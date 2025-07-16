معركة الممالك الثلاث KAI: دمج مبتكر بين لعبة بطاقات استراتيجية وتقنية البلوكتشين

لعبة معركة KAI للممالك الثلاث (ويُشار إليها فيما بعد بـ KAI Battle) هي لعبة بطاقات استراتيجية بنظام المعارك التلقائية، تم تطويرها استنادًا إلى حقوق الملكية الفكرية الكلاسيكية لشركة SEGA، Sangokushi Taisen (معركة الممالك الثلاث)، وتهدف إلى تقديم تجربة جديدة ومبتكرة لعشاق ألعاب الاستراتيجية المستوحاة من حقبة الممالك الثلاث.









معركة الممالك الثلاث هي لعبة بطاقات استراتيجية قائمة على تقنية البلوكشين، تم تطويرها بشكل مشترك بين Double Jump Tokyo وSEGA. وقد حصلت رسميًا على ترخيص استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلعبة الأركيد الكلاسيكية من SEGA، Sangokushi Taisen (التي صدرت لأول مرة في عام 2005)، وتم تكييفها لتصبح لعبة متعددة المنصات على كل من الكمبيوتر الشخصي (PC) وiOS وAndroid.













تحتفظ اللعبة بأسلوب اللعب الأساسي للعبة Sangokushi Taisen — وهو نظام معارك تلقائي من ثلاث جولات يركّز على "التنافس الذهني". لا يحتاج اللاعبون إلى تحكمات معقدة؛ فالنجاح يعتمد على الاختيار الذكي للأبطال، وتشكيل الفريق، والتخطيط الاستراتيجي المسبق. تُدار المعارك تلقائيًا، مما يجعل القرارات الاستراتيجية المبكرة هي مفتاح الفوز، حيث يصبح التفكير العميق ضروريًا لتحقيق التفوق.









غالبًا ما تعاني ألعاب الورق التقليدية من اختلال التوازن بسبب ندرة البطاقات. يُحوّل "نظام التجنيد" في لعبة KAI Battle التركيز إلى الاستراتيجية بدلًا من مجرد الحصول على بطاقات عالية المستوى. هذا يُعيد جوهر المنافسة الذكية، مما يسمح للاعبين الجدد بالفوز من خلال الفطنة والتخطيط التكتيكي.









تتميز اللعبة بنوعين من البطاقات: بطاقات الأبطال العادية وبطاقات أمراء الحرب المستيقظين (NFTs). تُكتسب البطاقات العادية من خلال اللعب العادي، ولا تحتوي على سمات NFT، مما يسمح لجميع اللاعبين بالمشاركة. أما بطاقات أمراء الحرب المستيقظين فهي بطاقات NFT محدودة، مع ترقيات في المستوى، ورسومات فنية نادرة، ومهارات فريدة، تجمع بين القيمة القابلة للتحصيل ومزايا اللعب.













النشر الأولي: يُنشئ اللاعبون فريقًا أوليًا من الأبطال بتكلفة إجمالية قدرها 4 أبطال لتأسيس موقع انطلاق ثابت.

مرحلة التجنيد: تتيح كل جولة تجنيد أنواع مختلفة من القوات، مثل الفرسان، والرماة، والمشاة، والعربات، مما يُضفي تنوعًا استراتيجيًا.

المعركة التلقائية: تُدار المعارك تلقائيًا؛ ويعتمد النجاح على التخطيط الاستراتيجي قبل المعركة للهجوم والدفاع.

المنافسة على ثلاث مراحل: تُقسم المعارك إلى مراحل افتتاحية، ومنتصف اللعبة، ونهائية، مع إمكانية التجنيد والنشر في كل مرحلة. يُحقق النصر بالاستيلاء على مدينة الخصم.









بطاقات "أمراء الحرب المستيقظون" هي رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) يمكن تداولها بحرية في السوق. يمكن للاعبين بيع بطاقات مُحسّنة أو الاستفادة من تداولها، مما يُنشئ اقتصادًا قائمًا على تقنية Web3 يُطابق الأصول مع قيمتها داخل اللعبة.









تتضمن اللعبة أنماط لعب متنوعة تعتمد على مشاركة المجتمع، بما في ذلك معارك GvG بين النقابات أو التحالفات، وبطولات ينظمها اللاعبون، وفعاليات رفيعة المستوى برعاية رسمية. يمكن للمشاركين ربح نقاط أو مكافآت رمزية تُمنح جوًا، مما يعزز نمو المجتمع وتفاعله.









تم بناء المشروع على Oasys، وهي منصة blockchain مصممة خصيصًا لأنظمة الألعاب، وتوفر TPS عالية ورسوم غاز منخفضة لضمان تمتع المستخدمين بتجربة سلسة وفعالة من حيث التكلفة.













تُقدّم لعبة KAI Battle عملة SGC كنواة اقتصادها داخل اللعبة. SGC هي عملة مشفرة تُصدر على بلوكتشين Oasys. يمكن للاعبين ربح مكافآت SGC من خلال المشاركة في اللعبة، وإكمال المهام، والفوز بالمباريات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام SGC لشراء أصول رقمية داخل اللعبة، والمشاركة في المزادات، واسترداد الجوائز المادية.









يمكن للاعبين الحصول على SGC من خلال الطرق التالية:





مكافآت ترتيب المتصدرين

مكافآت فوز GvG

المشاركة في البطولات الرسمية أو المجتمعية

إيداع التوكن للحصول على حقوق توزيع الأرباح









اشترِ "حزم بطاقات Awakened" للحصول على بطاقات NFT.

افتح البطولات، وأنماط اللعب النهائية، والمزيد.

ادفع رسوم التسجيل للفعاليات التي ينظمها المجتمع.









لعبة KAI Battle of Three Kingdoms هي لعبة بطاقات استراتيجية قتالية آلية، طُوّرت استنادًا إلى حقوق الملكية الفكرية الكلاسيكية لشركة SEGA. لا تقتصر هذه اللعبة على ورث جوهر اللعبة الأصلية فحسب، بل تدمج أيضًا تقنية بلوكتشين مبتكرة. بفضل بطاقات الأبطال المصممة بشكل جميل، وأسلوب اللعب الاستراتيجي الغني، وبيئة تنافسية عادلة، وبيئة مجتمعية فعّالة، تُقدّم KAI Battle للاعبين تجربة قتالية استراتيجية جديدة كليًا مستوحاة من "الممالك الثلاث". كما يُتيح نظام SGC داخل اللعبة للاعبين فرصًا إضافية للربح وإمكانية نمو القيمة.





توكن SGC متاحة الآن على منصة MEXC. انتهز هذه الفرصة واستمتع بالتداول برسوم منخفضة للغاية. يمكنك شراء SGC على منصة MEXC باتباع الخطوات التالية:





1) سجّل دخولك إلى تطبيق MEXC أو الموقع الإلكتروني الرسمي

SGC في شريط البحث واختر التداول 2) ابحث عنفي شريط البحث واختر التداول الفوري أو العقود الآجلة

3) اختر نوع طلبك، وأدخل المبلغ والسعر، وأكمل المعاملة.





إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.



