كيفية تداول الأسهم الترميزية على MEXC

7/25/2025MEXC
1. ما هي الأسهم الترميزية؟


الأسهم الترميزية هي توكنات رقمية تُمثل ملكية أو حقوقًا في أسهم حقيقية. يتم إصدار التوكنات هذه عادةً عبر البلوكتشين، وتتيح تسجيل ملكية الأسهم ونقلها وإدارتها عبر تقنية البلوكتشين. لا يمتلك المستثمرون شهادات الأسهم الفعلية، بل يمتلكون أسهم ترميزية تُمثل أسهمًا محددة. قد تُوفر بعض الأسهم الترميزية لحامليها حقوقًا مُماثلة لحقوق الأسهم الأساسية، مثل ارتفاع الأسعار، وتوزيعات الأرباح، ومزايا أخرى.

2. مزايا الأسهم الترميزية


بالمقارنة مع تداول الأسهم التقليدية، توفر الأسهم الترميزية العديد من الفوائد الرئيسية:

إمكانية الوصول العالمية: إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون قيود إقليمية أو تقليدية على ساعات السوق.
سيولة عالية: تتيح عتبات الاستثمار المنخفضة للمستخدمين الشراء بمبالغ أقل.
الشفافية: تُسجل المعاملات في سجل ثابت، مما يعزز الثقة وقابلية التدقيق.
زيادة الكفاءة: تُؤتمت العقود الذكية العمليات، مما يُقلل من وقت التسوية وتكاليف التشغيل.

تجمع الأسهم الترميزية بين انفتاح تقنية البلوكتشين مع أساس القيمة للأوراق المالية التقليدية، مما يزيل الحواجز الجغرافية والزمنية مع تحسين سيولة الأصول وقابليتها للتكوين بشكل كبير، والتي غالبًا ما توصف بأنها "ليغو المالية".
وفقًا لبيانات من RWA.xyz، استمر سوق الأسهم الترميزية في التوسع منذ أوائل عام 2025. واعتبارًا من 9 يوليو، تجاوز الحجم الإجمالي للسوق 400 مليون دولار، مع توقعات مستقبلية تقدر النمو المحتمل بتريليونات الدولارات.


3. كيفية هيكلة الأسهم الترميزية


هناك حاليًا نموذجان رئيسيان لتطبيق الأسهم الترميزية في السوق:

1) توكنات الأوراق المالية المدعومة بأصول بنسبة 1:1: تُمثلها منصات مثل xStocks. في هذا النموذج، يعكس التوكن (مثل TSLAX، الذي يُمثل سهم Tesla) بشكل مباشر أو غير مباشر ملكية أو استحقاق أسهم حقيقية (TSLA) بموجب الأطر القانونية. يُنشئ هذا النهج تمثيلًا مباشرًا للأسهم الحقيقية على السلسلة، مع التركيز على مصداقية وشفافية الأصل الأساسي.

2) عقود التوكن القائمة على المشتقات: تُمثلها منصات مثل Robinhood. هنا، لا يُمثل السهم الترميزي الملكية القانونية للسهم الأساسي. بل يعكس عقد مشتقات بين المستخدم وجهة مثل Robinhood Europe، التي تتتبع سعر السهم. من الناحية القانونية، يُعد هذا مشتقًا خارج البورصة (OTC)، ويعمل التوكن المباشر على السلسلة كشهادة رقمية تُمثل الحقوق الواردة في هذا العقد.

4. كيفية تداول الأسهم الترميزية على MEXC


يقدم تداول MEXC الفوري الآن مجموعة مختارة من الأسهم الأمريكية الترميزية المدعومة من xStocks، بما في ذلك TSLAX, MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX, SPYX وغيرها. يمكنك العثور على هذه الأسهم الترميزية في قسم الأسهم الترميزية بصفحة سوق MEXC. يتيح دعم MEXC لتداول الأسهم الترميزية للمستثمرين الوصول بسهولة إلى أسهم شركات عالمية مرموقة باستخدام USDT، مما يتيح فرص استثمار عالمية سريعة ومرنة.


يمكنك الانتقال مباشرةً إلى قسم الأسهم الترميزية والنقر على زر تداول للوصول إلى صفحة التداول الفوري. أو يمكنك إدخال اسم التوكن (مثل TSLAX) في شريط البحث للانتقال مباشرةً إلى واجهة التداول الفوري.

اختر نوع الطلب الأنسب لاحتياجاتك التداولية لشراء الأسهم الترميزية وإتمام الصفقة. حاليًا، تُقدم MEXC تداول الأسهم الترميزية بصفر رسوم تداول، مما يُقلل بشكل كبير من صعوبة الدخول ويُسهّل على المزيد من المستخدمين المشاركة في الاستثمار في الأسهم العالمية عالية الجودة.

القراءة الموصى بها:

إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو بروتوكول Aria؟ أول بروتوكول Web3 يرمز حقوق الملكية الفكرية الموسيقية

ما هو بروتوكول Aria؟ أول بروتوكول Web3 يرمز حقوق الملكية الفكرية الموسيقية

المخلص1) يُحوّل بروتوكول Aria حقوق التأليف والنشر الموسيقية إلى توكنات قابلة للتداول، مما يُمكّن مستثمري التجزئة من الاستثمار في أصول الملكية الفكرية التي كانت تقتصر سابقًا على المؤسسات.2) جمع بروتوكو

ما هي Ethena؟ دليل شامل لبروتوكول الدولار الاصطناعي للكريبتو الأصلي

ما هي Ethena؟ دليل شامل لبروتوكول الدولار الاصطناعي للكريبتو الأصلي

الملخص1) دولار USDe هو دولار اصطناعي، وليس عملة مستقرة مدعومة بالفيات: فهو مدعوم بأصول كريبتو وصفقات آجلة قصيرة مقابلة، بدلاً من احتياطيات الفيات التقليدية.2) يضمن تحوط دلتا الاستقرار: يحافظ البروتوكو

ما هو BIANRENSHENG (BINANCELIFE)؟ من ميم الإنترنت إلى ظاهرة الكريبتو

ما هو BIANRENSHENG (BINANCELIFE)؟ من ميم الإنترنت إلى ظاهرة الكريبتو

تلخيص1) إنجازٌ تاريخي: أصبحت بيانرينشنغ (BINANCELIFE) أول عملة ميم صينية تُطرح على منصة بينانس، كاسرةً بذلك تقاليد السوق.2) نموٌّ هائل: في غضون ثلاثة أيام فقط من إطلاقها، ارتفعت قيمتها السوقية من الصف

ما هو بروتوكول x402؟ دليل شامل للمزايا الخمس الأساسية لمعيار الدفع HTTP الأصلي

ما هو بروتوكول x402؟ دليل شامل للمزايا الخمس الأساسية لمعيار الدفع HTTP الأصلي

الملخص1) يُفعّل بروتوكول x402 رمز حالة HTTP 402، الذي كان خاملاً لمدة 30 عامًا، مما يُمكّن من إمكانيات الدفع عبر الويب الأصلية.2) تُحدث رسوم البروتوكول الصفرية والتسوية في ثانيتين ثورة في قيود التكلفة

