كيفية تداول العقود فوركس الآجلة الدائمة على MEXC





عقود فوركس الآجلة الدائمة هي مشتقات مالية تسمح للمستثمرين بالمضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة، سواء صعودًا أو هبوطًا، دون امتلاك أو نقل الأصول الرقمية الأساسية فعليًا.









بالمقارنة مع تداول الفوركس التقليدي، توفر العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة المزايا التالية:





حاجز دخول منخفض: سهولة إعداد الحساب مع إمكانية تداول مبالغ صغيرة.

سيولة عالية وتداول على مدار الساعة: أسواق العملات المشفرة لا تُغلق أبدًا، مما يسمح بالتداول في أي وقت.

وضع التحوط: اشترِ صفقات طويلة الأجل (صعودية) أو قصيرة الأجل (هبوطية) لتحقيق الربح في أي من حالتي السوق.

دعم الرافعة المالية: يتيح أحجام صفقات أكبر برأس مال أقل، مما يزيد من المكاسب المحتملة.









في الصفحة الرئيسية لبورصة MEXC، انقر على علامة تبويب "الأسواق" في شريط التنقل العلوي. مرر لأسفل صفحة الأسواق، وستجد قسم الفوركس ضمن فئة العقود الآجلة.













يدعم MEXC حاليًا عقود الفوركس الدائمة للعملات الرئيسية بما في ذلك اليورو ( EUR )، والجنيه الإسترليني ( GBP )، والدولار الأسترالي ( AUD )، والليرة التركية ( TRY )، والفرنك السويسري ( CHF )، والريال البرازيلي ( BRL )، والين الياباني ( JPY )، والدولار الكندي ( CAD ).





يرجى الملاحظة: قد لا يتوفر تداول عقود الفوركس الآجلة الدائمة في بعض الدول أو المناطق. للاطلاع على أحدث المعلومات ودقة البيانات، يُرجى مراجعة صفحة التداول.









انقر على زر تداول للوصول إلى صفحة تداول عقود الفوركس الآجلة الدائمة. في لوحة الطلبات، اختر نوع الطلب المُفضّل لديك، واضبط مُضاعف الرافعة المالية، وأدخل الكمية، ثم اختر "فتح صفقة شراء" أو "فتح صفقة بيع" لفتح صفقة.





للحصول على معلومات مفصلة حول تداول العقود الآجلة، يرجى الرجوع إلى الأدلة التالية:









بدلاً من ذلك، يمكنك إدخال اسم عقد الفوركس الآجل الدائم الذي ترغب في تداوله مباشرةً في شريط البحث. انقر على الزوج المقابل للوصول إلى صفحة التداول الخاصة به، ثم تابع وضع طلبك.









على منصة MEXC، يتوفر تداول العملات المشفرة عبر أسواق العقود الآجلة والفورية. إذا كنت قلقًا بشأن تقلبات تداول العقود الآجلة، يمكنك اختيار التداول الفوري، الذي عادةً ما ينطوي على مخاطر أقل. بغض النظر عن طريقة التداول المفضلة لديك، تقدم MEXC مجموعة متنوعة من الخيارات والأدلة الشاملة لمساعدتك على اغتنام فرص السوق وتنمية أصولك.



