عقود فوركس الآجلة الدائمة هي مشتقات مالية تسمح للمستثمرين بالمضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة، سواء صعودًا أو هبوطًا، دون امتلاك أو نقل الأصول الرقمية الأساسية فعليًا. 1. الميزات الرئيسية لتداوعقود فوركس الآجلة الدائمة هي مشتقات مالية تسمح للمستثمرين بالمضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة، سواء صعودًا أو هبوطًا، دون امتلاك أو نقل الأصول الرقمية الأساسية فعليًا. 1. الميزات الرئيسية لتداو
تعلم/دليل المبتدئين/العقود الآجلة/كيفية تداول...مة على MEXC

كيفية تداول العقود فوركس الآجلة الدائمة على MEXC

مبتدئ
7/30/2025MEXC
0m
#العقود الآجلة#المبتدئون
EUR
EUR$1.1581+0.20%
BRL
BRL$0.1887+0.05%

عقود فوركس الآجلة الدائمة هي مشتقات مالية تسمح للمستثمرين بالمضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة، سواء صعودًا أو هبوطًا، دون امتلاك أو نقل الأصول الرقمية الأساسية فعليًا.

1. الميزات الرئيسية لتداول العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة


بالمقارنة مع تداول الفوركس التقليدي، توفر العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة المزايا التالية:

حاجز دخول منخفض: سهولة إعداد الحساب مع إمكانية تداول مبالغ صغيرة.
سيولة عالية وتداول على مدار الساعة: أسواق العملات المشفرة لا تُغلق أبدًا، مما يسمح بالتداول في أي وقت.
وضع التحوط: اشترِ صفقات طويلة الأجل (صعودية) أو قصيرة الأجل (هبوطية) لتحقيق الربح في أي من حالتي السوق.
دعم الرافعة المالية: يتيح أحجام صفقات أكبر برأس مال أقل، مما يزيد من المكاسب المحتملة.

2. كيفية العثور على عقود فوركس الآجلة الدائمة على بورصة MEXC


في الصفحة الرئيسية لبورصة MEXC، انقر على علامة تبويب "الأسواق" في شريط التنقل العلوي. مرر لأسفل صفحة الأسواق، وستجد قسم الفوركس ضمن فئة العقود الآجلة.



يدعم MEXC حاليًا عقود الفوركس الدائمة للعملات الرئيسية بما في ذلك اليورو (EUR)، والجنيه الإسترليني (GBP)، والدولار الأسترالي (AUD)، والليرة التركية (TRY)، والفرنك السويسري (CHF)، والريال البرازيلي (BRL)، والين الياباني (JPY)، والدولار الكندي (CAD).

يرجى الملاحظة: قد لا يتوفر تداول عقود الفوركس الآجلة الدائمة في بعض الدول أو المناطق. للاطلاع على أحدث المعلومات ودقة البيانات، يُرجى مراجعة صفحة التداول.

3. كيفية تداول عقود الفوركس الآجلة الدائمة على MEXC


انقر على زر تداول للوصول إلى صفحة تداول عقود الفوركس الآجلة الدائمة. في لوحة الطلبات، اختر نوع الطلب المُفضّل لديك، واضبط مُضاعف الرافعة المالية، وأدخل الكمية، ثم اختر "فتح صفقة شراء" أو "فتح صفقة بيع" لفتح صفقة.

للحصول على معلومات مفصلة حول تداول العقود الآجلة، يرجى الرجوع إلى الأدلة التالية:


بدلاً من ذلك، يمكنك إدخال اسم عقد الفوركس الآجل الدائم الذي ترغب في تداوله مباشرةً في شريط البحث. انقر على الزوج المقابل للوصول إلى صفحة التداول الخاصة به، ثم تابع وضع طلبك.


على منصة MEXC، يتوفر تداول العملات المشفرة عبر أسواق العقود الآجلة والفورية. إذا كنت قلقًا بشأن تقلبات تداول العقود الآجلة، يمكنك اختيار التداول الفوري، الذي عادةً ما ينطوي على مخاطر أقل. بغض النظر عن طريقة التداول المفضلة لديك، تقدم MEXC مجموعة متنوعة من الخيارات والأدلة الشاملة لمساعدتك على اغتنام فرص السوق وتنمية أصولك.

إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC

كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC

العقود الآجلة للأسهم المشفرة هي مشتقات مالية تدمج الأسهم الأمريكية (أسهم الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة) مع سوق العملات المشفرة من خلال تداول العقود الآجلة. تتيح هذه الأدوات للمستثمرين المضاربة

ما هي التصفية الإجبارية؟

ما هي التصفية الإجبارية؟

1. ما هي التصفية الإجباريةتحدث التصفية الإجبارية عندما يصل هامشك إلى مستوى هامش الصيانة، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كل هامش الصيانة لديك. عندما يصل السعر العادل إلى سعر ال

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

يجذب تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية عددًا لا يُحصى من المستثمرين بفضل رافعة مالية عالية وقدرته على تحقيق الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة. ومع ذلك، فإن آلياته المعقدة، مثل الهامش والرافعة المالي

كيفية تجنب التصفية: أفضل الممارسات لاستخدام إضافة الهامش التلقائي لحماية صفقاتك

كيفية تجنب التصفية: أفضل الممارسات لاستخدام إضافة الهامش التلقائي لحماية صفقاتك

في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، تُعد إدارة الهامش مهارةً أساسيةً يجب على كل متداول إتقانها، لأنها تُحدد مباشرةً الربحية وضبط المخاطر. من بين الأدوات المتنوعة التي تُقدمها MEXC، تلعب ميزة إضافة

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص