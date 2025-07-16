مشهد تنظيمي جديد عالمي للعملات المشفرة في يونيو: تشريعات أمريكية وسياسات آسيوية جديدة تدخل حيز التنفيذ

شهد قطاع العملات المشفرة هذا الشهر إعادة تشكيل عميقة للأطر التنظيمية على مستوى العالم. من تشريع العملات المستقرة إلى إنشاء الحاضنات التنظيمية، ومن التقنين الكامل إلى حملات الإيقاف المفاجئة دون فترات انتقالية، أطلقت عدة دول سياسات جديدة بارزة أحدثت تغييرات هيكلية في مسار تطوير الأصول الرقمية وتشغيلها بشكل متوافق مع القوانين. تستعرض هذه المقالة آخر التطورات في كل من فيتنام، الولايات المتحدة، ماليزيا وسنغافورة، لتقدم صورة شاملة عن التحولات الجارية في تنظيم العملات الرقمية عالميًا.









في 17 يونيو، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 68 صوتًا مقابل 30 على "قانون إطار تنظيم العملات المستقرة" (GENIUS Act) ، وهو أول تشريع فيدرالي شامل يضع قواعد تنظيمية للأصول الرقمية المرتبطة بالدولار الأمريكي.









يشترط على الجهات المُصدِرة الاحتفاظ بأصول عالية السيولة مثل الدولار الأمريكي وسندات الخزانة قصيرة الأجل.

إلزامية الكشف الشهري عن مكونات الاحتياطي لضمان قدرة الاسترداد بنسبة 1:1.

إنشاء نظام تسجيل يحدد معايير فحص أهلية المُصدرين.





حالياً يُعرض القانون على مجلس النواب لمراجعته، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس لاحقاً ليصبح ساري المفعول.





Circle. يؤسس GENIUS Act لقاعدة قانونية لإصدار العملات المستقرة داخل الولايات المتحدة، ما يعني أن هذه العملات ستدخل تدريجياً "دائرة الامتثال" للنظام المالي الفيدرالي، وسيكون لذلك تأثير عميق على عمالقة السوق مثل Tether









في 14 يونيو، صادق البرلمان الفيتنامي على "قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية"، الذي ينص للمرة الأولى على إدراج الأصول الرقمية ضمن منظومة الرقابة الوطنية، على أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026.









تصنيف الأصول الرقمية إلى فئتين: "الأصول الافتراضية" و"الأصول المشفرة"؛

لا يشمل الأوراق المالية أو العملات القانونية أو المشتقات المالية الأخرى؛

سيتم وضع معايير تصنيف وآليات ترخيص وقواعد رقابية حذرة؛

إدراج متطلبات مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي FATF





كما يتضمن القانون سياسات تحفيزية منهجية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية، في محاولة لتحويل فيتنام إلى مركز تكنولوجي إقليمي رائد.





يمثل هذا التشريع خطوة حاسمة نحو ترسيخ مكانة التمويل الرقمي في فيتنام، ويعكس عزم البلاد على تحقيق السيادة الرقمية وتحديث الإطار الرقابي، مع احتمالية أن تصبح فيتنام أول دولة في جنوب شرق آسيا تُكمل دورة تشريعات الأصول المشفرة بشكل شامل.









خلال منتدى Sasana الذي عُقد في منتصف يونيو، أعلن رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، عن إطلاق "مركز ابتكار الأصول الرقمية" (Digital Asset Innovation Hub)، الذي سيعمل كصندوق اختبار تنظيمي (Regulatory Sandbox) لتوفير بيئة خاضعة للرقابة لتجربة التقنيات الجديدة.









تطوير عملة مستقرة مدعومة بالرينجيت الماليزي (MYR).

استكشاف سيناريوهات المدفوعات القابلة للبرمجة.

دعم تمويل سلاسل التوريد ورقمنة الأصول عبر التوكن.





ووصف رئيس الوزراء هذا المركز بأنه "فصل جديد في الاقتصاد الرقمي"، مؤكدًا أن الحكومة ستدفع قدمًا بالبنية التحتية والسياسات وتطوير الكفاءات البشرية، بهدف تحويل ماليزيا إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية (FinTech). على خلاف التوجهات العالمية نحو تشديد الرقابة، تتبنى ماليزيا مسارًا أكثر شمولية وابتكارًا، حيث تسعى من خلال آلية الصندوق التنظيمي إلى خفض عوائق الدخول ودفع تجارب التقنيات والنماذج الجديدة في بيئة منظمة وآمنة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في جذب المزيد من مشروعات Web3 في جنوب شرق آسيا إلى ماليزيا، وتسريع نمو النظام البيئي المحلي للأصول الرقمية.









بعد أن كانت تُعتبر لفترة طويلة ملاذًا آمنًا لابتكار العملات المشفرة في آسيا، شهدت سنغافورة تحولًا جذريًا وسريعًا في سياساتها التنظيمية. ففي يونيو، أصدرت هيئة النقد السنغافورية (MAS) لوائح صارمة تهدف إلى مكافحة "التحايل التنظيمي" وظاهرة "شركات القشرة"، ومنع الشركات المحلية من استغلال الهوية السنغافورية لتقديم خدمات غير خاضعة للرقابة في الخارج، مع مواءمة إطار العمل مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT).









يتعين على جميع الكيانات غير الحاصلة على ترخيص مزود خدمات الرموز الرقمية (DTSP) التوقف عن تقديم الخدمات للعملاء الأجانب قبل 30 يونيو؛

عدم وجود فترة انتقالية، والمخالفون معرضون لغرامة تصل إلى 250,000 دولار سنغافوري والسجن لمدة ثلاث سنوات؛





يُذكر أن MAS قد طالبت منذ العام الماضي المنصات المرخصة بفصل أصول العملاء بشكل كامل، ومنعت المستثمرين الأفراد من المشاركة في برامج تخزين التوكن (staking)، مما يعكس استمرار تشدد النهج الرقابي.





هذه الإجراءات ليست مفاجئة بل تمثل لحظة "تقييم نهائي" لمسار تنظيم استمر لسنوات. سيزداد تمكين الشركات الملتزمة، بينما سيضطر غير الحاصلين على التراخيص إلى إعادة النظر في خططهم التشغيلية وربما البحث عن ملاذات تنظيمية جديدة. التغييرات لا تقتصر على المؤسسات، بل تؤثر بشكل مباشر على الأفراد في القطاع: تم تعليق بعض طلبات تأشيرات العمل والإقامة الدائمة، مما يعكس أن وراء التحولات التنظيمية مصائر مهنية وشخصية قد تدفع بالمواهب نحو مغادرة السوق السنغافوري.









من اعتراف فيتنام القانوني، إلى إقرار قانون العملات المستقرة في الولايات المتحدة، ومن دعم ماليزيا للابتكار إلى تشديد الرقابة في سنغافورة، تُظهر السياسات العالمية تجاه الأصول الرقمية بوضوح اتجاهاً متزايداً نحو "تعدد أقطاب التنظيم":





البلد/المنطقة تطور السياسات الكلمات المفتاحية التنظيمية فيتنام إدخال الأصول الرقمية ضمن الإطار القانوني التنظيم التصنيفي، مكافحة غسيل الأموال، تثبيت الامتثال الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الشيوخ يقر تشريع تنظيم العملات المستقرة متطلبات الاحتياطي، الإفصاح الشفاف، الإطار الفيدرالي ماليزيا تفعيل رسمي لآلية الصندوق التجريبي (Sandbox) عملة مستقرة محلية، مدفوعات قابلة للبرمجة، اختبار تقني

سنغافورة تطبيق إجراءات الإغلاق التنظيمي الفوري بدون فترة انتقالية متطلبات الترخيص، منع التحكيم التنظيمي، إعادة تشكيل المنطقة





وضوح الأنظمة يصبح عامل جذب جديد: فيتنام وماليزيا وغيرهما من الأسواق الناشئة تسعى لجذب الابتكار التكنولوجي من خلال سن القوانين وإطلاق آليات تجريبية.

التشديد الرقابي يولّد مشهداً جديداً: تحول سنغافورة نحو الرقابة الصارمة يدفع رؤوس الأموال والمهارات البشرية إلى مراكز تنظيمية أكثر ودية مثل هونغ كونغ، دبي، واليابان.

العملات المستقرة محور الامتثال المستقبلي: سواء عبر التشريعات الأمريكية أو تجارب الأسواق الآسيوية، فإن العملات المستقرة - سواء كانت بعملات محلية أو بالدولار - أصبحت جزءاً من الأطر التنظيمية النظامية.





بالنسبة لصناعة الكريبتو، تعد هذه المرحلة نقطة تحول تجمع بين الفرص والتحديات في آن واحد. فالتنظيمات تعيد رسم مسارات انتقال المشاريع عالمياً، واتجاهات تدفق رؤوس الأموال، وتكاليف الامتثال. مستقبلاً، سيُصبح التكيف المرن مع القوانين متعددة الولايات القضائية مفتاحاً لبقاء ونمو المشاريع.



