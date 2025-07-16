لعبة معركة KAI للممالك الثلاث (ويُشار إليها فيما بعد بـ KAI Battle) هي لعبة بطاقات استراتيجية بنظام المعارك التلقائية، تم تطويرها استنادًا إلى حقوق الملكية الفكرية الكلاسيكية لشركة SEGA، Sangokushi Taلعبة معركة KAI للممالك الثلاث (ويُشار إليها فيما بعد بـ KAI Battle) هي لعبة بطاقات استراتيجية بنظام المعارك التلقائية، تم تطويرها استنادًا إلى حقوق الملكية الفكرية الكلاسيكية لشركة SEGA، Sangokushi Ta
تعلم/منطقة التوكن الرائج/تقديم المشاريع/معركة المما... البلوكتشين

معركة الممالك الثلاث KAI: دمج مبتكر بين لعبة بطاقات استراتيجية وتقنية البلوكتشين

7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي
Jump Tom
JUMP$0.000000000082-71.42%
NFT
NFT$0.0000004034+0.04%

لعبة معركة KAI للممالك الثلاث (ويُشار إليها فيما بعد بـ KAI Battle) هي لعبة بطاقات استراتيجية بنظام المعارك التلقائية، تم تطويرها استنادًا إلى حقوق الملكية الفكرية الكلاسيكية لشركة SEGA، Sangokushi Taisen (معركة الممالك الثلاث)، وتهدف إلى تقديم تجربة جديدة ومبتكرة لعشاق ألعاب الاستراتيجية المستوحاة من حقبة الممالك الثلاث.


1. خلفية مشروع KAI Battle


معركة الممالك الثلاث هي لعبة بطاقات استراتيجية قائمة على تقنية البلوكشين، تم تطويرها بشكل مشترك بين Double Jump Tokyo وSEGA. وقد حصلت رسميًا على ترخيص استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلعبة الأركيد الكلاسيكية من SEGA، Sangokushi Taisen (التي صدرت لأول مرة في عام 2005)، وتم تكييفها لتصبح لعبة متعددة المنصات على كل من الكمبيوتر الشخصي (PC) وiOS وAndroid.

2. ثلاث ابتكارات رئيسية في KAI Battle


2.1 استراتيجية الأركيد تلتقي مع Web3: سهلة التعلم، صعبة الإتقان


تحتفظ اللعبة بأسلوب اللعب الأساسي للعبة Sangokushi Taisen — وهو نظام معارك تلقائي من ثلاث جولات يركّز على "التنافس الذهني". لا يحتاج اللاعبون إلى تحكمات معقدة؛ فالنجاح يعتمد على الاختيار الذكي للأبطال، وتشكيل الفريق، والتخطيط الاستراتيجي المسبق. تُدار المعارك تلقائيًا، مما يجعل القرارات الاستراتيجية المبكرة هي مفتاح الفوز، حيث يصبح التفكير العميق ضروريًا لتحقيق التفوق.

2.2 نظام "التجنيد" يُحدث ثورة في تجربة ألعاب بطاقات التداول (TCG)


غالبًا ما تعاني ألعاب الورق التقليدية من اختلال التوازن بسبب ندرة البطاقات. يُحوّل "نظام التجنيد" في لعبة KAI Battle التركيز إلى الاستراتيجية بدلًا من مجرد الحصول على بطاقات عالية المستوى. هذا يُعيد جوهر المنافسة الذكية، مما يسمح للاعبين الجدد بالفوز من خلال الفطنة والتخطيط التكتيكي.

2.3 تطوير المسار المزدوج: البطاقات العادية + بطاقات NFT


تتميز اللعبة بنوعين من البطاقات: بطاقات الأبطال العادية وبطاقات أمراء الحرب المستيقظين (NFTs). تُكتسب البطاقات العادية من خلال اللعب العادي، ولا تحتوي على سمات NFT، مما يسمح لجميع اللاعبين بالمشاركة. أما بطاقات أمراء الحرب المستيقظين فهي بطاقات NFT محدودة، مع ترقيات في المستوى، ورسومات فنية نادرة، ومهارات فريدة، تجمع بين القيمة القابلة للتحصيل ومزايا اللعب.

3. أربع ميزات رئيسية لـ KAI Battle


3.1 وحدات اللعب الأساسية


  • النشر الأولي: يُنشئ اللاعبون فريقًا أوليًا من الأبطال بتكلفة إجمالية قدرها 4 أبطال لتأسيس موقع انطلاق ثابت.
  • مرحلة التجنيد: تتيح كل جولة تجنيد أنواع مختلفة من القوات، مثل الفرسان، والرماة، والمشاة، والعربات، مما يُضفي تنوعًا استراتيجيًا.
  • المعركة التلقائية: تُدار المعارك تلقائيًا؛ ويعتمد النجاح على التخطيط الاستراتيجي قبل المعركة للهجوم والدفاع.
  • المنافسة على ثلاث مراحل: تُقسم المعارك إلى مراحل افتتاحية، ومنتصف اللعبة، ونهائية، مع إمكانية التجنيد والنشر في كل مرحلة. يُحقق النصر بالاستيلاء على مدينة الخصم.

3.2 نظام NFT والسوق


بطاقات "أمراء الحرب المستيقظون" هي رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) يمكن تداولها بحرية في السوق. يمكن للاعبين بيع بطاقات مُحسّنة أو الاستفادة من تداولها، مما يُنشئ اقتصادًا قائمًا على تقنية Web3 يُطابق الأصول مع قيمتها داخل اللعبة.

3.3 النظام البيئي التنافسي المجتمعي


تتضمن اللعبة أنماط لعب متنوعة تعتمد على مشاركة المجتمع، بما في ذلك معارك GvG بين النقابات أو التحالفات، وبطولات ينظمها اللاعبون، وفعاليات رفيعة المستوى برعاية رسمية. يمكن للمشاركين ربح نقاط أو مكافآت رمزية تُمنح جوًا، مما يعزز نمو المجتمع وتفاعله.

3.4 دعم سلسلة ومنصات Oasys


تم بناء المشروع على Oasys، وهي منصة blockchain مصممة خصيصًا لأنظمة الألعاب، وتوفر TPS عالية ورسوم غاز منخفضة لضمان تمتع المستخدمين بتجربة سلسة وفعالة من حيث التكلفة.

4. ما هو SGC؟


4.1 نظرة عامة على SGC


تُقدّم لعبة KAI Battle عملة SGC كنواة اقتصادها داخل اللعبة. SGC هي عملة مشفرة تُصدر على بلوكتشين Oasys. يمكن للاعبين ربح مكافآت SGC من خلال المشاركة في اللعبة، وإكمال المهام، والفوز بالمباريات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام SGC لشراء أصول رقمية داخل اللعبة، والمشاركة في المزادات، واسترداد الجوائز المادية.

4.3 كيفية الحصول على SGC


يمكن للاعبين الحصول على SGC من خلال الطرق التالية:

  • مكافآت ترتيب المتصدرين
  • مكافآت فوز GvG
  • المشاركة في البطولات الرسمية أو المجتمعية
  • إيداع التوكن للحصول على حقوق توزيع الأرباح

4.2 آليات استهلاك SGC


  • اشترِ "حزم بطاقات Awakened" للحصول على بطاقات NFT.
  • افتح البطولات، وأنماط اللعب النهائية، والمزيد.
  • ادفع رسوم التسجيل للفعاليات التي ينظمها المجتمع.

5. كيفية شراء توكن SGC على MEXC


لعبة KAI Battle of Three Kingdoms هي لعبة بطاقات استراتيجية قتالية آلية، طُوّرت استنادًا إلى حقوق الملكية الفكرية الكلاسيكية لشركة SEGA. لا تقتصر هذه اللعبة على ورث جوهر اللعبة الأصلية فحسب، بل تدمج أيضًا تقنية بلوكتشين مبتكرة. بفضل بطاقات الأبطال المصممة بشكل جميل، وأسلوب اللعب الاستراتيجي الغني، وبيئة تنافسية عادلة، وبيئة مجتمعية فعّالة، تُقدّم KAI Battle للاعبين تجربة قتالية استراتيجية جديدة كليًا مستوحاة من "الممالك الثلاث". كما يُتيح نظام SGC داخل اللعبة للاعبين فرصًا إضافية للربح وإمكانية نمو القيمة.

توكن SGC متاحة الآن على منصة MEXC. انتهز هذه الفرصة واستمتع بالتداول برسوم منخفضة للغاية. يمكنك شراء SGC على منصة MEXC باتباع الخطوات التالية:

1) سجّل دخولك إلى تطبيق MEXC أو الموقع الإلكتروني الرسمي.
2) ابحث عن SGC في شريط البحث واختر التداول الفوري أو العقود الآجلة.
3) اختر نوع طلبك، وأدخل المبلغ والسعر، وأكمل المعاملة.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

الأسئلة الشائعة — التصفية في تداول العقود الآجلة

الأسئلة الشائعة — التصفية في تداول العقود الآجلة

1.ما هي التصفية؟التصفية، المعروفة أيضًا بالإغلاق القسري أو نداء الهامش، تحدث عندما تُغلق المنصة تلقائيًا صفقة المستخدم. في MEXC، يُعدّ معدل هامش الصيانة (MMR) المؤشر الرئيسي لمخاطر صفقة المستخدم والتع

الأسئلة الشائعة حول المشكلات المتعلقة بالحساب

الأسئلة الشائعة حول المشكلات المتعلقة بالحساب

1. تسجيل الدخول1.1 كيف يمكنني تسجيل الدخول إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى رقم هاتفي المحمول أو بريدي الإلكتروني؟إذا كنت تتذكر كلمة سر حسابك:على الويب: في صفحة تسجيل الدخول الرسمية، أدخل حسابك وكلمة السر

ما هي التصفية الإجبارية؟

ما هي التصفية الإجبارية؟

1. ما هي التصفية الإجباريةتحدث التصفية الإجبارية عندما يصل هامشك إلى مستوى هامش الصيانة، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كل هامش الصيانة لديك. عندما يصل السعر العادل إلى سعر ال

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص