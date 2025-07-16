كيفية إدارة صفقات العقود الفورية

إدارة الصفقات هي مفهوم يجب أن يكون المتداولين على دراية به. تشير إلى تخصيص الأموال لأنواع مختلفة من العملات المشفرة كنسبة من إجمالي الأموال المتاحة. على سبيل المثال، إذا كان لديك إجمالي 10,000 USDT، وخصصت 3,000 USDT لعملة BTC، و3,000 USDT لعملة ETH، و2,000 USDT لعملة MX، و2,000 USDT لعملة USDT، فإن إجمالي صفقتك سيكون 10,000 USDT، مع 30% في BTC، و30% في ETH، و20% في MX، و20% في USDT.





ما سبق هو مجرد مثال بسيط. قبل الدخول إلى السوق، يجب أن نأخذ في الاعتبار عوامل أكثر مثل كمية الصفقات، حجم التداول، توقعات المخاطر، وظروف الخروج. الاستعداد لإدارة الصفقات وصياغة خطة تداول ضروريان لتقليل المخاطر.





① يمكن أن تقلل إدارة الصفقات الجيدة من المخاطر.

في عملية الاستثمار، تعتبر إدارة الصفقات المناسبة أمرًا حاسمًا. تحدد إدارة الصفقات تخصيصك وحجم صفقاتك. يؤثر حجم وتخصيص الصفقات مباشرة على المخاطر والعائدات في استثماراتك. يمكن أن يقلل حجم الصفقة المناسب والتخصيص الملائم من المخاطر. وعلى العكس، يمكن أن يؤدي حجم الصفقة غير المناسب وتخصيص الصفقة الواحد إلى زيادة المخاطر.





② القضاء على التدخل العاطفي.

إن إعداد خطة لإدارة الصفقات مسبقًا والالتزام بها يمكن أن يقضي على التدخل العاطفي. سوق العملات المشفرة متقلب للغاية، وغالبًا ما يستخدم المتداولون ذوو الخبرة الأخبار لخلق ضجة والتسبب في تقلبات كبيرة في السوق. إذا كنت تتداول بناءً على المشاعر في مثل هذه الأوقات، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر. ومع ذلك، يمكن أن يساعد الالتزام بخطة إدارة الصفقات المعدة مسبقًا بشكل فعال في تقليل الخسائر الناتجة عن التداول العاطفي.





يمكن أن تساعد تقنيات إدارة الصفقات الممتازة المستثمرين في التحكم في المخاطر وتعظيم عوائد الاستثمار. إليك بعض النصائح العملية لإدارة الصفقات:





ضبط حجم الصفقة وفقًا لظروف السوق.

يجب عليك إجراء تقييم معقول لاتجاهات السوق الحالية. إذا كانت معظم العملات المشفرة في ارتفاع، فقد يكون السوق في "سوق صاعد"، ويمكنك زيادة حجم صفقتك بشكل مناسب. وإذا كانت معظم السوق في تراجع، فقد يكون في "سوق هابط"، وعليك تقليل حجم صفقتك. ومع ذلك، يجب عليك التحكم في تخصيص الصفقة وتجنب تخصيص كل أموالك لهدف استثماري واحد.





اختر أهداف استثمار مناسبة وخصص صفقاتك وفقًا لذلك.

يمكن تصنيف العملات المشفرة بناءً على القيمة السوقية إلى عملات كبيرة القيمة، ومتوسطة القيمة، ومنخفضة القيمة. العملات الكبيرة القيمة لها قيمة سوقية إجمالية تتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي، والعملات متوسطة القيمة تتراوح قيمتها السوقية الإجمالية من 1 إلى 10 مليارات دولار أمريكي، بينما العملات منخفضة القيمة لها قيمة سوقية إجمالية أقل من 1 مليار دولار أمريكي. بشكل عام، تتمتع العملات الكبيرة القيمة بتقلب أقل، بينما تقع العملات متوسطة القيمة في المنتصف، وتميل العملات منخفضة القيمة إلى أن تكون أكثر تقلبًا. عادةً ما يرتبط التقلب الأعلى بإمكانيات عائد أكبر ومخاطر أعلى. يمكنك تخصيص صفقاتك بشكل معقول بناءً على خصائص أنواع العملات المشفرة المختلفة. على سبيل المثال، خصص 60% للعملات الكبيرة القيمة، و30% للعملات متوسطة القيمة، و10% للعملات منخفضة القيمة.





إجراء إدارة مخاطر الحساب.

حدد تحملك للمخاطر، حيث يختلف من شخص لآخر. الأفراد العدوانيون قد يكون لديهم تحمل أعلى للمخاطر ويكونون مستعدين لتحمل خسائر أكبر في التداول. بشكل عام، يسعى المتداولون المهرة إلى الحد من خسائرهم في التداول الفوري إلى نسبة معينة، مثل 2%. وهذا يعني أن إجمالي الخسارة من صفقة واحدة يجب ألا يتجاوز 2% من إجمالي رأس المال.





تطوير خطة تداول وتنفيذها خطوة بخطوة.

بعد تحديد العوامل الثلاثة الرئيسية المذكورة أعلاه، تحتاج إلى صياغة خطة لإدارة الصفقات. سيتضمن ذلك بشكل خاص الخطوات التالية: ① حجم صفقتك وهدف استثمارك ② الحجم المحدد لكل صفقة لأهداف استثمار مختلفة ③ شروط دخولك ④ إعدادات وقف الخسارة الخاصة بك، والتي تتعلق بإدارة المخاطر ⑤ شروط إضافة أو تقليل الصفقات ⑥ شروط الخروج الكامل.



