كيفية المطالبة بمكافآت Airdrop Nillion (NIL)؟

إن Nillion (NIL) منصة حوسبة خصوصية متطورة، تستفيد من تقنية الحوسبة العمياء المبتكرة لتزويد المستخدمين بحلول فعّالة وآمنة لحماية خصوصية بياناتهم. باستخدام بنية لامركزية، تُمكّن Nillion من إجراء عمليات حسابية دون الحاجة إلى فك تشفير البيانات، مما يُقلل بفعالية من مخاطر الأمان المرتبطة بمعالجة البيانات التقليدية.

بصفتها شركة رائدة في مجال حوسبة الخصوصية، تُطلق Nillion الآن حدث إيردروب على منصة MEXC . يمكن للمستخدمين ربح مكافآت توكن NIL مجانية بمجرد إكمال مهام سهلة. فيما يلي دليل مُفصّل حول كيفية المشاركة والحصول على إيردروب مكافآت NIL.









تاريخ البدء: 21 مارس 2025، الساعة 13:00 (UTC)

تاريخ الانتهاء: 31 مارس 2025 الساعة 13:00 (UTC)

إجمالي حوض المكافآت: 270,000 USDT

توزيع المكافأة: في غضون 10 أيام تقويمية بعد انتهاء الحدث









حدث إيردروب Nillion متاح الآن للمستخدمين الجدد والحاليين. بإكمال ثلاث مهام رئيسية، يمكنك حوض مكافآت كبيرة وتنمية أصولك الرقمية بسهولة. ابدأ الآن وانطلق في رحلة النمو المالي!













المتطلبات: يجب على المستخدمين الجدد إيداع مبلغ صافٍ قدره 300 NIL أو 100 USDT خلال فترة الحدث.





المكافأة: إكمال هذه المهمة يمنحك فرصة الحصول على بونص العقود الآجلة أو مكافآت أخرى.









التداول الفوري

المتطلبات: تداول زوج NIL/USDT الفوري وجمع حجم تداول إجمالي ≥ 100 USDT.

المكافأة: سيحصل أول 2,000 مستخدم يُكملون هذه المهمة سيتقاسمون حوض بونص العقود الآجلة بقيمة 100,000 USDT.





تداول العقود الآجلة

المتطلبات: تداول أي زوج من العقود الآجلة وجمع حجم تداول إجمالي ≥ 500 USDT.

المكافأة: سيحصل أول 2,000 مستخدم يُكملون هذه المهمة على بونص عقود آجلة بقيمة 100,000 USDT.









الشرط: تداول أي زوج من العقود الآجلة الدائمة وجمع إجمالي حجم تداول لا يقل عن 20,000 USDT خلال فترة الحدث.





المكافأة: سيحصل أول 2,000 مستخدم يُكملون هذه المهمة على بونص للعقود الآجلة بقيمة 50,000 USDT. (الحد الأقصى للمكافأة لكل مستخدم: 5,000 USDT على شكل بونص عقود آجلة. الحد الأدنى للمكافأة لكل مستخدم: 10 USDT على شكل بونص العقود الآجلة).









المتطلبات: يمكن للمستخدمين الحاليين دعوة مستخدمين جدد للتسجيل وإكمال أي مهمة في الحدث الأول.

المكافأة: مقابل كل إحالة ناجحة، ستحصل على بونص للعقود الآجلة بقيمة 50 USDT. يمكن لكل مُحيل ربح بونص للعقود الآجلة يصل إلى 1,000 USDT









تعريف المستخدمين الجدد: المستخدمون الجدد هم أولئك الذين يقومون بالتسجيل أثناء الحدث أو لديهم إيداع إجمالي أقل من 100 دولار قبل بدء الحدث (بما في ذلك الإيداع على السلسلة والفيات وP2P).





متطلبات التحقق من KYC: يجب على المشاركين إكمال التحقق الأساسي KYC الأساسي على الأقل للحصول على المكافآت. يجب على المستخدمين الجدد إكمال التحقق المتقدم KYC المتقدم للمشاركة في الحدث 1.





حساب صافي الإيداع: صافي الإيداع = إجمالي الإيداع - إجمالي السحب. تشمل عمليات الإيداع الصحيحة المعاملات التي تتم عبر P2P، ومعاملات OTC، والمعاملات على السلسلة.





توزيع المكافآت: سيتم إضافة مكافآت التوكنات إلى حساب التداول الفوري. سيتم إضافة بونص العقود الآجلة إلى حساب التداول. بونص العقود الآجلة صالح لمدة 14 يومًا، ويمكن استخدامها لتداول العقود الآجلة. يمكن سحب أي أرباح محققة.





قواعد حجم التداول: تُستثنى الصفقات بدون رسوم من الحساب. سيتم حساب حجم التداول تلقائيًا واعتباره للحدث.





حدود مكافآت المستخدم: يمكن لكل مستخدم جديد الحصول على المكافأة الحصرية مرة واحدة فقط خلال حدث +Airdrop. إذا أكمل المستخدم مهام حدث متعددة، فسيوزع النظام المكافآت بناءً على الجدول الزمني لتوزيع المكافآت في الحدث.





بالمشاركة في حدث +Nillion Airdrop ، يمكنك ربح مكافآت توكن NIL ومشاركة رصيد المكافآت الكبير عبر الإيداع والتداول ودعوة الأصدقاء. احرص على إكمال المهام المطلوبة، وابقَ على اطلاع دائم بقواعد الحدث، وحقق أقصى استفادة من أرباحك!







