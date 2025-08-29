شرح Hemi: "بروتوكول فائق" يربط بين البيتكوين والإيثريوم

بتكوين و إيثريوم تمثلان، على التوالي، أقوى أساس أمني وأكثر شبكات البرمجة تقدمًا في نظام الكريبتو البيئي. ومع ذلك، لا يزال غياب التشغيل البيني بين الاثنين يمثل تحديًا أساسيًا لتطوير البلوكتشين والويب 3. على سبيل المثال، من الصعب دمج أصول البتكوين في الأنظمة البيئية على السلسلة، في حين تكافح إيثريوم لاكتساب ثقة وإجماع بتكوين.





تم بناء Hemi لمعالجة هذا الأمر. Hemi هي شبكة مبتكرة ومعيارية من الطبقة الثانية تربط بين بتكوين وإيثريوم من خلال أربعة مكونات رئيسية: آلة افتراضية (hVM)، وآلية نقل أصول عبر السلاسل (Tunnels)، ونموذج إجماع فريد (Proof of Proof)، وتوكن أصلي (HEMI).









Hemi هي شبكة مبتكرة من الطبقة الثانية مصممة لدمج أمان بتكوين مع قابلية برمجة إيثريوم، وتفكيك الطبيعة المعزولة للأنظمة

البيئية للبلوكتشين. من خلال الآلة الافتراضية (hVM)، وآلية الإجماع PoP، ونظام الأصول عبر السلاسل Tunnels، والتوكن الأصلي HEMI، تبني Hemi نظام ويب 3 معياري قابل للتشغيل البيني وقابل للتوسع وصديق للمطورين.









لتحقيق هدفها المتمثل في ربط بتكوين وإيثريوم، قامت Hemi بتصميم وتطوير سلسلة من التقنيات المبتكرة. لا تعزز هذه التقنيات أمان وكفاءة الشبكة فحسب، بل توسع أيضًا بشكل كبير قابلية برمجة أصول بتكوين. أدناه، نوضح النقاط التقنية الأساسية في Hemi.









تسمح الآلة الافتراضية من Hemi (hVM) للمطورين بقراءة حالة بتكوين على السلسلة مباشرة (مثل UTXOs، رؤوس الكتل، إثباتات Merkle، إلخ) وكتابة منطق عبر السلاسل باستخدام Solidity. وهذا يعني:





يمكن للعقود الذكية العمل بناءً على بيانات بتكوين

يصبح من الممكن بناء عملات مستقرة مدعومة ببتكوين، وأوراكلز، وDeFi عبر السلاسل

يحصل BTC الأصلي على فرصة للاندماج الحقيقي في نظام DeFi









تستخدم Hemi آلية إجماع إثبات الإثبات (PoP)، والتي تقدم دورياً حالة الشبكة المجزأة إلى شبكة بتكوين الرئيسية. يتيح هذا التصميم للشبكة وراثة أمان بتكوين دون المشاركة المباشرة في تعدين بتكوين، مما يضمن درجة عالية من الحتمية. في الوقت نفسه، يدعم PoP أوقات كتل سريعة وتكاليف معاملات منخفضة، مما يجعله مناسبًا للعقود الذكية ذات القيمة العالية والعمليات عبر السلاسل.









تقدم Hemi آلية جديدة عبر السلاسل تُعرف باسم Tunnels، والتي تُمكن من نقل الأصول بأمان وكفاءة بين بتكوين وإيثريوم وشبكات أخرى، دون الاعتماد على وسطاء موثوقين. بالمقارنة مع الجسور التقليدية بين السلاسل، تعتبر Tunnels أكثر لامركزية وأمانًا، مما يمنح المستخدمين الثقة في استخدام BTC وETH وغيرها من الأصول الكبرى في سيناريوهات متقدمة مثل DeFi وNFTs.









باعتباره التوكن الأصلي لشبكة Hemi، يلعب HEMI عدة أدوار رئيسية:









يُستخدم HEMI لتحفيز المدققين في PoP للمشاركة في الإجماع وضمان أن تكون عمليات تقديم الحالة إلى شبكة بتكوين الرئيسية آمنة وفعالة. يمكن للمدققين الذين يضعون HEMI كرهان كسب مكافآت الكتل ورسوم المعاملات.









تتطلب العمليات مثل نشر العقود الذكية على hVM، والوصول إلى حالة بتكوين، واستخدام آلية Tunnels عبر السلاسل، استخدام HEMI كوقود (Gas). ومع نمو النظام البيئي، سيستمر الطلب على هذه العمليات وعلى HEMI في الازدياد.









يمكن لمحتفظي HEMI المشاركة في حوكمة الشبكة، بما في ذلك التصويت على تعديلات المعايير، وترقيات البروتوكول، وقرارات أخرى، مما يلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل اتجاه Hemi في المستقبل.









ضمن آلية Tunnels، يمكن أن يعمل HEMI أيضًا كأحد الأصول التي ترتكز عليها السيولة، ويُستخدم كضمان عبر السلاسل، أو كضمان، أو كمحفز لمزودي السيولة (LPs).





توكن HEMI ليس مجرد توكن قابل للتداول، بل يُ anchoring أمان الشبكة وتخصيص الموارد وقوة الحوكمة. آلية التقاط القيمة الخاصة به محددة بوضوح، مع مساحة كبيرة للنمو على المدى الطويل.









Big Brain Holdings. شارك في تأسيس Hemi كل من مطور بتكوين الأساسي Jeff Garzik والمهندس السابق في Coinbase Max Sanchez. يجلب الفريق خبرة عميقة في تطوير البروتوكولات منخفضة المستوى إلى جانب خبرة مثبتة في التنفيذ الواقعي. في سبتمبر 2024، أعلنت Hemi Labs عن إكمال جولة تمويل بقيمة 15 مليون دولار، وكان من بين المستثمرين الرئيسيين Breyer Capital





حالياً، تتعاون Hemi بالفعل مع مشاريع DeFi رائدة مثل Sushi وIzumi وLayerBank، وتحافظ على التوافق المفتوح مع شبكات الطبقة الثانية الأخرى في إيثريوم. ومع نضوج hVM وإطلاق نظام Tunnels، سيتم دمج المزيد من أصول BTC الأصلية في نظام Hemi البيئي، مما يقرب التشغيل البيني الحقيقي متعدد السلاسل من الواقع.





