بروتوكول Haedal : منصة رائدة في مجال تداول السيولة في نظام سوي البيئي

أطلقت MEXC رسميًا منصة HAEDAL للتداول الفوري والعقود الآجلة. كما يمكن للمستخدمين المشاركة في حدث إيردروب HAEDAL عبر حدث+MEXC Airdrop.





مع استمرار تطور تقنية البلوكتشين، برزت مشتقات السيولة (LSD) كتوجه رئيسي في مجال العملات المشفرة. ومن بين مختلف الأنظمة البيئية، برز بروتوكول Haedal بسرعة على سلسلة بلوك تشين Sui بفضل تصميمه المبتكر وميزاته القوية.









بروتوكول Haedal هو بروتوكول رائد لإيداع السيولة، مبني على سلسلة كتل Sui. يوفر بنية تحتية متينة لإيداع السيولة، مما يسمح للمستخدمين بإيداع توكن Sui وWalrus الخاصة بهم لدى جهات التحقق، والحصول على مكافآت إجماع مستمرة. في الوقت نفسه، يحصل المستخدمون على توكن إيداع السيولة (LSTs)، مما يُمكّنهم من الحفاظ على السيولة والمشاركة بشكل أكبر في أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi).





بروتوكول Haedal ليس مجرد منصة إيداع، بل هو بروتوكول مالي شامل يدمج إيداع السيولة، وتجميع العائدات، والحوكمة اللامركزية. ويلعب دورًا محوريًا في تأمين منظومة سوي، وتعزيز استدامتها وحوكمتها ولامركزيتها على المدى الطويل. بالإضافة إلى بنيتها التحتية الأساسية لإيداع السيولة، تعمل Haedal على بناء مجموعة من المنتجات الداعمة، بما في ذلك هايدال ماركت ميكر (Haedal Market Maker) وهاي فولت (HaeVault). تتيح هذه المصفوفة المنهجية للمنتجات لشركة هايدال تحقيق قيمة كبيرة من نشاط التداول النشط على السلسلة ضمن شبكة سوي، مما يعزز قدراتها على توليد العائدات، ويوفر سيولة أعمق وأكثر كفاءة لمستخدمي Sui.













مع بروتوكول Haedal، يُمكن للمستخدمين تخزين توكن SUI الخاصة بهم واستلام توكن stSUI بنسبة 1:1. تُمثل هذه الرموز موقف المستخدم المخزن، وتظلّ سائلة بالكامل، مما يُمكّنهم من تداولها بحرية أو استخدامها في مشاريع DeFi مُختلفة، مما يُحسّن كفاءة رأس المال بشكل كبير.









تطبق Haedal آلية اختيار ديناميكية للمحققين، حيث تخصص حصصًا تلقائيًا للمحققين الذين يقدمون أعلى معدل فائدة سنوي صافٍ. هذا يُسهم في تعظيم عوائد المستخدمين.









تُقدم Haedal وحدة Hae3، التي تتكون من HMM وhaeVault، لتعزيز عوائد المستخدمين:





1) HMM (صانع السوق من Haedal): يوفر سيولة مركزة وإعادة توازن آلية وصناعة سوق بناءً على تسعير أوراكل. كما يُخفف من هجمات MEV ويُحسّن معدل الفائدة السنوية (APR) لـ haSUI.





2) haeVault: يُوفر للمستخدمين إدارة سيولة آلية تُحاكي استراتيجيات صناعة السوق الاحترافية. كما يُقلل من صعوبة المشاركة ويُحسّن أداء العائد.









تعمل Haedal بنشاط على تطوير إطار حوكمتها اللامركزية. يتمتع حاملو توكن حوكمة المنصة، $HAEDAL، بحق الاقتراح والتصويت على مسائل رئيسية، مثل ترقيات البروتوكول وتعديلات النموذج الاقتصادي، مما يُمكّن حوكمة حقيقية يقودها المجتمع.









$HAEDAL هو توكن الحوكمة الأصلي لبروتوكول Haedal، ويؤدي الوظائف الأساسية التالية:





المشاركة في الحوكمة: يمكن لحاملي الرمز طرح المقترحات والتصويت على القرارات الرئيسية، مما يؤثر على التوجه المستقبلي للبروتوكول.

توزيع الحوافز: يُستخدم لمكافأة المساهمين، مثل مشغلي العقد، وموفري السيولة، وغيرهم من المشاركين في النظام البيئي.

حوافز التخزين: قد يتم إطلاق تخزين HAEDAL مستقبلًا، مما يوفر مكافآت إضافية للمشاركين.

نفذت Haedal نموذج إيردروب متوازن جيدًا لضمان استدامة النظام البيئي على المدى الطويل:





المكافآت والحوافز المجتمعية: 45%

الفريق والمستشارون: 20%

صندوق تنمية النظم البيئية: 15%

توفير السيولة ومكافآت التخزين: 20%





بالإضافة إلى ذلك، أصدرت Haedal توكن haSUI، وهو تمثيل سائل لـ SUI المتراكم. يمكن استخدام haSUI عبر بروتوكولات DeFi، مما يعزز بشكل كبير من كفاءة رأس المال داخل نظام Sui البيئي.









أطلقت Haedal واحدة من أكبر عمليات الإيردروب وأكثرها ترقبًا ضمن نظام Sui البيئي حتى الآن.









يستهدف الإيردروب الفئات التالية:





1) أعضاء المجتمع الأساسيون والداعمون: بمن فيهم المشرفون النشطون والسفراء ومنشئو المحتوى.

2) المستخدمون النشطون لمنتجات Haedal وصناديق LST: مستخدمو haSUI وhaWAL وhaeVault، بالإضافة إلى أولئك الذين استخدموا صناديق LST الخاصة بـ Haedal ضمن بروتوكولات التمويل اللامركزي الرئيسية على Sui.

3) شركاء المجتمع: أعضاء ومستخدمون من مجتمعات الشركاء مثل Bucket وCetus وDeepBook وHippo وNavi وScallop وWalrus وغيرها.

4) المشاركون الأوائل في أنشطة ما قبل الإطلاق: المستخدمون الذين شاركوا بنشاط في حملات ومبادرات Haedal في مراحلها المبكرة.









وقت البدء: 29 أبريل الساعة 12:00 (UTC)









بفضل بنيته المبتكرة وأدائه القوي، برز بروتوكول Haedal كحل رائد للتخزين على السيولة ضمن منظومة سوي. بالنسبة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى اغتنام فرص عوائد مستقرة مع الحفاظ على سيولة الأصول للمشاركة في مجموعة متنوعة من أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi)، يُمثل بروتوكول Haedal منصةً واعدةً وجذابةً للغاية.





مع استمرار نمو بروتوكول Haedal، وفرت شراكته مع منصة التداول العالمية MEXC زخمًا قويًا لمزيد من التطوير. تحظى MEXC بثقة المستثمرين حول العالم بفضل رسوم تداولها المنخفضة، وسرعات تنفيذها الفائقة، وتغطيتها الواسعة للأصول، وسيولتها العميقة. كما أن نظرتها الثاقبة للمشاريع الناشئة ودعمها المستمر يجعلها منصة انطلاق مثالية للابتكارات ذات الإمكانات العالية.





قامت MEXC بإدراج HAEDAL رسميًا للتداول الفوري والعقود الآجلة، مما يسمح للمستخدمين بتداول التوكن برسوم منخفضة للغاية.





كيفية شراء HAEDAL على MEXC





1) افتح تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي وسجّل دخولك إليه.

2) ابحث عن توكن HOME في شريط البحث، واختر التداول الفوري أو الآجل لتوكن HAEDAL

3) اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر والمعلمات الأخرى، وأكمل عملية التداول.





إخلاء مسؤولية: لا تُقدّم هذه المادة أي نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكّل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكّل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بها، والاستثمار بحذر، حيث أن جميع إجراءات الاستثمار تقع على عاتق المستخدم وحده.



