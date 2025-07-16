معركة العملات المستقرة المرتبطة بــ Won الكوري تبدأ: من سيتصدر المشهد—البنوك، شركات التكنولوجيا أم المبتكرون؟

مع تطور العملات الرقمية وتقنية البلوكشين على المستوى العالمي، تدخل العملات المستقرة —وهي عنصر أساسي في الاقتصاد الرقمي—بسرعة دائرة الضوء التنظيمي والتجاري في عدة بلدان. تشهد كوريا الجنوبية، المركز الرئيسي للابتكار المالي في آسيا، الآن سباقًا واسع النطاق لتطوير عملات مستقرة مربوطة بــ Won الكوري الوَحدة. يوفر هذا المقال تحليلًا معمقًا لأحدث تحركات تحالفات البنوك الكورية العملاقة، عمالقة التكنولوجيا، وشركات Web3، مستكشفًا من قد يقود هذه الموجة من التحول الرقمي.









عقب إدخال قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في 2023، أوضح المنظمون الكوريون أن العملات المستقرة، وخصوصًا المرتبطة بــ Won الكوري، ستُعامل كفئة ذات أولوية عالية في التنظيم. ينبع هذا التحوّل من عدة عوامل رئيسية:





عواقب انهيار Terra: تسبب حادثة : تسبب حادثة LUNA وUST في 2022 بخسائر كبيرة للمستخدمين الكوريين. استجابةً لذلك، ألزم المنظمون جميع مشاريع العملات المستقرة بتطبيق آليات احتياطية شفافة وقابلة للتدقيق.

الحاجة المتزايدة لأمان المدفوعات والسيطرة على المخاطر النظامية: تُستخدم العملات المستقرة كأدوات للمدفوعات، الادخار، والتحويلات عبر الحدود، وقد تشكل خطرًا على النظام المالي بدون تنظيم.

دعم الابتكار في التكنولوجيا المالية والبلوكشين: رغم الحذر التنظيمي، تظل الحكومة الكورية منفتحة على دور العملات المستقرة في تطوير التكنولوجيا المالية المستقبلية وتسعى لجذب المشاريع المتوافقة والاستثمارات الأجنبية.





يمثل مشروع التنظيم للعملات المستقرة الصادر في يونيو 2025 نقطة تحول كبيرة للسوق. تسرّع الحكومة تشريع قانون القانون الأساسي للأصول الرقمية، الذي يدعم رسميًا إصدار العملات المستقرة المربوطة بــ Won من قبل جهات مرخّصة. يوفر هذا أساسًا قانونيًا وسياسيًا متينًا للقطاع. يُتوقع أن تكون الفترة بين أواخر 2025 وبداية 2026 مرحلة حاسمة للنمو السريع للعملات المستقرة الكورية.





بيئة تنظيمية صارمة من المحتمل أن تعزز ثقة السوق، وتجذب المزيد من الاستثمارات من المؤسسات والشركات المبتكرة، وتسارع تبني العملات المستقرة في التسويات، التحويلات الدولية، والنظام المالي الرقمي الأوسع.









وفقًا لمسودة الإطار التنظيمي الأخيرة، حدّدت كوريا معيارًا صارمًا لإصدار العملات المستقرة، مع التركيز على هدفين: الامتثال المالي والسيطرة التقنية. وتتضمن النقاط الرئيسية:









المؤسسات التي تستوفي المتطلبات التالية فقط هي المؤهلة للتقدم بطلب إصدار عملة مستقرة بــ Won الكوري:





يجب أن تكون الجهة مصرفية أو مرخصة لدى الجهات التنظيمية المالية.

يجب ضمان وجود احتياطي يغطي 100%، عبر السيولة أو سندات حكومية قصيرة الأجل.

يجب إجراء تدقيق دوري (يومي أو أسبوعي) والإفصاح علنيًا عن مكونات الاحتياطي.

يجب فتح حساب وصاية محلي وتوفير وصول تنظيمي فوري.









يحظر إدراج العملات المستقرة في المنصات غير المرخّصة.

يجب أن توفر المنصات واجهات شفافة لسجلات التداول.

عند تأخر الربط السعري، يجب إصدار تنبيهات ووقف التداول مؤقتًا.









استخدام مصطلحات مثل “عملة مستقرة” أو “مرتبطة بــ Won” ممنوع بدون موافقة مسبقة من المنظمين.

المشاريع التي تثبت التضليل سيتم شطبها فورًا، والمسؤولون قد يواجهون عقوبات إدارية أو جنائية.

















بعد الإعلان التنظيمي، تجاوبت البنوك الكورية بسرعة. عدة مجموعات مصرفيّة سجّلت أو قدمت طلبات علامة تجارية تخص “KRW Stablecoin”. على سبيل المثال:

IBK Industrial Bank of Korea، Shinhan Financial Group، وHana Bank شكلت فرقًا لتطوير العملات المستقرة المتوافقة. مؤسسات كبرى مثلشكلت فرقًا لتطوير العملات المستقرة المتوافقة.

منصات مدفوعات مدعومة بتكنولوجيا مثل Kakao Pay وToss تستكشف نماذج لدمج العملات المستقرة مع المدفوعات الإلكترونية والألعاب.

KB Bank تتعاون مع شركة البلوكشين الكورية ICON على بيئة اختبار تقنية لدمج آليات ربط بــ Won والتسوية on‑chain ودمج تنظيمي. يُذكر أنتتعاون مع شركة البلوكشين الكورية ICON على بيئة اختبار تقنية لدمج آليات ربط بــ Won والتسوية on‑chain ودمج تنظيمي.





هذه البنوك لا تلتزم فقط بالامتثال، بل تستهدف على المدى الطويل دمج العملات المستقرة المحلية في المدفوعات الداخلية، التحويلات الخارجية، وتسويات Web3.









مزود المدفوعات المحمولة Kakao Pay يسرّع مبادرات العملات المستقرة، مقدمًا طلبات علامات تشمل “KRW”، “K”، و“P”. تشمل الطلبات نشاطات تداول الأصول الافتراضية، التحويلات الإلكترونية، وخدمات الوساطة المالية.





خلف Kakao Pay، توجد شبكة KaiaChain التي تطوّرها Ground X التابعة لـKakao، وFinschia التابعة لـLINE. تهدف إلى تمكين الربط متعدد السلاسل بين 250 مليون مستخدم من KakaoTalk وLINE، ودعم إصدار شامل لعملات مستقرة مربوطة بــ Won على الشبكة الرئيسية، بوصفها بنية تحتية جديدة للأصول الرقمية.









أطلقت شركات Web3 الأصلية مثل Nexus عملة مستقرة باسم KRWx، وسجّلت علامة تجارية ذات صلة، وتوسّعت بنشاط في الأسواق on‑chain الدولية. في المقابل، تستعيد شركات الدفع التقليدية مثل Danal استراتيجيات الأصول الرقمية باستخدام أنظمة POS المتقدمة لتدعيم تطبيقات الدفع الميداني والمعاملات الاستهلاكية بالعملات المستقرة. تركز هذه الشركات على الابتكار التكنولوجي واندماج النظام البيئي، مستجيبةً بمرونة لطلب السوق، مع إمكانات قوية في قطاعات متخصصة مثل التحويلات الدولية وDeFi.









وبناءً على الإطار التنظيمي الحالي وتطورات السوق، من المتوقع أن تكتسب العملات المستقرة بــ Won الكوري زخمًا في المجالات الرئيسية التالية:









باستخدام قوة صناعة الألعاب النشطة وNFT في كوريا، يمكن أن تُستخدم العملات المستقرة كوحدة داخل ألعاب وشراء عناصر الرقمية، مما يعزّز الامتثال ويزيد من الاحتفاظ بالمستخدمين.









من خلال البنية التحتية القوية لـ KYC ، تمتلك هذه العملات القدرة على تيسير المدفوعات السريعة في شرق آسيا—كاليابان، تايوان، هونغ كونغ—مما يدعم التوسع العالمي للعلامات التجارية الكورية.









تقوم بعض البنوك بتجربة استخدام العملات المستقرة لتسوية المعاملات بين البنوك، بهدف ربط أنظمة البنوك التقليدية الداخلية بالأصول على البلوكتشين. سيؤدي ذلك إلى إنشاء بدائل قائمة على البلوكتشين لتسويات الشركات بين بعضها البعض (B2B) وتدفقات صرف العملات الأجنبية.





وعلى الرغم من وجود توجه تنظيمي واضح وتوقعات واعدة، إلا أن هناك عدة تحديات ما تزال قائمة:





تكامل التدقيق الفني والمالي معقد: يجب على البنوك التعاون عن كثب مع فرق البلوكتشين لبناء أنظمة احتياطي قابلة للتحقق ومتوافقة مع الجهات التنظيمية.

حواجز رأس المال العالية للإصدار: قد تواجه الشركات الناشئة صعوبة في دخول هذا المجال، مما قد يؤدي إلى سوق احتكار قلة للعملات المستقرة.

استمرار الفجوات في التنفيذ القانوني: قد تواصل بعض المنصات الخارجية تقديم خدمات لعملات مستقرة مرتبطة بــ Won الكوري غير المعتمدة، مما يصعّب السيطرة التنظيمية الكاملة.









تمثل تنظيمات العملات المستقرة خطوة أساسية لإكمال إطار الأصول الرقمية في كوريا. فهي تعزّز حماية المستثمرين وتقدم إشارات واضحة لدخول البنوك والمشاريع المبتكرة. من منظور عالمي، تُنشئ كوريا نظامًا بيئيًا شاملًا يجمع بين العملات المستقرة المتوافقة، الدعم المؤسساتي، والتنفيذ التقني القابل للتدقيق. هذا السباق ليس فقط للابتكار المالي—بل له بالغ الأثر على تطور الاقتصاد الرقمي ومنافسة المدفوعات العالمية. من يقود السباق قد يشكّل نموذجًا عالميًا—مما يجعله تطورًا يستحق المتابعة عن كثب.





بصفتها منصة تداول أصول رقمية عالمية، تتابع MEXC عن كثب تطورات العملات المستقرة في كوريا. تلتزم MEXC بتقديم خدمات تداول وسيولة عالية الجودة للمشاريع المتوافقة، ودعم تبنيها السريع عالميًا. مع مواردها وقدراتها التقنية، تُعد MEXC جسرًا مهمًا بين المشاريع المبتكرة والمستخدمين حول العالم.



