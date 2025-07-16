KiloEx هي بورصة لامركزية (Perp DEX) تُركز على تداول العقود الدائمة. تهدف إلى توفير تجربة تداول مريحة وفعّالة للمستخدمين، مع تعزيز استقرار المعاملات وموثوقيتها من خلال ابتكار آليات جديدة. تدعم KiloEx سKiloEx هي بورصة لامركزية (Perp DEX) تُركز على تداول العقود الدائمة. تهدف إلى توفير تجربة تداول مريحة وفعّالة للمستخدمين، مع تعزيز استقرار المعاملات وموثوقيتها من خلال ابتكار آليات جديدة. تدعم KiloEx س
KiloEx: من التداول السلس إلى ابتكار الآليات، إعادة تعريف Perp DEX

KiloEx هي بورصة لامركزية (Perp DEX) تُركز على تداول العقود الدائمة. تهدف إلى توفير تجربة تداول مريحة وفعّالة للمستخدمين، مع تعزيز استقرار المعاملات وموثوقيتها من خلال ابتكار آليات جديدة. تدعم KiloEx سلاسل كتل متعددة، بما في ذلك BNB Chain وopBNB وManta وTaiko وBase.

تستخدم منصة KiloEx فروق أسعار التمويل لتثبيت أسعار العقود الدائمة بأسعار السوق الفورية، مما يضمن استقرار الأسعار. عند التداول على منصة KiloEx، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالمزايا التالية:

  • لا حاجة لرموز الغاز الأصلية: يدعم مدفوعات رسوم الغاز باستخدام USDT أو USDC، مما يلغي الحاجة إلى تحويلات إضافية.
  • معاملات خالية من الغاز مع تجربة سلسة: لا توجد عمليات توقيع معقدة، مما يضمن تجربة تداول سهلة الاستخدام.
  • تنفيذ فعال، مماثل لبورصات التداول المركزية: تعمل التكنولوجيا المحسنة على تعزيز سرعة التداول وكفاءة التفاعل.

وفقًا للبيانات الرسمية، تجاوز إجمالي حجم تداول منصة KiloEx 36 مليار دولار أمريكي، مع تجاوز حجم الاهتمام المفتوح 8 ملايين دولار أمريكي (بما في ذلك اهتمام مفتوح على مدار 24 ساعة يقارب 1.3 مليون دولار أمريكي). تضم المنصة ما يقرب من 8 ملايين مستخدم، وقد نما عدد مستخدميها على تيليجرام ليتجاوز مليون عضو.


1. الوظائف الأساسية ومزايا KiloEx


تقدم KiloEx بروتوكول عقود دائمة لامركزي بالكامل، يدعم تداول الرافعة المالية حتى 125 ضعفًا لأكثر من 70 أصلًا مشفرًا، بما في ذلك BTC وETH وعملات الميم وتوكن DeFi والأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأزواج تداول العملات الأجنبية. بفضل نموذج Vault للسيولة الفريد، تُعزز KiloEx كفاءة السيولة وتضمن عوائد مستقرة.

1.1 هندسة المجمع المزدوج لتقليل المخاطر


يستبدل KiloEx نموذج دفتر الأوامر التقليدي بنظام ثنائي المجمعات المبتكر. يتيح هذا للمستخدمين التداول مباشرةً مع مجمعات السيولة في الوقت الفعلي. كما يُجنّب الانزلاق ويُخفّف من مخاطر السيولة الناتجة عن تحركات السوق أحادية الجانب.

1.2 آلية توزيع الإيرادات المبتكرة


  • تقاسم الرسوم: يتم تخصيص 30% من رسوم تداول المستخدمين إلى Vault، بينما يتم استخدام الجزء المتبقي للخصومات ونمو النظام البيئي.
  • مكافآت الرهان: يتلقى المشاركون في المجموعة الأساسية حصة من رسوم التداول، في حين يضمن التراكم طويل الأجل لمجموعة Buffer عوائد تنافسية، حتى خلال أسواق الهبوط، متفوقين على مجمعي العائدات السائدين.
من خلال تأمين عائدات الخصم من خلال العقود الذكية، تجتذب KiloEx شبكة واسعة من الشركاء، مما يؤدي إلى نمو هائل في عدد المستخدمين للمنصة.

1.3 تصميم سهل الاستخدام وبديهي للمبتدئين


يتميز KiloEx بواجهة تداول مبسطة مصممة خصيصًا للمبتدئين. فهي تخفي معايير معقدة وتتيح فتح وإغلاق الصفقات في ثلاث خطوات فقط. في حالات مخاطر التصفية، يتم تطبيق آلية تصفية جزئية لمنع خسارة المستخدمين لرأس مالهم بالكامل.


1.4 يوفر Hybrid Vault سيولة متعددة الأصول


يتيح Hybrid Vault للمستخدمين توفير السيولة في أنواع أصول متعددة، مما يُحسّن هيكل رأس المال مع تحقيق عوائد حقيقية وكبيرة لـ LSTs والأصول الرئيسية الأخرى. يتكون Hybrid Vault من جزأين: يُشكل USDT نصف إجمالي قيمة Vault، بينما يتألف النصف الآخر من أصول غير USDT. يأتي هذا العائد المرتفع من رسوم التداول التي يدفعها المستخدمون ضمن نموذج Vault.

1.5 نشر متعدد السلاسل للتداول السلس عبر السلاسل


يدعم KiloEx سلاسل بلوكتشين متعددة، بما في ذلك BNB Chain وopBNB وManta وTaiko وBase. بفضل جسر مدمج بين السلاسل، يمكن للمستخدمين التبديل بسلاسة بين الشبكات. في المستقبل، تخطط KiloEx للتوسع لتشمل سلاسل عامة أخرى، مثل سولانا.

2. كيفية شراء توكن KiloEx على MEXC


KILO هو التوكن الأصلي لمنصة KiloEx، ويبلغ إجمالي عرضه مليارًا. يمنح المستخدمين مزايا متعددة، بما في ذلك المشاركة في حوكمة المنصة، ومشاركة رسوم التداول، ومكافآت التخزين. لمزيد من التفاصيل حول اقتصاد التوكن في KiloEx، يُرجى مراجعة "KiloEx: بناء منصة تداول لامركزية باقتصاد توكن مبتكر".

قامت MEXC بإدراج KILO رسميًا للتداول الفوري والآجل، مما يسمح للمستخدمين بتداول التوكن برسوم منخفضة للغاية.

خطوات شراء KILO على MEXC:
1）افتح تطبيق MEXC وقم بتسجيل الدخول إليه أو قم بزيارة موقع MEXC الرسمي.
2）استخدم شريط البحث للبحث عن KILO، ثم حدد التداول الفوري أو التداول الآجل.
3）اختر نوع الطلب الخاص بك، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل تداولك.

باعتبارها بورصة رائدة عالميًا للأصول الرقمية، تقدم MEXC رسوم تداول منخفضة ومعاملات عالية السرعة وتغطية واسعة للأصول وسيولة عميقة - مما يساعد المستثمرين على اغتنام الفرص في سوق العملات المشفرة سريعة الحركة.

إخلاء مسؤولية: لا تُقدّم هذه المادة أي نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي نصائح أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكّل توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصل. تُقدّم أكاديمية MEXC المعلومات للإشارة فقط ولا تُشكّل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول، وتوخّي الحذر عند الاستثمار. جميع إجراءات الاستثمار التي يُجريها المستخدمون مُستقلة عن هذا الموقع.


