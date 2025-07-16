كيفية استخدام شبكة اختبار Nillion: دليل خطوة بخطوة





تُحدث Nillion ثورةً في أمن البيانات من خلال تمكين الحوسبة العمياء، مما يسمح بمعالجة البيانات المشفرة دون فك تشفيرها. وكجزء من تطويرها، أصبحت شبكة Nillion التجريبية جاهزة للاستخدام، مما يتيح للمستخدمين فرصة التفاعل مع نظامها البيئي من خلال الحصول على توكن NIL التجريبي واستخدامه.





في هذا الدليل، سنوضح لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول شبكة اختبار Nillion، بما في ذلك كيفية المطالبة بتوكن NIL الاختبارية، وإرسال توكن NIL، ومشاركته.









شبكة Nillion Network (NIL) هي شبكة لامركزية مصممة لتعزيز خصوصية البيانات باستخدام تقنيات تشفير متقدمة، مثل الحوسبة متعددة الأطراف (MPC). يتيح ذلك معالجة البيانات بأمان عبر عدة عقد دون الكشف عن محتواها، مما يجعلها مثالية للتطبيقات في مجالات التمويل والرعاية الصحية والتدريب على الذكاء الاصطناعي.





يُعد توكن NIL عنصرًا أساسيًا في منظومة Nillion، إذ يخدم أغراضًا متعددة، بما في ذلك التخزين والحوكمة ورسوم المعاملات. وبينما لا يزال المشروع في مرحلة الشبكة التجريبية، يُمكن للمستخدمين استكشاف وظائفه من خلال الحصول على توكن NIL تجريبي وإجراء المعاملات.









يتيح لك التفاعل مع شبكة اختبار Nillion ما يلي:

تجربة البنية التحتية الأمنية للشبكة قبل إطلاق شبكتها الرئيسية.

اختبار المعاملات وآليات التخزين دون مخاطر مالية.

الاستفادة من مزايا الوصول المبكر المحتملة للتطورات المستقبلية.

استكشاف آلية عمل الحوسبة العمياء وفهم تأثيرها على خصوصية البيانات.













قبل التفاعل مع شبكة Nillion التجريبية، ستحتاج إلى محفظة مدعومة. حاليًا، محفظتا Keplr وLeap متوافقتان. إذا لم تكن لديك محفظة Keplr، فاتبع دليل تثبيت Keplr لتثبيتها.









بمجرد إعداد محفظة Keplr الخاصة بك، اتبع الخطوات التالية لإضافة Nillion Testnet:

1) انتقل إلى قائمة سلاسل Keplr.

2) ابحث عن Nillion Testnet وانقر لإضافته.









3) انسخ عنوان Nillion Testnet الخاص بك من Keplr.









الآن بعد أن أصبحت محفظتك جاهزة، اطلب توكن NIL التجريبي المجاني من Nillion Faucet.









2) انقر فوق زر البدء.

3) قم بلصق عنوان محفظة Nillion Testnet الخاصة بك (تم نسخه من Keplr).

4) أكمل عملية تحقق captcha وانقر فوق متابعة.

5) انتظر بضع لحظات حتى تتم معالجة المعاملة - سيتم إرسال توكن NIL الخاصة بك إلى محفظتك.

ملاحظة: يمكنك المطالبة بتوكن NIL التجريبي مرة واحدة كل 24 ساعة.









لاختبار المعاملات على شبكة الاختبار Nillion، يمكنك إرسال توكن NIL إلى مستخدمي شبكة الاختبار الآخرين:









1) انتقل إلى مستكشف Nillion Testnet.

2) قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق اسم أي محقق لعرض عنوان محفظته.









3) انسخ عنوان محفظته.

4) افتح محفظة Keplr الخاصة بك، وانقر على إرسال، وأدخل عنوان المستلم.

5) اختر المبلغ الصافي المراد إرساله، ثم أكّد المعاملة.









يُساعد تخزين توكن NIL على تأمين الشبكة، وهو وظيفة أساسية في منظومة Nillion. إليك كيفية وضع توكن NIL التجريبي:









1) انتقل إلى صفحة تخزين Nillion.

2) انقر على ربط المحفظة في الزاوية العلوية اليمنى.

3) اختر Delegate واختر مُحققًا من القائمة المُتاحة.

4) أدخل عدد توكن NIL الذي ترغب في إيداعه، ثم أكّد المعاملة.













شبكة نيليون Nillion فرصة فريدة لتجربة تقنية تشفير رائدة. بالمشاركة، يمكنك استكشاف آليات التخزين، وسرعات المعاملات، وميزات الأمان بشكل مباشر، كل ذلك أثناء التحضير لإطلاق شبكتها الرئيسية المستقبلية.

لا مخاطرة مالية: تستخدم المعاملات توكن تجريبي خالي من المخاطر.

خبرة عملية في أمان MPC.

فوائد محتملة للمستخدمين الأوائل عند إطلاق الشبكة الرئيسية.





إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم (تعلم MEXC) هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.