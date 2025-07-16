انهيار سوق الأسهم العالمية بسبب التعريفات الجمركية المتبادلة - إلى متى سيصمد الكريبتو؟

مع بدء الأسواق باستعادة استقرارها بعد ربع أول مضطرب، عادت موجة مفاجئة من القرارات السياسية لتثير صدمةً بين المستثمرين العالميين. أدى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمر التنفيذي للرسوم الجمركية المتبادلة إلى انهيار حاد في السوق استمر ثلاثة أيام، مما أدى إلى خسارة أكثر من 11 تريليون دولار من أسواق الأسهم الأمريكية. ولم يسلم قطاع العملات المشفرة، الذي يُنظر إليه غالبًا كبديل للمستثمرين الذين يتحملون المخاطرة، من الانهيار، إذ دخل في سلسلة من ردود الفعل المتتالية. يعزو البعض هذا التراجع إلى العلاج الاقتصادي المثير للجدل الذي اتبعه ترامب، بينما يراه آخرون بمثابة فجر نظام اقتصادي جديد.









بعد أسبوع واحد فقط من توقيع الرئيس ترامب على الأمر التنفيذي للرسوم الجمركية المتبادلة، شهدت الأسواق العالمية أشد انهيار لها منذ ما يقرب من 50 عامًا. خلال مقابلة أجريت معه أثناء عودته إلى واشنطن، قلّل ترامب من شأن انهيار سوق الأسهم، واصفًا إياه بأنه ضروري: "أحيانًا، لا بدّ من تناول الدواء لعلاج المشكلة". أثار هذا التعليق ذعرًا واسع النطاق، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 6%.





"الدواء" المقصود هو سياسة التعريفات الجمركية المتبادلة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية. هذا التحول في استراتيجية التجارة يعني أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية مساوية أو أعلى على الدول التي تفرض بالفعل تعريفات جمركية عالية على السلع الأمريكية. يمثل هذا النهج انحرافًا جوهريًا عن أطر التجارة الحرة متعددة الأطراف الراسخة. وبينما تصف الإدارة هذا النهج بأنه يعزز "التجارة العادلة"، يحذر الاقتصاديون من أنه قد يُحدث اضطرابات واسعة النطاق في سلاسل التوريد العالمية، ويرسل موجات صدمة إلى أسواق رأس المال الدولية.









وفقًا لرسالة كوبيسي، خسرت أسواق الأسهم الأمريكية 11.1 تريليون دولار من قيمتها خلال 44 يوم تداول فقط، أي ما يعادل حوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. وانخفضت المؤشرات الأمريكية الرئيسية مجتمعةً بأكثر من 15% في ثلاثة أيام فقط، متجاوزةً حتى أيام انهيار السوق المضطربة بسبب جائحة كوفيد-19. ويُعتبر هذا الانهيار الآن واحدًا من أسوأ الانهيارات في التاريخ الحديث، متجاوزًا انهيار الاثنين الأسود عام 1987.





لم يقتصر الانهيار على الولايات المتحدة فحسب، بل شهدت الأسواق العالمية تراجعًا متزامنًا:





انخفض مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 2500 نقطة، مما أدى إلى إيقاف التداول في العقود الآجلة.

انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 4.39%، مما أدى إلى إيقاف التداول "الجانبي".

افتتح مؤشر تايكس التايواني على انخفاض بنسبة تقارب 10%، مع هبوط حاد في أسهم شركتي TSMC وFoxconn.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني، ومؤشر فوتسي البريطاني، ومؤشر يورو ستوكس 50 بشكل حاد.

أطلقت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 تحذيرًا بإغلاق السوق؛ فإذا بلغت الخسائر 20%، ستغلق الأسواق أبوابها.





تواجه صناديق التحوّط، لا سيما في أسواق الكريبتو والأسهم، أزمةً في طلب الهامش تُذكّر بانهيار ليمان براذرز، مما يُفاقم المخاوف من انهيارٍ شامل.













بعد أن كانت تُعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين الذين يُقبلون على المخاطرة، تضرر سوق العملات المشفرة بشدة من الأزمة المالية العالمية:









انخفض مؤشر الخوف والجشع إلى 23، ليدخل منطقة "الخوف الشديد"، مما يعكس حالة التشاؤم السائدة في الأسواق العالمية. في غضون 24 ساعة فقط، تم تصفية 290 ألف متداول، تجاوزت قيمة عمليات التصفية فيها 893 مليون دولار أمريكي - 85% منها صفقات طويلة الأجل. يعاني قطاع العملات المشفرة، الذي عادةً ما يلجأ إليه المستثمرون الذين يتحملون المخاطر كبديل عالي التقلب للأسواق التقليدية، الآن، ولا يوفر أي مهرب حتى لمن يتمتعون بتحمل أكبر للمخاطر.













أثارت الرسوم الجمركية المتبادلة ردود فعل متباينة من دول العالم:





ألغت فيتنام والأرجنتين وإسرائيل بالفعل الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية.

أظهرت الهند بوادر توجه نحو إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية.

أعلنت الصين بسرعة عن فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على الواردات الأمريكية.

من المقرر أن يصوت الاتحاد الأوروبي على رسوم جمركية انتقامية في 9 أبريل.





صرح رئيس الوزراء السنغافوري، لورانس وونغ، قائلاً: "لقد ولّى عصر العولمة القائمة على القواعد والتجارة الحرة. نحن ندخل مرحلة جديدة - مرحلة أكثر تعسفًا وحمائية وخطورة".





لا يعكس اضطراب السوق هذا مجرد تقلبات مؤقتة، بل تحولًا أعمق في نظام التجارة العالمي، حيث تُعيد الحمائية والتوترات الجيوسياسية تشكيل المستقبل.









في خضم هذا الذعر الشديد قصير الأجل، يرى بعض المستثمرين فرصًا محتملة ناشئة. وتوقع آرثر هايز، المؤسس المشارك لبورصة BitMEX، أنه "إذا تجاوز مؤشر تقلب MOVE في سوق السندات 140، فقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تشغيل عملية طباعة النقود".









يُظهر سوق توقعات كالشي أن احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة عام 2025 يبلغ الآن68%، وهو أعلى معدل منذ أشهر. حتى جي بي مورغان يُعرب عن قلقه، وينصح الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.قبل اجتماعهم القادم.





على الرغم من التوقعات القاتمة، يعتقد يوجين نج، كبير المتداولين، أن هذا التراجع في السوق يُتيح فرصًا نادرة لبناء الثروة لمن يمتلكون الاستراتيجية الصحيحة. وينصح قائلًا: "البقاء هو المفتاح". في الوقت نفسه، يرى فيدا، مؤسس فورمولا نيوز، أن هذا التراجع هو تصحيح دوري وليس انهيارًا يُذكرنا بأزمة 2008. ويتوقع نقطة تحول في السوق في الربع الأول من عام 2026، ويوصي ببناء صفقات تدريجية خلال فترة التراجع.









سواء كنت تؤمن بنظريات ترامب الاقتصادية أو كنت ترى أن الرسوم الجمركية تُبشر بنظام عالمي جديد، يبقى أمر واحد واضحًا: السوق العالمية في عصر جديد من التقلب وعدم اليقين. لم يعد من الممكن فهم تحركات السوق اليوم من خلال التجارب السابقة فقط، ولكن يجب على المستثمرين التكيف مع الوضع الجديد.





في هذه البيئة غير المستقرة، يُعد فهم إدارة المخاطر والحفاظ على الهدوء في مواجهة التقلبات أمرًا أساسيًا. يحتاج رأس المال إلى ركيزة جديدة، ومن يستطيع اجتياز هذه الأزمة قد يخرج منها أقوى. مع تحول المشهد المالي، من الضروري وجود منصة مزودة بالأدوات اللازمة لتجاوز هذه الأزمة.





MEXC ، بورصة عالمية رائدة للأصول الرقمية، لا تقدم فقط إدراجات سريعة للتوكن وسيولة عميقة ، بل توفر أيضًا أدوات شاملة لإدارة المخاطر. سواء كنت متداولًا خبيرًا أو مبتدئًا، توفر MEXC الموارد اللازمة للبقاء على أهبة الاستعداد لنقطة التحول التالية.





إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُمثل توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم تعلم MEXC هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.