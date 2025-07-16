مراجعة مميزة! أهم الأحداث الصناعية في النصف الأول من عام 2024

1. تمت الموافقة على صناديق ETF وإدراجها لعقود بيتكوين الفورية في 10 يناير 2024، بالتوقيت القياسي الشرقي، وافقت SEC (لجنة الأوراق المالية والبورصات) على إدراج 11 صندوقًا متداولًا في صناديق ETF لعقود بي1. تمت الموافقة على صناديق ETF وإدراجها لعقود بيتكوين الفورية في 10 يناير 2024، بالتوقيت القياسي الشرقي، وافقت SEC (لجنة الأوراق المالية والبورصات) على إدراج 11 صندوقًا متداولًا في صناديق ETF لعقود بي
1. تمت الموافقة على صناديق ETF وإدراجها لعقود بيتكوين الفورية


في 10 يناير 2024، بالتوقيت القياسي الشرقي، وافقت SEC (لجنة الأوراق المالية والبورصات) على إدراج 11 صندوقًا متداولًا في صناديق ETF لعقود بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة، وبدأت التداول في اليوم التالي. مر طلب صناديق ETF لعقود بيتكوين الفورية بعشر سنوات من المفاوضات والانتكاسات قبل تحقيق النجاح أخيرًا.

وفقًا لبيانات السوق، تجاوز صافي التدفق التراكمي لصناديق ETF لعقود بيتكوين الفورية 20 مليار دولار حتى الآن. لا يزال السوق يشهد تدفقات واردة في المقام الأول، ومن المتوقع أن يتوسع هذا الرقم بشكل أكبر.


إن الموافقة على صناديق ETF لعقود بيتكوين الفورية تعني أن صناعة العملات المشفرة تدخل مرحلة "نقطة تحول"، حيث تصبح أكثر تكاملاً مع النظام المالي التقليدي. ومن خلال تقديم صناديق ETF لعقود بيتكوين الفورية، يمكن للهيئات التنظيمية الإشراف على متطلبات التشغيل والإفصاح للصناديق، وبالتالي تعزيز شفافية السوق والامتثال، وجذب المزيد من المستثمرين للمشاركة.

2. تم الانتهاء من ترقية Ethereum Cancun (Dencun)


كان ازدحام المعاملات ورسوم الغاز المرتفعة من العوامل المهمة التي تحد من التبني الواسع النطاق لشبكات البلوكتشين. يمثل وصول ترقية كانكون بداية رحلة توسع الإيثيريوم، مما يعزز قابلية توسع الشبكة. سيمكن معدل المعاملات الأعلى ورسوم المعاملات المنخفضة من تطوير المزيد من المشاريع على Layer 2 وجذب المزيد من المستخدمين، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية إنشاء مشاريع عالية الجودة.

بالإضافة إلى مواجهة المنافسة من البلوكتشين العامة الأخرى، فإن تطوير تقنية Layer 2 وتطوير البلوكتشين المعيارية قد يغيران تدريجيًا دور الإيثيريوم. قد لا يكون الإيثيريوم خيار طبقة التسوية الوحيد، مما قد يغير مكانته ووظيفته داخل النظام البيئي للكريبتو.

3. سعر البيتكوين يكسر حاجز 73,000$، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي جديد


تحت تأثير الموافقة على صناديق ETF لعقود بيتكوين الفورية وتوقعات انقسام البيتكوين، تجاوز سعر البيتكوين 73,000$ في مارس 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

أثار سعر البيتكوين الجديد حماس السوق، وبدعم من ارتفاع أسعار البيتكوين، أظهرت العملات المشفرة السائدة الأخرى أيضًا اتجاهًا تصاعديًا.

4. شبكة Solana تعيد بناء نفسها وتعود إلى الواجهة


بعد التغلب على تأثير انهيار FTX، ورحيل المشاريع النجمية الكبرى، وهروب العملات المستقرة، تتألق شبكة Solana مرة أخرى. بالإضافة إلى التغييرات في ظروف السوق الخارجية وجهود الإنقاذ الذاتي المستمرة، أدى ظهور العديد من رموز meme الشهيرة إلى دفع Solana مرة أخرى إلى مركز الصدارة.

على شبكة Solana، أشعلت رموز meme مثل SILLY وWIF وBONK وBOME وSLERF على التوالي تأثير الثروة، وجذبت تدفقًا كبيرًا من المستخدمين إلى شبكة Solana. توفر TPS العالية ورسوم الغاز المنخفضة تجربة تداول ممتازة. وفي الوقت نفسه، استفاد سعر SOL أيضًا، بمجرد اختراقه 210$.

5. اكتمال انقسام البيتكوين


في 20 أبريل 2024، أكملت عملة البيتكوين بنجاح انقسامها الرابع عند ارتفاع كتلة 840,000، مما أدى إلى خفض مكافآت التعدين من 6.25 BTC إلى 3.125 BTC.

أدى انقسام البيتكوين إلى تقليل المعروض من عملة البيتكوين، مما أدى إلى زيادة ندرتها، مما أدى بدوره إلى زيادة الطلب على عملة البيتكوين في السوق، مما أثر على سعرها. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يُنظر إلى انقسام البيتكوين على أنها عامل إيجابي يقود سوق البيتكوين الصاعدة مما يؤثر بشكل أكبر على تطوير الصناعة بأكملها.

6. تمت الموافقة على صناديق عقود الإيثيريوم الفورية ETF


بعد الموافقة على صناديق ETF لعقود بيتكوين الفورية في 24 مايو، وافقت SEC (هيئة الأوراق المالية والبورصات) على الدفعة الأولى من 8 صناديق ETF لتداول عقود إيثريوم الفورية ليتم إدراجها في الولايات المتحدة، مما يمثل إنجازًا آخر للعملة المشفرة. وفقًا لأحدث الأخبار، سيبدأ تداول صناديق ETF لتداول عقود إيثريوم الفورية في 23 يوليو.

لقد وضعت الموافقات المتتالية لصناديق ETF لعقود بيتكوين الفورية وصناديق ETF لتداول عقود إيثريوم الفورية معيارًا لشرعية صناعة العملات المشفرة، مما دفع العملات المشفرة إلى الاتجاه السائد. أصبح التكامل مع النظام المالي التقليدي اتجاهًا لا غنى عنه لتحقيق التبني واسع النطاق للعملات المشفرة.


7. ارتفاع عملات الMeme لتسيطر على السوق


طوال عام 2024، وعلى الرغم من إطلاق العديد من المشاريع النجمية التي طال انتظارها، لم تحقق أسعار التوكن الخاص بها أداءً كما هو متوقع، مما يجعلها خيارات استثمارية أقل من مثالية للمستثمرين الأفراد. على النقيض من ذلك، أصبحت عملات الMeme محور اهتمام السوق. وبفضل إجماع السوق القوي وإمكانية حدوث تأثيرات الثروة بمئات الأضعاف إلى آلاف الأضعاف، اجتذبت عملات الMeme بسرعة اهتمامًا كبيرًا وتدفقات رأس مال.

يشير صعود موجة Memecoin إلى تراجع التوكن المدعومة برأس المال الاستثماري من قاعدتها، مما يعكس تحولًا في رغبة مستخدمي المجتمع في دعم نموذج توزيع السوق الحالي. تهيمن شركات رأس المال الاستثماري على المشاريع النجمية، مما يمنع المستثمرين الأفراد من المشاركة، مع ربحية محدودة أو حتى معدومة في الأسواق الثانوية. على النقيض من ذلك، تقدم عملات الMeme للمستثمرين الأفراد فرصة للمشاركة العادلة وتقاسم الأرباح.

8. تأثير الانتخابات الأمريكية على سوق العملات المشفرة


تحت تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بدأت التوكن المرتبطة بالمرشحين الرئاسيين في إظهار أداء نشط. وخاصة بعد حادثة إطلاق النار الأخيرة التي تورط فيها ترامب، اجتاحت الرموز المرتبطة بترامب والعديد من عملات الMeme الجديدة سوق العملات المشفرة بسرعة.

بجانب تأثير المشاهير على المرشحين الرئاسيين أنفسهم، فإن مواقفهم تجاه سوق العملات المشفرة تؤثر أيضًا على سوق العملات المشفرة بالكامل. مؤخرًا، مع استمرار ارتفاع معدلات تأييد ترامب وإظهاره الدعم للعملات المشفرة خلال حملته، كان هذا بمثابة أخبار إيجابية لسوق العملات المشفرة، مما أدى إلى انتعاش السوق.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم MEXC "تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تحتوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. لا تتحمل المنصة مسؤولية قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


