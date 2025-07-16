ضجة مستوحاة من Ghibli تضرب الكريبتو: سلسلة BNB في قلب العاصفة





لا شك أن استوديو Ghibli من أكثر المواضيع رواجًا على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا. فقد انتشرت على منصات رئيسية موجة من الصور الميمية التي تحاكي الطابع المميز لأفلام استوديو Ghibli، مما أضفى حيويةً وأهميةً على الأسلوب الجمالي المحبوب الذي ابتكره Hayao Miyazaki. لم يقتصر هذا الانتعاش على إعادة إحياء التقدير لأسلوب الرسوم المتحركة الخالد لـ Ghibli، بل أحدث أيضًا تأثيرًا واسعًا في سوق الكريتبو.









يُشير أسلوب Ghibli إلى الطابع البصري والعاطفي المميز لاستوديو الرسوم المتحركة الياباني الشهير، استوديو Ghibli. اشتهر Ghibli بروائعه الفنية مثل "المخطوفة" و"جاري Totoro"، وقد نال استحسانًا عالميًا بفضل أسلوبه القصصي المؤثر وجماله الفني. ولا تزال هذه الأعمال كلاسيكيات لا تُنسى في قلوب المعجبين عبر الأجيال.









بدأ كل شيء بميزة جديدة من GPT-4o. مع إمكانية تحويل الصور إلى صور في واجهة الدردشة، يمكن للمستخدمين تحميل أي صورة وإنشاء نسخة مستوحاة من Ghibli برسالة بسيطة، مثل "حوّل هذا إلى رسم كاريكاتوري من Ghibli". منحت هذه الأداة القوية أسلوب Ghibli دفعة قوية للظهور.





في البداية، مرّ التحديث مرور الكرام. ولكن سرعان ما بدأ مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صورهم المستوحاة من Ghibli، مما أدى إلى انتشار هذا التوجه. وعندما انضم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، وشارك صورته الخاصة المستوحاة من Ghibli، انتشر هذا التوجه بشكل كبير.













بفضل ضجة وسائل التواصل الاجتماعي، انتشر رواج Ghibli سريعًا في عالم الكريبتو مع ظهور عملات ميمية مستوحاة من Ghibli. ومن بينها، التوكن الأبرز هو *URLS-GHIBLI_USDT*، وهو توكن أُطلق على بلوكتشين Solana . بدعم من ضجة KOL والزخم الفيروسي، حققت العملة ارتفاعًا هائلًا، حيث تضاعفت قيمتها أكثر من 100x في أقل من يوم، وجذبت اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين.





إلى جانب إصدار Solana، ظهر توكن Ghibli أيضًا على سلسلة BNB. ورغم اختلاف البلوكتشين، استفاد كلا التوكن من شهرة Ghibli الواسعة وظهورها الإعلامي. ومع ازدياد شعبية Ghibli، ارتفع حجم التداول على سلسلة BNB، مما ساعد على انتشار هذا التوجه بشكل أكبر.





ألهم نجاح Ghibli أيضًا ابتكار ما لا يقل عن عشرين عملة أخرى تحمل طابع Ghibli، بما في ذلك GhinliCZ وGhibli Elon وGhiblification. ورغم اختلاف تقييماتها وأدائها، إلا أنها جميعًا استفادت من ضجة Ghibli وحققت شعبيةً ملحوظة.









شهد قطاع تداول العملات الميمية على منصة BNB Chain نموًا هائلاً. ووفقًا لبيانات Artemis، منذ 25 يناير، كان حجم تداول BNB Chain مماثلًا لحجم تداول Solana، مع تبادل السلسلتين لرؤوس الأموال بشكل متكرر.









من دعم CZ (مؤسس Binance، وهو Changpeng Zhao) في البداية لاتجاهات الميم الصغيرة والمعزولة مثل "التداول السعيد"، إلى الاستفادة الآن من أدوات متعددة لتنظيم معنويات السوق عبر منصات التداول اللامركزية، نضجت BNB Chain بشكل واضح في مشهد عملات الميم.





في فبراير، أصدر فريق BNB Chain فيديو ترويجيًا لـ Four.meme يعرض توكن تجريبي، شاركه CZ مع تعليق "التداول السعيد". وبينما قلل CZ من أهمية المنشور، سيطر الخوف من تفويت الفرصة. تضاعف حجم تداول DEX على BNB Chain ثلاث مرات لفترة وجيزة، على الرغم من إطلاق 10 توكن فقط في ذلك الأسبوع على Four.meme.





ثم غرّد CZ فضوليًا بشأن عملات الميم التي تركز على الحيوانات الأليفة. بعد الكشف عن كلبه الأليف " Broccoli "، سارع المجتمع إلى إنشاء آلاف توكن "Broccoli". ولكن في ظل عدم وجود مشروع رسمي من CZ، أدى تدفق التوكن ذات الأسماء المشابهة إلى تشتيت اهتمام المستثمرين وضعف الجذب - ولم يظهر "قائد" واحد.





أوضحت حلقة "Broccoli" أمرًا واحدًا: عملات الميم تحتاج إلى أكثر من مجرد ضجة إعلامية، بل تحتاج إلى هيكل وتوجيه استراتيجي. استجابةً لذلك، بدأت BNB Chain بتقديم دعم السيولة لمشاريع الميم الرائدة، وأطلقت جولة تمويل سيولة ثانية. في مارس، بدأت أيضًا باختبار شوكة Pascal الصلبة لمعالجة عمليات استخراج MEV العملات المشفرة الخبيثة وغيرها من المشكلات النظامية.





أثمرت هذه الجهود خلال موجة تداول ميمات Mubarak. نشر CZ ميمًا بعنوان "Mubarak"، مُطلقًا موجة جديدة من ميمات الشرق الأوسط. ارتفع حجم التداول على *URLS-MUBARAK_USDT* بشكل حاد، ومنذ ذلك الحين، تصدرت سلسلة BNB حجم التداول اليومي بين منصات بلوكتشين الرئيسية. كما شهد Four.meme نشاطًا متجددًا.





والأهم من ذلك، لم تعد اتجاهات الميمات حكرًا على CZ. تكتسب توكن الميمات على BNB Chain استقلالية متزايدة، مع ظهور أنماط جديدة مثل *URLS-BUBB_USDT* المرسوم يدويًا. هذا يُمثل فصلًا جديدًا: منظومة عملات الميمات أكثر نضجًا وتنوعًا واستدامة على BNB Chain.









إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.



