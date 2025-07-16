عملة GOAT تكتسب شهرة واسعة! هل تصبح عملات الميم التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي هي الاتجاه الكبير القادم؟

في سوق الميم، أثبتت استراتيجية جذب الانتباه من خلال ارتفاع الأسعار بشكل كبير أنها فعالة مرارًا وتكرارًا.





في الوقت الحالي، تعصف عاصفة ميمات مستوحاة من "الماعز" (the goat). المصدر المحدد لهذه الهوس هو عملة الميم GOAT$، التي تم إطلاقها من خلال محادثات مبتكرة تم إنشاؤها بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي. في غضون أسبوع واحد فقط، حققت GOAT$ زيادة مذهلة في السعر بنسبة 1000x، لتصبح نجمًا بارزًا بسرعة.





فكيف تميزت $GOAT بالضبط في سوق الميمات؟





تم ابتكار GOAT، وهو اختصار لـ goatseus maximus، بواسطة روبوت الذكاء الاصطناعي التابع لشركة terminal of truths أثناء محادثاته التي يتم إنشاؤها ذاتيًا. يعمل الروبوت في وضع شبه مستقل، وتتم الموافقة على منشوراته على منصة X من قبل المشرفين البشريين، الذين يتحكمون أيضًا في الحسابات التي يتفاعل معها.





منذ إطلاق توكن goatseus maximus ( $GOAT ) على Pump.fun، اكتسب GOAT$ اهتمام السوق بسرعة، وارتفعت قيمته السوقية بسرعة. وفقًا للبيانات الرسمية من MEXC، كان GOAT$ في اتجاه تصاعدي ثابت منذ إدراجه، وبلغ ذروته عند 0.37650 دولارًا. في أقل من أسبوع منذ إنشائه، ارتفعت قيمته السوقية إلى ما يقرب من 268 مليون دولار، وتجاوز أعلى مستوى له 300 مليون دولار. أعرب العديد من المستثمرين عن تفاؤلهم بشأن مستقبل GOAT$، معتقدين أنه لديه القدرة على أن يصبح نجمًا جديدًا في سوق التشفير.









عند الحديث عن الشعبية الهائلة لعملة $GOAT، هناك خطأ مضحك وراء صعودها. وكما يعلم الكثيرون بالفعل، فإن صعود $GOAT إلى الشهرة كان مدفوعًا بتبرع بقيمة 50 ألف دولار من عملة البيتكوين من قبل مؤسس a16z، مارك أندريسن. ومع ذلك، في 16 أكتوبر، أوضح مارك أندريسن، المؤسس المشارك لشركة a16z، قائلاً: "من أجل الوضوح، أرسلت منحة بحثية شخصية بقيمة 50 ألف دولار بدون شروط إلى Truth Terminal ومنشئها آندي أيري هذا الصيف. كانت المنحة مخصصة لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي المستقلة، وكانت النتائج رائعة. ومع ذلك، ليس لدي أي علاقة بعملة $GOAT memecoin. لم أشارك في إنشائها، ولا ألعب أي دور فيها، ولا أتدخل في اقتصادها، ولا أمتلك أيًا منها".





على الرغم من حقيقة أن تبرع مارك أندريسن لم يكن مقصودًا منه أن يكون حيلة ترويجية، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها تظل أن $GOAT اكتسب شعبية هائلة. وفي خضم هذه الموجة، أصبح ابتكار الجمع بين الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة موضوعًا ساخنًا للنقاش. وقد بدأ العديد من الناس في إعادة تقييم تقاطع هذين المجالين، والتفكير في التحولات المحتملة والفرص التي قد يجلبونها في المستقبل.









في سوق العملات المشفرة هذا العام، برزت عملات الميم بشكل خاص. وفقًا لبيانات من Coingecko، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لقطاع عملات ميم حوالي 61.7 مليار دولار، بما في ذلك ما يصل إلى 2099 توكن، بما في ذلك مشاريع شائعة للغاية مثل DOGE وSHIB وPEPE. في عام 2024، حققت عملات ميم أداءً جيدًا بشكل استثنائي، متفوقة على القطاعات الأخرى. أدى التطوير المستمر لنظام سولانا البيئي ونموذج إصدار التوكن بنقرة واحدة الذي ابتكره pump.fun إلى خفض الحواجز أمام إنشاء التوكن، مما جعل عملات الميم قطاع نمو جديد عبر شبكات البلوكتشين المختلفة. بالمقارنة مع التوكن السائد، أظهرت عملات الميم تأثيرات أقوى في خلق الثروة، وتصدرت عناوين الأخبار بشكل متكرر بقصص نجاح لا تصدق.





لا شك أن الارتفاع الهائل الذي حققته عملة $GOAT قد ضخ حيوية وزخمًا جديدين في عملات الميم التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تقليديًا، كان إصدار عملات الميم يعتمد بشكل كبير على دعم المجتمع، أو تأثير المشاهير، أو التخطيط الدقيق من قبل فرق المشروع. من منظور السوق، يبحث المستثمرون بشغف عن سرديات جديدة لإعادة إشعال حماسهم للاستثمار. من ناحية، غمرت عملات الميم ذات الموضوعات الحيوانية مثل DOGE وSHIB السوق، مما أدى إلى إرهاق المستثمرين. من ناحية أخرى، تفقد الموضوعات التقليدية التي تتعلق بالسياسة والمشاهير جاذبيتها تدريجيًا. مع انتهاء دورات الانتخابات وتحول اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد المستثمرون يطاردون الضجيج الذي يقوده المشاهير فحسب؛ بل إنهم يتوقون بشكل متزايد إلى قصص جديدة ومبدعة. وهنا يأتي دور مشاريع الميم التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل $GOAT، حيث تقدم الإثارة المطلوبة بشدة لكسر الإرهاق الحالي.





ونتيجة لذلك، تبنت شركة GOAT نموذج إصدار مبتكرًا، حيث سلمت السيطرة إلى نظام الذكاء الاصطناعي. ولم يحظ هذا النهج "غير المباشر" في الإصدار باهتمام كبير من السوق فحسب، بل وضع الذكاء الاصطناعي أيضًا في مركز المحادثة، مما دفعه إلى طليعة اتجاهات السوق.









لا شك أن الارتفاع المفاجئ لعملة $GOAT أثار تأملات عميقة داخل الصناعة حول مستقبل عملات الميم التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. إن قدرة الذكاء الاصطناعي على دفع ابتكار المحتوى ستؤثر بشكل مباشر على الاهتمام المستدام للمستثمرين. وبمجرد تراجع الابتكار، قد يبرد حماس السوق بسرعة. لذلك، لا يزال يتعين علينا أن نرى ما إذا كان نموذج عملات الميم التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي سيصبح اتجاهًا جديدًا. ومع ذلك، فقد جلب هذا النهج المبتكر بالفعل رؤى جديدة إلى مجال التشفير، مما يُظهر إمكانات الذكاء الاصطناعي في الصناعة.





