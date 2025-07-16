من Grayscale إلى صندوق بيتكوين الفوري للتداول ETF: تأثير الاستثمار المؤسسي على تقلبات السوق

يتميز سوق العملات المشفرة بتقلبات دورية، حيث تتأثر كل دورة صعود وهبوط بتفاعل معقد من العوامل. على مدار السنوات القليلة الماضية، شهدنا عدة جولات من أسواق الصعود المبهجة، تلتها تصحيحات عميقة، شهد خلالها معظم المستثمرين تقلبات حادة. ومع دخولنا دورة 2024-2025، يدخل سوق الكريبتو مرحلة جديدة. وبالمقارنة مع الدورات السابقة، تشهد هذه الدورة تغيرات ملحوظة، لا سيما فيما يتعلق بالمشاركين وديناميكيات السوق. وقد أصبح انخراط رأس المال المؤسسي أحد القوى الدافعة الرئيسية التي تُشكل اتجاهات السوق، مُعيدًا تعريف آلية عمل سوق الكريبتو. لا يؤثر هذا التحول على أداء سوق بيتكوين فحسب، بل له أيضًا آثار عميقة على منظومة الكريبتو بأكملها.









التغيير الأبرز في هذه الدورة هو مشاركة رأس المال المؤسسي. في الماضي، كان سوق الكريبتو مدفوعًا بشكل أساسي بالمستثمرين الأفراد، ولكن في هذه الدورة، يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا متزايد الأهمية:









في السنوات الأخيرة، أصبحت المشاركة المؤسسية مؤشرًا رئيسيًا على نضج سوق الكريبتو. في عام 2017، وعلى الرغم من سوق صاعدة مدفوع بجنون، كان المستثمرون المؤسسيون غائبين إلى حد كبير. ومع ذلك، مع نضج السوق تدريجيًا ووضوح الأطر التنظيمية، برز صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) حوالي عام 2020 كبوابة رئيسية للمؤسسات لاكتساب التعرض لأصول الكريبتو. من خلال السماح للمستثمرين بامتلاك بيتكوين بشكل غير مباشر، أصبح GBTC الخيار المفضل للعديد من المؤسسات في ذلك الوقت. ومع ذلك، فإن المشكلات الهيكلية - وخاصةً التداول بالخصم - أدت إلى أن يواجه المستثمرون غالبًا تكاليف أعلى من سعر بيتكوين السوقي الفعلي، مما أثر على جاذبيته على المدى الطويل.





مع اتساع نطاق المشهد التنظيمي، مثّل طرح صناديق بيتكوين الفوري للتداول ETFs معلمًا جديدًا لدخول المؤسسات إلى السوق. في عام 2023، تم إطلاق صناديق بيتكوين الفوري للتداول ETFs رسميًا، مما يوفر للمؤسسات أداة استثمار أكثر ملاءمة وشفافية. لا تسمح هذه الصناديق للمستثمرين بامتلاك بيتكوين بشكل مباشر فحسب، بل تُبسط أيضًا عمليات الحفظ والتداول، مما يتيح تدفق رأس المال إلى السوق بكفاءة أكبر. أتاحت صناديق بيتكوين الفوري للتداول ETFs للمؤسسات المالية التقليدية - مثل صناديق التقاعد وصناديق التحوط والمكاتب العائلية - المشاركة في سوق بيتكوين على نطاق أوسع وبطريقة متوافقة. وبالمقارنة مع منتجات الصناديق الاستئمانية التقليدية، توفر صناديق بيتكوين الفوري للتداول ETFs سيولة وشفافية أكبر، مما يجذب المزيد من رأس المال المؤسسي ويعزز نشاط السوق بشكل كبير. وقد أدى ذلك بدوره إلى تسريع عملية إضفاء الطابع المؤسسي على سوق بيتكوين ونضجه.









مع تحول صناديق بيتكوين الفوري للتداول ETFs إلى قناة استثمارية رئيسية للمؤسسات، عززت كبرى الشركات احتياطياتها من بيتكوين بشكل كبير، مما ساهم في تسريع عملية إضفاء الطابع المؤسسي على السوق. ووفقًا لمنصة تتبع بيانات الكريبتو CoinGecko، تمتلك Strategy (المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy) حاليًا 444,262 بيتكوين، مما يجعلها أكبر شركة مؤسسية تمتلك بيتكوين، حيث تمثل أكثر من 2% من إجمالي المعروض من بيتكوين. وتبلغ القيمة السوقية لممتلكاتها حوالي 35.4 مليار دولار، بتكلفة شراء إجمالية تبلغ حوالي 27.7 مليار دولار، أي ما يعادل متوسط سعر شراء يبلغ 62,350 دولارًا أمريكيًا لكل بيتكوين. وتأتي في المركز الثاني شركة تعدين بيتكوين Marathon Digital Holdings، وشركة الخدمات المالية للأصول الرقمية Galaxy Digital Holdings، حيث تمتلكان 26,842 بيتكوين و15,449 بيتكوين على التوالي، وهو رقم أقل بكثير من حجم ممتلكات Strategy الضخم.









تحولت شركة Strategy، التي كانت سابقًا شركة استخبارات أعمال أمريكية، في السنوات الأخيرة إلى أكبر مستثمر في عملة البيتكوين المدرجة في البورصة. منذ عام 2020، حوّلت الشركة جزءًا من تدفقاتها النقدية إلى احتياطيات بيتكوين، مما زاد من نفوذها في سوق الكريبتو بشكل كبير وعزز اعتمادها. تشمل مصادر تمويل Strategy تدفقاتها النقدية الخاصة وتمويل الديون. ومع ذلك، تنطوي هذه الاستراتيجية على مخاطر في ظل تقلبات أسعار البيتكوين، وخاصة خلال فترات الركود الاقتصادي عندما يتزايد ضغط التكلفة بين الديون واحتياطيات البيتكوين.





ووفقًا لتقارير صدرت في 10 مارس، تكبدت استثمارات Strategy من البيتكوين خسارة غير محققة قدرها 903 ملايين دولار أمريكي بسبب استمرار انخفاض قيمة البيتكوين. كما أثر انخفاض سعر البيتكوين على الأداء المالي للشركة. ووفقًا لمعايير المحاسبة، يتعين على الشركات تسجيل خسائر انخفاض القيمة عند انخفاض أسعار البيتكوين. في الربع الرابع من عام 2022، أعلنت Strategy عن خسارة انخفاض قيمة قدرها 197 مليون دولار أمريكي لهذا السبب. بالإضافة إلى ذلك، أثر انخفاض سعر بيتكوين على أداء أسهمها - ففي 10 مارس، انخفض سعر سهمها بنحو 17% ليصل إلى 239.27 دولارًا أمريكيًا، وهو انخفاض كبير عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 473.83 دولارًا أمريكيًا في نوفمبر من العام السابق. على العكس من ذلك، عندما ترتفع أسعار بيتكوين، لا تعكس أرباح الشركة المكاسب فورًا. على المدى الطويل، إذا دخل السوق في مرحلة هبوط، فستواجه شركة Strategy ضغوطًا تمويلية كبيرة. على الرغم من هذه التحديات، لا تزال Strategy ملتزمة بالاحتفاظ بعملة بيتكوين، وقد أثبتت نفسها كـ"حوت" في السوق. في 10 مارس، أعلنت الشركة عن خطط لجمع 21 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار أسهم جديد لدعم عملياتها واكتساب المزيد من بيتكوين.





تتباين آراء السوق حول استثمارات Strategy في بيتكوين. يشيد البعض برهانها الجريء على الأصول الرقمية، بينما يعتبره آخرون مغامرًا للغاية. مع ذلك، لا يزال محللو بلومبرغ متفائلين، محافظين على توصية "شراء" مع تعديل تصاعدي للسعر المستهدف مقارنةً بأعلى مستوى سجله العام الماضي. في هذه الأثناء، أشار ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في شركة Interactive Brokers، إلى أن تداول الكريبتو يتأثر بشدة بالمخاطر الإجمالية للسوق، مما يعني أن الاستراتيجية، باعتبارها لعبة بيتكوين بالرافعة المالية، ستستمر في مواجهة تحديات كبيرة.









بالمقارنة مع سوق يهيمن عليه المستثمرون الأفراد، يميل رأس المال المؤسسي إلى أن يكون أكثر عقلانية واستقرارًا، مما يُسهم في تخفيف التقلبات قصيرة الأجل. ومع ذلك، فإن سيولة صناديق بيتكوين الفوري للتداول ETFs جعلت السوق أكثر حساسية، خاصةً عند حدوث تدفقات رأسمالية واسعة النطاق داخلة أو خارجة، مما يؤدي إلى تفاقم تقلبات السوق.





على سبيل المثال، خلال الشهر الماضي، انخرط بعض المستثمرين المؤسسيين في تداولات المراجحة وانسحبوا من صناديق بيتكوين الفوري للتداول ETFs، مما تسبب في تصحيح حاد قصير الأجل في أسعار بيتكوين. تستفيد صناديق التحوط والمتداولون عاليو التردد من صناديق بيتكوين الفوري للتداول ETFs في عمليات رأس المال، مما يُؤدي إلى تقلبات في السوق خلال فترة قصيرة. بالإضافة إلى ذلك، خلال فترات ركود السوق، يلجأ بعض المستثمرين المؤسسيين إلى "جني الأرباح"، بسحب أموالهم من السوق، مما يزيد من تفاقم الضغط الهبوطي. يتجلى تأثير تدفقات رأس المال الخارجة بشكل خاص عندما تنخفض أسعار بيتكوين إلى ما دون 80,000 دولار، مما يؤدي إلى انخفاض سيولة السوق وتضخيم تصحيحات الأسعار.





تشير البيانات التاريخية إلى أن أسعار البيتكوين وتدفقات رؤوس أموال صندوق بيتكوين الفوري للتداول ETF غالبًا ما تُظهر علاقة سلبية. بين نوفمبر وديسمبر 2024، عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات، ارتفع الطلب الصريح على البيتكوين إلى 279,000 بيتكوين. وبحلول 26 فبراير 2025، انخفض هذا الرقم إلى 10,000 بيتكوين. وفي 27 فبراير، ولأول مرة منذ سبتمبر 2024، تحول هذا المقياس إلى سلبي، حيث انخفض إلى -93,700 بيتكوين. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تشهد أسعار البيتكوين المزيد من الانخفاضات. وقد حدث نمط مماثل في يوليو 2023 عندما انقلب الطلب الظاهري على البيتكوين إلى سلبي، تلاه انخفاض حاد بنسبة 30% في السعر ليصل إلى 40,600 دولار أمريكي بحلول 5 أغسطس.





Source: CryptoQuant





أشار محلل العملات المشفرة آدم باك إلى أنه تاريخيًا، سُجِّلت 14 حالة تدفقات رأسمالية كبيرة داخلة أو خارجة، ولكن لم يتوافق سعر بيتكوين مع اتجاه تدفق رأس المال إلا مرة واحدة. حدث هذا الحدث النادر في 7 نوفمبر 2024، عندما فاز دونالد ترامب بالانتخابات، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار بيتكوين وتدفق كبير لرأس المال. وأوضح: "عادةً ما يرى الناس رقمًا أحمر كبيرًا ويبدأون في البيع بدافع الذعر، أو العكس، مما يؤدي في النهاية إلى دفع السوق في الاتجاه المعاكس". كما يعتقد أنه بسبب عوامل أخرى متفاعلة، من المرجح حدوث "ارتفاع طفيف في الأسعار".





The inflow/outflow of funds in Bitcoin Spot ETFs is negatively correlated with price. Source: X.com





في هذه الدورة، يبدو أن نمطًا مشابهًا قد ظهر. منذ نهاية فبراير، انخفض سعر البيتكوين، وتجاوز تدفق الأموال من صناديق بيتكوين الفوري للتداول ETFs مبلغ 1.5 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات من شركة CryptoQuant لاستخبارات السوق أن الطلب الواضح على البيتكوين لا يزال بطيئًا، مما يشير إلى انخفاض في الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين المحتملين. من 24 فبراير إلى 27 فبراير، شهد البيتكوين انخفاضًا كبيرًا بنسبة 12.48%. وفقًا لبيانات من SoSoValue، شهد سوق صندوق بيتكوين الفوري للتداول ETF بأكمله خلال هذه الفترة تدفقًا خارجيًا بقيمة 2.4 مليار دولار. والجدير بالذكر أنه في 25 فبراير، سجل البيتكوين رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر تدفق خارجي في صندوق بيتكوين الفوري للتداول ETF منذ إطلاقه، حيث بلغ 1.13 مليار دولار. وبشكل عام، شهد سوق صندوق بيتكوين الفوري للتداول ETF في فبراير تدفقًا خارجيًا إجماليًا قدره 3.4 مليار دولار. أثر هذا التدفق الخارجي واسع النطاق بشكل مباشر على السوق، مما تسبب في انخفاض حاد في سعر البيتكوين.





February Bitcoin Spot ETF capital flow. Source: SoSoValue.









بتحليل بيانات السوق للشهر الماضي، يتضح أن الاستثمارات المؤسسية أصبحت عاملاً رئيسياً في تفاقم تقلبات السوق. وقد أدت عمليات السحب واسعة النطاق من قبل صناديق التحوط ومؤسسات التداول عالي التردد إلى انخفاض كبير في السيولة في سوق البيتكوين، مما زاد من الضغط الهبوطي. ونظرًا للسيولة العالية لصناديق بيتكوين الفورية المتداولة ETFs، فإن السوق عرضة للاضطرابات الناجمة عن أنشطة المراجحة. فعندما تنسحب الصناديق المؤسسية، يشهد السعر تقلبات حادة، وينتشر الذعر، وهو عامل مهم ساهم في الانخفاض الأخير في سعر البيتكوين.





في المقابل، عادةً ما تختار مؤسسات مثل Strategy، التي تحتفظ ببيتكوين على المدى الطويل، زيادة مراكزها خلال تصحيحات السوق، مما يوفر بعض الدعم للسوق. ومع ذلك، نظرًا لصغر حجم أموال هذه المؤسسات نسبيًا، فإنها غير قادرة على مواجهة التحركات واسعة النطاق، وتأثيرها على المدى القصير محدود. لذلك، في حين أن حاملي الأسهم على المدى الطويل يمكنهم المساعدة في استقرار السوق إلى حد ما، فإن دعمهم أضعف في ظل عمليات السحب المؤسسية واسعة النطاق.





بشكل عام، يُعدّ تدفق الأموال المؤسسية إلى الخارج بلا شك سببًا رئيسيًا لتراجع السوق الأخير. وخصوصًا عندما تكون معنويات السوق هشة، فإن عمليات سحب الأموال المؤسسية تميل إلى تضخيم الذعر، مما يُؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار.









مع نضج سوق العملات المشفرة، يزداد دور المستثمرين المؤسسيين أهمية. سواءً كان ذلك التحول من Grayscale Trust إلى صناديق بيتكوين الفوري للتداول ETFs أو استمرار موجة الشراء من قبل مؤسسات كبيرة مثل Strategy، فمن الواضح أن الصناديق المؤسسية لها تأثير متزايد على تقلبات السوق. في المستقبل، ومع استمرار نمو المستثمرين المؤسسيين، قد تتأثر تقلبات السوق بتدفقات رأسمالية أكثر دقة وطويلة الأجل. يحتاج المستثمرون إلى إيلاء اهتمام أكبر لهذه الاتجاهات الاستثمارية لإدارة المخاطر بشكل استباقي.




