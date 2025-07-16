KiloEx: بناء منصة تداول لامركزية باقتصاد رمزي مبتكر

إن KiloEx هو مشروع بلوكتشين مبتكر، مُخصص لإنشاء منصة تداول لامركزية متعددة الوظائف. يُوفر KiloEx للمستخدمين تجربة تداول عملات رقمية سلسة وآمنة وفعالة. بالإضافة إلى ميزات التداول الأساسية، يُدمج KiloEx آليات التخزين، ومجموعات السيولة، وآليات المكافآت، ليُقدم خدمة شاملة لعشاق العملات الرقمية والمستثمرين فيها.

في مجال العملات المشفرة والتمويل اللامركزي، يُعدّ اقتصاد التوكن عاملاً أساسياً في نجاح أي مشروع. يضمن KiloEx الاستدامة طويلة الأمد، ويحفز مشاركة المستخدمين، ويجذب مزودي السيولة من خلال نموذجه المبتكر للاقتصاد الرمزي.









يتمحور اقتصاد KiloEx الرمزي حول 2 توكن رئيسيين: KILO وxKILO. يؤدي كل توكن وظيفة مميزة، ويعمل معًا للحفاظ على نظام بيئي مستقر للمنصة.

- KILO: توكن الأداة المساعدة الأصلي لمنصة KiloEx، المستخدم في دفع رسوم المعاملات، والمشاركة في الحوكمة، ومكافآت المستخدمين، والمزيد.

- xKILO: توكن غير قابل للتحويل وغير سائل مصمم في المقام الأول لمشاركة الإيرادات وآليات الحوافز وإدارة المخاطر.













يلعب xKILO دورًا محوريًا في آلية مشاركة إيرادات KiloEx. عندما يحوّل المستخدمون KILO إلى xKILO، يصبحون مؤهلين لتوزيع إيرادات المنصة. على وجه الخصوص، يمكن للمستخدمين المشاركين في تجمعات المراهنة أحادية الجانب ربح مكافآت xKILO وUSDT، بالإضافة إلى حصة من رسوم التداول.





يتم توزيع رسوم التداول وفقًا للهيكل التالي:





40% مخصصة لنمو المنصة وعملياتها.

مكافأة بنسبة 30% لحاملي xKILO، مما يشجع على الاحتفاظ والمشاركة على المدى الطويل.

30% موجهة إلى مجمعات السيولة لضمان استقرار السوق وسلاسة المعاملات.









من خلال إيداع xKILO، لا يقتصر الأمر على حصول المستخدمين على توزيع الإيرادات فحسب، بل يشمل أيضًا امتيازات VIP، مثل رسوم تداول مخفضة وأولوية الوصول إلى ميزات المنصة الجديدة. يُشجع هذا الهيكل على الاستثمار طويل الأجل والإيداع، مما يُعزز بيئة عمل KiloEx أكثر صحة.









يمكن للمستخدمين استرداد xKILO الذي قاموا بتخزين KILO، مع خيارات استرداد قابلة للتخصيص. تتيح هذه العملية للمستخدمين اختيار نسبة الاسترداد (من 50% إلى 100%) والإطار الزمني (من 15 يومًا إلى 6 أشهر). تتيح هذه المرونة للمستخدمين إدارة مكافآت KILO الخاصة بهم بشكل استراتيجي، بما يتناسب مع ظروف السوق وأهدافهم الاستثمارية الشخصية.









إلى جانب توزيع رسوم التداول، يُعدّ xKILO آليةً رئيسيةً للمكافآت والحوافز داخل KiloEx. ويُستخدم في عمليات المنصة، بما في ذلك مكافآت الشركاء والمستخدمين، ويلعب دورًا محوريًا في إدارة أموال المنصة وحالات استخدام محددة أخرى.









تم تصميم KiloEx استنادًا إلى توكن KILO الخدمي للنظام البيئي وتوكن الضمان xKILO،بإجمالي عرض مليار. العرض الأولي المتداول هو 21.17%، ويحدده حدث توليد التوكن (TGE) وعمليات الإيردروب المجتمعية لمستخدمي الوثيقة البيضاء الأوائل. التوزيع كالتالي:





نسبة 27% مخصصة للنظام البيئي، تُصدر بشكل خطي على مدار أربع سنوات

نسبة 10% موزعة عبر عمليات الإيردروب للمستخدمين المخلصين

نسبة8% مخصصة لمكافآت المشاركة المستقبلية، تُصدر على مدار أربع سنوات

نسبة 20% مخصصة للفريق وخطط التوسع المستقبلية، مع فترة حظر لمدة عام واحد وفترة إصدار لمدة ثلاث سنوات

نسبة 8% مخصصة للمبيعات الخاصة، مع فترة حظر لمدة عام واحد وفترة إصدار لمدة ثلاث سنوات

نسبة 10% مخصصة للاستثمارات الاستراتيجية، مع فترة حظر لمدة عام واحد وفترة إصدار لمدة ثلاث سنوات

نسبة 5% مخصصة للمستشارين، مع فترة حظر لمدة عام واحد وفترة إصدار لمدة ثلاث سنوات

نسبة 5% مخصصة لموفري السيولة

نسبة %5 مخصصة للبيع العام الحصري لـ TGE عبر محفظة Binance

نسبة %2 مخصصة للتسويق





في عملية توزيع TGE هذه، ستوزع KiloEx %8.5 من توكن $KILO و$xKILO على سلسلة BNB، بينما سيتم توزيع نسبة 1.5% المتبقية عبر حملات توزيع مستقبلية. في السنة الأولى من الإطلاق، ستبقى توكن الفريق والمستثمرين مغلقة، مما يضمن عملية إطلاق عادلة ومجتمعية.













يُعد توزيع رسوم التداول جزءًا أساسيًا من نموذج الترميز الخاص بمنصة KiloEx. فمن خلال توزيع الرسوم على مختلف الجهات المعنية، تضمن المنصة توازن المصالح، مما يعزز بيئة عمل مستقرة وصحية.





توزيع رسوم التداول: تُوزّع الرسوم التي يدفعها المتداولون بشكل متناسب بين منظومة المنصة، وحاملي xKILO، ومجموعات السيولة. هذه الآلية لا تشجع المستخدمين على امتلاك xKILO فحسب، بل تضمن أيضًا امتلاك المنصة لأموال كافية للتطوير المستقبلي.





إدارة خزينة المنصة والربحية: تتيح إدارة خزينة KiloEx للمتداولين الذين يتوقعون اتجاهات السوق بدقة تحقيق الأرباح، بينما يحصل من يخطئون في توقعاتهم على تعويض هامش من الخزينة. يوفر هذا التصميم بيئة تداول عادلة ومستقرة مع الحفاظ على سيولة جيدة التمويل.









صُمم نموذج ترميز KiloEx لضمان استدامة المنصة وتشجيع مشاركة المستخدمين على المدى الطويل. ولا يقتصر دمج KiloEx وKILO على توفير السيولة والحوافز للمنصة فحسب، بل يوفر أيضًا للمستخدمين مشاركة الدخل وإدارة المخاطر وخيارات استثمار مرنة. ومع استمرار تطور التمويل اللامركزي، يتمتع نموذج KiloEx المبتكر بالقدرة على أن يصبح معيارًا في هذا المجال، يجذب المزيد من المستخدمين وموفري السيولة والشركاء لدفع عجلة نمو المنصة.



