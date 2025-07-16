نظرة عامة على الاقتصاد العالمي لشهر يوليو: استكشاف سوق الكريبتو للمتداولين

إيثريوم (ETH). يوليو 2025 شهرٌ حافلٌ بالأحداث الاقتصادية العالمية الكبرى. تشمل التطورات الرئيسية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وإشارات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، وبيانات التضخم والتوظيف، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين، والتطبيق الرسمي للوائح العملات المستقرة في الاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن تؤثر هذه العوامل ليس فقط على الأسواق المالية التقليدية، بل أيضًا على تحركات أسعار ومعنويات سوق العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين (BTC)





بالنسبة لمستثمري العملات المشفرة، تُمثل هذه الفترة أكثر من مجرد موجة من عناوين الاقتصاد الكلي. إنها فترة حاسمة لتقييم اتجاه السوق وبناء استراتيجيات تداول فعّالة. تُسلّط هذه المقالة الضوء على أهم الأحداث الاقتصادية العالمية التي تستحق المتابعة في يوليو، وتُحلل تأثيرها المحتمل على أسواق العملات المشفرة، مُقدّمةً للمتداولين خارطة طريق واضحة للتعامل مع الشهر المقبل.









التاريخ الحدث التأثير المحتمل 3 يوليو رواتب القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة لشهر يونيو

قوة الدولار الأمريكي، وتحول توقعات أسعار الفائدة، وتقلبات البيتكوين على المدى القصير 10 يوليو شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أمام الكونجرس إشارات محتملة للتيار الحذر، وتقلبات متزايدة في السوق 15 يوليو مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثاني

قد تؤثر توقعات التضخم والمرونة الاقتصادية على اتجاه سوق العملات المشفرة 24 يوليو قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة قد تنتقل إعادة تسعير الأصول الأوروبية ومعنويات المخاطرة إلى أسواق العملات المشفرة 30 يوليو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني (أولي)

تراجع أساسيات الاقتصاد الكلي، وتزايد التقلبات في الأسهم الأمريكية وبيتكوين 31 يوليو

قرار أسعار الفائدة الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، واجتماع بنك اليابان التعديلات في عائدات السندات الأمريكية والتأثيرات المتتالية في الأسواق الآسيوية من منتصف يوليو فصاعدًا (التنفيذ المستمر) دخلت لوائح عملة MiCA المستقرة التابعة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ إعادة تشكيل هيكل سيولة العملات المستقرة، وتحولات محتملة في هيمنة USDT/USDC على السلسلة













من المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة في 31 يوليو. قبل ذلك، سيُدلي رئيس المجلس جيروم باول بشهادته أمام الكونغرس في 10 يوليو، تليها بيانات رئيسية لمؤشر CPI PPI في 15 يوليو. ستوفر هذه الأحداث للسوق مؤشرات جديدة حول ما إذا كانت الظروف تدعم خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.





إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تحول في موقفه الحذر، فمن المرجح أن تستفيد الأصول المشفرة، وخاصةً البيتكوين والإيثريوم، من انتعاش معنويات "تيسير التجارة". في المقابل، إذا جاءت البيانات قوية وتم تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لفترة أطول، فقد تواجه الأسواق ضغوطًا لإعادة التسعير، مما قد يؤدي إلى تراجعات قصيرة الأجل في أسعار العملات المشفرة.









من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن أحدث قراراته بشأن أسعار الفائدة في 24 يوليو، بينما سيعقد بنك اليابان اجتماعه بشأن السياسات في نهاية الشهر. إذا حافظ الاحتياطي الفيدرالي على ثبات أسعار الفائدة أو أرجأ تخفيضاتها، فقد يؤدي استمرار البنك المركزي الأوروبي في تخفيف سياساته النقدية إلى تجدد تركيز السيولة بالدولار الأمريكي، مما يؤثر بشكل أكبر على تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود إلى العملات المشفرة. في غضون ذلك، إذا حافظت اليابان على سياستها النقدية شديدة التيسير، فقد تظهر تغيرات في ديناميكيات المراجحة الإقليمية في الأسواق الآسيوية، مما قد يؤثر على هياكل تدفقات رؤوس الأموال ضمن بعض أنظمة DeFi البيئية.









ابتداءً من يوليو، تُطبّق هيئة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) التابعة للاتحاد الأوروبي رسميًا قواعد جديدة على العملات المستقرة. ستواجه العملات المستقرة غير المقومة باليورو، مثل USDT وUSDC، قيودًا أكثر صرامة، لا سيما فيما يتعلق باستخدامها في التداول والتداول داخل الأسواق الأوروبية.





في حين تُركّز MiCA بشكل كبير على الامتثال للتمويل التقليدي، إلا أن آثارها المتتالية قد تُعيد تشكيل ديناميكيات السيولة على سلاسل العملات. قد تُعدّل البورصات هياكل أزواج التداول الخاصة بها، وقد تُجبر بروتوكولات سلاسل العملات على التكيف مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، مما قد يُسبب تحولات مؤقتة في العرض وهيمنة USDT وUSDC. يُنصح المتداولون بمراقبة نشاط سكّ/حرق العملات عن كثب، والتحولات في تجمعات السيولة، ونشاط الجسور عبر سلاسل العملات.









في 15 يوليو، ستصدر الصين أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، تليها مؤشرات رئيسية مثل الناتج الصناعي، وإجمالي التمويل الاجتماعي، ومؤشر مديري المشتريات. ورغم أن الصين ليست مركزًا رئيسيًا لتداول العملات المشفرة، إلا أن قوة اقتصادها قد تؤثر بشكل غير مباشر على شهية المخاطرة العالمية وتدفقات رأس المال.





إذا أظهرت البيانات علامات ضعف واضحة، فقد يعزز ذلك المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي، مما يعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل BTC كمخزن غير سيادي للقيمة. في المقابل، قد تؤدي الأرقام الأقوى من المتوقع إلى تعزيز معنويات المخاطرة مؤقتًا، وإحداث انتعاش طفيف في الأسواق الأوسع، بما في ذلك العملات المشفرة.













ستؤثر وتيرة تحركات سياسات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بشكل مباشر على اتجاهات سيولة الدولار الأمريكي ومجال تقييم الأصول الخطرة. إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف متساهل في اجتماعه في يوليو، فمن المرجح أن تعيد الأسواق تسعير توقعات تخفيف السياسة النقدية، مما يوفر زخمًا صعوديًا للأصول المشفرة الأساسية مثل BTC وETH.









يُمثل MiCA أول إطار تنظيمي عالمي للعملات المستقرة، وسيُعيد تطبيقه هيكلة تداول USDT وUSDC والعملات المستقرة الأخرى في السوق الأوروبية. سيؤثر هذا على توزيع رأس المال عبر منظومتي التمويل المركزي (CeFi) والتمويل اللامركزي (DeFi)، وقد يُؤدي إلى تحولات أو انكماشات قصيرة الأجل في السيولة على السلسلة.









من بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية ومؤشر أسعار المستهلك إلى الناتج المحلي الإجمالي الصيني، تُعدّ هذه الإصدارات القادمة اختباراتٍ رئيسيةً لرواية الهبوط الهادئ للسوق. أيّ انحرافٍ عن التوقعات قد يُثير تقلباتٍ حادةً قصيرة الأجل، ويُفاقم الصراع بين الثيران والدببة.













راقب عن كثب ردود فعل السوق قبل وبعد بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية وإعلانات السياسات، وتجنب ملاحقة الارتفاعات أو البيع بدافع الذعر خلال تقلبات المعنويات قصيرة الأجل. يمكن للمتداولين أيضًا الاستفادة من أوامر التحفيز لتحديد مراكزهم مسبقًا حول المستويات الفنية الرئيسية، مثل وضع طلبات بيع قصيرة بالقرب من مناطق الدعم أو طلبات شراء طويلة بالقرب من المقاومة، بهدف الاستفادة من تحركات الاختراق. لا يقتصر هذا النهج على تقليل مخاطر التداولات العاطفية خلال فترات التقلب، بل يُحسّن أيضًا كفاءة الدخول والتحكم العام في المخاطر.









مع اقتراب حدثين رئيسيين على مستوى الاقتصاد الكلي، 15 يوليو (مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، الناتج المحلي الإجمالي الصيني) و31 يوليو (قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، واجتماع بنك اليابان)، من المرجح أن تشتد تقلبات السوق. خلال هذه الفترة، يُنصح المتداولون بخفض الرافعة المالية بشكل مناسب وتحديد مستويات واضحة لجني الأرباح ووقف الخسائر بناءً على تكلفة الدخول. يساعد هذا على أخذ الأرباح او وقف الخسائر في الوقت المناسب، ويمنع التعرض لصفقات استثمارية عالية المخاطر دون أي مجال للتعديل.





نصائح حول استراتيجية أخذ الأرباح او وقف الخسائر:





أخذ الأرباح: قم بتعيين أسعار الإغلاق التلقائي استنادًا إلى مستواك المستهدف أو الارتفاعات الأخيرة لتثبيت الأرباح أثناء تقلبات الأسعار المتقلبة.

وقف الخسائر: استخدم مستويات الدعم الرئيسية أو نسبة الخسارة القصوى المقبولة كمرجع للحد من الانخفاض المحتمل وتجنب الخسائر التي لا يمكن السيطرة عليها.





يميل العديد من المتداولين المبتدئين إلى الاحتفاظ بصفقاتهم الخاسرة، على أمل انتعاش السوق في النهاية. مع ذلك، فإن استعادة الخسائر ليست عملية خطية. كلما كان الانخفاض أعمق، زادت نسبة الربح المطلوبة لتحقيق التعادل.





نسبة الانخفاض الارتداد المطلوب لتحقيق التعادل 10% 11% 20% 25% 50% 100%





لذلك، بمجرد تفاقم الخسائر بشكل ملحوظ، حتى لو انتعش السوق لاحقًا، سيستغرق الأمر وقتًا أطول وتقلبات سعرية أكبر لتحقيق التعادل. الهدف الأساسي من تحديد وقف الخسائر ليس الاستسلام، بل الحفاظ على رأس المال، وتجنب الخسائر الفادحة، وانتظار الفرصة الجيدة التالية.









انتبه إلى التغييرات في إصدار USDT ، واتجاهات حيازات USDC، ونشاط التداول لأزواج DEX الرئيسية لتقييم ما إذا كانت السيولة تتحول نحو سلسلة معينة أو نوع من الأصول.









يشهد شهر يوليو تداخلًا كبيرًا بين بيانات الاقتصاد الكلي وإشارات السياسات، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق بشكل ملحوظ. في مثل هذه الدورة، يُعدّ وجود إطار عمل واضح للمخاطر ونهج تداول مرن أكثر أهمية من محاولة التنبؤ بكل حركة. يُعدّ الحفاظ على مرونة الصفقات، وتفسير إشارات الاقتصاد الكلي بعناية، وتتبع الاتجاهات الجزئية على السلسلة، مبادئ أساسية للتعامل مع سوق شديد التقلب.





