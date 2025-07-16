شبكة Mantle (المشار إليها فيما يلي باسم Mantle) هي حل تجميعي معياري من الطبقة الثانية مبني على إيثريوم. يجمع هذا الحل بين توافقية EVM، وقابلية التوسع العالية، وانخفاض تكاليف المعاملات، مع الحفاظ على أشبكة Mantle (المشار إليها فيما يلي باسم Mantle) هي حل تجميعي معياري من الطبقة الثانية مبني على إيثريوم. يجمع هذا الحل بين توافقية EVM، وقابلية التوسع العالية، وانخفاض تكاليف المعاملات، مع الحفاظ على أ
شبكة Mantle: بناء نظام بيئي من الطبقة الثانية لإيثريوم لتعزيز التمويل عبر السلسلة

شبكة Mantle (المشار إليها فيما يلي باسم Mantle) هي حل تجميعي معياري من الطبقة الثانية مبني على إيثريوم. يجمع هذا الحل بين توافقية EVM، وقابلية التوسع العالية، وانخفاض تكاليف المعاملات، مع الحفاظ على أمان شبكة إيثريوم الرئيسية.

تعتمد Mantle بنيةً طبقيةً متقدمةً تُوزّع مهام الحوسبة والتخزين المعقدة على عُقد متعددة، مما يُتيح معالجةً فعّالة للبيانات والتحقق من المعاملات. في الوقت نفسه، تُولي Mantle اهتمامًا بالغًا لأمن بيانات المستخدم وخصوصيته، مُطبّقةً مجموعةً من تقنيات التشفير وإجراءات إدارة المخاطر لضمان عمل الشبكة بأمان وموثوقية.

1. ميزات Mantle الرئيسية


هندسة التجميع: تستفيد Mantle من محققي إيثريوم وبروتوكولات الإجماع لخفض رسوم الغاز بشكل كبير، وتقليل زمن الوصول، وزيادة الإنتاجية. يمكن للمستخدمين تخصيص متطلبات تأكيد المعاملات بناءً على احتياجاتهم، مما يتيح تأخيرات تأكيد شبه فورية مع الحد الأدنى من التضحيات الأمنية.

بنية معيارية: تفصل تنفيذ المعاملات، والإجماع، والتسوية، والتخزين إلى وحدات مستقلة، لتشكل سلسلة كتل معيارية. تتضمن هذه البنية طبقة تنفيذ من تطوير Mantle متوافقة مع EVM، وطبقة إجماع وتسوية مرتبطة بإيثريوم، ومكونًا خارجيًا لتوافر البيانات (DA) مدعومًا بـ EigenDA.

أمان الإيثيريوم: يتم التحقق من انتقالات حالة L2 بواسطة محققي الإيثيريوم وتخضع لنفس عمليات الإجماع والتسوية مثل معاملات L1.

توفر البيانات المعياري: باستخدام وحدات DA المستقلة مثل EigenDA، تحقق Mantle أكثر من 90% من التوفير المحتمل في التكلفة مقارنة بتوفر البيانات L1 على السلسلة.

2. ميزات جديدة في Mantle v2 Everest


بعد أكثر من عام من التشغيل المستقر تحت مظلة Mantle Tectonic، أطلقت الشبكة الآن ترقية Everest، مُحققةً بذلك نقلة نوعية في Mantle. لا تُعزز هذه الترقية بنيتها التحتية الحالية فحسب، بل تُهيئ الشبكة بالكامل للتوافق السلس مع ترقية Pectra القادمة من الإيثيريوم. ومن أبرز مميزات Everest الإطلاق الرسمي لـ EigenDA، الذي يُقدم حلاً ثوريًا لتوفر البيانات يُعزز كفاءة إدارة البيانات وأمانها بشكل كبير.

حافظت Mantle على تعاون وثيق مع EigenDA. قبل إطلاق الشبكة الرئيسية لـ EigenDA، استخدمت Mantle منصة Mantle DA، وهي طبقة توفر بيانات خارجية مدعومة بتقنية EigenDA، كحلٍّ لتوفير البيانات.

كحلٍّ من الطبقة الثانية لإيثريوم، بدأت Mantle أيضًا بالتكيف مع التغييرات التي أحدثتها ترقية Pectra. يشمل ذلك دمج حقل (RequestsHash) الجديد المُضاف إلى EIP-7685 (الموجود في رأس الكتلة)، بالإضافة إلى دعم نوع المعاملة الجديد (SetCodeTx) المُضاف إلى EIP-7702. تضمن هذه الجهود بقاء شبكة Mantle متوافقة تمامًا مع تطور إيثريوم، مع الاستمرار في تقديم خدمات مستقرة ومتواصلة للمستخدمين.

3. الاقتصاد الرمزي


3.1 نبذة عن MNT


تعتمد Mantle نموذجًا اقتصاديًا مستدامًا قائمًا على التوكنات، حيث تُعدّ MNT العملة الأساسية لنظام Mantle البيئي. يبلغ إجمالي عرض 6,219,316,768.



3.2 حالات استخدام MNT


مدفوعات رسوم الغاز: باعتبارها التوكن الأصلي لنظام Mantle البيئي، يتعين على MNT دفع رسوم معاملات الطبقة الثانية.

التصويت على الحوكمة: يمكن لمحتفظي MNT المشاركة في حوكمة المجتمع من خلال التصويت على المقترحات مثل ترقيات البروتوكول وتخصيص الأموال.
حوافز النظام البيئي: أنشأت مانتل صندوقًا بيئيًا لدعم المشاريع في مراحلها المبكرة ودفع عجلة نمو النظام البيئي. يحق لمستخدمي MNT الحصول على حصة من المكافآت الموزعة.

4. كيفية شراء توكن MNT على MEXC


اكتسب النمو السريع لمنظومة Mantle زخمًا أكبر من خلال شراكتها مع MEXC، إحدى بورصات العملات المشفرة الرائدة عالميًا. تشتهر MEXC برسومها المنخفضة، ومعاملاتها السريعة، وتغطيتها الواسعة للأصول، وسيولتها العميقة، مما مكنها من كسب ثقة المستثمرين عالميًا. إن حرصها على المشاريع الناشئة ودعمها القوي للتطوير في مراحله المبكرة يجعلها أرضًا خصبة للمشاريع ذات الإمكانات العالية.

إن MEXC هي أول بورصة تُدرج توكن MNT في تداول العقود الفورية والآجلة. يُمكن للمستخدمين تداول MNT على MEXC برسوم منخفضة للغاية.

1）افتح تطبيق MEXC وقم بتسجيل الدخول إليه أو قم بزيارة الموقع الرسمي.
2）أدخل MNT في شريط البحث وحدد التداول الفوري أو التداول الآجل لتوكن MNT.
3）اختر نوع الطلب الخاص بك، وأدخل الكمية والسعر المطلوبين، وأكمل عملية التداول.

