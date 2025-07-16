LayerBank: بناء سوق مالية لامركزية متوافقة مع مختلف السلاسل

بنك LayerBank هو بروتوكول إقراض لامركزي، غير وصائي، ومفتوح المصدر يدعم العديد من شبكات البلوكتشين الرئيسية، بما في ذلك Ethereum وArbitrum وOptimism. يمكن للمستخدمين إيداع أصولهم الرقمية في LayerBank كضمان للحصول على قروض أو لكسب عوائد على الإيداع.





يهدف LayerBank إلى إنشاء سوق نقدية لامركزية عالمية ومتوافقة عبر السلاسل تساعد المستخدمين على إدارة أصولهم الكريبتو بشكل أكثر كفاءة، وتحسين استخدام رأس المال، وتعظيم العوائد، وبناء نظام مالي شامل عبر السلاسل.









الإقراض اللامركزي: يقدم LayerBank سوق إقراض مفتوحة تتيح للمستخدمين اقتراض أصول أخرى باستخدام العملات المشفرة الرئيسية مثل BTC وETH وUSDC كضمان. على عكس القروض البنكية التقليدية، يقضي LayerBank على الوسطاء، ما يسمح بتدفق رأس المال مباشرة بين المستخدمين.





التوافق عبر السلاسل: يدعم البروتوكول تفاعل الأصول بين شبكات بلوكتشين مختلفة، ما يسمح للمستخدمين بتحويل أصولهم بحرية ويعزز السيولة وسهولة الوصول.





تعديل أسعار الفائدة ديناميكياً: يستخدم LayerBank العقود الذكية لتعديل أسعار الفائدة تلقائيًا بناءً على العرض والطلب في السوق. عند زيادة الطلب على الأموال، ترتفع أسعار الفائدة لتشجيع الإيداعات، وعند انخفاض الطلب، تنخفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض.





الأمان والشفافية: تُسجّل جميع المعاملات وتدفقات الأموال بشكل علني وشفاف على البلوكتشين، مما يسمح للمستخدمين بتتبع حركة الأموال من خلال العقود الذكية. كما يلتزم LayerBank بمعايير تدقيق عالية لضمان أمان العقود الذكية.





التعدين السائل وتحسين العوائد: يتضمن LayerBank آلية تعدين سائل تكافئ المستخدمين على إيداع الأموال، ويدعم استراتيجيات التراكم التلقائي للعوائد لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى ربح.













لا يطلب LayerBank من المستخدمين إكمال التحقق من الهوية (KYC)، ويمكن لأي شخص إيداع وسحب الأموال بحرية، حيث تُنفّذ المعاملات مباشرة عبر العقود الذكية.









يتم تعديل أسعار الفائدة تلقائيًا وفقًا لتقلبات السوق، مما يساعد في تقليل المخاطر وحماية مصالح كل من المقترضين والمودعين.









يوفر LayerBank تجربة إقراض سلسة بين شبكات البلوكتشين المختلفة، ما يزيل الانعزال الذي تعاني منه منصات الإقراض التقليدية في DeFi.





يعتمد نظام LayerBank على التوكن الأصلي ULAB، والذي يؤدي عدة وظائف:





التصويت الحوكموي: يمكن لمحتفظي توكن ULAB المشاركة في قرارات الحوكمة المجتمعية وتحديد توجهات المنصة المستقبلية.

توزيع العوائد: يمكن لحاملي ULAB كسب مكافآت إضافية من خلال تخزين التوكن.

آلية إعادة الشراء والحرق: ستقوم المنصة باستخدام جزء من أرباحها لإعادة شراء توكنات ULAB وحرقها، مما يقلل من المعروض المتداول ويزيد من قيمة التوكن.









عمليات القروض التقليدية معقدة، وغالبًا ما تتطلب من المقترضين تقديم الضمانات ماديًا في المؤسسات المالية. تقوم LayerBank بتعطيل هذا النموذج التقليدي من خلال إزالة الوسطاء في تداول الأصول، والعقود الآجلة، وحسابات التوفير، مما يخلق بيئة إقراض أكثر مباشرة وكفاءة للمستخدمين. علاوة على ذلك، وبدلاً من أن تقتصر على بلوكتشين معينة، تدعم LayerBank جميع شبكات EVM-L2، مما يمكّن المستخدمين من الاستفادة من سيولة أكبر وقابلية استخدام محسّنة عبر النظام البيئي للبلوكتشين بالكامل، ما يوفر مستوى غير مسبوق من الراحة.





بصفتها منصة إقراض DeFi، توسع LayerBank باستمرار حدود وظائفها. فهي تدعم المزيد من الأصول عبر السلاسل لزيادة تنوع المنصة وتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة. وفي الوقت نفسه، تعمل LayerBank على تحسين خوارزميات العقود الذكية الخاصة بها لجعل تعديلات أسعار الفائدة الديناميكية أكثر دقة وكفاءة، مما يضمن توازن السوق بين العرض والطلب. بالإضافة إلى ذلك، تخطط LayerBank لإدخال ميزات الحوكمة عبر منظمة مستقلة لامركزية (DAO) لتمكين المجتمع من سلطة اتخاذ القرار وتعزيز ديمقراطية المنصة.



