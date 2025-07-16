Lorenzo Protocol (BANK): إطلاق القيمة الحقيقية للبيتكوين

مشروع Lorenzo Protocol (BANK) هو بروتوكول لامركزي يقدّم حلاً لسيولة البيتكوين (BTC)، ويهدف إلى كسر الحواجز التقليدية في استخدام الأصول المشفّرة، من خلال ربط البيتكوين بشكل مبتكر بعالم DeFi وباقي الأنظمة البيئية في سلاسل الكتل الأخرى. من خلال الدمج بين التمويل التقليدي وتقنية البلوكشين، يوفّر Lorenzo Protocol آلية فعالة وآمنة لعمليات رهن أصول البيتكوين، إدارة السيولة، وتوزيع العوائد.













يسعى Lorenzo Protocol إلى توفير حل سيولة لامركزي وآمن ومرن لعملة البيتكوين ( BTC ). من خلال تقديم توكن رأس المال السائل (LPT) وتوكن تراكم العوائد (YAT)، لا يقتصر البروتوكول على تعزيز سيولة البيتكوين وإمكانات تحقيق العائد منها، بل يخفف أيضاً من القيود المفروضة على قابلية برمجتها. وبفضل التكامل العميق مع بروتوكولات DeFi المختلفة، لم يعد دور البيتكوين مقتصراً على كونه "مخزناً للقيمة"، بل أصبح أصلًا رئيسياً قابلاً للاستخدام في الإقراض، تعدين السيولة، وغيرها من العمليات المالية.يمكن للمستخدمين استخدام stBTC وYAT كأصول ضمان، للمشاركة بمرونة في مختلف سيناريوهات DeFi.









يوفّر Lorenzo Protocol الوظائف الأساسية التالية، لمساعدة المستخدمين على الاستفادة بشكل أفضل من أصول البيتكوين ضمن نظام DeFi البيئي:









سمح Lorenzo Protocol للمستخدمين بتخزين البيتكوين داخل البروتوكول والحصول على توكن التخزين السائل المقابلة stBTC. لا تمثل هذه التوكن فقط البيتكوين المُخزون، بل تتيح أيضاً المشاركة في مختلف أنشطة التمويل اللامركزي مثل الإقراض وتعدين السيولة وغيرها.









أدخل Lorenzo بروتوكول توكن رأس المال السائل (LPTs) وتوكن تراكم العوائد (YATs)، ليفصل بين رأس المال والعائدات.

تمثل LPTs رأس المال، في حين تمثل YATs العوائد الناتجة عن رهن البيتكوين (BTC). يسمح هذا الفصل للمستخدمين بإدارة واستخدام أصولهم بمزيد من المرونة.









من خلال بروتوكولات مثل Wormhole وLayerZero، يوفّر Lorenzo قابلية التشغيل البيني عبر السلاسل، مما يتيح استخدام stBTC على عدة شبكات بلوكشين. يوفّر هذا التصميم نطاقاً أوسع من حالات الاستخدام لأصول البيتكوين.









يوفّر Lorenzo مجموعة متنوعة من طرق تحقيق العوائد، حيث يمكن للمستخدمين اختيار الاستراتيجية الأنسب لهم لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. تشمل هذه الاستراتيجيات أنشطة مثل تعدين السيولة والإقراض عبر بروتوكولات DeFi.









تنقسم آلية عمل Lorenzo Protocol بشكل رئيسي إلى عدة خطوات، تضمن أمان أصول البيتكوين، سيولتها، وتوزيع العوائد بشكل فعال









يوفّر Lorenzo وحدة إيداع تدعم عدة مزودي خدمات حفظ الأصول مثل Cobo وCeffu وChainup، لتخزين وإدارة أصول البيتكوين المرهونة من قبل المستخدمين. يجب أن تمر جميع المعاملات عبر آلية التحقق الخاصة بـ Lorenzo لمراجعة قانونيتها واعتمادها.









عند قيام المستخدم بتخزين البيتكوين في Lorenzo، يقوم النظام بسكّ توكن stBTC بما يعادل القيمة المُرهونة من البيتكوين. تمر هذه العملية بمرحلة تحقق صارمة لضمان معالجة كل معاملة بشكل صحيح. يمكن للمستخدمين استخدام stBTC للمشاركة في مختلف بروتوكولات DeFi والحصول على عوائد إضافية.









يتم توزيع العوائد التي يحصل عليها المستخدمون من تخزين البيتكوين على شكل توكن YAT. تمثل هذه التوكن العوائد الناتجة عن عملية التخزين، ويمكن للمستخدمين استلامها من خلال بروتوكول Lorenzo.









تنقسم مراحل تطوير Lorenzo Protocol إلى عدّة مراحل، حيث يحمل كل منها أهدافاً مختلفة وتوسعات وظيفية محددة.









في المرحلة الأولى، ستركّز Lorenzo على دعم سيولة البيتكوين (BTC)، وستطلق توكن التخزين السائل stBTC. سيتمكن المستخدمون من إيداع أصولهم من البيتكوين عبر محفظة Lorenzo Vault والمشاركة في برنامج التخزين داخل نظام Babylon البيئي. يتمثل الهدف الأساسي لهذه المرحلة في جمع القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) من BTC لصالح إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Babylon، وذلك من أجل توفير عوائد مبكرة للمستخدمين.









في المرحلة الثانية، سيدعم Lorenzo أنواعًا إضافية من الأصول المكافئة للبيتكوين مثل wBTC وBTCB وFBTC وstBTC للتخزين داخل البروتوكول. كما سيتم إدخال توكن YAT لتحقيق فصل واضح بين رأس المال والعوائد. بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ Lorenzo في دعم المزيد من سلاسل إثبات الحصة (PoS)، مما يوسّع نطاق استخدام البروتوكول، إلى جانب تقديم منتجات سيولة أكثر تنوعًا.









يقدّم Lorenzo Protocol إطارًا مبتكرًا يساعد في تحقيق تخزين سائل لامركزي للبيتكوين، مما يساهم في حل مشكلتي السيولة وإدارة العوائد لهذه العملة. من خلال إدخال توكن LPTs و**YATs**، بالإضافة إلى قابلية التشغيل البيني عبر السلاسل، يعمل Lorenzo على إدخال أصول البيتكوين إلى مجال DeFi، موفّرًا للمستخدمين أدوات أكثر مرونة لإدارة الأصول وزيادة العائد.





ومع دخول البروتوكول تدريجيًا في **المرحلة الثانية**، يخطط Lorenzo لدعم المزيد من الأصول على الشبكات المختلفة، مع تنويع استراتيجيات العوائد بشكل مستمر، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الأصول وزيادة الأرباح للمستخدمين. في الوقت ذاته، يعمل Lorenzo بنشاط على بناء قدرات قوية للتشغيل البيني عبر السلاسل، مما يعزز من تدفق البيتكوين وأصوله المشتقة بشكل سلس داخل النظام البيئي متعدد الشبكات في DeFi، ويساهم في إطلاق الإمكانات المالية الكاملة للبيتكوين.





حالياً، تم إدراج توكن BANK في منصة MEXC للتداول في السوق الفوري والعقود الآجلة.

يمكنك المشاركة من خلال الخطوات التالية:





1）افتح تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي وسجّل الدخول؛ 2）ابحث في شريط البحث عن اسم توكن BANK، واختر تداول BANK في السوق الفوري أو العقود الآجلة؛ 3）اختر طريقة تقديم الطلب، ثم أدخل الكمية والسعر والمعلمات الأخرى لإتمام الصفقة.



