كيف يمكن لتقنية البلوكتشين + الذكاء الاصطناعي الاستفادة من سوق بقيمة تريليون دولار؟





بعد ما يقرب من عامين من التطوير، تطور مفهوم البلوكشين + الذكاء الاصطناعي من فكرة شعبية أولية إلى استكشاف وتجريب شامل. يعالج البلوكشين القضايا المتعلقة بعلاقات الإنتاج، بينما يحل الذكاء الاصطناعي مشاكل الإنتاجية. أصبح هذا توافقًا مقبولًا على نطاق واسع بين المستخدمين. ويُعتبر التكامل المستمر بين تكنولوجيا البلوكشين والذكاء الاصطناعي أمرًا أساسيًا للاستفادة من السوق التي تقدر تريليونات الدولارات في المستقبل.









يوفر البلوكشين قاعدة بيانات موثوقة للذكاء الاصطناعي، بينما يقدم الذكاء الاصطناعي دعمًا ذكيًا للقرارات للبلوكشين. تكمل هذه التكنولوجيات بعضها البعض وتؤثر بشكل فعال على بعضها البعض.





تضمن آلية الإجماع الموزعة في البلوكشين موثوقية مصادر البيانات. تسهل آليات تخزين البيانات غير القابلة للتغيير ومشاركة البيانات مشاركة ونقل البيانات بين أطراف متعددة بشكل آمن وموثوق، وهو أمر بالغ الأهمية لتدريب وتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، يعزز الذكاء الاصطناعي كفاءة البلوكشين من خلال تحسين الحسابات وتقليل الكمون، مما يسرع المعاملات ويحسن تجربة المستخدم.









2.1 تعزيز الكفاءة: تعزز آلية دفتر الأستاذ الموزع في البلوكشين الشفافية البيانات. ومع قدرات تحليل البيانات في الذكاء الاصطناعي، يمكن تبسيط العمليات، وتحسين الكفاءة، وتسريع اتخاذ القرارات.





2.2 تعزيز الأمان: من خلال دمج ميزات البلوكشين المقاومة للتلاعب مع قدرات تحليل البيانات واكتشاف الشذوذ في الذكاء الاصطناعي، يتم تشكيل آلية أمان قوية. يقلل هذا المزيج من مخاطر تسرب البيانات والوصول غير المصرح به، مما يعزز الثقة في المعاملات المشفرة.





2.3 تجربة مخصصة: من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي، يقوم مطورو البلوكشين بإنشاء تطبيقات لامركزية أكثر ذكاءً تقدم تجارب أكثر تخصيصًا للمستخدمين.









3.1 تحديات الخصوصية: يقدم التوازن بين شفافية البلوكشين وضرورة سرية البيانات تحديات جديدة لدمج هاتين التقنيتين، مما يتطلب حلولًا مبتكرة.





3.2 القضايا التنظيمية: يطرح التطور السريع للبلوكشين والذكاء الاصطناعي تحديات على الأنظمة التنظيمية الحالية. يجلب دمج هاتين التقنيتين مخاطر محتملة، خاصة في مجالات مثل خصوصية البيانات والامتثال القانوني، مما يتطلب معايير تنظيمية أعلى.





3.3 تحديات التكامل: يتطلب دمج هاتين التقنيتين المعقدتين إجراء بحث موسع والتغلب على التحديات التكنولوجية لتحقيق التفاعل السلس وتبادل البيانات المتوقع.









مع استمرار نضوج تقنيات البلوكشين والذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يقدم تكاملها تجارب جديدة. سنعرض أعلى خمسة مشاريع بلوكشين تتعلق بالذكاء الاصطناعي حسب القيمة السوقية الحالية، استنادًا إلى بيانات من CoinGecko:









Fetch.AI هو منصة بلوكشين مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تمكن المستخدمين من مشاركة أو تداول البيانات. تبني

Fetch.AI شبكة تعلم آلي لامركزية ومفتوحة للوصول، لتطوير بنية تحتية ذكية حول اقتصاد رقمي لامركزي.









شبكة Render هي مزود لحلول الرندر المعتمدة على GPU لامركزية، مصممة لربط المستخدمين الذين يحتاجون إلى إتمام مهام الرندر مع الأفراد الذين لديهم قدرة GPU احتياطية للتعامل مع الرندر. يمكن للمالكين توصيل وحدات GPU الخاصة بهم إلى شبكة Render لتلقي وإتمام مهام الرندر باستخدام OctaneRender.









The Graph هو بروتوكول لامركزي لفهرسة واستعلام بيانات البلوكشين. يمكن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بناء ونشر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، المعروفة باسم "Subgraphs"، مما يجعل بيانات البلوكشين متاحة بسهولة. يقوم The Graph بتحليل وجمع بيانات البلوكشين، ثم يخزنها في فهارس مختلفة (تسمى Subgraphs)، مما يسمح لأي تطبيق بإرسال استفسارات إلى بروتوكوله والحصول على استجابات فورية.









Bittensor هو بروتوكول مفتوح المصدر يدعم الشبكات القائمة على البلوكشين لتعلم الآلة. يتم تدريب نماذج تعلم الآلة بشكل تعاوني ويتم مكافأتها في TAO بناءً على قيمة المعلومات التي يقدمونها للجماعة. يمنح TAO أيضًا أذونات الوصول الخارجية، مما يسمح للمستخدمين باستخراج المعلومات من الشبكة مع تعديل أنشطتهم بناءً على احتياجاتهم.









SingularityNET هو منصة لامركزية للذكاء الاصطناعي وسوق. يمكن للوكلاء الذين يعملون على منصة SingularityNET أن يقوموا بتفويض العمل لبعضهم البعض بشكل مرن — يتاجرون بالمعلومات، ويتفاوضون بشأن المدفوعات، ويجرون تقييمات تؤثر على سمعة كل منهم.









إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تقدم نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي خدمات ذات صلة، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض الإشارة فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المتعلقة واتخاذ الحذر عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.