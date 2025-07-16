مشروع Lorenzo Protocol (BANK) هو بروتوكول لامركزي يقدّم حلاً لسيولة البيتكوين (BTC)، ويهدف إلى كسر الحواجز التقليدية في استخدام الأصول المشفّرة، من خلال ربط البيتكوين بشكل مبتكر بعالم DeFi وباقي الأنظمشروع Lorenzo Protocol (BANK) هو بروتوكول لامركزي يقدّم حلاً لسيولة البيتكوين (BTC)، ويهدف إلى كسر الحواجز التقليدية في استخدام الأصول المشفّرة، من خلال ربط البيتكوين بشكل مبتكر بعالم DeFi وباقي الأنظ
Lorenzo Protocol (BANK): إطلاق القيمة الحقيقية للبيتكوين

Lorenzo Protocol
Bitcoin
DeFi
Livepeer
Wrapped BTC
مشروع Lorenzo Protocol (BANK) هو بروتوكول لامركزي يقدّم حلاً لسيولة البيتكوين (BTC)، ويهدف إلى كسر الحواجز التقليدية في استخدام الأصول المشفّرة، من خلال ربط البيتكوين بشكل مبتكر بعالم DeFi وباقي الأنظمة البيئية في سلاسل الكتل الأخرى. من خلال الدمج بين التمويل التقليدي وتقنية البلوكشين، يوفّر Lorenzo Protocol آلية فعالة وآمنة لعمليات رهن أصول البيتكوين، إدارة السيولة، وتوزيع العوائد.

حالياً، أدرجت MEXC توكن BANK في السوق الفوري والعقود الآجلة. في الوقت نفسه، يمكنك التوجه إلى صفحة
أحداث +MEXC Airdrop والمشاركة في أنشطة الإيداع/التداول الخاصة بـ BANK، لفرصة اقتسام 1,000,000 من توكن BANK و50,000 USDT!

1.المفهوم الأساسي لـ Lorenzo Protocol


يسعى Lorenzo Protocol إلى توفير حل سيولة لامركزي وآمن ومرن لعملة البيتكوين (BTC). من خلال تقديم توكن رأس المال السائل (LPT) وتوكن تراكم العوائد (YAT)، لا يقتصر البروتوكول على تعزيز سيولة البيتكوين وإمكانات تحقيق العائد منها، بل يخفف أيضاً من القيود المفروضة على قابلية برمجتها. وبفضل التكامل العميق مع بروتوكولات DeFi المختلفة، لم يعد دور البيتكوين مقتصراً على كونه "مخزناً للقيمة"، بل أصبح أصلًا رئيسياً قابلاً للاستخدام في الإقراض، تعدين السيولة، وغيرها من العمليات المالية.يمكن للمستخدمين استخدام stBTC وYAT كأصول ضمان، للمشاركة بمرونة في مختلف سيناريوهات DeFi.

2.ميزات وخصائص Lorenzo Protocol


يوفّر Lorenzo Protocol الوظائف الأساسية التالية، لمساعدة المستخدمين على الاستفادة بشكل أفضل من أصول البيتكوين ضمن نظام DeFi البيئي:

2.1 التخزين السائل


سمح Lorenzo Protocol للمستخدمين بتخزين البيتكوين داخل البروتوكول والحصول على توكن التخزين السائل المقابلة stBTC. لا تمثل هذه التوكن فقط البيتكوين المُخزون، بل تتيح أيضاً المشاركة في مختلف أنشطة التمويل اللامركزي مثل الإقراض وتعدين السيولة وغيرها.


2.2 فصل رأس المال السائل عن العوائد


أدخل Lorenzo بروتوكول توكن رأس المال السائل (LPTs) وتوكن تراكم العوائد (YATs)، ليفصل بين رأس المال والعائدات.
تمثل LPTs رأس المال، في حين تمثل YATs العوائد الناتجة عن رهن البيتكوين (BTC). يسمح هذا الفصل للمستخدمين بإدارة واستخدام أصولهم بمزيد من المرونة.


2.3 قابلية التشغيل البيني عبر السلاسل


من خلال بروتوكولات مثل Wormhole وLayerZero، يوفّر Lorenzo قابلية التشغيل البيني عبر السلاسل، مما يتيح استخدام stBTC على عدة شبكات بلوكشين. يوفّر هذا التصميم نطاقاً أوسع من حالات الاستخدام لأصول البيتكوين.

2.4 استراتيجيات عوائد متنوعة


يوفّر Lorenzo مجموعة متنوعة من طرق تحقيق العوائد، حيث يمكن للمستخدمين اختيار الاستراتيجية الأنسب لهم لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. تشمل هذه الاستراتيجيات أنشطة مثل تعدين السيولة والإقراض عبر بروتوكولات DeFi.

3.آلية عمل Lorenzo Protocol


تنقسم آلية عمل Lorenzo Protocol بشكل رئيسي إلى عدة خطوات، تضمن أمان أصول البيتكوين، سيولتها، وتوزيع العوائد بشكل فعال

3.1 إيداع الأصول والتحقق منها


يوفّر Lorenzo وحدة إيداع تدعم عدة مزودي خدمات حفظ الأصول مثل Cobo وCeffu وChainup، لتخزين وإدارة أصول البيتكوين المرهونة من قبل المستخدمين. يجب أن تمر جميع المعاملات عبر آلية التحقق الخاصة بـ Lorenzo لمراجعة قانونيتها واعتمادها.

3.2 عملية سكّ stBTC


عند قيام المستخدم بتخزين البيتكوين في Lorenzo، يقوم النظام بسكّ توكن stBTC بما يعادل القيمة المُرهونة من البيتكوين. تمر هذه العملية بمرحلة تحقق صارمة لضمان معالجة كل معاملة بشكل صحيح. يمكن للمستخدمين استخدام stBTC للمشاركة في مختلف بروتوكولات DeFi والحصول على عوائد إضافية.


3.3 توزيع العوائد واستلامها


يتم توزيع العوائد التي يحصل عليها المستخدمون من تخزين البيتكوين على شكل توكن YAT. تمثل هذه التوكن العوائد الناتجة عن عملية التخزين، ويمكن للمستخدمين استلامها من خلال بروتوكول Lorenzo.


4. خارطة طريق Lorenzo Protocol


تنقسم مراحل تطوير Lorenzo Protocol إلى عدّة مراحل، حيث يحمل كل منها أهدافاً مختلفة وتوسعات وظيفية محددة.

4.1 المرحلة الأولى


في المرحلة الأولى، ستركّز Lorenzo على دعم سيولة البيتكوين (BTC)، وستطلق توكن التخزين السائل stBTC. سيتمكن المستخدمون من إيداع أصولهم من البيتكوين عبر محفظة Lorenzo Vault والمشاركة في برنامج التخزين داخل نظام Babylon البيئي. يتمثل الهدف الأساسي لهذه المرحلة في جمع القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) من BTC لصالح إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Babylon، وذلك من أجل توفير عوائد مبكرة للمستخدمين.

4.2 المرحلة الثانية


في المرحلة الثانية، سيدعم Lorenzo أنواعًا إضافية من الأصول المكافئة للبيتكوين مثل wBTC وBTCB وFBTC وstBTC للتخزين داخل البروتوكول. كما سيتم إدخال توكن YAT لتحقيق فصل واضح بين رأس المال والعوائد. بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ Lorenzo في دعم المزيد من سلاسل إثبات الحصة (PoS)، مما يوسّع نطاق استخدام البروتوكول، إلى جانب تقديم منتجات سيولة أكثر تنوعًا.

5. كيفية شراء توكن BANK؟


يقدّم Lorenzo Protocol إطارًا مبتكرًا يساعد في تحقيق تخزين سائل لامركزي للبيتكوين، مما يساهم في حل مشكلتي السيولة وإدارة العوائد لهذه العملة. من خلال إدخال توكن LPTs و**YATs**، بالإضافة إلى قابلية التشغيل البيني عبر السلاسل، يعمل Lorenzo على إدخال أصول البيتكوين إلى مجال DeFi، موفّرًا للمستخدمين أدوات أكثر مرونة لإدارة الأصول وزيادة العائد.


ومع دخول البروتوكول تدريجيًا في **المرحلة الثانية**، يخطط Lorenzo لدعم المزيد من الأصول على الشبكات المختلفة، مع تنويع استراتيجيات العوائد بشكل مستمر، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الأصول وزيادة الأرباح للمستخدمين. في الوقت ذاته، يعمل Lorenzo بنشاط على بناء قدرات قوية للتشغيل البيني عبر السلاسل، مما يعزز من تدفق البيتكوين وأصوله المشتقة بشكل سلس داخل النظام البيئي متعدد الشبكات في DeFi، ويساهم في إطلاق الإمكانات المالية الكاملة للبيتكوين.

حالياً، تم إدراج توكن BANK في منصة MEXC للتداول في السوق الفوري والعقود الآجلة.
يمكنك المشاركة من خلال الخطوات التالية:

1）افتح تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي وسجّل الدخول؛ 2）ابحث في شريط البحث عن اسم توكن BANK، واختر تداول BANK في السوق الفوري أو العقود الآجلة؛ 3）اختر طريقة تقديم الطلب، ثم أدخل الكمية والسعر والمعلمات الأخرى لإتمام الصفقة.

إخلاء المسؤولية: هذه المادة لا تُعدّ نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو مالية أو محاسبية، كما لا تمثل توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصل. تقدّم تعلم MEXC هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تشكّل أي نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر قبل اتخاذ أي قرار استثماري، وجميع قرارات التداول تقع تحت مسؤوليتك الشخصية.

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

