AR-استكشاف وكلاء الذكاء الاصطناعي في قطاع النقوش: رؤى حول فرص التطوير والاستثمار

لقد أدى النمو السريع لتقنيات ويب3 إلى ظهور قطاعات جديدة، مع ظهور قطاع وكلاء الزكاء الاصطناعي كلاعب رئيسي. في حين قد يبدو مختلفًا عن قطاع النقش في العام السابق، إلا أن كلاهما يشتركان في استراتيجيات تطوير مماثلة واتجاهات السوق وديناميكيات تنافسية. تدرس هذه المقالة تطور قطاع النقش وتستكشف مسارات التطوير المحتملة وفرص الاستثمار داخل قطاع وكلاء الزكاء الاصطناعي.









شهد كل من قطاع ووكلاء الزكاء الاصطناعي والنقش في البداية نموًا سريعًا مدفوعًا بإصدار الأصول، مما أدى إلى إثارة كبيرة في السوق. اكتسب قطاع النقش قوة دفع مع ظهور توكن BRC20، والتي استفادت من "ميزة التحرك الأول" من خلال خلق الندرة وتعزيز المنافسة على الأسبقية والهيمنة المبكرة على السوق. أدى هذا بسرعة إلى FOMO (الخوف من تفويت الفرصة) وتدفق الاستثمارات، مما أدى في النهاية إلى فقاعة المضاربة. وبالمثل، شهد قطاع وكلاء الزكاء الاصطناعي طفرة مدفوعة بـ FOMO. أدى صعود مفهوم وكلاء الزكاء الاصطناعي إلى إنشاء عملات معدنية مثل ,*URLS-Goat_USDT* و*URLS-ACT_USDT* و*URLS-FARTCOIN_USDT*. تجتذب هذه التوكن المستثمرين في المقام الأول من خلال الضجيج الموضوعي وإغراء كونها من أوائل المستخدمين، وليس من خلال الابتكار التكنولوجي الواضح، مما يعكس الفقاعة المضاربية التي لوحظت في المراحل المبكرة من قطاع النقوش.





ومع ذلك، على عكس قطاع النقوش، تتمتع وكلا بإمكانات تطبيقية متأصلة. من خلال دمج تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية وتوليد المحادثة وتوليد الصور، بدأ وكلاء لبزكاء الاصطناعي في إظهار قدراتها التقنية وإمكاناتها السوقية. ونتيجة لذلك، كانت مرحلة الفقاعة في قطاع وكلاء الزكاء الاصطناعي قصيرة الأجل نسبيًا، لكن الإدراك الكامل لتكنولوجيتها وتطبيقاتها سيتطلب المزيد من الوقت والتطوير.









بعد مسار قطاع النقوش، من المرجح أن ينتقل سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي من مرحلته المضاربية الحالية إلى مرحلة تتميز بالمنافسة الشديدة بين المعايير التكنولوجية المتنافسة. في قطاع النقوش، أدى ظهور أطر عمل متنوعة مثل ARC20 وSRC20 وDRC20 وRunes إلى تغذية نمو السوق مع تكثيف المنافسة حول التفوق التقني في نفس الوقت.





من المقرر أن يتبع قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي مسارًا تطوريًا مماثلًا. حاليًا، تتنافس مجموعة كبيرة من المشاريع، بما في ذلك ELIZA وARC وSwarms، على الهيمنة في وضع المعايير التقنية السائدة. ومع تطور هذا المشهد التنافسي، فإن المؤشرات الرئيسية مثل التطور التقني ونشاط GitHub وخبرة المطورين والمشاركة المجتمعية ستحدد بشكل متزايد قابلية المشروع للاستمرار على المدى الطويل ومكانته في السوق.





في هذه المرحلة، غالبًا ما يكون من الصعب تقييم جودة المعايير التقنية. في حين يمكن إجراء التقييم الأولي من خلال نشاط GitHub وخلفية الفريق، فإن التحقق من صحة السوق والتنفيذ التكنولوجي يستغرقان وقتًا. يجب على المستثمرين توخي الحذر والتركيز على المشاريع ذات الإمكانات طويلة الأجل للتطوير التكنولوجي ودعم المجتمع القوي.









بعد المرور بإصدار الأصول والمنافسة على المعايير الفنية، تحول قطاع النقوش نحو البنية التحتية وتطوير الطبقة 2 للعثور على تطبيقات في العالم الحقيقي. وبالمثل، يتجه قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي نحو تكامل بلوكتشين. لإطلاق العنان لإمكاناته الكاملة، يجب على وكلاء الذكاء الاصطناعي دمج اللامركزية والشفافية وقدرات العقود الذكية في تطبيقاتهم. سيكون هذا التكامل حاسمًا لمعالجة التحديات الحرجة مثل تخزين الذاكرة القابلة للتطوير والتفاعل المتعدد الوسائط وإرساء الثقة. باستخدام بلوكتشين، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تسجيل التفاعلات وعمليات صنع القرار بشكل شفاف وتنفيذ آليات الحوافز، وتشجيع المزيد من مشاركة المطورين والمجتمع.





يفتح هذا الاتجاه فرص استثمارية كبيرة في قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستندين إلى تقنية بلوكتشين استخدام العقود الذكية للأتمتة، مما يؤدي إلى دفع نمو التمويل اللامركزي (DeFi)، وتوكن NFT، وتطبيقات ويب3 الأخرى. ومع تقدم تقنية بلوكتشين، ستصبح "تقنية بلوكتشين" لوكلاء الذكاء الاصطناعي محورًا استثماريًا رئيسيًا، مما يجذب التمويل للبنية التحتية والابتكار التكنولوجي.









على الرغم من أن قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي ينمو بسرعة، إلا أن السوق لا يزال يحمل حالة من عدم اليقين. فيما يلي استراتيجيات رئيسية يجب على المستثمرين مراعاتها:





تقييم التكنولوجيا وجودة المشروع : في حين أن العديد من مشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي ناشئة، إلا أن ليس كلها لديها القدرة على النجاح. يجب على المستثمرين تقييم تكنولوجيا المشروع وفريقه وتطبيقاته في العالم الحقيقي. المشاريع ذات الفرق القوية والتحديثات التكنولوجية المستمرة وحالات الاستخدام العملية هي أكثر احتمالية

اتباع ترند "البلوكتشين" : يعد دمج بلوكتشين والذكاء الاصطناعي اتجاهًا مستقبليًا رئيسيًا. من المرجح أن يؤدي تطوير الذكاء الاصطناعي اللامركزي إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية بلوكتشين ومنصات العقود الذكية.

الاستثمار في المشاريع في المرحلة المبكرة: تحمل المشاريع في المرحلة المبكرة مخاطر أعلى ولكنها قد تقدم عوائد كبيرة إذا أظهرت اختراقات تكنولوجية ودعمًا قويًا من المجتمع. يجب على المستثمرين إعطاء الأولوية للمشاريع ذات التطبيقات العملية.

التركيز على النمو الطويل الأجل: سيمر قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي بمراحل من المضاربة وتقلبات السوق. يجب على المستثمرين التحلي بالصبر وتجنب الخوف من تفويت الفرصة على المدى القصير والتركيز على المشاريع التي تظهر إمكانات طويلة الأجل للابتكار والنمو.









يوضح تطور السوق، من قطاع النقوش إلى قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي، تقدمًا طبيعيًا من إصدار الأصول والمنافسة على المعايير الفنية إلى تكامل بلوكتشين. كقوة متنامية داخل ويب3، يقود وكلاء الذكاء الاصطناعي التقارب الأعمق بين بلوكتشين والذكاء الاصطناعي. في حين تشهد السوق حاليًا مراحل من المضاربة والمنافسة القياسية، فإن التطوير المستمر للتكنولوجيا وحالات التطبيق المتوسعة تضع قطاع وكلاء الزكاء الاصطناعي كمنطقة واعدة للاستثمار في المستقبل. بالنسبة للمستثمرين، فإن تحديد هذه الفرص الناشئة والاستفادة منها يمكن أن يؤدي إلى عوائد كبيرة واختراقات محتملة.





في هذا المشهد المتطور، تعد منصات مثل MEXC حاسمة في توفير الوصول إلى استثمارات قطاع وكلاء الزكاء الاصطناعي. مع أسرع قوائم التوكن في المجال، ومجموعة واسعة من الأصول المتاحة، وسيولة العقود الآجلة القوية، وميزة ألفا الفريدة، تقدم MEXC للمستثمرين منصة تداول فعالة وفرص استثمارية تنافسية. من خلال MEXC، يمكن للمستثمرين البقاء على اطلاع على المشاريع المتعلقة بوكلاء الزكاء الاصطناعي وتطورات الاستثمار، مما يعزز فرصهم في السوق.



