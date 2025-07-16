توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي: استجابات السياسة النقدية في ظلّ التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الكريبتو

بعد أسبوع من تصاعد التوترات التجارية، التقط السوق أنفاسه النادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع. مرة أخرى، تركزت اتجاهات سوق الكريبتو على التضخم وتوقعات خفض سعر الفائدة. ويُنظر إلى خفض سعر الفائدة على نطاق واسع كحل سياسي مطلوب بشدة، ومن المتوقع أن يضخ زخماً جديداً للنمو في BTC والعملات المشفرة الرئيسية الأخرى.





وسط سلسلة من التطورات الاقتصادية المعقدة، يعج السوق بالتوقعات والتكهنات حول التحركات القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.









منذ بداية عام 2025، أصبحت التوقعات الاقتصادية العالمية مشوبة بعدم اليقين. سياسات التعرفة الجمركية التي يفرضها ترامب، وخطر الركود في الولايات المتحدة، والتوازن الدقيق بين التضخم وسوق العمل كلها تخلق خلفية معقدة لقرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.









أحدثت التعرفات الجمركية العالية التي تم تقديمها في عهد إدارة ترامب حالة من عدم اليقين الكبيرة في الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة علّقت مؤخراً التعرفات الجمركية على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يوماً، فإن مخاوف السوق لا تزال قائمة. وقد أدت حالة عدم اليقين المستمرة بشأن سياسة التعرفة إلى اضطراب التجارة الدولية وأثرت بشكل غير مباشر على الاقتصاد الأميركي. تواجه العديد من الشركات الآن ارتفاع التكاليف واضطرابات في سلاسل التوريد، مما يؤثر بدوره على التوظيف وثقة المستهلك.









تتزايد المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. في 6 أبريل، رفعت غولدمان ساكس احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة من 35% إلى 45% في تقرير لها. وأشارت رويترز إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي ترفع فيها غولدمان هذا التقدير. ومع استمرار تصاعد الحرب التجارية العالمية التي أثارتها إدارة ترامب، تصدر المزيد من البنوك الاستثمارية والمؤسسات توقعات مماثلة. على سبيل المثال، تضع JPMorgan Chase الاحتمال الآن عند 60%.









تُظهر البيانات الأميركية الأخيرة أن ضغوط التضخم آخذة في التراجع. في شهر مارس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى خلال سبعة أشهر، وأقل قليلاً من التوقعات البالغة 2.5%، وأقل من نسبة فبراير البالغة 2.8%. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1%، في أول تراجع له منذ يونيو 2024، وأدنى قراءة منذ مايو 2020. وكان الاقتصاديون قد توقعوا في السابق زيادة بنسبة 0.1%.









في شهر مارس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8% على أساس سنوي. ويمثل هذا الشهر الثاني على التوالي من التباطؤ، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، حيث جاء أقل من التوقعات البالغة 3%، وأدنى من نسبة فبراير البالغة 3.1%. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي بنسبة 0.1% فقط، وهي أقل زيادة منذ يونيو 2024، وأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%.









في الوقت نفسه، أظهر سوق العمل الأميركي نمطًا معقدًا ومتغيرًا. لا يزال التوظيف مرتفعًا نسبيًا، مما يعكس مرونة الاقتصاد وقوة ظروف سوق العمل. في الأسبوع المنتهي في 5 أبريل، بلغ عدد مطالبات البطالة الأولية 223,000، بما يتماشى مع توقعات السوق. وعلى الرغم من أن هذا الرقم أعلى قليلًا من الأسبوع السابق الذي سجل 219,000، فإن المستوى العام لا يزال منخفضًا.









في البيئة الاقتصادية الحالية، يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا محلية ودولية لخفض أسعار الفائدة. تشير المؤشرات المحلية، مثل تباطؤ النمو، وضعف الاستثمار التجاري، وانخفاض ثقة المستهلك، إلى أن خفض الفائدة يُعد أداة أساسية لتحفيز الاقتصاد وتعزيز ثقة السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعوات المستمرة من إدارة ترامب لخفض الفائدة تضيف ضغطًا سياسيًا على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. ومع ذلك، يجب على الفيدرالي الموازنة بين خطر أن تؤدي التخفيضات القوية إلى عودة التضخم، وبين خطر أن يؤدي تأخير التخفيضات إلى إضعاف الزخم الاقتصادي، مما يتطلب توازنًا دقيقًا بين استقرار الأسعار ودعم النمو.





في الوقت ذاته، لدى الأسواق العالمية توقعات عالية بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة. ومع تعمق التكامل الاقتصادي العالمي، فإن التقلبات في الاقتصاد الأميركي لها عواقب كبيرة على مستوى العالم. تعتمد العديد من الدول والأسواق على تخفيف سياسة الفيدرالي لدفع التعافي العالمي. وتتوقع أسواق الكريبتو وغيرها من فئات الأصول ذات المخاطر العالية أن تؤدي معدلات الفائدة المنخفضة إلى زيادة السيولة وانخفاض تكاليف الاقتراض، مما يعزز جاذبيتها ونشاطها. وداخل الفيدرالي نفسه، هناك تباين في الآراء حول خفض الفائدة؛ فبعض المسؤولين، بقيادة الحاكم كريستوفر والر، يدعون إلى خفض قوي لمواجهة المخاطر الاقتصادية، بينما يفضل آخرون الانتظار للحصول على بيانات أوضح قبل اتخاذ القرار. وقد أضاف هذا الانقسام مزيدًا من عدم اليقين لتوقعات السياسة.









بمجرد أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، فإن التأثيرات تمتد على نطاق واسع في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية. تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة مباشرة إلى تقليل تكاليف الاقتراض للشركات والأسر، مما يحفز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، ويساعد على تخفيف ضغوط الركود وتعزيز ثقة السوق. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة السياسية قد تزيد من مخاطر التضخم، خاصة عندما يكون الاقتصاد قريبًا من التوظيف الكامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن خفض الفائدة يؤدي عادة إلى ضعف الدولار الأميركي، مما يؤثر بدوره على توازنات التجارة الدولية وتدفقات رؤوس الأموال.





وباعتبار الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، فإن تغييرات سياستها النقدية لها آثار عالمية كبيرة لا تعود بالنفع على الجميع. ففي حين أن خفض الفائدة يقلل تكاليف الاقتراض عالميًا ويدعم النمو الاقتصادي، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحركات رأسمالية متقلبة، مما يخلق ظروفًا أصعب للأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على التمويل بالدولار. وقد يؤدي أيضًا إلى تصعيد التوترات التجارية إذا ما ردت بعض الدول بخفض قيمة عملاتها لتحقيق مزايا تصديرية، مما قد يثير نزاعات تجارية.





وفي الأسواق المالية، يمتد التأثير إلى الأسهم والسندات والعملات والسلع. حيث تُحسن أسعار الفائدة المنخفضة توقعات أرباح الشركات ومعنويات المستثمرين، مما يدفع أسعار الأسهم للارتفاع. وفي الوقت نفسه، تنخفض عوائد السندات، مما يدفع أسعارها للارتفاع، بينما تتكيف أسواق العملات والسلع مع تكلفة رأس المال الجديدة.









بالنسبة لأسواق العملات المشفرة، يُعد خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حدثًا كليًا هامًا. فبينما يمكن أن تؤدي زيادة السيولة وانخفاض تكاليف التمويل إلى تعزيز جاذبية السوق ونشاطها، إلا أنه يمكن أن يجلب أيضًا تحديات ومخاطر جديدة.









يُطلق خفض الفائدة سيولة كبيرة في النظام المالي، مما يدفع المستثمرين للبحث عن فرص ذات عوائد أعلى. ومع ملف المخاطر العالية والعوائد المرتفعة، تجذب سوق الكريبتو بطبيعتها جزءًا من هذه الأموال. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي التدفقات الداخلة المتزايدة إلى زيادة تقلب الأسعار وتعزيز السلوك المضاربي. وبالتالي، يجب على المشاركين في السوق والمنصات إدارة مخاطر السيولة بحكمة لضمان الاستقرار ودعم النمو المستدام.









مع تقدم دورة خفض الفائدة، من المرجح أن تنخفض العوائد في الأسواق المالية التقليدية. وسيؤدي ذلك إلى دفع بعض المستثمرين المؤسسيين إلى إعادة موازنة محافظهم بحثًا عن عوائد أعلى. وباعتبارها فئة أصول ناشئة، من المتوقع أن تجذب سوق الكريبتو حصة أكبر من رؤوس الأموال المؤسسية. ومع ذلك، ولتلبية متطلبات هؤلاء المستثمرين وتوقعاتهم التنظيمية، يجب على صناعة الكريبتو الاستمرار في تعزيز امتثالها وشفافيتها ومعايير الأمان الخاصة بها.









إن خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هو قرار سياسي معقد لكنه محوري، له آثار بعيدة المدى تتجاوز الاقتصاد الأميركي لتشمل النظام المالي العالمي. بالنسبة لسوق الكريبتو، فإنه يجلب فرصًا جديدة إلى جانب تحديات ناشئة. وفي هذا السياق، يجب على المشاركين في السوق التركيز على إدارة مخاطر قوية، وتعزيز ممارسات الامتثال، وتحسين إدارة السيولة للتعامل بثقة مع الظروف المتغيرة.





