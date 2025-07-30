البدء مع الألعاب الأولمبية - بناء عصر جديد من الترفيه









1) مشروع Elympics هي بنية تحتية ترفيهية، تربط العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية بألعاب Play2Win المصغّرة عبر التطبيقات الفائقة والمنصات الاجتماعية.

2) تتيح حزمة تطوير البرامج Elympics للمطورين بناء ألعاب تعتمد على المهارات، وتتضمن ميزات الرياضات الإلكترونية الأساسية مثل المزامنة الفورية، وتوفيق اللاعبين بناءً على المهارات، وإدارة المجموعات، واستضافة الخوادم، والتوسع التلقائي، كل ذلك دون الحاجة إلى خبرة سابقة في تقنية البلوكتشين.

3) يمكن للاعبين ربح مكافآت توكن من خلال الفوز بالمباريات، مما يتيح آليات Play2Win حقيقية في نظام بيئي يدعم صيغًا متعددة، بما في ذلك المباريات المجانية، والتحديات المدفوعة، والبطولات الرسمية.

4) صُمم اقتصاد التوكن لتحقيق التوازن بين مصالح اللاعبين والمطورين، وإنشاء نظام بيئي مستدام من خلال رسوم الاشتراك، وآليات توزيع التوكن، ومشاركة عائدات المطورين.

5) تهدف Elympics إلى بناء أكبر شبكة Web3 في العالم تركز على البنية التحتية الترفيهية متعددة المنصات، مع خطط مستقبلية لتقديم ألعاب الوكالة، وهي شبكة استضافة ألعاب لامركزية مع عقد وألعاب ومنصة إطلاق وغيرها الكثير.





حزمة تطوير البرامج (SDK) والبنية التحتية تُمكّن المطورين من بناء ألعاب صغيرة قائمة على تقنية بلوكتشين وتتطلب مهارات، إلا أن طموحاتها تتجاوز بكثير أدوات تطوير الألعاب. تهدف Elympics إلى أن تُصبح طبقةً أساسيةً في قطاع الترفيه من خلال جلب الملكية الفكرية والعلامات التجارية الاستهلاكية إلى عالم بلوكتشين دون الحاجة إلى إطلاق التوكنات، أو إدارة المحافظ، أو استخدام تجربة مستخدم بلوكتشين القياسية التي قد يجدها العديد من المستخدمين مُرهقة. في جوهرها، تُعدّ Elympics طبقةً منتُمكّن المطورين من بناء ألعاب صغيرة قائمة على تقنية بلوكتشين وتتطلب مهارات، إلا أن طموحاتها تتجاوز بكثير أدوات تطوير الألعاب. تهدف Elympics إلى أن تُصبح طبقةً أساسيةً في قطاع الترفيه من خلال جلب الملكية الفكرية والعلامات التجارية الاستهلاكية إلى عالم بلوكتشين دون الحاجة إلى إطلاق التوكنات، أو إدارة المحافظ، أو استخدام تجربة مستخدم بلوكتشين القياسية التي قد يجدها العديد من المستخدمين مُرهقة.





صُممت البنية التحتية لدعم:

دمج سلس لعناوين IP والعلامات التجارية في Web3

ألعاب PvP قائمة على المهارة تُكافئ الأداء والمهارة الحقيقية

النشر متعدد المنصات عبر تيلجرام وCoinbase Wallet، وقريبًا تطبيقات تواصل اجتماعي أخرى

أحواض جوائز قائمة على التوكن تُسوى على السلسلة













مع هيمنة جمهور المعجبين الرقمي في عصر التفاعل الاجتماعي للمستهلكين، تستكشف شركات إنتاج المحتوى الترفيهي بنشاط طرقًا جديدة للاستفادة من تقنية Web3. تُتيح Elympics لهذه العلامات التجارية طريقةً للتكامل مع الألعاب القائمة على تقنية بلوكتشين دون الحاجة إلى إصدار توكنات أو خبرة تقنية متقدمة من فرقها.





وتجري بالفعل مشاريع معروفة مثل Pudgy Penguins تجارب على هذا النوع من النماذج من خلال ربط الجماهير من خلال ألعاب غير رسمية تعتمد على المهارات وتتجذر في بيئات اجتماعية لا تقتصر فقط على Web3.





بالنسبة لعناوين الملكية الفكرية، يفتح هذا مسارات جديدة لتحقيق الربح مثل البطولات القائمة على العلامة التجارية، أو أحداث الألعاب الصغيرة المؤقتة، أو لوحات صدارة المجتمع، كل ذلك مع الحفاظ على سلامة العلامة التجارية والملكية الفكرية.













من أهمّ ما يُميّز الألعاب الأولمبية هو نموذجها الفريد Play2Win. فعلى عكس ألعاب Play2Win التي غالبًا ما تُعاني من انبعاثات غير مستدامة للتوكن، وإساءة استخدام الروبوتات، وغيرها من المشاكل، يُركّز نموذج Play2Win على العدالة التنافسية والاقتصاد المُستدام.





يعمل هذا النموذج على النحو التالي:

يدفع اللاعبون رسوم دخول بعملة ELP (Elympics توكن) للانضمام إلى اللعبة.

يُمنح الفائزون جوائزهم من حوض صندوق الجوائز.

يُوزّع جزء من كل رسوم على المطورين، ومنظمي البطولات، والبروتوكولات، والأطراف الأخرى.

يُوازن إطار تقاسم الإيرادات هذا الحوافز على جميع المستويات دون الاعتماد على مكافآت تضخمية أو دعاية مضاربة.













Apple Pay وGoogle Pay. بالنسبة للاعبين، يُعدّ تجريد المحفظة أحد أهمّ الابتكارات. تُخفّض Elympics عتبة الدخول عبر تمكين المستخدمين من الانضمام إلى الألعاب عبر حساباتهم الاجتماعية على منصات يستخدمونها بالفعل، مثل Telegram ، وتمويل مشاركتهم في النظام البيئي عبر أدوات مألوفة مثل





بمجرد دخولك إلى اللعبة، يُمكنك استلام الجوائز باعملات الفيات أو المستقرة، مما يُبسّط تجربة المستخدم مع الحفاظ على طبقة المعاملات الأساسية على السلسلة. يُعدّ هذا النوع من التكامل السلس ضروريًا للوصول إلى جمهور أوسع من مُستخدمي الأجهزة المحمولة والألعاب غير الرسمية، وأن يُصبح جوهر نظام الترفيه الجديد.









وحدة الميزات الوصف Gameplay SDK الوحدة الأساسية الأكثر استخدامًا أثناء التطوير. إطار عمل ومجموعة أدوات Unity الأصلية مصممة لمساعدتك على بناء ألعاب آمنة وتنافسية بأقل تكلفة تطوير. نظام الضغط والتوفيق يُدير قوائم اللاعبين ويدعم التوفيق الاجتماعي والتوفيق الآلي. يتعلم النظام قواعد لعبتك ويستخدم التعلم الآلي لتقديم تجارب لعب أكثر تشويقًا. مصادقة PlayPad SDK يوفر التحقق من هوية اللاعب بطريقة سهلة وآمنة. سواءً كنتَ تستخدم لعبتك على المتصفحات أو تيليجرام أو كتطبيق مستقل، فإنه يُلغي الحاجة إلى المصادقة، مما يُتيح لك التركيز على تطوير اللعبة. نشر واستضافة السحابة حل استضافة عالمي مُدار بالكامل بدون أي صيانة. يتضمن استضافة جاهزة، وخوادم مباريات عند الطلب، وبيئات قابلة للتطوير لدعم اللاعبين حول العالم. ميزات تحقيق الدخل من Web3 يُمكّن مكافآت اللاعبين وتحقيق الربح من خلال عقود ذكية تنافسية مبنية على EVM وTON. استخدم قوالب مدمجة أو دمج عقود بطولات لامركزية مخصصة لتمكين المنافسة على السلسلة بسرعة. تكامل بوت تيليجرام قم بنشر لعبتك مباشرة على Telegram وقم بإنشاء روبوت مخصص لتعزيز الاحتفاظ باللاعبين ورؤيتهم ومشاركتهم داخل مجتمع Telegram الخاص بك. الوصول إلى API استخدم خطافات HTTP البسيطة لتنفيذ ميزات الواجهة الخلفية المخصصة مثل أنظمة تقدم اللاعب ومزامنة نتائج المباريات والمزيد. نظام لوحة المتصدرين الديناميكي يضمن تنافسًا عادلًا حتى في أوضاع اللعب غير المتزامنة. مبني على بنية خادم Elympics الموثوقة لضمان نتائج آمنة وموثوقة. نظام نقاط الشرف يشجع المشاركة والاحتفاظ من خلال آلية النقاط والشرف لكل من اللاعبين والمطورين، مما يعزز نظامًا بيئيًا تنافسيًا وصحيًا. PlayPadبلاي باد واجهة أمامية متصلة ببناء لعبتك، تُدير مصادقة المستخدم والمشاركة في البطولات. تُفعّل تلقائيًا عند النشر على Elympics Cloud. لوحة معلومات اللاعب يمكن للاعبين استكشاف جميع الألعاب في نظام Elympics البيئي (بما في ذلك لعبتك)، وإدارة الهويات، وتكوين إعدادات الحساب الشخصي. وحدة تحكم المطور قم بتكوين إعدادات اللعبة، واختيار مجموعات الخوادم، وإعداد منطق التوفيق بين اللاعبين للتحضير للإطلاق. أداة CLI بالنسبة لأولئك الذين يفضلون بيئات سطر الأوامر أو يحتاجون إلى أتمتة مهام النشر والإدارة، تتوفر أداة CLI مخصصة.









تدمج Elympics تقنية بلوكتشين والألعاب التنافسية متعددة اللاعبين من خلال الجمع بين نتائج المباريات على السلسلة وتوزيع المكافآت على الفائزين، مما يخلق اقتصادًا آمنًا قائمًا على بلوكتشين.





تعني نتائج المباريات على السلسلة تسجيل جميع نتائج المباريات الرسمية على بلوكتشين، مما يخلق بيئة تتيح:

منع اللاعبين من تزوير سجلات أدائهم

إتاحة جميع نتائج المباريات للعامة والتحقق منها

إتاحة التحكيم المجتمعي والتدقيق اللامركزي





علاوة على ذلك، تدعم Elympics نموذج اللعبة الصفرية. في المباراة بين لاعبين، يحصل الفائز على مكافأة، بينما يدفع الخاسر مبلغًا معينًا من التوكنات كـ"رسوم دخول" أو "حصة". يشبه الأمر مبارزة عادلة في الرياضات الإلكترونية، حيث لا يكسب الفائز شرفًا فحسب، بل أرباحًا حقيقية أيضًا. يمكن للاعبين أيضًا الانضمام إلى مباريات مجانية، حيث تكسب الانتصارات المتتالية نقاط تصنيف تؤدي إلى مكافآت في قائمة المتصدرين، وصعودًا ثابتًا نحو القمة.









تدور جميع التفاعلات داخل نظام Elympics البيئي حول ELP، توكن الخدمة الأصلي للنظام البيئي. يلعب ELP أدوارًا متعددة، مثل:





1) يُغذي حلقة القيمة بين جميع المشاركين في النظام البيئي، مستفيدًا من كل تفاعل على البروتوكول.

2) الوصول إلى الميزات الرئيسية لشبكة Elympics مُقيّد بالتوكنات باستخدام ELP للمشاركين الرئيسيين: مطورو الألعاب ومشغلو العقد.

3) يحصل المشاركون في ELP على وصول مُقيّد بالتوكنات إلى حملات المكافآت. كلما زاد عدد توكنات المُقيّدة وطال قفلها، زادت فرص المشاركين.

4) يُستخدم جزء من رسوم البروتوكول لإعادة شراء توكنات ELP، مما يدعم القيمة طويلة الأجل.

5) يسمح Elympics للاعبين بقفل ELP، مما يُمكّنهم من الدخول الفوري إلى المباريات دون انتظار تأكيدات المعاملات.

6) يمكن للاعبين الوصول إلى الميزات المميزة (مثل طلبات المراجعة) عن طريق حرق توكنات ELP.

7) تُلزم الألعاب بقفل ELP لضمان أمان الشبكة وضمان قابلية تشغيل اللعبة.





بهذه الطريقة، بدلاً من أن تكون أداة أخرى للتكهنات، يتم دمج ELP بشكل مباشر في آليات اللعب من خلال ترسيخ قيمتها في النشاط واستخدام النظام البيئي.













إجمالي العرض: 3,500,000,000 ELP

العرض المتداول في TGE: بنسبة 24.60%

إصدار كامل للتوكن: يصل إلى إجمالي العرض خلال 30 شهرًا

فئة التخصيص النسبة مئوية الوصف المساهمون الأساسيون 14% مخصص للمبدعين الأساسيين وأصحاب الرؤى الذين يقودون عملية التطوير والنمو والنجاح على المدى الطويل لبروتوكول الألعاب الأولمبية. الداعمون الأوائل 11% تم تخصيصها للشركاء والمستثمرين الموثوق بهم الذين قدموا التمويل والدعم الأساسيين خلال المراحل المبكرة من المشروع. الجولة الاستراتيجية 12% يتم تخصيصها للشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين بما يتماشى مع رؤية اللجنة الأولمبية الدولية وأهداف النظام البيئي على المدى الطويل. البيع المجتمعي والإيردروب 4.5% يتم استخدامه لمكافأة المشاركين الأوائل في المجتمع ودعم توزيع التوكن الأولي عبر الشبكة. IDO 1.5% مخصص للمشاركين في عملية البيع المسبق لتوكن TGE على لوحة إطلاق مخصصة. السيولة 10% ويضمن التداول النشط، والانزلاق المنخفض، ويدعم القوائم وعمق السوق في البورصات الرئيسية. نمو النظام البيئي والشبكة 28% مخصص لتوسيع النظام البيئي من خلال حوافز المطورين وحملات التسويق وبرامج مكافأة المستخدمين والتواصل الشامل مع البروتوكول. احتياطي 19% تم تأمين الفرص الاستراتيجية المستقبلية، وتطوير المنتجات، والابتكار التكنولوجي، والاستدامة طويلة الأمد للبروتوكول.













فئة التخصيص فترة الحجز (بالأشهر) فترة الاستحقاق (أشهر) نسبة التوكنات المتاحة عند TGE نسبة التخصيص (%) المساهمون الأساسيون 6 24 0% 14% الداعمون الأوائل 4 12 20% 11% الجولة الاستراتيجية 3 6 20% 12% بيع مجتمعي وتوزيع إيردروب 0 3 30% 4.5% الطرح الأولي على منصة لامركزية (IDO) 0 3 40% 1.5% نمو النظام البيئي والشبكة 0 30 5% 28% السيولة 0 0 100% 10% الاحتياطي 0 24 35% 19%

















حالة الاستخدام الوصف الوصول إلى اللعبة يتعين على المطورين قفل كمية معينة من ELP للوصول إلى البنية التحتية للألعاب الأولمبية وتحقيق الدخل من ألعابهم. تشغيل العُقد يُطلب من مشغلي العقدة المشاركة في ELP لاستضافة المباريات والتحقق من صحتها، وفي المقابل يمكنهم كسب المكافآت. التحقق من أسلوب اللعب يمكن استخدام ELP للتحقق من نتائج المباريات عبر أوراكل أو لبدء مراجعات إعادة التشغيل. قد تتضمن بعض هذه الإجراءات حرق التوكنات. الميزات الحصرية يؤدي قفل ELP إلى فتح ميزات مميزة مثل التوفيق السريع بين اللاعبين، ومجموعات جوائز ذات حصص أعلى، وتحسين درجات السمعة التي تؤثر على أولوية المباراة. التجميد والإيرودروب يمكن للمستخدمين وضع ELP في خزائن للمشاركة في عمليات الإيردروب للتوكنات التي تطلقها الألعاب أو البروتوكول أو شركاء النظام البيئي. عمليات إعادة الشراء من الإيرادات ستستخدم خزانة البروتوكول إيرادات المنصة لإعادة شراء ELP من السوق للمساعدة في استقرار قيمة التوكن. الحوكمة يمكن لحاملي ELP التصويت على ترقيات البروتوكول ومقترحات المجتمع وتخصيصات صندوق النظام البيئي. الوصول إلى البيانات المحمية بالتوكنات

يتطلب الوصول إلى بيانات اللعب في الوقت الفعلي (على سبيل المثال لأدوات الذكاء الاصطناعي أو منصات البث المباشر أو خدمات الطرف الثالث) الاحتفاظ بـ ELP أو إنفاقها.













في بيئة Elympics، يُعدّ طقم تطوير برمجيات Elympics المحرك الأساسي للتطوير. فهو يُقدّم للمطورين مجموعة شاملة وسهلة الاستخدام من الأدوات لدمج ميزات تعدد اللاعبين بسرعة في ألعابهم، دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية خلفية معقدة من الصفر.





بفضل ميزة التوفيق الفوري المدمجة، وآليات مكافحة الغش، ودعم خادم سحابي قابل للتطوير، تُمكّن طقم تطوير البرمجيات Elympics المطورين من التركيز على تصميم أسلوب اللعب بدلاً من منطق تعدد اللاعبين، أو المخاوف الأمنية، أو نشر الخادم. هذا يُسرّع التطوير بشكل كبير ويُسهّل إطلاق الألعاب في وقت أقصر.





سواءً كان النشر على TON أو Base أو سلاسل أخرى، تُسهّل طقم تطوير البرمجيات بناء الألعاب المُمكّنة بتقنية البلوك تشين بشكل كبير، مما يسمح للمطورين بالتركيز كليًا على تصميم اللعبة الناجحة التالية، بينما تُدير Elympics البنية التحتية المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، يُقدّم طقم تطوير البرمجيات Elympics العديد من المزايا الرئيسية التي تُسهّل التطوير أكثر:





جاهز للتشغيل: بفضل بنية تحتية قوية لتعدد اللاعبين، وأنظمة تسوية المكافآت، وواجهة مستخدم جاهزة للتشغيل، يمكن للمطورين تقليل وقت طرح ألعاب PvP الاجتماعية في السوق بشكل كبير.

لا خبرة سابقة في تقنية بلوكتشين: حتى المطورين الذين لا يمتلكون خبرة سابقة في بلوكتشين يمكنهم بسهولة بناء الألعاب ودمج آليات المكافآت باستخدام مكونات SDK معيارية.

النشر السحابي الآلي: لا حاجة لإعداد الخادم يدويًا. تُنشر الألعاب تلقائيًا عبر العقد العالمية، مما يضمن أداءً سلسًا عبر الإنترنت للاعبين حول العالم.

أمان شامل: يمكن للمطورين الوصول إلى مجموعة كاملة من أدوات الأمان، مثل أنظمة مكافحة الغش، ومطابقة عادلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونتائج مباريات قابلة للتحقق على السلسلة، مما يضمن بيئة تنافسية عادلة وموثوقة.





بفضل هذه الإمكانات، لا تعمل مجموعة أدوات تطوير البرامج Elympics على خفض حاجز الدخول لتطوير ألعاب Web3 فحسب، بل توفر للمطورين أيضًا بيئة آمنة وفعالة وقابلة للتطوير من أجل الإبداع والتجريب وتجسيد أفكار الألعاب الفيروسية.









تُرسي Elympics معايير جديدة في عالم الترفيه لعصر جديد من تبني تقنية البلوك تشين، وذلك من خلال توفير ألعاب مصغرة تعتمد على المهارات وتعتمد على تقنية البلوك تشين عبر التطبيقات الفائقة والمحافظ الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.





بدلاً من التركيز حصريًا على اللامركزية أو البنية التحتية للألعاب التنافسية، تهدف Elympics إلى أن تُصبح المنصة التي يلتقي فيها أصحاب الملكية الفكرية والمطورون واللاعبون للمشاركة في أشكال تنافسية من الترفيه. من خلال حزمة تطوير البرامج (SDK)، يُمكن للمطورين دمج أنظمة المكافآت، وميزة التوفيق بين اللاعبين المتعددين، وإجراءات مكافحة الغش، ومجموعة متكاملة من حلول الأمان دون الحاجة إلى خبرة سابقة في تقنية البلوك تشين أو تعقيدات في الواجهة الخلفية.





يدعم النظام البيئي الشبكات الرئيسية (متكامل مع TON وBase، وهناك المزيد من السلاسل قريبًا)، مع تمكين التوزيع من خلال تطبيقات مثل Telegram، وقريبًا أيضًا Coinbase Wallet، مما يُتيح وصولًا سهلًا إلى الألعاب القائمة على تقنية البلوك تشين للمستخدمين العاديين.





مع تزايد الإقبال من أصحاب الملكية الفكرية والأنظمة البيئية الشريكة، تُعيد Elympics تعريف كيفية توسع ألعاب Web3، من خلال دمجها مباشرةً في تدفق الترفيه الرقمي، وتحويل كل لعبة إلى تجربة قابلة للمشاركة على سلسلة الكتل.









إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.