العالمي تدريجيًا من دورة التشديد. وتحولت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في شهية المخاطرة في السوق. وعلى هذه الخلفية، شهد سوق الأصول الرقمية تدفقات رأسمالية كبيرة. في الربع الرابع من عام 2024، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 45.7%. وقد اكتسب قطاع DeFi، على وجه الخصوص، اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، مع استمرار ارتفاع حصته في السوق. وبالنظر إلى الربع الأول من عام 2025، يظل خبراء الصناعة متفائلين بشأن أداء DeFi. ومن المتوقع أن يبشر DeFi بموجة جديدة من النمو الهائل، بدعم من تدفقات رأس المال والابتكار التكنولوجي والتعاون بين الأنظمة البيئية متعددة السلاسل.

القيمة الإجمالية للقطاعات المختلفة في DeFi (مصدر البيانات: https://defillama.com/categories)

1. انتعاش السيولة في السوق: DeFi يستعيد زخمه


يسلط تحليل القطاعات الرئيسية، بما في ذلك AI وPayFi وMeme وGameFi وLayer1 وLayer2، الضوء على الأداء المختلط. وبينما شهدت بعض القطاعات انخفاضات، برزت PayFi وDeFi بقوة ملحوظة. بلغ العائد ربع السنوي لـ DeFi نسبة 87.55%، مما يُظهر إمكاناتها الهائلة في التمويل اللامركزي. ومع استقرار السوق وتقدم الابتكار، تواصل DeFi تقديم فرص رئيسية لكل من المستثمرين والمطورين.

القطاع
العائد الأسبوعي
العائد الشهري
العائد الربع سنوي
AI
13.37%
-13.79%
-30.54%
PayFi
11.25%
-8.16%
241.72%
Meme
8.16%
-17.71%
101.86%
Depin
6.17%
-22.41%
38.13%
GameFi
5.88%
-24.66%
38.65%
Layer 2
5.26%
-22.86%
25.66%
Layer 1
4.68%
-8.72%
44.57%
RWA
3.66%
-13.95%
78.09%
DeFi
2.48%
-5.61%
87.55%
NFTs
2.17%
-29.79%
52.31%
CeFi
0.93%
-0.07%
40.19%
Social Networks
-1.28%
-17.81%
6.37%
(جدول بواسطة MEXC، مصدر البيانات: SoSoValue)

2. المحركات المزدوجة للتكنولوجيا والسياسة تعمل على تعزيز أساس DeFi


لا يستمد النمو المستمر لنظام DeFi البيئي قوته من رأس المال السوقي فحسب، بل وأيضًا من خلال الدفع المزدوج من الابتكار التكنولوجي والتقدم في السياسات.
التقدم التكنولوجي عبر السلاسل: في عام 2024، عالجت الاختراقات الكبرى في بروتوكولات عبر السلاسل مثل LayerZero وCosmos مشكلة تجزئة السيولة التي عانت منها سوق DeFi لفترة طويلة. الآن، يمكن للمستخدمين نقل الأصول بسلاسة بين سلاسل مختلفة، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف المعاملات.
تحسينات الخصوصية: أدى إدخال تقنيات الخصوصية، مثل إثباتات المعرفة الصفرية (ZKPs)، إلى تعزيز خصوصية المستخدم في أنشطة DeFi. وهذا لا يعزز الأمان فحسب، بل يجذب أيضًا المزيد من رأس المال الممتثل.
تحسين أطر السياسات: على مدار العام الماضي، قدمت العديد من البلدان تدريجيًا أطرًا تنظيمية للأصول الرقمية، مثل عرض توكن الأوراق المالية الأمريكية (STO) وتنظيم MiCA (أسواق أصول الكريبتو) في أوروبا، مما يشير إلى بداية عصر جديد في تنظيم الأصول الرقمية. توفر هذه الأطر إرشادات واضحة للتطوير المتوافق لسوق DeFi، مما يزيل الحواجز أمام المشاركة المؤسسية.


3.القطاعات الساخنة في DeFi واتجاهات الابتكار


في إطار نظام DeFi البيئي، تخضع قطاعات رئيسية مثل تعدين السيولة، وبروتوكولات الإقراض، والبورصات اللامركزية (DEXs)، ومجمعي العائدات لجولات جديدة من الابتكار.

الترقيات في تعدين السيولة: على عكس طفرة تعدين السيولة خلال صيف DeFi لعام 2020، يركز تعدين السيولة اليوم بشكل أكبر على الحوافز طويلة الأجل وكفاءة رأس المال. تجتذب البروتوكولات التي تستخدم آليات توزيع المكافآت الديناميكية المزيد من رأس المال طويل الأجل.
التوافق بين السلاسل: يتزايد ترابط النظام البيئي متعدد السلاسل. أصبحت الحلول مثل Cosmos و Polkadot جسورًا رئيسية بين أنظمة البلوكتشين، في حين تقدم بروتوكولات مثل LayerZero حلول نقل أصول عبر السلاسل أكثر كفاءة، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل كبير.
الأصول الاصطناعية والعملات المستقرة: تظل العملات المستقرة عنصرًا أساسيًا في DeFi. بحلول أوائل عام 2025، من المتوقع أن ينمو سوق العملات المستقرة اللامركزية بشكل أكبر، مدفوعًا بالامتثال التنظيمي الأقوى وآليات دعم السيولة المحسنة. وفي الوقت نفسه، تعمل بروتوكولات الأصول الاصطناعية على توسيع حالات استخدامها، مع إحراز تقدم ملحوظ في رسم خرائط الأصول التقليدية والمشتقات المالية المعقدة.
تكامل الذكاء الاصطناعي مع التمويل اللامركزي (DeFAI): يعمل قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي على تمكين التمويل اللامركزي من خلال أدوات إدارة الأصول القائمة على الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات التداول الآلية، ونماذج المخاطر الذكية. تعمل هذه الابتكارات على تعزيز الكفاءة التشغيلية وأمان بروتوكولات التمويل اللامركزي، مما يجذب المستثمرين الرئيسيين.

4. الأسباب وراء التفاؤل بأداء DeFi في الربع الأول من عام 2025


مع تعافي سيولة السوق وتحسن البنية التحتية، من المتوقع أن يحقق DeFi أداءً جيدًا في الربع الأول من عام 2025. تشمل العوامل الرئيسية ما يلي:
بروتوكولات Blue chip التي تدفع النمو: أصبحت بروتوكولات DeFi الراسخة مثل Uniswap و Aave و Curve مراكز سيولة داخل النظام البيئي. يوفر تحسينهم المستمر للابتكار وتجربة المستخدم زخمًا جديدًا للنمو للقطاع.
القطاعات الناشئة في صعود: تجذب القطاعات الجديدة مثل تداول المشتقات اللامركزية والتأمين على السلسلة وتمويل NFT المزيد من المطورين والمستخدمين. تتمتع هذه القطاعات بإمكانات نمو كبيرة وتضخ حيوية جديدة في السوق.
تحسين Tokenomics: تعمل المزيد من بروتوكولات DeFi على تحسين آليات التقاط قيمة التوكن من خلال عمليات إعادة الشراء والحرق وتعديلات المكافأة، مما يعزز ثقة المستخدم في الاحتفاظ بالتوكن.5. Potential Risks and Challenges: Steady Progress Needed for DeFi

5. المخاطر والتحديات المحتملة: هناك حاجة إلى تقدم ثابت في مجال DeFi


على الرغم من آفاقها الواعدة، لا تزال DeFi تواجه العديد من التحديات والمخاطر المحتملة:

المخاطر الأمنية: تظل نقاط ضعف العقود الذكية والاختراقات تشكل تهديدات خطيرة في مجال DeFi. وقد عانت العديد من المشاريع من انتكاسات كبيرة بسبب خروقات أمنية على مدار العام الماضي.
تجزئة السيولة: في حين أحرزت تكنولوجيا السلاسل المتقاطعة تقدمًا كبيرًا، إلا أن مشكلة تجزئة السيولة المفرطة لم يتم حلها بالكامل، وقد تكافح بعض بروتوكولات السلاسل الأصغر لتأمين التمويل الكافي.
عدم اليقين التنظيمي: في حين أصبحت الأطر التنظيمية أكثر تحديدًا، فإن الاختلافات السياسية بين البلدان قد تشكل تحديات لمشاريع DeFi التي تعمل على مستوى العالم.

6. الخلاصة

في الربع الأول من عام 2025، تظهر سوق DeFi علامات قوية على التعافي. إن التحسن في السيولة والتقدم التكنولوجي والبيئات السياسية المحسنة تدفع النمو. ومع ذلك، من أجل التوسع المستدام للسوق، ستظل الأمان والامتثال التنظيمي ضروريين. سيواجه المستثمرون والمطورون فرصًا وفيرة ولكن أيضًا تحديات كبيرة. في هذا السياق، يعد اختيار منصة تداول موثوقة وفعالة أمرًا بالغ الأهمية. تتمتع MEXC باحترام كبير في السوق برسومها المنخفضة للغاية وسيولتها الممتازة. هنا، يمكنك بسهولة تداول مجموعة واسعة من الرموز داخل نظام DeFi البيئي (مثل *URLS-DOT_USDT* و *URLS-APT_USDT* وما إلى ذلك)، مع الاستفادة من حماية أمنية من الدرجة الأولى. اختر MEXC للبقاء في صدارة اتجاهات السوق والاستفادة من فرص الاستثمار في DeFi.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو بروتوكول Aria؟ أول بروتوكول Web3 يرمز حقوق الملكية الفكرية الموسيقية

ما هو بروتوكول Aria؟ أول بروتوكول Web3 يرمز حقوق الملكية الفكرية الموسيقية

المخلص1) يُحوّل بروتوكول Aria حقوق التأليف والنشر الموسيقية إلى توكنات قابلة للتداول، مما يُمكّن مستثمري التجزئة من الاستثمار في أصول الملكية الفكرية التي كانت تقتصر سابقًا على المؤسسات.2) جمع بروتوكو

ما هي Ethena؟ دليل شامل لبروتوكول الدولار الاصطناعي للكريبتو الأصلي

ما هي Ethena؟ دليل شامل لبروتوكول الدولار الاصطناعي للكريبتو الأصلي

الملخص1) دولار USDe هو دولار اصطناعي، وليس عملة مستقرة مدعومة بالفيات: فهو مدعوم بأصول كريبتو وصفقات آجلة قصيرة مقابلة، بدلاً من احتياطيات الفيات التقليدية.2) يضمن تحوط دلتا الاستقرار: يحافظ البروتوكو

ما هو BIANRENSHENG (BINANCELIFE)؟ من ميم الإنترنت إلى ظاهرة الكريبتو

ما هو BIANRENSHENG (BINANCELIFE)؟ من ميم الإنترنت إلى ظاهرة الكريبتو

تلخيص1) إنجازٌ تاريخي: أصبحت بيانرينشنغ (BINANCELIFE) أول عملة ميم صينية تُطرح على منصة بينانس، كاسرةً بذلك تقاليد السوق.2) نموٌّ هائل: في غضون ثلاثة أيام فقط من إطلاقها، ارتفعت قيمتها السوقية من الصف

ما هو بروتوكول x402؟ دليل شامل للمزايا الخمس الأساسية لمعيار الدفع HTTP الأصلي

ما هو بروتوكول x402؟ دليل شامل للمزايا الخمس الأساسية لمعيار الدفع HTTP الأصلي

الملخص1) يُفعّل بروتوكول x402 رمز حالة HTTP 402، الذي كان خاملاً لمدة 30 عامًا، مما يُمكّن من إمكانيات الدفع عبر الويب الأصلية.2) تُحدث رسوم البروتوكول الصفرية والتسوية في ثانيتين ثورة في قيود التكلفة

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص