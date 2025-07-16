Kaito AI: بناء منصة المعلومات الذكية النهائية للويب 3









في سوق الكريبتو سريعة النمو، تشكل تجزئة المعلومات تحديًا كبيرًا للمستثمرين. لمعالجة هذه المشكلة، أسس Hu Yu وهو تاجر كمي سابق في Citadel، منصة Kaito AI. من خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، تجمع المنصة رؤى من X وDiscord ومنتديات الحوكمة المختلفة ومصادر أخرى، مما يوفر للمستثمرين معلومات استخباراتية شاملة وفي الوقت الفعلي وعملية. وقد تم الترحيب بها باعتبارها "جوجل يلتقي بلومبرج تيرمينال" لعالم الكريبتو.









ولزيادة نمو مجتمعها وتشجيع مشاركة المستخدمين، قدمت شركة Kaito AI نظام نقاط يسمى "Yap". ويمكن للمستخدمين كسب نقاط Yap من خلال تعزيز معرفتهم وإنشاء محتوى عالي الجودة والتفاعل مع مستخدمين آخرين على المنصة. ووفقًا للإعلانات الرسمية، تخطط المنصة لتوزيع مكافآت بقيمة 150 ETH لأول 1000 مستخدم، مما يزيد من نشاط مجتمعها.





بالإضافة إلى حوافز التوكن، أطلقت Kaito AI أيضًا مجموعة Genesis NFT. لا تحمل هذه NFTs قيمة قابلة للتحصيل فحسب، بل قد تقدم أيضًا لمحتفظيها فوائد اقتصادية إضافية من خلال توزيعات التوكن المستقبلي، مما يعزز جاذبية النظام البيئي للمنصة.









لا يعمل توكن KAITO كوسيلة للمعاملات داخل المنصة فحسب، بل تعمل أيضًا كآلية لمحتفظيها للتأثير على تدفق المعلومات في نظام InfoFi البيئي. يتيح تطبيق Kaito Connect الرئيسي للمستخدمين التصويت على المشاريع باستخدام نقاط Yap، مع ظهور المشاريع التي حصلت على أعلى تصويت على لوحة معلومات Kaito Mindshare. في حين كانت هناك في وقت مبكر حالات لمشاريع رشوة محتفظي Yap للحصول على الأصوات، فقد تضاءلت الممارسة بمرور الوقت مع تقصير دورات التصويت. تكتسب المشاريع الجيدة الاهتمام بشكل طبيعي بعد تلقيها التعرض.





يعمل Yap بشكل أساسي على إضفاء طابع رمزي على الاهتمام، ويعمل كمقياس لتأثير المبدع. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من Yap لاكتشاف مصادر المعلومات القيمة، بينما يمكن للعلامات التجارية تحديد المبدعين الحقيقيين والمؤثرين. وتقوم المنصة بتقييم تأثير Yap باستخدام ثلاثة مؤشرات أساسية:





حجم المحتوى ذي الصلة بالموضوع: عدد المنشورات المخصصة لمواضيع ذات صلة.

التفاعل المرجح بالسمعة: تحصل التفاعلات مع "مستخدمي Inner Circle Yappers" على درجات أعلى.

جودة المحتوى: الأصالة والعمق هما العاملان الرئيسيان في تحقيق درجات أعلى.









باعتبارها مكونًا أساسيًا من نظامها البيئي، تستعد Kaito AI لإطلاق التوكن الخاص بها الأصلي، KAITO. سيعمل هذا التوكن ككتلة بناء أساسية لشبكة InfoFi (تمويل المعلومات)، بإجمالي إمداد يبلغ مليار توكن. يتم تخصيص ما يقرب من 54% من إجمالي العرض للمجتمع لنمو النظام البيئي، ومطالبات المجتمع الأولية، والحوافز المستقبلية.





سيتم استخدام توكن KAITO للحوكمة، والتخزين، وكوسيلة للدفع مقابل خدمات المنصة. يتم نشر عقدها الذكي على blockchain Base، وهي طبقة إيثريوم Layer-2، وبالتالي تعزيز سرعة المعاملات وتقليل التكاليف.





منذ إنشائها، حظيت Kaito AI بدعم من العديد من شركات رأس المال الاستثماري البارزة، بما في ذلك Dragonfly وMirana وFolius Ventures. حتى الآن، أكمل المشروع بنجاح جولتين تمويليتين مهمتين:





فبراير 2023: جمعت Kaito AI 5.3 مليون دولار بتقييم 40 مليون دولار، بقيادة Dragonfly.

يونيو 2023: جمعت الشركة 5.5 مليون دولار إضافية، مما رفع قيمتها السوقية إلى 87.5 مليون دولار.







