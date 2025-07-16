يُعد اقتصاد توكن Kaspa جزءًا أساسيًا من نظامه البيئي، وهو مصمم لتعزيز التوزيع العادل واللامركزية والاستدامة طويلة الأمد. يعتمد نموذج إصداره للتوكن على المبادئ الأساسية التي طرحها ساتوشي ناكاموتو في بييُعد اقتصاد توكن Kaspa جزءًا أساسيًا من نظامه البيئي، وهو مصمم لتعزيز التوزيع العادل واللامركزية والاستدامة طويلة الأمد. يعتمد نموذج إصداره للتوكن على المبادئ الأساسية التي طرحها ساتوشي ناكاموتو في بي
تعلم/منطقة التوكن الرائج/تقديم المشاريع/شرح اقتصاد ...يع المستدام

شرح اقتصاد (Tokenomics) Kaspa: الإطلاق العادل، والتنصيف، والتوزيع المستدام

7/16/2025MEXC
0m
#أخبار السوق#الأساسي
Kaspa
KAS$0.04903-5.07%
NodeAI
GPU$0.08334-9.54%
DeFi
DEFI$0.001032+19.03%

يُعد اقتصاد توكن Kaspa جزءًا أساسيًا من نظامه البيئي، وهو مصمم لتعزيز التوزيع العادل واللامركزية والاستدامة طويلة الأمد. يعتمد نموذج إصداره للتوكن على المبادئ الأساسية التي طرحها ساتوشي ناكاموتو في بيتكوين، مع معالجة عيوب توزيع توكن البلوكتشين التقليدي من خلال آليات تنصيف مبتكرة وعملية تعدين عادلة.

1. نظرة عامة على توكن Kaspa


يبلغ إجمالي المعروض من توكن Kaspa (زوج التداول: *URLS-KAS_USDT*) 28.7 مليار توكن، ويستخدم نموذجًا تدريجيًا لخفض الانبعاثات لتنظيم الإصدار. بخلاف دورة تنصيف البيتكوين، التي تحدث كل أربع سنوات، يُطبّق Kaspa انخفاضًا شهريًا سلسًا بمعدل (1/2)^(1/12)، أي ما يقارب 8.33%، مما يؤدي إلى انخفاض مكافآت الكتل بنسبة 50% سنويًا. يحافظ هذا التصميم على الطبيعة الانكماشية للتنصيف مع تجنب صدمات السوق التي غالبًا ما تصاحب الانخفاضات المفاجئة في الانبعاثات.

2. الافتتاح العادل لمشروع Kaspa


أُطلق Kaspa في نوفمبر 2021 دون تعدين مسبق، أو بيع مسبق، أو تخصيصات خاصة. تُوزّع جميع التوكن حصريًا من خلال التعدين، مما يضمن عملية توزيع عادلة وشفافة. اعتمد التعدين في البداية على أجهزة وحدة المعالجة المركزية (CPU)، ومع نضج المشروع، طوّر مساهمو المجتمع برنامج تعدين باستخدام وحدة معالجة الرسومات (GPU) لزيادة ديمقراطية الوصول والمشاركة.

3. اللامركزية في تعدين Kaspa


تدعم بنية BlockDAG من Kaspa توليد الكتل في أقل من ثانية، مما يقلل بشكل كبير من تقلب المكافآت ويعزز جدوى التعدين الفردي. يتيح هذا للمُعدنين ذوي القدرة الحاسوبية المنخفضة تحقيق عوائد ثابتة دون الحاجة إلى الانضمام إلى تجمعات تعدين كبيرة. ونتيجة لذلك، يقلل هذا البروتوكول من خطر مركزية التعدين ويعزز لامركزية الشبكة وأمانها.

4. تطور أجهزة تعدين Kaspa


تعدين وحدة المعالجة المركزية (CPU): في الشهر الأول الذي تلا إطلاق الشبكة الرئيسية، كانت أنشطة التعدين تُنفَّذ بشكل أساسي باستخدام وحدات المعالجة المركزية (CPU). وقد أتاح هذا لأعضاء المجتمع الأوائل سهولة الوصول إلى الشبكة وفرصة المشاركة منذ البداية.

تعدين وحدة معالجة الرسومات (GPU): في ديسمبر 2021، قدّم أعضاء مجتمع Kaspa أول برنامج تعدين يعمل بوحدة معالجة الرسومات (GPU)، مما حسّن كفاءة التعدين بشكل كبير وجذب قاعدة أوسع من المشاركين.

تعدين مصفوفة البوابات القابلة للبرمجة (FPGA): شهدت التطورات اللاحقة التبني التدريجي لتعدين مصفوفة البوابات القابلة للبرمجة (FPGA)، مما زاد من قوة تجزئة الشبكة وكفاءة التشغيل.

تعدين الدوائر المتكاملة المُدمجة (ASIC): شهد أبريل 2023 بداية عصر ASIC لـ Kaspa، حيث أصدرت IceRiver أول أجهزة تعدين الدوائر المتكاملة المُخصصة للتطبيقات (ASIC) المُحسّنة لبروتوكول Kaspa، مما أتاح مستوى جديدًا من الأداء وقابلية التوسع في عمليات التعدين.

5. مبادئ توزيع توكن Kaspa


يُوزّع توكن Kaspa الأصلي، KAS، حصريًا من خلال التعدين، مما يُجنّب عمليات البيع المسبق والتخصيصات الخاصة التي قد تؤدي إلى المركزية وعدم المساواة في الوصول. يضمن نموذج التوزيع العادل والشفاف هذا لجميع المعدنين فرصًا متساوية لكسب التوكن، مما يُعزز ثقة المجتمع ويدعم شبكة أكثر لامركزية. كما تدعم آلية الخفض التدريجي للانبعاثات استدامة القيمة على المدى الطويل من خلال توفير عرض مُتحكّم فيه للتوكن بمرور الوقت.

6. الدور الاستراتيجي لتوكونوميكس Kaspa


لا يقتصر دور توكن KAS على كونه وسيلة للتبادل فحسب، بل يُعدّ أيضًا آلية تحفيز رئيسية ضمن منظومة Kaspa. يُكافأ المُعدّنون بتوكن KAS لمساهمتهم بموارد حاسوبية لتأمين الشبكة، بينما يستخدمه المستخدمون للمعاملات ورسوم الشبكة. مع تطور المنظومة، من المتوقع أن يلعب التوكن دورًا متزايد الأهمية في حالات استخدام إضافية، بما في ذلك العقود الذكية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، وتطبيقات Web3 الأوسع، مما يُعزز فائدته الإجمالية وقيمته المقترحة.

7. كيفية شراء Kaspa


1) افتح تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي وسجل دخولك إليه.
2) أدخل "KAS" في شريط البحث، ثم اختر تداول العقود الفورية أو العقود الآجلة لـ KAS.
3) اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية ومعلمات السعر، وأكمل عملية التداول.


يرتكز اقتصاد توكن Kaspa على العدالة والاستدامة، مستفيدًا من مبادئ تصميم بيتكوين الأصلية، مع تقديم آليات إصدار وأساليب تعدين مبتكرة لتحقيق لامركزية أكبر ومشاركة أوسع. لا يوفر نموذجها للتوكن أساسًا متينًا لنظام Kaspa البيئي فحسب، بل يقدم أيضًا رؤىً ومراجع قيّمة لمواصلة تطوير تقنية البلوكتشين.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو Bitlayer (BTR)؟ دليل إلى حل الطبقة الثانية الجديد للبيتكوين

ما هو Bitlayer (BTR)؟ دليل إلى حل الطبقة الثانية الجديد للبيتكوين

مع ترسيخ بيتكوين لمكانتها كأكثر شبكات بلوكتشين أمانًا ولامركزية، أصبحت محدودية قابليتها للتوسع والبرمجة واضحة بشكل متزايد. في حين تُمثل شبكة بيتكوين الرئيسية معيارًا رائدًا في مجال الأمان واللامركزية،

الذكاء الاصطناعي × البلوكتشين × علم البيانات: كيف تُحدث Codatta تحولًا في اقتصاد بيانات Web3

الذكاء الاصطناعي × البلوكتشين × علم البيانات: كيف تُحدث Codatta تحولًا في اقتصاد بيانات Web3

في ظل التقارب المتسارع بين تقنيتي البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، تظهر Codatta كبروتوكول بيانات لامركزي ثوري يعالج أحد التحديات الأساسية في Web3: بناء وإدارة وتحقيق الدخل من بنية تحتية عالية الجودة للبي

توكن LABUBU: من الألعاب العصرية إلى الميمات، رحلة خيالية لإحساس عالمي

توكن LABUBU: من الألعاب العصرية إلى الميمات، رحلة خيالية لإحساس عالمي

حتى لو لم تكن تمتلك Labubu بعد، فمن المحتمل أنك سمعت عن هذه الظاهرة الثقافية العالمية.1. ما هو Labubu؟إن Labubu، بطل سلسلة &#34;الوحوش&#34; التي ابتكرها الفنان البلجيكي الصيني Kasing Lung منذ عام 2015

ابتكار تكنولوجي في عالم البلوكتشين: كيف تعيد Pi Network رسم خارطة مستقبل العملات الرقمية؟

ابتكار تكنولوجي في عالم البلوكتشين: كيف تعيد Pi Network رسم خارطة مستقبل العملات الرقمية؟

عندما ندخل عام 2025، تقف شبكة Pi عند مفترق طرق بين الفرص والتحديات — حيث تطورت من تجربة طموحة في التعدين عبر الهاتف المحمول إلى واحدة من أكثر مشاريع البلوكشين إثارة للجدل والنقاش عالميًا. وبفضل نموذجه

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص