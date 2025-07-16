تسرّ MEXC الإعلان عن الإدراج الرسمي لعملة KERNEL للتداول الفوري والعقود الآجلة في 14 أبريل 2025. الجدول الزمني المفصل هو كما يلي: تداول KERNEL/USDT الفوري: 14 أبريل 2025، الساعة 12:00 (UTC) تداول العقتسرّ MEXC الإعلان عن الإدراج الرسمي لعملة KERNEL للتداول الفوري والعقود الآجلة في 14 أبريل 2025. الجدول الزمني المفصل هو كما يلي: تداول KERNEL/USDT الفوري: 14 أبريل 2025، الساعة 12:00 (UTC) تداول العق
KernelDAO: شركة رائدة في مجال إعادة التخزين تُعزز كفاءة رأس المال في Web3

تسرّ MEXC الإعلان عن الإدراج الرسمي لعملة KERNEL للتداول الفوري والعقود الآجلة في 14 أبريل 2025. الجدول الزمني المفصل هو كما يلي:

  • تداول KERNEL/USDT الفوري: 14 أبريل 2025، الساعة 12:00 (UTC)
  • تداول العقود الآجلة لـ KERNELUSDC: 14أبريل 2025، الساعة 12:20 (UTC)

أصبحت إيداعات توكن KERNEL متاحة الآن على منصة MEXC. يمكن للمستخدمين إيداع توكن KERNEL الخاصة بهم مسبقًا استعدادًا للتداول.

كما ندعوكم للمشاركة في حدث +KERNEL Airdrop على MEXC. أكملوا مهام الإيداع والتداول لتقاسم حوض جوائز قدره 135,000 USDT.

1. نظرة عامة على KernelDAO وهيكله


KernelDAO هو بروتوكول إعادة إيداع رائد يُعيد تشكيل نظام إثبات الحصة (PoS). من خلال توفير الأمان المشترك وتوليد فرص ربح إضافية، يُحسّن KernelDAO كفاءة رأس المال بشكل كبير مع توفير أمان فعال من حيث التكلفة للشبكات اللامركزية.

حتى الآن، تم نشر KernelDAO عبر أكثر من 10 أنظمة بلوكتشين، بما في ذلك إيثيريوم وBNB Chain وArbitrum وOptimism، بإجمالي قيمة مقفلة (TVL) يتجاوز ملياري دولار أمريكي - وهو رقم في ارتفاع مستمر.

ترتكز البنية التحتية لـ KernelDAO على ثلاثة منتجات أساسية:

Kernel: البنية التحتية الرائدة لإعادة الإيداع على BNB Chain، والتي تجاوزت 660 مليون دولار أمريكي من حيث القيمة المقفلة (TVL) في غضون ثلاثة أشهر فقط من إطلاقها، محافظةً على معدل نمو شهري متوسط قدره 40%.

Kelp LRT: ثاني أكبر بروتوكول لإعادة الإيداع (LRT) في نظام Ethereum البيئي، مع أكثر من 600,000 ETH مُراهن عليها حتى الآن.

Gain: حل مكافآت مُرمز مصمم لمساعدة المستخدمين على تعظيم إمكانات الربح والوصول بسلاسة إلى عمليات الإسقاط الجوي عالية المستوى. بفضل نموذج المكافآت البديهي، حققت القيمة السوقية لشركة Gain نموًا عضويًا تجاوز 120 مليون دولار.

من خلال تمكين أصحاب الحصص والمطورين والبروتوكولات، تلتزم KernelDAO بتطوير الجيل القادم من ابتكارات إعادة الحصص. وتتمثل مهمتها الأوسع في توفير وصول شامل إلى التقنيات الناشئة، وأن تكون ركيزة أساسية لتأمين اقتصادات لامركزية.

2. اقتصادات KernelDAO واستراتيجية التوزيع


تعمل عملة KERNEL كأصل حوكمة موحد عبر أنظمة Kernel وKelp LRT وGain، حيث تلعب دورًا أساسيًا ومتكاملًا في جميع أنحاء مجموعة بروتوكولات KernelDAO.

يبلغ إجمالي عرض KERNEL مليار توكن، مع عرض متداول أولي يبلغ 162,317,496 KERNEL، وهو ما يمثل 16.23% من إجمالي الإصدار عند الإطلاق.

يستخدم KernelDAO إطار عمل لتوزيع التوكن يُولي المجتمع الأولوية، وهو مصمم ليتماشى مع مبادئه الأساسية المتمثلة في الحوكمة اللامركزية، والتطوير المستدام للنظام البيئي، وخلق قيمة طويلة الأجل، والتوزيع العادل. وكما هو موضح في الوثيقة الرسمية، فإن استراتيجية توزيع التوكن مُهيكلة على النحو التالي:
المستخدمون والمجتمع (55%)
10% مخصصة للإيردروب للموسم الأول
5% لكل من الموسمين الثاني والثالث
35% مخصصة لمكافآت المجتمع طويلة الأمد، والتي تُفتح تدريجيًا بمرور الوقت
الفريق (20%)
يخضع لفترة استحقاق مدتها 30 شهرًا
لا توجد توكن عند الإطلاق
بيع خاص (20%)
——
صندوق النظام البيئي (5%)
——


3. فائدة توكن KERNEL


يلعب توكن KERNEL دورًا أساسيًا ومتكاملًا في نظامي Kernel وKelp البيئيين. تشمل خدماتها الرئيسية ما يلي:

1)الأمان المشترك عبر النواة

يمكن للمستخدمين وضع توكن KERNEL في رهانات لتوفير الأمان الاقتصادي للتطبيقات اللامركزية المبنية على منصة النواة، مما يساهم في متانة النظام البيئي وموثوقيته.

2)آلية تأمين التخفيض

تعمل توكن KERNEL المُخزّنة كضمان ضد حوادث التخفيض التي تشمل rsETH والمشاركين الآخرين في البروتوكول. في المقابل، قد يحصل المشاركون على جزء من توزيع مكافآت البروتوكول. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه التوكن المُخزّنة في ضمان أحداث التخفيض التي قد تحدث على منصة النواة نفسها، مما يوفر مستوى إضافيًا من تخفيف المخاطر مع تحفيز المشاركة من خلال مشاركة المكافآت.

3)المشاركة في الحوكمة
  • حوكمة منصة النواة: يحق لحاملي توكن KERNEL التصويت على مسائل الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك رسوم البروتوكول، وشروط التخفيض، وغيرها من المعايير المتعلقة بالمنصة.

  • حوكمة Kelp LRT وGain: يمكن لحاملي التوكن المشاركة في قرارات الحوكمة عبر النظام البيئي الأوسع، بما في ذلك اختيار وإعادة توازن الخدمات المُتحقق منها بنشاط (AVS)، ومقترحات المشغلين، وغيرها من المبادرات الاستراتيجية.

في جوهرها، تُمثل KERNEL العمود الفقري للحوكمة وآلية لتعزيز الأمن الاقتصادي ضمن نظامي Kernel وKelp البيئيين، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تطوير البنية التحتية اللامركزية على المدى الطويل.

4. نظرة عامة على تمويل KernelDAO


في عام 2024، نجحت KernelDAO في تأمين تمويل استراتيجي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، بقيادة مستثمرين مؤسسيين بارزين، بما في ذلك Binance Labs وLaser Digital وSCB Limited وHypersphere Ventures.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت KernelDAO صندوقًا استراتيجيًا للنظام البيئي بقيمة 40 مليون دولار أمريكي بدعم من شركاء استثماريين رئيسيين مثل Laser Digital وSCB Limited وHypersphere Ventures وCypher Capital.يُخصَّص هذا الصندوق لتسريع تطوير أكثر من 45 مشروعًا مبتكرًا تُدمج البنية التحتية لإعادة إيداع Kernel، مما يُعزز فائدة Kernel ويوسع نطاق حضورها ضمن منظومة BNB Chain.

5. الرؤية الاستراتيجية لـ KernelDAO


تتمتع KernelDAO بموقع استراتيجي يُمكّنها من الاستفادة من مجموعة من فرص الأسواق الناشئة، بما في ذلك:

  • تقديم حلول لإعادة إيداع السيولة لإيثريوم وغيرها من أصول بلوكتشين الرائدة؛
  • إنشاء بنية تحتية قوية لإعادة الإيداع عبر منظومات الطبقة الأولى مثل BNB Chain، مع خطط للتوسع في شبكات بلوكتشين إضافية؛
  • تسهيل التقارب بين التمويل اللامركزي (DeFi) والتمويل المركزي (CeFi) والتمويل التقليدي من خلال تطوير تكامل التمويل اللامركزي (DeFi) والتمويل المركزي (CeDeFi) والأصول الحقيقية (RWA).
  • من خلال التطوير المستمر للمنتجات والبنية التحتية المرنة والمبتكرة، تلتزم KernelDAO بإعادة تشكيل مشهد التمويل اللامركزي (DeFi) وتوليد قيمة مستدامة طويلة الأجل للمشاركين في منظومتها.

6. كيفية شراء توكن KERNEL على MEXC


إذا كنت تبحث عن منصة تداول توفر سيولة عالية، ورسومًا منخفضة، ورافعة مالية مرنة، وتجربة مستخدم آمنة وسلسة، فإن MEXC هي خيارك الأمثل. ستكون MEXC أول منصة تداول تُدرج توكن KERNEL للتداول الفوري والعقود الآجلة. اتبع هذه الخطوات الثلاث البسيطة لبدء تداول KERNEL على MEXC:

1) افتح تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي وسجل دخولك إليه؛
2) أدخل "KERNEL" في شريط البحث واختر زوج التداول الفوري أو العقود الآجلة؛
3) اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر، ثم قدم طلبك.


إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم تعلم MEXC هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا يُقدم أي نصائح استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


