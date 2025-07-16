المرحلة الجديدة في استراتيجية JPMorgan للكريبتو: من التجارب المغلقة إلى الانفتاح على السلسلة

مع نضوج تكنولوجيا البلوكتشين، يتسارع النظام المالي العالمي في الانتقال إلى السلاسل. لم تعد المؤسسات المالية التقليدية تنظر إلى أصول الكريبتو على أنها هامشية، بل بدأت بدمجها تدريجيًا في العمليات المالية السائدة. وفي هذا السياق، تلعب جي بي مورغان (J.P. Morgan)، إحدى أكبر البنوك التجارية في العالم، دورًا رائدًا. فقد استثمرت خلال السنوات الماضية بشكل منتظم في بنية البلوكتشين، وتوكنة الأصول، والتسوية على السلسلة، ومدفوعات الكريبتو المؤسسية، سعيًا لتحقيق توازن بين الالتزام التنظيمي والابتكار.





هذا الشهر، أعلنت J.P. Morgan عن إصدار تجريبي لتوكن الوديعة JPMD على شبكة Base، وهي بلوكتشين الطبقة الثانية (Layer-2) التابعة لـ Coinbase ، مما يمثل مرحلة جديدة في استراتيجيتها للبلوكتشين: الانتقال من أنظمة مغلقة خاضعة للرقابة الداخلية إلى مستقبل مالي تعاوني مفتوح على السلاسل العامة. التحليل التالي يستعرض كيف تسرّع J.P. Morgan من التكامل العميق بين التمويل التقليدي والتمويل على السلاسل من خلال مبادرات رئيسية مثل JPMD، عبر أربع محاور: النشر التقني، المواءمة التنظيمية، التعاون بين السلاسل، واستراتيجية المنتج.









JPMD (JPMorgan إيداع التوكن) على أعلنت J.P. Morgan عن تنفيذ إصدار تجريبي داخلي لتوكن الوديعةعلى بلوكتشين Base التابعة لـ Coinbase — وهو توكن شهادة وديعة مرتبط بالدولار الأمريكي.









الميزات التقنية: على عكس على عكس العملات المستقرة مثل USDC أو USDT، فإن JPMD مرتبط مباشرة بودائع مصرفية، ما يمنحه حماية قانونية وإشرافًا على الأموال مشابهًا للودائع التقليدية.

سياق الإصدار التجريبي: حاليًا مقتصر على اختبارات داخلية ضمن J.P. Morgan، ويخدم عملاء مؤسساتيين وتجارب مدفوعات عبر الحدود، مع خطط للتوسع في السوق بانتظار الموافقة التنظيمية.





إطلاق JPMD يُشير إلى أن البنوك التقليدية توفر الآن بوابة شرعية للأموال على السلسلة ضمن أطر الامتثال، مما يجسر الفجوة بين التمويل المركزي واللامركزي تقنيًا وقانونيًا.









عقد كبار التنفيذيين في J.P. Morgan اجتماعات مع فريق العملات الرقمية التابع لهيئة SEC حول كيفية نقل أسواق رأس المال التقليدية إلى البلوكتشين بطريقة آمنة ومتوافقة.





الموضوعات الأساسية: مسارات توكنة الأوراق المالية، المتطلبات التنظيمية لأسواق إعادة الشراء على السلسلة، والفروقات بين توكنات الوديعة والعملات المستقرة.

تقارير التمويل الرقمي: قدمت J.P. Morgan أيضًا تقدمها في تطبيق البلوكتشين في اتفاقيات إعادة الشراء، وإصدار السندات، وغيرها من الجوانب عبر منصة التمويل الرقمي الخاصة بها.









تُظهر هذه المناقشات رفيعة المستوى قبولًا متزايدًا من المنظمين لأسواق رأس المال على السلاسل، وتؤكد دور J.P. Morgan النشط في صياغة سوق قابل للتنظيم.









تعاونت منصة البلوكتشين الخاصة بـ J.P. Morgan، Kinexys (سابقًا Onyx)، مع Chainlink وOndo Finance لإتمام أول تجربة تسوية تسليم مقابل دفع (DvP) عبر سلاسل مختلفة بنجاح.





طريقة الإصدار التجريبي: تم تسوية توكن الخزانة الأمريكية (OUSG) الصادر على testnet من Ondo بشكل ذري ومتزامن مع توكن التسوية على شبكة Kinexys عبر بروتوكول Chainlink للتواصل بين السلاسل.

الاختراق التقني: تم تحقيق تسوية متزامنة متعددة السلاسل وبشكل ذري، مما يُمهد الطريق لنقل الأصول بين السلاسل بأمان مستقبلاً.





يمثل هذا الإنجاز مشاركة متقدمة للمؤسسات المالية التقليدية في وضع معايير "التشغيل البيني بين السلاسل"، متغلبة على مشكلات التجزئة والانغلاق في التمويل على السلسلة.









وفقًا لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO)، قدمت J.P. Morgan طلبات علامات تجارية تتعلق بـ JPMD ، وتشمل تطبيقات مثل:





خدمات الدفع بالأصول الرقمية

إصدار وتسوية توكن الكريبتو

أنظمة معالجة المعاملات المالية





يشير هذا إلى أن J.P. Morgan تنظر إلى JPMD ليس كمشروع تجريبي قصير المدى، بل كأساس لمنظومة خدمات مالية رقمية شاملة. وعادةً ما تشير طلبات العلامات التجارية إلى نية تجارية وخطة تنفيذ بعد النشر التقني.









المبادرات الرئيسية الأهداف الاستراتيجية الأهمية للصناعة توكن الوديعة JPMD تسوية مصرفية على السلسلة جسر الفجوات التنظيمية بين العملات المستقرة والعملة المصرفية آلية التواصل مع SEC توجيه مسارات الامتثال تأمين مساحة شرعية لانتقال التمويل التقليدي إلى السلسلة تجربة التسوية بين السلاسل تعزيز كفاءة التعاون متعدد السلاسل دفع التكامل الأساسي بين التمويل المركزي DeFi واللامركزي تسجيل العلامات التجارية إنشاء منظومة منتجات تجارية تأسيس بنية تحتية لمنصة خدمات مالية قائمة على الكريبتو





من الواضح أن J.P. Morgan تسرّع استراتيجيتها في الكريبتو من خلال نهج متكامل يقوم على: التجريب الأساسي — التنسيق التنظيمي — التوسع التقني — تطوير العلامة التجارية. ويتطور المسار من أنظمة مغلقة (مثل JPM Coin) إلى سلاسل عامة مفتوحة (مثل Base)، مع الاستفادة من التكنولوجيا متعددة السلاسل والامتثال التنظيمي لتعزيز التكامل العميق بين التمويل التقليدي وعالم الكريبتو.









تعيد J.P. Morgan تشكيل البنية التقنية الأساسية وحدود الخدمات المصرفية، منتقلةً من أنظمة حسابات مغلقة إلى سلاسل بلوكتشين مفتوحة، ومن دفاتر حسابات مركزية إلى تسويات تعاونية متعددة السلاسل. JPMD ليس مجرد مشروع تجريبي، بل إشارة إلى تبني القطاع المصرفي العالمي لعصر Web3





ومع تطور التكنولوجيا وتوحيد المعايير التنظيمية تدريجيًا، من المتوقع أن تصبح الأصول الوديعية على السلسلة مثل JPMD عملة أساس جديدة في الأسواق المالية، مما يبني جسرًا للمؤسسات المالية التقليدية نحو الحقبة اللامركزية. وقد تُحدد مبادرات J.P. Morgan المبكرة موقعها في المشهد المالي العالمي خلال العقد المقبل.



