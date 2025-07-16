الرياضات المتطرفة تلتقي بالبلوكشين: إطلاق أول "توكن أكشن" في العالم Tiger Shark!

مؤخرًا، فوق سماء برشلونة، إسبانيا، انكشفت حدث مبهرة يجمع بين الرياضات الخطرة وتقنية بلوكتشين. تسلق المتسلق الأسطوري آلان روبرت، المعروف بـ"الرجل العنكبوت الفرنسي"، فندق ميليا برشلونة سكاي، الذي يبلغ ارتفاعه 116 مترًا، بيديه العاريتين، ودون أي معدات سلامة. لم يكن هذا الصعود الجريء مجرد مشهدٍ بصري، بل كان بمثابة حدثٍ رمزيٍّ لإطلاق مشروعٍ رائد: الإطلاق الرسمي لـ Tiger Shark (TIGERSHARK) ، أول عملةٍ مشفرةٍ في العالم مدعومةٍ بمغامراتٍ حقيقية.









بينما لا تزال معظم مشاريع التوكن تعتمد على عمليات الإيردروب والمبيعات المسبقة وأساليب التسويق، تتبع Tiger Shark نهجًا مختلفًا تمامًا - إذ تستبدل احتفالات الإطلاق التقليدية بإجراءات واقعية عالية المخاطر. انضم إلى آلان روبرت، مرتديًا زي Tiger Shark المصمم خصيصًا له، ابنه جوليان روبرت، وهو جندي مشاة بحرية فرنسي سابق، لإكمال التحدي.





اشتهر آلان روبرت عالميًا بتسلقه أكثر من 150 ناطحة سحاب شهيرة، بما في ذلك برج خليفة وبرج إيفل وبرجا بتروناس، دون أي حماية. يُعرف بتسلقه المرتفعات العالية دون حماية، ويُطلق عليه غالبًا لقب "الرجل العنكبوت الحقيقي". يمثل مشاركته في إطلاق عملة رقمية فصلًا جديدًا في مسيرته المهنية، حيث تحول من "مغامر في المدينة" إلى "رائد في مجال تقنية البلوك تشين". لا يرمز تسلقه المشترك مع جوليان إلى إرث من الشجاعة فحسب، بل يُمثل أيضًا مهمة Tiger Shark في ربط الرياضات التقليدية بالتكنولوجيا الناشئة.





صرحت ليلي دوز، المتحدثة باسم Tiger Shark: "نحن نُعيد تعريف كيفية إطلاق العملات الرقمية، ليس من خلال عمليات الإيردروب أو الدعاية، بل من خلال مآثر واقعية مليئة بالإثارة".





كان عنوان التسلق "المهمة 1: الرجل العنكبوت وابنه"، وهو أول تحدٍّ صعب من بين العديد من التحديات الخطيرة المُخطط لها لمنظومة Tiger Shark. وستشمل المهام المستقبلية القفز بالمظلات، والطيران ببدلة الأجنحة، والباركور، ورياضة موتوكروس، والمزيد - وكل منها مصمم لدعم نمو النظام البيئي والتأثير العالمي للعلامة التجارية.









تُصنّف Tiger Shark نفسها كـ"اقتصاد قائم على العمل"، حيث لا يقتصر توكن TIGERSHARK على الفائدة المالية فحسب، بل يُجسّد أيضًا روح وقيم الرياضات الخطرة. ويتمثل منطق عملها فيما يلي:





يصبح كل تحدٍ حقيقي عالي المخاطر حدثًا مولدًا للقيمة داخل شبكة Tiger Shark.

تم تصميم كل مرحلة من مراحل المشروع على أنها "مهمة"، مع التركيز على الرياضات المتطرفة مثل تسلق المرتفعات العالية، والطيران بالبدلات المجنحة، والقفز بالمظلات، والباركور.

يحصل حاملو التوكن على إمكانية الوصول إلى ميزات المشاركة المجتمعية، بما في ذلك المحتوى وراء الكواليس، والتفاعلات مع الرياضيين، والإيردروب الحصرية، و NFTs التذكارية.





باختصار: كلما كانت الرياضة أكثر تطرفًا، ازدادت المشاركة، وارتفعت قيمة التوكن. يهدف Tiger Shark إلى تحويل الأدرينالين إلى أصول إجماع على السلسلة.









وفقًا لخريطة الطريق الرسمية، تتجاوز رؤية Tiger Shark طويلة المدى مجرد مشروع توكن، بل تسعى إلى أن تصبح منصةً لعلامة تجارية للرياضات الخطرة تعتمد على تقنية بلوكتشين. تشمل أهداف التطوير الرئيسية ما يلي:





التعاون مع الرياضيين المتطرفين حول العالم لإطلاق المزيد من المهام المثيرة

إصدار سلع ومعدات ومقتنيات رقمية تحمل علامات تجارية

استضافة فعاليات رياضية متطرفة ولقاءات مجتمعية خارج الإنترنت

بناء برنامج دعم رياضي قائم على التوكن و إطار عمل حوكمة DAO





وهذا يضع Tiger Shark ليس فقط كإطلاق توكن ولكن أيضًا كنظام بيئي مستدام للمحتوى ونموذج تشغيل العلامة التجارية، حيث يدمج عالمي الكريبتو والمغامرة الشديدة.









يُشير ظهور Tiger Shark إلى فصل جديد من الابتكار السردي في عالم الكريبتو. فهو يُوسّع آفاق إصدار التوكن من خلال دمج غريزة التحدي الفطرية لدى البشر مع تقنية البلوكتشين المتطورة، مما يُنشئ نموذجًا اقتصاديًا غامرًا وتشاركيًا ومتجذرًا بعمق في العالم الحقيقي. في عصرٍ تتزايد فيه تجانس سرديات الكريبتو، تُذكرنا Tiger Shark بأن القيمة على السلسلة لا تقتصر على البرمجة فحسب، بل تشمل أيضًا القناعة والشجاعة والجهد المبذول.





توكن TIGERSHARK متاح الآن على MEXC . بصفتها بورصة عالمية رائدة للأصول الرقمية، توفر MEXC بيئة تداول مستقرة و خصومات تنافسية على الرسوم للمشروع . يمكن للمستخدمين المشاركة بسهولة باتباع الخطوات التالية:





TIGERSHARK في شريط البحث، ثم اختر 2) ابحث عنفي شريط البحث، ثم اختر زوج التداول الفوري

3) اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل عملية التداول.





بعيدًا عن التوجهات السائدة مثل التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والذكاء الاصطناعي، قد يُمهّد اندماج الرياضات الخطرة والعملات المشفرة طريقًا جديدًا لدخول السوق السائدة. وبصفتها جسرًا حيويًا يربط الأصول المبتكرة بالمستخدمين العالميين، ستواصل MEXC دعم وتمكين المشاريع الرائدة مثل Tiger Shark، مما يُساعد المستخدمين على اغتنام الفرصة الكبيرة القادمة في عالم الكريبتو.



