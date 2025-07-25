كيفية تداول الأسهم الترميزية على MEXC









الأسهم الترميزية هي توكنات رقمية تُمثل ملكية أو حقوقًا في أسهم حقيقية. يتم إصدار التوكنات هذه عادةً عبر البلوكتشين، وتتيح تسجيل ملكية الأسهم ونقلها وإدارتها عبر تقنية البلوكتشين. لا يمتلك المستثمرون شهادات الأسهم الفعلية، بل يمتلكون أسهم ترميزية تُمثل أسهمًا محددة. قد تُوفر بعض الأسهم الترميزية لحامليها حقوقًا مُماثلة لحقوق الأسهم الأساسية، مثل ارتفاع الأسعار، وتوزيعات الأرباح، ومزايا أخرى.









بالمقارنة مع تداول الأسهم التقليدية، توفر الأسهم الترميزية العديد من الفوائد الرئيسية:





إمكانية الوصول العالمية: إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون قيود إقليمية أو تقليدية على ساعات السوق.

سيولة عالية: تتيح عتبات الاستثمار المنخفضة للمستخدمين الشراء بمبالغ أقل.

الشفافية: تُسجل المعاملات في سجل ثابت، مما يعزز الثقة وقابلية التدقيق.

زيادة الكفاءة: تُؤتمت العقود الذكية العمليات، مما يُقلل من وقت التسوية وتكاليف التشغيل.





تجمع الأسهم الترميزية بين انفتاح تقنية البلوكتشين مع أساس القيمة للأوراق المالية التقليدية، مما يزيل الحواجز الجغرافية والزمنية مع تحسين سيولة الأصول وقابليتها للتكوين بشكل كبير، والتي غالبًا ما توصف بأنها "ليغو المالية".

وفقًا لبيانات من RWA.xyz ، استمر سوق الأسهم الترميزية في التوسع منذ أوائل عام 2025. واعتبارًا من 9 يوليو، تجاوز الحجم الإجمالي للسوق 400 مليون دولار، مع توقعات مستقبلية تقدر النمو المحتمل بتريليونات الدولارات.













هناك حاليًا نموذجان رئيسيان لتطبيق الأسهم الترميزية في السوق:





1) توكنات الأوراق المالية المدعومة بأصول بنسبة 1:1: تُمثلها منصات مثل xStocks. في هذا النموذج، يعكس التوكن (مثل TSLAX، الذي يُمثل سهم Tesla) بشكل مباشر أو غير مباشر ملكية أو استحقاق أسهم حقيقية (TSLA) بموجب الأطر القانونية. يُنشئ هذا النهج تمثيلًا مباشرًا للأسهم الحقيقية على السلسلة، مع التركيز على مصداقية وشفافية الأصل الأساسي.





2) عقود التوكن القائمة على المشتقات: تُمثلها منصات مثل Robinhood. هنا، لا يُمثل السهم الترميزي الملكية القانونية للسهم الأساسي. بل يعكس عقد مشتقات بين المستخدم وجهة مثل Robinhood Europe، التي تتتبع سعر السهم. من الناحية القانونية، يُعد هذا مشتقًا خارج البورصة (OTC)، ويعمل التوكن المباشر على السلسلة كشهادة رقمية تُمثل الحقوق الواردة في هذا العقد.









MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX, يقدم تداول MEXC الفوري الآن مجموعة مختارة من الأسهم الأمريكية الترميزية المدعومة من xStocks، بما في ذلك TSLAX SPYX وغيرها. يمكنك العثور على هذه الأسهم الترميزية في قسم الأسهم الترميزية بصفحة سوق MEXC. يتيح دعم MEXC لتداول الأسهم الترميزية للمستثمرين الوصول بسهولة إلى أسهم شركات عالمية مرموقة باستخدام USDT، مما يتيح فرص استثمار عالمية سريعة ومرنة.









يمكنك الانتقال مباشرةً إلى قسم الأسهم الترميزية والنقر على زر تداول للوصول إلى صفحة التداول الفوري. أو يمكنك إدخال اسم التوكن (مثل TSLAX) في شريط البحث للانتقال مباشرةً إلى واجهة التداول الفوري.













اختر نوع الطلب الأنسب لاحتياجاتك التداولية لشراء الأسهم الترميزية وإتمام الصفقة. حاليًا، تُقدم MEXC تداول الأسهم الترميزية بصفر رسوم تداول، مما يُقلل بشكل كبير من صعوبة الدخول ويُسهّل على المزيد من المستخدمين المشاركة في الاستثمار في الأسهم العالمية عالية الجودة.





القراءة الموصى بها:



