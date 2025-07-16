



أطلقت منصة MEXC ميزة قناة التحقق الرسمية لحماية المستخدمين من الوقوع ضحية لعمليات التصيد الاحتيالي عبر الإنترنت. إذا صادفت حسابات MEXC على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنك استخدام ميزة التحقق الرسمية للتحقق والتأكد من صحة الحساب.





كيفية استخدام قناة التحقق الرسمية لـ MEXC









افتح موقع MEXC الرسمي، وانتقل إلى أسفل الصفحة الرئيسية، وانقر على [تحقق MEXC] ضمن [دعم المستخدم] للوصول إلى صفحة التحقق.









أدخل معرف حساب التواصل الاجتماعي الذي رأيته في مربع الإدخال، ثم انقر على زر البحث [🔍].









إذا تم تأكيد صحة حساب التواصل الاجتماعي، ستظهر نافذة منبثقة خضراء مُوثّقة، تعرض حسابات أخرى تحمل نفس المعرف. على سبيل المثال، سيؤدي البحث عن @MEXC_TR إلى ما يلي، كما هو موضح في الصورة.









إذا تم تأكيد عدم رسمية حساب التواصل الاجتماعي، ستظهر نافذة منبثقة حمراء اللون تفيد بعدم التحقق. على سبيل المثال، سيؤدي البحث عن @MEXC_Fans إلى ما يلي، كما هو موضح في الصورة. في هذه المرحلة، يجب توخي الحذر وتجنب النقر على أي روابط ذات صلة ينشرونها لتجنب أي خسارة محتملة في الأصول.













1) افتح تطبيق MEXC وانقر على الزر السريع [المزيد].





2) اختر [تحقق MEXC] ضمن [الدعم].





3) أدخل معرف حساب التواصل الاجتماعي الذي رأيته في مربع الإدخال، وانقر على زر البحث [🔍].





4) إذا تم تأكيد رسمية حساب التواصل الاجتماعي، ستظهر نافذة منبثقة خضراء اللون تفيد بعدم التحقق، تعرض حسابات تواصل اجتماعي أخرى تحمل نفس المعرف. على سبيل المثال، سيؤدي البحث عن @MEXC_TR إلى ما يلي، كما هو موضح في الصورة.





5) إذا تم تأكيد عدم رسمية حساب التواصل الاجتماعي، ستظهر نافذة منبثقة حمراء اللون تفيد بعدم التحقق. على سبيل المثال، سيؤدي البحث عن @MEXC_Fans إلى النتيجة التالية، كما هو موضح في الصورة. في هذه المرحلة، يجب توخي الحذر وتجنب النقر على أي روابط ذات صلة ينشرونها لتجنب أي خسارة محتملة في الممتلكات.













يمكن لطرق التحقق الرسمية الخاصة بـ MEXC تحديد ما إذا كان معرف الحساب الذي تقدمه حسابًا رسميًا بدقة. ومع ذلك، قد يُدرج بعض محتالي التصيد الاحتيالي على الإنترنت معلومات صحيحة لمعرف الحساب الرسمي في ملفات تعريف حسابات التصيد الاحتيالي. لذلك، عند التحقق من صحة حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، تأكد من نسخ معرف الحساب.





لنأخذ حساب تيليجرام كمثال. كما هو موضح في الصورة أدناه، هذا حساب رسمي لـ MEXC، ومعرف الحساب، أو اسم المستخدم، هو @Yui_MEXC. يُنصح المستخدمون باستخدام زر النسخ لنسخ معرف الحساب مباشرةً بدلاً من إدخاله يدويًا لتجنب حسابات التصيد الاحتيالي.









أنشأت MEXC العديد من المجتمعات متعددة اللغات لمساعدة المستخدمين على التواصل معها والبقاء على اطلاع دائم بآخر الأخبار والفعاليات. يمكنك قراءة مقال "انضم إلى مجتمعات MEXC" للانضمام إلى المجموعات ذات الصلة. أو يمكنك زيارة أسفل الصفحة الرئيسية لموقع MEXC الإلكتروني، واختيار المجتمع الذي ترغب بالانضمام إليه، ثم النقر على أيقونة القناة المناسبة.







