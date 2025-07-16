شرح اقتصاد (Tokenomics) Kaspa: الإطلاق العادل، والتنصيف، والتوزيع المستدام





يُعد اقتصاد توكن Kaspa جزءًا أساسيًا من نظامه البيئي، وهو مصمم لتعزيز التوزيع العادل واللامركزية والاستدامة طويلة الأمد. يعتمد نموذج إصداره للتوكن على المبادئ الأساسية التي طرحها ساتوشي ناكاموتو في بيتكوين، مع معالجة عيوب توزيع توكن البلوكتشين التقليدي من خلال آليات تنصيف مبتكرة وعملية تعدين عادلة.









يبلغ إجمالي المعروض من توكن Kaspa (زوج التداول: *URLS-KAS_USDT*) 28.7 مليار توكن، ويستخدم نموذجًا تدريجيًا لخفض الانبعاثات لتنظيم الإصدار. بخلاف دورة تنصيف البيتكوين، التي تحدث كل أربع سنوات، يُطبّق Kaspa انخفاضًا شهريًا سلسًا بمعدل (1/2)^(1/12)، أي ما يقارب 8.33%، مما يؤدي إلى انخفاض مكافآت الكتل بنسبة 50% سنويًا. يحافظ هذا التصميم على الطبيعة الانكماشية للتنصيف مع تجنب صدمات السوق التي غالبًا ما تصاحب الانخفاضات المفاجئة في الانبعاثات.









أُطلق Kaspa في نوفمبر 2021 دون تعدين مسبق، أو بيع مسبق، أو تخصيصات خاصة. تُوزّع جميع التوكن حصريًا من خلال التعدين، مما يضمن عملية توزيع عادلة وشفافة. اعتمد التعدين في البداية على أجهزة وحدة المعالجة المركزية (CPU)، ومع نضج المشروع، طوّر مساهمو المجتمع برنامج تعدين باستخدام وحدة معالجة الرسومات (GPU) لزيادة ديمقراطية الوصول والمشاركة.









تدعم بنية BlockDAG من Kaspa توليد الكتل في أقل من ثانية، مما يقلل بشكل كبير من تقلب المكافآت ويعزز جدوى التعدين الفردي. يتيح هذا للمُعدنين ذوي القدرة الحاسوبية المنخفضة تحقيق عوائد ثابتة دون الحاجة إلى الانضمام إلى تجمعات تعدين كبيرة. ونتيجة لذلك، يقلل هذا البروتوكول من خطر مركزية التعدين ويعزز لامركزية الشبكة وأمانها.









تعدين وحدة المعالجة المركزية (CPU): في الشهر الأول الذي تلا إطلاق الشبكة الرئيسية، كانت أنشطة التعدين تُنفَّذ بشكل أساسي باستخدام وحدات المعالجة المركزية (CPU). وقد أتاح هذا لأعضاء المجتمع الأوائل سهولة الوصول إلى الشبكة وفرصة المشاركة منذ البداية.





تعدين وحدة معالجة الرسومات (GPU): في ديسمبر 2021، قدّم أعضاء مجتمع Kaspa أول برنامج تعدين يعمل بوحدة معالجة الرسومات (GPU)، مما حسّن كفاءة التعدين بشكل كبير وجذب قاعدة أوسع من المشاركين.





تعدين مصفوفة البوابات القابلة للبرمجة (FPGA): شهدت التطورات اللاحقة التبني التدريجي لتعدين مصفوفة البوابات القابلة للبرمجة (FPGA)، مما زاد من قوة تجزئة الشبكة وكفاءة التشغيل.





تعدين الدوائر المتكاملة المُدمجة (ASIC): شهد أبريل 2023 بداية عصر ASIC لـ Kaspa، حيث أصدرت IceRiver أول أجهزة تعدين الدوائر المتكاملة المُخصصة للتطبيقات (ASIC) المُحسّنة لبروتوكول Kaspa، مما أتاح مستوى جديدًا من الأداء وقابلية التوسع في عمليات التعدين.









يُوزّع توكن Kaspa الأصلي، KAS ، حصريًا من خلال التعدين، مما يُجنّب عمليات البيع المسبق والتخصيصات الخاصة التي قد تؤدي إلى المركزية وعدم المساواة في الوصول. يضمن نموذج التوزيع العادل والشفاف هذا لجميع المعدنين فرصًا متساوية لكسب التوكن، مما يُعزز ثقة المجتمع ويدعم شبكة أكثر لامركزية. كما تدعم آلية الخفض التدريجي للانبعاثات استدامة القيمة على المدى الطويل من خلال توفير عرض مُتحكّم فيه للتوكن بمرور الوقت.









لا يقتصر دور توكن KAS على كونه وسيلة للتبادل فحسب، بل يُعدّ أيضًا آلية تحفيز رئيسية ضمن منظومة Kaspa. يُكافأ المُعدّنون بتوكن KAS لمساهمتهم بموارد حاسوبية لتأمين الشبكة، بينما يستخدمه المستخدمون للمعاملات ورسوم الشبكة. مع تطور المنظومة، من المتوقع أن يلعب التوكن دورًا متزايد الأهمية في حالات استخدام إضافية، بما في ذلك العقود الذكية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، وتطبيقات Web3 الأوسع، مما يُعزز فائدته الإجمالية وقيمته المقترحة.









1) افتح تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي وسجل دخولك إليه.

3) اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية ومعلمات السعر، وأكمل عملية التداول.









يرتكز اقتصاد توكن Kaspa على العدالة والاستدامة، مستفيدًا من مبادئ تصميم بيتكوين الأصلية، مع تقديم آليات إصدار وأساليب تعدين مبتكرة لتحقيق لامركزية أكبر ومشاركة أوسع. لا يوفر نموذجها للتوكن أساسًا متينًا لنظام Kaspa البيئي فحسب، بل يقدم أيضًا رؤىً ومراجع قيّمة لمواصلة تطوير تقنية البلوكتشين.



