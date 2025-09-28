شرح حجم تداول العقود الآجلة والتغيرات في الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة

في تداول العقود الآجلة ، غالبًا ما تعكس التغيرات في حجم التداول والفائدة المفتوحة لزوج العقود الآجلة خلال فترة معينة تقلبات في نشاط المستثمر وتدفق رأس المال. هذه مؤشرات سوق مهمة تساعد المستثمرين على تحليل معنويات السوق واتجاهات الأسعار والمخاطر المحتملة. يمكن أن يوفر تفسير هذه البيانات بشكل صحيح إرشادات قيمة للمستثمرين في تداول العقود الآجلة ويساعد على تحسين استراتيجيات التداول.









يشير حجم تداول العقود الآجلة إلى عدد العقود المنفذة (إجمالي عمليات الشراء والبيع) خلال فترة زمنية محددة. يعكس مستوى نشاط السوق وكثافة التداول. بالنسبة لزوج معين من العقود الآجلة، فإنه يوضح أيضًا مستوى اهتمام المستثمرين بهذا الزوج.





كلما زاد حجم التداول خلال فترة زمنية معينة، كلما كان السوق أكثر نشاطًا. غالبًا ما يشير الارتفاع المفاجئ في حجم التداول إلى تقلبات وشيكة في السوق. يستخدم المتداولون عادةً حجم التداول والاهتمام المفتوح لتقييم معنويات السوق الحالية وتطوير استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم.













تشير الفائدة المفتوحة إلى إجمالي عدد العقود المعلقة التي لم يتم تسويتها بعد. وهي تمثل حجم رأس المال المستثمر من قبل المشاركين في السوق ومستوى الاهتمام التجاري. تشير الزيادة في الفائدة المفتوحة إلى أن المزيد من رأس المال يتدفق إلى السوق، مما يدل على أن المستثمرين مهتمون بالسعر أو الاتجاه الحالي. يعني الانخفاض في الفائدة المفتوحة أن رأس المال يغادر السوق، مما يشير إلى أن المستثمرين يغلقون الصفقات أو يخرجون منها، وأن الاهتمام العام بالسوق آخذ في الانخفاض.













يمكن أن تشير التغيرات في حجم التداول إلى نشاط السوق وقوة الاتجاه. عندما يرتفع حجم التداول، فإنه يظهر زيادة في المشاركة في السوق. على وجه التحديد، إذا ارتفع الحجم خلال اتجاه صعودي للسعر، فيمكنه تأكيد الزخم الصعودي. إذا ارتفع الحجم خلال اتجاه هبوطي، فيمكنه تأكيد الزخم الهبوطي. على العكس من ذلك، يشير انخفاض حجم التداول إلى انخفاض نشاط السوق، مما قد يشير إلى ضعف أو انعكاس الاتجاه الحالي.









عندما يواجه سعر زوج العقود الآجلة تقلبات كبيرة، يمكن استخدام حجم التداول للتحقق من موثوقية الاختراق.

اختراق كبير الحجم: إذا كسر السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي مع حجم قوي، فإن الاختراق عادة ما يكون أكثر موثوقية.

اختراق منخفض الحجم: إذا حدث الاختراق مع حجم ضعيف، فقد يكون اختراقًا كاذبًا، وقد يتعقب السعر قريبًا.









تساعد التغييرات في الفائدة المفتوحة على تقييم اتجاه تدفقات رأس المال وقوة الاتجاه. تشير زيادة الفائدة المفتوحة إلى دخول المزيد من رأس المال إلى السوق، مما يشير إلى اهتمام قوي باتجاهات الأسعار المستقبلية. إذا ارتفعت الفائدة المفتوحة جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي قوي. إذا ارتفعت الفائدة المفتوحة بينما تنخفض الأسعار، فهذا يشير إلى تعزيز الشعور الهبوطي.





يشير انخفاض الفائدة المفتوحة إلى خروج رأس المال من السوق حيث يغلق المتداولون مراكزهم. يشير هذا غالبًا إلى ضعف أو نهاية محتملة للاتجاه الحالي.









إذا ارتفع كل من الفائدة المفتوحة وحجم التداول، فهذا يشير إلى ارتفاع النشاط من كل من المضاربين على الترند الصاعد والترند الهابط، مع احتمال ارتفاع التقلبات في المستقبل. إذا ارتفعت الفائدة المفتوحة ولكن انخفض حجم التداول ، فهذا يشير إلى سوق الانتظار والترقب، وربما مرحلة التحضير لاتجاه مستمر.













النظر في حجم التداول جنبا إلى جنب مع الفائدة المفتوحة يوفر صورة أكثر اكتمالا من معنويات السوق وقوة الاتجاه.





1) ارتفاع حجم + ارتفاع الفائدة المفتوحة: عادة ما يشير إلى وجود سوق نشطة مع تدفقات رأس المال، مما يشير إلى أن الاتجاه قد يستمر أو يتسارع. مثال : في سوق الترند الصاعد، إذا ارتفعت الأسعار جنبًا إلى جنب مع كل من حجم التداول والفائدة المفتوحة، فإنها تظهر اتجاهًا صعوديًا قويًا وتدفقات رأس المال الجديد.





2) ارتفاع الحجم + انخفاض الفائدة المفتوحة: يشير إلى نشاط السوق ولكن مع تدفقات رأس المال الخارجة، مما قد يشير إلى نهاية الاتجاه. مثال : في المرحلة المتأخرة من سوق الترند الصاعد، إذا ارتفعت الأسعار بسرعة بينما تنخفض الفائدة المفتوحة، فهذا يشير إلى إغلاق الصفقات الطويلة لجني الأرباح.





3) انخفاض حجم + ارتفاع الفائدة المفتوحة: يظهر انخفاض نشاط السوق ولكن مع تدفقات رأس المال ، مما قد يشير إلى مرحلة التراكم. مثال : أثناء التوحيد الجانبي ، يشير ارتفاع الفائدة المفتوحة إلى أن المستثمرين يستعدون لاختراق محتمل.





4) انخفاض الحجم + انخفاض الفائدة المفتوحة: يشير إلى ضعف نشاط السوق وتراجع الفائدة ، مما يشير إلى أن الاتجاه قد يتوقف. مثال : في سوق هابطة ، إذا انخفضت الأسعار بينما ينخفض كل من حجم التداول والفائدة المفتوحة ، فهذا يعكس انخفاض المعنويات وانخفاض المشاركة.













عندما ترتفع الأسعار:

1) ارتفاع حجم التداول وارتفاع الفائدة المفتوحة تشير إلى وجود اتجاه قوي، ومناسبة لإضافة إلى الصفقات الطويلة.

2) ارتفاع حجم ولكن انخفاض الفائدة المفتوحة قد يشير إلى جني الأرباح من خلال صفقات الشراء، لذلك احذر من انعكاس محتمل.





عندما تنخفض الأسعار:

1) يشير ارتفاع حجم التداول وارتفاع الفائدة المفتوحة إلى معنويات هبوطية قوية، وقد يستمر الاتجاه الهبوطي.

2) يشير انخفاض حجم التداول ولكن ارتفاع الفائدة المفتوحة إلى أن صفقات البيع ربما لا يزالون يبنون صفقاتهم، مما يتطلب الحذر.









عندما تكسر الأسعار المستويات الرئيسية:

1) ارتفاع حجم التداول والفائدة المفتوحة معا تشير إلى اختراق موثوق بها، ومناسبة لمتابعة هذه الخطوة.

2) ارتفاع حجم ولكن انخفاض الفائدة المفتوحة يشير إلى احتمال اختراق كاذبة، وانها أكثر أمانا للانتظار.









عندما ترتفع الفائدة المفتوحة بشكل حاد:

1) إذا ارتفعت الأسعار، فإنها تظهر هيمنة صعودية.

2) إذا انخفضت الأسعار، فإنها تظهر هيمنة هبوطية، مما قد يؤدي إلى انخفاض أعمق.



عندما تنخفض الفائدة المفتوحة بشكل حاد:

1) إذا ارتفعت الأسعار، فهذا يشير إلى أن متداولين صفقات الشراء (طويل) يُغلقون صفقاتهم، وقد يتبع ذلك تراجع.

2) إذا انخفضت الأسعار، فإنه يشير إلى أن المتداولين صفقات البيع (قصير) يُغلقون صفقاتهم، وقد يتبع ذلك انتعاش.









فائدة مفتوحة عالية للغاية: عندما تصل الفائدة المفتوحة إلى مستويات عالية جدًا، يصبح السوق عرضة لتقلبات حادة (على سبيل المثال، التصفيات أو الضغط القصير / الطويل). ينصح برافعة مالية أقل لإدارة المخاطر.

الفائدة المفتوحة منخفضة للغاية: عندما تكون الفائدة المفتوحة منخفضة جدا، قد يكون اتجاه السوق ضعيفا، مما يجعل الصفقات قصيرة الأجل أو البقاء على هامش أكثر ملاءمة.





من خلال الاستفادة الفعالة من هذه المؤشرات، يمكن للمستثمرين التقاط أفضل الفرص الاتجاه، وإدارة المخاطر، وتحسين العائدات في تداول العقود الآجلة.









من خلال استخدام منصات بيانات الطرف الثالث الاحترافية، يمكنك بسهولة مراقبة التغييرات في الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة للتوكنات المختلفة، على سبيل المثال، CoinGlass.





لنأخذ SHIB كمثال. على CoinGlass ، يمكنك عرض تغييرات الفائدة المفتوحة لـ SHIB خلال فترة زمنية محددة، معروضة بوضوح في شكل مخطط. يمكنك أيضًا مقارنة الاهتمام المفتوح عبر البورصات المختلفة.













على منصة MEXC، إذا كنت ترغب في عرض الصفقات الآجلة الحالية الخاصة بك، يمكنك العثور عليها أسفل الرسم البياني الشمعدان على واجهة تداول العقود الآجلة.









إذا كنت ترغب في مراجعة الصفقات السابقة الخاصة بك، انتقل إلى الزاوية اليسرى العليا وحدد الطلبات ← سجل الصفقات .













سوق العملات المشفرة متقلب للغاية ومليء بالشكوك. يجب على المستخدمين مراقبة صفقاتهم باستمرار، والتعديل عن طريق إضافة أو تقليل الصفقات حسب الحاجة لتجنب الخسائر الناجمة عن التصفيات بسبب تقلبات السوق.













حاليًا ، تدير MEXC مهرجان المتداولين بدون رسوم ، مما يسمح للمستخدمين بتقليل تكاليف التداول بشكل كبير والسماح للمستخدمين بإنفاق أقل، والتداول أكثر، وكسب المزيد. في MEXC، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتداول منخفض التكلفة مع البقاء على اتصال وثيق مع اتجاهات السوق، واغتنام كل فرصة عابرة، وبدء رحلة نحو الاستقلال المالي.





إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات المشورة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة ، كما أنها لا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. توفر تعلم MEXC معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار الخاصة بالمستخدمين.



