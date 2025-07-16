من المحتمل أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في سبتمبر: فجر جديد لسوق الكريبتو؟

وفقًا لتقرير صادر عن BlockBeats في 16 أغسطس، من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا حول التوقعات الاقتصادية في ندوة جاكسون هول الاقتصادية في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي في 23 أغسطس (10:00 مساءً بتوقيت بكين في 23 أغسطس). قد يحدد هذا الخطاب اتجاه خفض محتمل في أسعار الفائدة في سبتمبر. ستكون هذه الجلسة الأولى الكاملة في الندوة الاقتصادية السنوية التي يستضيفها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول، وايومنغ. توفر هذه الندوة السنوية للبنوك المركزية العالمية منصة هامة لباول لتقديم تقييم محدث للمسار الاقتصادي الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية بين اجتماعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يوليو وسبتمبر. في الشهر الماضي، أشار إلى أنه إذا استمرت معدلات التضخم وسوق العمل في التراجع، فقد يفكر الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة في اجتماعه المقبل.





خلال العام الماضي، تم مراقبة اتجاه الاقتصاد الأمريكي عن كثب، وسط مناقشات مستمرة حول ما إذا كان سيحدث هبوط ناعم أو ركود. ومع ذلك، تشير أحدث البيانات الاقتصادية وتوقعات السوق إلى أن احتمال حدوث ركود أصبح أكثر وضوحًا.

التصور العام للركود الاقتصادي أظهر تقرير صادر عن شركة Affirm في يونيو أن حوالي 60% من الأمريكيين يعتقدون خطأً أن الولايات المتحدة في حالة ركود بالفعل بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات "FedWatch" من مجموعة CME إلى وجود احتمال بنسبة 63% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، في حين أن احتمال الخفض بمقدار 50 نقطة أساس يبلغ 37%.

الأنماط التاريخية وأشارات الركود الاقتصادي تاريخيًا، يمر الاقتصاد الأمريكي بفترات من الركود بعد فترات من الرخاء، وذلك بشكل رئيسي نتيجة للفقاعات المالية وتراكم الديون وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين الناتجة عن عدم المساواة في الدخل. من إشارات الركود الاقتصادي هو الارتفاع المستمر في معدلات البطالة. البيانات المخيبة للآمال حول التوظيف التي صدرت في أوائل أغسطس أثارت مخاوف بين المستثمرين في سوق الأسهم وتعيد إلى الأذهان أنماطًا مماثلة شوهدت في فترات الركود السابقة.

قاعدة سام وإشارات الركود وفقًا لقاعدة سام التي اقترحتها خبيرة الاقتصاد السابقة في الاحتياطي الفيدرالي كلوديا سام، عندما يتجاوز متوسط معدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أدنى مستوى له خلال الـ 12 شهرًا الماضية بأكثر من 0.5%، فإنه عادة ما يشير إلى بداية مبكرة لركود اقتصادي. منذ عام 1950، تم تفعيل قاعدة سام 11 مرة، وكانت جميعها تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي كان في المراحل المبكرة من الركود. في يونيو 2024، تم تفعيل القاعدة للمرة الـ 12، مما زاد من المخاوف حول الركود الاقتصادي.









نظرًا للضغوط الكبيرة على النمو الاقتصادي الحالي، تتوقع المؤسسات عمومًا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر 2024 لمعالجة الضغوط على النمو الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف تأثير التباطؤ الاقتصادي وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تقليل تكاليف الاقتراض.





من الجدير بالذكر أنه على الرغم من المخاوف من ركود اقتصادي محتمل، لا يزال سوق العمل في الولايات المتحدة يظهر قدرًا من المرونة والحيوية. تُظهر البيانات الأخيرة أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة لشهر يوليو ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات التي كانت تبلغ 3%. لم يكن لهذه البيانات تأثير كبير على توقعات التضخم لدى المتداولين، ولم يعدلوا توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة. من منظور كلي، تستمر أسعار الفائدة المرتفعة الحالية في جذب تدفقات رأس المال العالمية إلى الولايات المتحدة، خاصة مع زيادة المضاربة على فروق العملة بين الين والدولار، مما يزيد من سيولة الدولار في السوق. لا تزال البيانات الاقتصادية الأمريكية تظهر قدرًا من القوة والمرونة.





بالطبع، تلعب سياسة خفض الفائدة للاحتياطي الفيدرالي دورًا حاسمًا في التعامل مع الركود الاقتصادي، لكن فعاليتها مرتبطة بشكل وثيق بالتوقيت والسياق. منذ عام 2000، مر الاحتياطي الفيدرالي بثلاث دورات خفض كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية أو تحفيز النمو، وكان كل منها مصحوبًا بظروف اقتصادية محددة وأداء سوق الأسهم. من عام 2000 إلى 2003، أدى انفجار فقاعة التكنولوجيا وهجمات 11 سبتمبر إلى اضطراب السوق. بينما ساعدت تخفيضات الفائدة في التكيف العام للسوق، لم تستقر سوق الأسهم بسرعة. خلال الأزمة المالية في عام 2008، ساعدت تخفيضات الفائدة في تخفيف التوتر المالي، ولكن سوق الأسهم لا يزال شهد انخفاضات كبيرة. وفي عام 2019-2020، تسبب تفشي جائحة كوفيد-19 في تراجع اقتصادي عالمي حاد. وفي استجابة للتأثير الاقتصادي للجائحة، اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ تخفيضات في الفائدة وإجراءات إغاثة اقتصادية أخرى تهدف إلى تقليل تكاليف الاقتراض ودعم النشاط الاقتصادي.





تحليل سياسات الفائدة للاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على أداء الأسهم الأمريكية لا يمكن تلخيصه في كلمات قليلة، حيث يشمل ذلك مجموعة معقدة ومتنوعة من العوامل. ومع ذلك، استنادًا إلى البيانات التاريخية المحدودة، فإن التأثير السلبي للركود الاقتصادي على الأسهم الأمريكية واضح. في الوقت نفسه، ومع تعمق ارتباط البيتكوين بالعالم المالي التقليدي، فإن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ستؤثر بلا شك بشكل كبير على سوق العملات الرقمية. لذلك، من الضروري للمستثمرين أن يفهموا بعمق العواقب المحتملة لهذه السياسات.





عادةً ما يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة سيولة السوق وتقليل تكاليف الاقتراض، مما يعزز شهية المستثمرين نحو المخاطرة. بالنسبة لسوق العملات الرقمية، قد يؤدي خفض الفائدة إلى تدفقات مالية أكبر، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول. تاريخيًا، غالبًا ما كانت السياسات النقدية التيسيرية لها تأثير إيجابي على الأصول ذات المخاطر العالية مثل العملات الرقمية. عندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ويقوم بتيسير السياسة النقدية، تزداد السيولة في السوق، مما يؤدي إلى تدفق المزيد من الأموال إلى الأصول عالية المخاطر وعالية العوائد مثل البيتكوين، مما يؤدي إلى رفع أسعارها.





على سبيل المثال، بين عامي 2020 و2021، استجابةً للتأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، قامت البنوك المركزية حول العالم، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي، بتنفيذ تيسير نقدي واسع النطاق، بما في ذلك التيسير الكمي (QE) غير المحدود. حقن هذا السياسة كميات هائلة من الأموال في السوق من خلال شراء السندات الحكومية والأصول المالية الأخرى، مما زاد من سيولة السوق وأدى إلى سوق صاعد للعملات الرقمية. مؤخرًا، أدى إطلاق صناديق تداول البيتكوين والإيثيريوم (ETFs) إلى تسهيل استثمار المستثمرين الماليين التقليديين في العملات الرقمية. وقد جلب إطلاق هذه الصناديق أموالًا من الأسواق المالية التقليدية، مما زاد من تعزيز سوق العملات الرقمية.





تُظهر البيانات أن سوق العملات الرقمية قد أظهر اتجاهًا للانتعاش هذا الأسبوع، ويرتبط ذلك على الأرجح بتوقعات السوق لخفض الفائدة. ومع ذلك، يجب أن يأخذ تأثير خفض الفائدة بعين الاعتبار أيضًا العوامل الاقتصادية الأخرى، مثل وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي وتعديلات السياسة النقدية في البلدان الأخرى. بالنظر إلى أداء البيتكوين خلال الـ 14 عامًا الماضية، كان أداؤه عادةً أضعف في أغسطس وسبتمبر، لكنه يميل إلى الأداء الجيد في الربع الرابع. لذلك، مع توقعات خفض الفائدة في سبتمبر، قد تستمر السوق في التقلب والتجميع. على المدى الطويل، على الرغم من تعرض سوق العملات الرقمية لانخفاضات كبيرة، مثل تلك التي حدثت في 12 مارس و4 سبتمبر و19 مايو، وكذلك الانخفاض الأخير في 5 أغسطس بسبب الركود الاقتصادي، فإن هذه الانخفاضات غالبًا ما تطلق الذعر بسرعة. ومع زيادة القبول السوقي، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز ثقة المستثمرين، من المتوقع أن يشهد سوق العملات الرقمية ارتفاعات سعرية إيجابية.





بعد صدور بيانات ضعيفة حول التوظيف في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، رفعت سوق السندات توقعاتها لتخفيض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قِبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. سيراقب المشاركون في السوق عن كثب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول السنوي للبنوك المركزية في وقت لاحق من هذا الشهر، بالإضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية القادم الذي سيصدر في أوائل سبتمبر.





صرح جريجوري فارانييلو، رئيس قسم استراتيجيات وتداول أسعار الفائدة الأمريكية في AmeriVet Securities، أنه إذا ظلت بيانات التضخم مستقرة، قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. ومع ذلك، إذا ارتفعت معدلات البطالة مرة أخرى وتدهور تقرير الوظائف غير الزراعية للشهر القادم بشكل أكبر، فقد يغير ذلك توقعات السوق بشأن خفض الفائدة.





وقال كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك دويتشه، ماثيو لوزيتي: "بصراحة، أعتقد أن هناك حججاً قوية على كلا الجانبين"، في إشارة إلى الجدل حول ما إذا كان يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في سبتمبر. "إنهم متحفظون، وبيانات التضخم تشير إلى عدم وجود مخاطر تضخم كبيرة. وبعد ذلك يعتمد الأمر على ما إذا كانت الاقتصاد متيناً كما نعتقد."





وفي الوقت نفسه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافاييل دبليو بوستيك، يوم الثلاثاء، أنه يود رؤية المزيد من البيانات قبل دعم خفض الفائدة. وشدد على أنه بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة، لا يرغب في أن يكون في موقف يحتاج فيه إلى تعديل السياسة بشكل متكرر.





يعتقد متداولو MEXC أن تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 قد يكون لها تأثير كبير على سوق العملات الرقمية. بالمقارنة مع الدورة السابقة، فإن المشاركة المؤسسية أعلى وحجم رأس المال أكبر. سيؤدي تخفيض الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض وزيادة شهية المستثمرين للمخاطر، مما قد يدفع المزيد من رأس المال نحو سوق العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تكون تخفيضات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي مصحوبة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ويُنظر إلى البيتكوين من قبل بعض المستثمرين كوسيلة للتحوط ضد تراجع العملات الورقية. في ظل بيئة تراجع الدولار، قد يجذب البيتكوين المزيد من المستثمرين، مما يدفع سعره إلى الأعلى.





على الرغم من وجود تفسيرات مختلفة داخل الصناعة بشأن تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يعكس التوقعات المتنوعة للسوق حول التوقعات الاقتصادية المستقبلية، إلا أن الإجماع العام هو أن خفض الفائدة في سبتمبر أمر لا مفر منه تقريباً. يعتقد معظم المحللين والاقتصاديين أن البيانات الحالية الضعيفة حول التوظيف وعلامات التباطؤ الاقتصادي، إلى جانب الحاجة الداخلية للاحتياطي الفيدرالي لدعم الانتعاش الاقتصادي، تجعل خفض الفائدة في سبتمبر حدثاً محتملاً للغاية.





عادةً ما يُنظر إلى سياسة تخفيض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي كإشارة على التعافي الاقتصادي. يُظهر التاريخ أن تخفيضات الفائدة غالباً ما تجلب أخباراً جيدة لسوق العملات الرقمية، وقد يظهر هذا الاتجاه مرة أخرى في المستقبل، مما يؤدي إلى "فجر جديد" لسوق العملات الرقمية. نظرًا لأن تخفيضات الفائدة عادةً ما تؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، فقد يتحول المستثمرون إلى أصول أخرى للحفاظ على القيمة وزيادتها. غالبًا ما تُعتبر البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كأدوات للتحوط ضد التضخم، مما قد يجذب المزيد من رؤوس الأموال الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، قد تشجع تخفيضات الفائدة المزيد من المستثمرين على الانتقال من الأسواق المالية التقليدية إلى سوق العملات الرقمية، مما يعزز نموه. كما أن تخفيض تكاليف الاقتراض الناتج عن تخفيض الفائدة يمكن أن يحفز الاستثمار من قبل الشركات والأفراد، مما قد يعود بالنفع على سوق العملات الرقمية أيضًا. وبينما يبقى رد فعل السوق المستقبلي مرهونًا بالتطورات، ستصبح تخفيضات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بلا شك عاملاً رئيسياً في دفع تعافي سوق العملات الرقمية.



