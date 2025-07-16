عمالقة المال يتسابقون إلى الصدارة: الكشف عن الاتجاه الناشئ للمدفوعات عبر Web3 (PayFi)!

في عصر تتطور فيه التكنولوجيا المالية باستمرار، ظهرت مدفوعات Web3 (PayFi) كمفهوم جديد يحظى باهتمام كبير في الصناعة. في الآونة الأخيرة، حولت العديد من الشركات المعروفة تركيزها إلى مدفوعات Web3. على سبيل المثال، كانت ليلي ليو، رئيسة مؤسسة سولانا، تقدم PayFi بنشاط وتقدمها رسميًا في مؤتمرات Web3 الرئيسية مثل EthCC هذا العام، وتوقعت أن حجم سوقها قد يتجاوز بكثير حجم DeFi. وفي الوقت نفسه، أصدرت أبحاث بينانس تقريرًا مفصلاً عن مدفوعات Web3 بعنوان "مدفوعات البلوكتشين: بداية جديدة"، والذي يستكشف تأثير البلوكتشين على المدفوعات العالمية. كما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase عن المشاركة في مجال جديد من مدفوعات العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا تمثل هذه التطورات استمرارًا لرؤية مدفوعات Web3 فحسب، بل تشير أيضًا إلى تحول عميق في الأنظمة المالية التقليدية.









تشير مدفوعات Web3 (PayFi) إلى طرق الدفع التي تستخدم تقنية البلوكتشين والعملات المشفرة. إنها تمثل ابتكارًا مهمًا ومفهومًا ناشئًا في مجال التكنولوجيا المالية. على عكس أنظمة الدفع التقليدية، لا تعتمد مدفوعات Web3 على المؤسسات المالية المركزية مثل البنوك وشركات بطاقات الائتمان (مثل Visa وMastercard) أو معالجات الدفع (مثل PayPal) للتحقق من صحة المعاملات وتسويتها. بدلاً من ذلك، تستخدم شبكات لامركزية لتسهيل نقل القيمة بين المستخدمين. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:





اللامركزية: تستفيد مدفوعات Web3 من تقنية البلوكتشين للتخلص من الوسطاء الموجودين في الأنظمة المالية التقليدية. وهذا يعني أن المعاملات يمكن أن تتم بشكل مباشر وشفاف على نطاق عالمي دون الاعتماد على البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى.





العقود الذكية: تستخدم مدفوعات Web3 العقود الذكية لأتمتة العمليات المالية. يمكن لهذه العقود القابلة للبرمجة تنفيذ المعاملات تلقائيًا في ظل ظروف محددة مسبقًا، مما يقلل من احتمالية الخطأ والتدخل البشري.





الأموال القابلة للبرمجة: لا تُستخدم العملات المشفرة المستخدمة في مدفوعات Web3 للمعاملات الأساسية فحسب، بل يمكنها أيضًا تنفيذ أنشطة مالية أكثر تعقيدًا من خلال قواعد محددة مسبقًا. تدعم هذه الميزة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة.





السيادة الاقتصادية والوصاية الذاتية: تؤكد مدفوعات Web3 على سيطرة المستخدمين الكاملة على أموالهم. يمكن للمستخدمين إدارة أصولهم من خلال محافظ تشفير ذاتية الوصاية، مما يلغي الحاجة إلى مؤسسات خارجية لحفظ وإدارة أموالهم.





تحسين السيولة والكفاءة: غالبًا ما تواجه أنظمة الدفع التقليدية تأخيرات في التسويات عبر الحدود، في حين تستفيد مدفوعات Web3 من قدرات البلوكتشين العالمية وفي الوقت الفعلي لتحسين سرعة المعاملات وكفاءتها بشكل كبير، مما يجعل المدفوعات عبر الحدود أسرع وأكثر ملاءمة.





المنتجات المالية المبتكرة: تمتد مدفوعات Web3 إلى ما هو أبعد من سيناريوهات الدفع التقليدية لتشمل منتجات مالية جديدة مثل "اشتر الآن وادفع لاحقًا" و"تحقيق الربح من المبدعين". وتستغل هذه المنتجات المبتكرة القيمة الزمنية للمال.





تقدم مدفوعات Web3 حلاً أكثر كفاءة وشفافية مقارنة بأنظمة الدفع التقليدية من خلال اللامركزية والعقود الذكية والأموال القابلة للبرمجة. فهي لا تعمل على تحسين سرعة المعاملات وكفاءتها فحسب، بل توفر أيضًا للمستخدمين سيادة اقتصادية أكبر وقدرات إدارة ذاتية، مما يمثل ابتكارًا متطورًا في التكنولوجيا المالية.









في خضم التراجع العام في سوق الاستثمار في Web3، برزت PayFi كواحدة من أكثر المجالات سخونة للتمويل مؤخرًا. ووفقًا لبيانات من منصة أصول Web3 RootData، كان هناك 15 إعلانًا عن تمويل في قطاع مدفوعات Web3 على مدار الشهرين الماضيين، بإجمالي مبلغ يتجاوز 200 مليون دولار، مما يشير إلى نمو قوي في هذا المجال.









استثمارات كبيرة متكررة: تظهر بيانات التمويل الأخيرة من ChainCatcher أنه خلال الشهرين الماضيين، تجاوزت 11 استثمارًا 30 مليون دولار لكل منها، حيث ينتمي ما يقرب من 40% منها إلى قطاع مدفوعات Web3.





مستثمرون متنوعون: يشمل المستثمرون لاعبين رئيسيين من مجالات مختلفة مثل المدفوعات والعملات المستقرة والتمويل التقليدي، بما في ذلك Visa وTether وCircle وJPMorgan Chase وStandard Chartered، بالإضافة إلى شركات الاستثمار الكبرى مثل Sequoia Capital وTemasek.









في عام 2023، تجاوزت المعاملات التي تتم بواسطة العملات المستقرة 10.8 تريليون دولار، مع حجم معاملات فعلي يبلغ 2.3 تريليون دولار. تتفوق مدفوعات العملات المستقرة بشكل متزايد على أنظمة الدفع التقليدية، لتصبح أداة دفع عالمية حيوية. على مدار الشهرين الماضيين، حصلت العديد من منصات دفع العملات المستقرة، بما في ذلك Bridge ومنصة تكنولوجيا الدفع blockchain Partior، على أكثر من 50 مليون دولار من التمويل. تتضمن تفاصيل التمويل الأخيرة ما يلي:





Bridge: جمعت مؤخرًا 58 مليون دولار. تقدم المنصة حلول دفع العملات المستقرة على مستوى المؤسسات، بما في ذلك المدفوعات عبر الحدود، وقد تم تبنيها من قبل عملاء رئيسيين مثل SpaceX و Coinbase.





WSPN (شبكة دفع العملات المستقرة العالمية): حصلت على 30 مليون دولار في تمويل أولي، وقدمت عملة WUSD المستقرة المرتبطة 1:1 بالدولار الأمريكي، وتخطط لتوسيع قاعدة مستخدميها من خلال العائد وحوكمة المجتمع.





Sling: استكملت تمويلًا بقيمة 15 مليون دولار أمريكي في سلسلة التمويل A، مع التركيز على خدمات التحويلات المالية العالمية منخفضة التكلفة، وأطلقت محفظة الحفظ الذاتي USDP، والتي تغطي أكثر من 50 دولة ومنطقة.





مشاريع أخرى: جمعت IDA 6 ملايين دولار، وحصلت Kredete على 2.25 مليون دولار، وحصلت PEX وCalizá على 4.5 مليون دولار و8.5 مليون دولار على التوالي، وكلها تدعم التحويلات الفورية باستخدام العملات المستقرة.









بالإضافة إلى مدفوعات العملات المستقرة، فإن المدفوعات المشفرة القائمة على الذكاء الاصطناعي تظهر بسرعة. في 31 أغسطس، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، براين أرمسترونج، عن تنفيذ معاملات تشفير من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الاصطناعي على شبكة Base، مما يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام USDC لإجراء معاملات عالمية فورية وخالية من الرسوم. بالإضافة إلى ذلك، تلقت شركات ناشئة في مجال المدفوعات المشفرة القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل Skyfire وPayman دعمًا من المؤسسات الرائدة. في حين توفر مشاريع المدفوعات المشفرة القائمة على الذكاء الاصطناعي واجهات وخدمات للمدفوعات بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والبشر، فإن بعض المشاريع تعمل على تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي مع وظائف الدفع للمستخدمين العاديين، مثل Bitte من نظام Near البيئي وWayfinder من ألعاب البلوكتشين. على الرغم من أن مدفوعات الكريبتو القائمة على الذكاء الاصطناعي لا تزال في مراحلها المبكرة، إلا أن إمكاناتها أصبحت واضحة بشكل متزايد.





بشكل عام، يشير التطور السريع لـ PayFi، والتمويل الناجح والتطبيق الواسع النطاق لمنصات الدفع بالعملات المستقرة، والمحاولات المبتكرة للدفع بالعملات المشفرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى أن مدفوعات Web3 ستستمر في لعب دور حاسم في التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، تواجه PayFi أيضًا تحديات:





التنفيذ والتبني التقني: على الرغم من الدعم القوي الذي تقدمه تقنية البلوكتشين لـ PayFi، فإن التطبيقات العملية تواجه تحديات تقنية وقضايا قبول السوق. بدأت مشاريع PayFi الحالية في تقديم خدمات ذات صلة، لكن الوعي العام بالسوق والقبول لا يزالان في المراحل المبكرة.





التنظيم والامتثال: تتضمن PayFi معاملات مالية ومدفوعات عبر الحدود، مما يستلزم إجراء تحسينات مستمرة في القوانين واللوائح ذات الصلة لضمان امتثال النظام وأمنه. تؤثر التغييرات في السياسات التنظيمية العالمية بشكل مباشر على تطوير PayFi.

تجربة المستخدم: لا تزال العديد من مشاريع PayFi تواجه حواجز دخول عالية، مثل التحقق من KYC، مما يحد من قدرتها على توسيع قاعدة مستخدميها أو تطويرها بشكل أكبر.









وتتصور ليلي ليو، رئيسة مؤسسة سولانا، أن باي فاي ستمتد إلى ما هو أبعد من "الأنظمة المالية الإلكترونية التقليدية من نظير إلى نظير" لإنشاء نظام بيئي يشمل "أموالاً قابلة للبرمجة، وأنظمة مالية مفتوحة، وحقوق ملكية رقمية، وحراسة ذاتية، وسيادة اقتصادية". وعلى عكس التمويل اللامركزي، الذي يركز على المعاملات المالية، تستهدف باي فاي التطبيق العملي حول السلع والخدمات، والتي تقع ضمن نطاق الأصول في العالم الحقيقي. وتدور رؤية باي فاي في المقام الأول حول "القيمة الزمنية للمال". وتساعد سيناريوهات التطبيق الأساسية الثلاثة التي اقترحتها ليلي ليو في توضيح هذه الرؤية:





اشتري الآن ولا تدفع أبدًا





يتناقض هذا المفهوم بشكل حاد مع مخططات الشراء الآن والدفع لاحقًا التقليدية. يسمح الشراء الآن والدفع أبدًا للمستخدمين بإيداع الأموال في منتجات DeFi وكسب الفائدة من خلال الإقراض واستخدام هذه الفائدة لدفع ثمن السلع. يضمن هذا النهج تحقيق المدفوعات من خلال القيمة الزمنية للمال، وليس فقط على الفور.





تحقيق الدخل من المبدعين





يواجه العديد من المبدعين تأخيرات في التدفق النقدي بين إنشاء المحتوى والدفع. يمكن أن تساعد PayFi المبدعين في الحصول على تدفق نقدي فوري من خلال خصم الدخل المستقبلي، ومعالجة مشكلات التمويل المحتملة أثناء عملية الإنشاء.





الحسابات المستحقة

تمويل الحسابات المستحقة هو طريقة تمويل تجارية تقليدية. تهدف PayFi إلى تحسين هذه العملية باستخدام تقنية البلوكتشين لتحسين سرعة التسوية وخفض حواجز التمويل، مما يتيح لمزيد من الشركات إدارة التدفق النقدي بكفاءة.













على الرغم من أن PayFi لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن العديد من المشاريع البارزة تعمل على تحويل رؤيتها إلى تطبيقات عملية:





Huma





تعد Huma واحدة من أكثر مشاريع PayFi تطوراً، حيث تقدم خدمات الإقراض للشركات والأفراد، فضلاً عن شراء الحسابات المدينة. وعلى الرغم من معالجة ما يقرب من 890 مليون دولار في تمويل الدفع، لا تزال Huma تواجه بعض الحواجز، مثل متطلبات KYC والقيود الإقليمية.





Arf





تركز Arf على شبكات الدفع عبر الحدود، وتوفر للمؤسسات المالية المرخصة خطوط ائتمان قصيرة الأجل تعتمد على USDC. تعمل خدمات Arf على تعزيز السيولة وكفاءة المدفوعات عبر الحدود، وقد يؤدي اندماجها مع Huma إلى تعزيز نفوذها في هذا القطاع.





Credix Finance





Credix هو بروتوكول متخصص في الائتمان بين الشركات، ويخدم السوق اللاتينية بشكل أساسي. تقدم خدمة CrediPay ميزات مماثلة لخدمة Buy Now Pay Later، مما يوفر للشركات خيارات تمويل أكثر مرونة.





NX Finance





NX Finance هو بروتوكول طبقة العائد ضمن نظام سولانا البيئي، والذي يعمل على تحسين استخدام الأصول من خلال استراتيجيات الرافعة المالية والتخزين. وعلى الرغم من أن NX Finance تخدم بشكل أساسي بروتوكولات الإقراض الأصلية للعملات المشفرة، فإن تركيزها على القيمة الزمنية للمال يتماشى بشكل وثيق مع رؤية PayFi.









بشكل عام، لا تزال PayFi، كمفهوم مالي ناشئ، في مرحلة الاستكشاف، وتغطي مجالات مثل خصم الحسابات المدينة والمدفوعات عبر الحدود. وفي حين تواجه معظم المشاريع قيودًا صارمة فيما يتعلق بمعرفة العميل والقيود الإقليمية، فإن إمكاناتها لتعزيز الأنظمة المالية التقليدية واستكشاف القيمة الزمنية للمال من خلال تقنية البلوكتشين كبيرة. في سوق Web3 الهادئة نسبيًا، يظل قطاع مدفوعات Web3 نشطًا بشكل خاص. يجب على المستثمرين ومحترفي الصناعة مراقبة تقدم PayFi عن كثب، والتعمق في إمكاناتها وتحدياتها في التطبيقات الواقعية. كما تراقب MEXC ، المعروفة بإدراجها السريع للعملات الجديدة، ومجموعة واسعة من العملات المشفرة، وسيولة العقود العالية، تطورات PayFi عن كثب، واستكشاف نموها المبتكر في أنظمة الدفع العالمية لتقديم تجربة تداول متفوقة للمستخدمين.





إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم (تعلم MEXC ) معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.