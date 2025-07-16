دعوة الأصدقاء للتسجيل في MEXC





بالإضافة إلى استخدام منصة MEXC للتداول في العقود الفورية والعقود الآجلة، يمكن للمستخدمين أيضًا كسب العمولات عن طريق دعوة الأصدقاء. عندما يدعو المستخدمون الأصدقاء لاستخدام MEXC، يمكنهم كسب نسبة معينة من العمولة من تداولات العقود الفورية والعقود الآجلة التي يقوم بها الأشخاص المحالون. يمكن أن تصل أعلى نسبة عمولة إلى 50%.













قم بزيارة موقع MEXC الرسمي وقم بتسجيل الدخول إلى MEXC. انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية اليسرى العليا وحدد [الإحالة].





في صفحة الإحالة، انقر فوق [ادعو الأصدقاء]. انسخ رمز الإحالة وشاركه مع الأصدقاء. عندما يقوم المستخدمون الجدد بالتسجيل، يمكنهم ملء رمز الإحالة أثناء التسجيل لإكمال عملية الدعوة.





بدلاً من ذلك، يمكنك نسخ رابط الإحالة مباشرةً ومشاركته مع الأصدقاء. عندما يستخدم المستخدمون الجدد رابط الإحالة لفتح صفحة التسجيل في متصفحهم، سيتم ملء رمز الإحالة تلقائيًا.













1) في تطبيق MEXC للهاتف المحمول، انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية اليمنى العلوية.

2) حدد [الإحالة] للدخول إلى صفحة الإحالة.

3) انقر على [ادعو الأصدقاء].

4) اختر نسخ رمز الإحالة أو رابط الإحالة واستخدمه لدعوة مستخدمين جدد. أو، حدد قالبًا على شاشة المشاركة وشارك ملصق الإحالة مع الأصدقاء مباشرةً.













عندما يقوم المستخدمون بدعوة الأصدقاء للتسجيل في منصة MEXC، فإنهم سيحصلون على نسبة معينة من رسوم التداول على شكل عمولات في كل مرة يكمل فيها أصدقاؤهم عملية تداول.









تبلغ نسبة عمولة العقود الفورية والعقود الآجلة للمستخدمين العاديين 40%،تصل إلى 50% في بعض المناطق. إذا أراد المستخدمون الحصول على عمولة أعلى، فيمكنهم التقدم بطلب ليصبحوا وكلاء في MEXC.





عند إجراء إحالة صالحة، سيحصل كل من المُحيل والمدعو على بونص العقود الآجلة.









سيتم توزيع العمولة الفعلية التي يتلقاها المُحيل بالكريبتو الفعلي الذي يستخدمه الصديق لتسوية رسوم التداول. على سبيل المثال، إذا استخدم الصديق عملة MX لتعويض رسوم التداول، فسيتم توزيع العمولة الفعلية التي يتلقاها المُحيل بعملة MX.









يتم توزيع عمولات التداول الفوري في اليوم التالي بعد الساعة 00:00 (UTC+8). يتم توزيع عمولات تداول العقود الآجلة في اليوم التالي بعد الساعة 09:00 (UTC+8). قد يكون وقت التوزيع الفعلي عرضة للتأخير، لذا يرجى الرجوع إلى وقت التوزيع الفعلي في اليوم التالي. سيتم إضافة مكافآت العمولة إلى حساب MEXC الفوري. يرجى الاطلاع على سجلات العمولة على صفحة إحالة MEXC.





ملاحظة:

1) تكون أهلية العمولة للمحيل صالحة لمدة 1,080 يومًا من تاريخ تسجيل الصديق.

2) لضمان دقة البيانات وأمانها، لا نقدم سوى بيانات العمولة للأشهر الثمانية عشر الماضية.









يمكن عرض سجلات [سجل الإحالة] و[العمولة] التفصيلية على صفحة الإحالة. ويمكن للمستخدمين استخدام فلتر الوقت للعثور على السجلات التي يريدون عرضها وتصدير السجلات أيضًا.









إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم (تعلم MEXC ) معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.