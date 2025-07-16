ارتفاع الإيثريوم 40%: الحيتان والتقنيات وضغط البيع يصنعون لحظة ETH التاريخية

في الأيام الأخيرة، قاد الإيثريوم (ETH) سوق العملات المشفرة بقوة، مسجلًا ارتفاعًا تجاوز 40% خلال 72 ساعة فقط، متجاوزًا حاجز 2600 دولار أمريكي، ليصبح المحرك الجديد للسوق بعد موجة الصعود المرتبطة بتخفيض مكافآت تعدين البيتكوين





هذا الارتفاع السريع لم يُحقق فقط أفضل أداء خلال ثلاثة أيام منذ عام 2019، بل تفوق أيضًا على أداء البيتكوين وغيره من الأصول المشفرة الرئيسية على عدة أصعدة. وعند تحليل العوامل الكامنة وراء هذا الصعود، نرى مزيجًا من تحسن البيئة الاقتصادية الكلية، وترقيات تقنية داخل شبكة الإيثريوم شكلت دعمًا أساسيًا، إلى جانب هيكل "الضغط على البائعين" في سوق العقود الآجلة، وزيادة حيازة الحيتان على السلسلة، والتي ترافقت جميعها لتُحدث تفاعلًا واضحًا وقويًا. في هذا المقال، سنُجري تحليلًا معمقًا للمنطق الكامن وراء هذه القفزة السعرية للإيثريوم، من خلال أربعة أبعاد رئيسية: الوضع الماكرو اقتصادي، التحديثات التقنية، هيكل السوق، وتحركات رؤوس الأموال على السلسلة.













أولًا، إن صعود الإيثريوم في هذه الجولة لم يأتِ من فراغ، بل يستمد زخمه الداخلي من مزيج من العوامل التقنية والسياسات الداعمة.









في 7 مايو، نجحت شبكة الإيثريوم الرئيسية في تنفيذ ترقية Pectra، وهي تحديث مهم جاء بعد ترقية Dencun ، واشتمل على عدة تحسينات جوهرية:





إقتراح EIP-7702: إدخال مفهوم "تجريد الحساب"، مما يعزز من مرونة المحافظ وقابليتها للتوسع؛

رفع حد الإيداع في نظام التجميد (الستيكينغ)، مما يوفر مساحة مرنة أكبر لبروتوكولات الستيك السائل ومشغلي العقد؛

تحسين تجربة المطورين، مما يُسهل من نشر ودمج العقود الذكية بشكل أسرع وأكثر سلاسة.





تمثل هذه السلسلة من التحسينات التقنية تطورًا جديدًا في بنية الإيثريوم التحتية، وتوفر دعمًا أقوى لمشاريع DeFi وLayer2 وRollup في المستقبل، الأمر الذي يعزز ثقة السوق في قدرة الإيثريوم على بناء نظام بيئي قوي ومستدام.









إلى جانب المحفزات التقنية، ساهم أيضًا في تعزيز المشاعر الإيجابية في الأسواق العالمية إعلان التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا في 8 مايو ، وإعادة إطلاق الحوار الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى بين الصين والولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى تحسن واضح في شهية المخاطر لدى المستثمرين، تزامنًا مع تراجع طفيف في مؤشر الدولار الأمريكي، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما وفّر نافذة زمنية مواتية لارتفاع الأصول عالية المخاطر. وبوصفه أحد أبرز الأصول عالية الارتباط بالمخاطر في سوق العملات الرقمية، يُظهر الإيثريوم حساسية عالية تجاه تحركات السوق والمزاج العام. وعندما تبدأ السوق في التحسن، غالبًا ما يكون ETH هو أول من ينطلق صعودًا.









التقنيات والتحولات الماكرو اقتصادية هي التي مهّدت أرضية الانتعاش، لكن الشرارة التي أشعلت موجة الصعود فعليًا كانت التغيرات الهيكلية في سوق العقود الآجلة — وتحديدًا "الاندفاع الجماعي لتغطية المراكز المكشوفة" (Short Squeeze).





العلاوة السنوية لعقود الإيثريوم الآجلة لمدة 3 أشهر المصدر: laevitas.ch





منذ 8 مايو، شهد سوق العقود الآجلة للإيثريوم حالة نموذجية من "الضغط على البائعين المكشوفين" (القصير):





خلال 72 ساعة فقط، بلغ إجمالي تصفية مراكز البيع المكشوفة (قصير) للإيثريوم 438 مليون دولار، وهو ما يفوق بكثير تصفية مراكز الشراء (Longs) التي بلغت 211 مليون دولار.

ارتفع إجمالي قيمة العقود المفتوحة من 21.28 مليار دولار إلى 26.77 مليار دولار.

ارتفع معدل التمويل للعقود الآجلة الدائمة من 0.10% إلى 0.15%، مما يعكس مشاعر قوية لصالح المراكز الطويلة (Longs).





أدى الارتفاع السريع في الأسعار إلى دفع البائعين المكشوفين لتغطية مراكزهم، مما ساهم في دفع الأسعار إلى الأعلى مرة أخرى. هذا التفاعل بين الارتفاع - الضغط - ثم الارتفاع مجددًا خلق حلقة تفاعل إيجابية أسهمت بشكل كبير في تسريع الانفجار السعري في هذه الجولة من السوق.









تُعتبر التطورات التقنية والتحولات الهيكلية قصيرة المدى هي المحفزات الأولية لانطلاق السوق، ولكن الاستثمارات الجماعية من قبل "الأموال الذكية" هي ما أضافت عمقًا كبيرًا للاتجاه الصعودي الحالي، مما منح هذا الارتفاع دلالة طويلة المدى.





وفقًا للبيانات من منصة Glassnode لتحليل البيانات على السلسلة، منذ أواخر أبريل، بدأت عناوين الحيتان التي تمتلك أكثر من 10,000 ETHفي الشراء الصافي بشكل مستمر، وزادت حيازاتها بثبات. وبحلول 10 مايو، بلغت كمية الإيثريوم التي تحتفظ بها هذه العناوين 40.75 مليون ETH، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2025. من المهم ملاحظة أن هذه العناوين تتضمن عادة مؤسسات، وصناع سوق، وصناديق استثمار كبيرة، التي تتمتع بقدرة أكبر على الوصول إلى المعلومات الدقيقة. إن استمرار زيادة حيازاتهم يُعتبر بشكل واسع بمثابة إشارة إيجابية تجاه مستقبل الإيثريوم في السوق. كما تظهر البيانات على السلسلة أن تواتر التحويلات بين كبار الحيتان قد انخفض، مما يشير إلى أن هذه الأموال في مرحلة "التجميع والتجميد"، وليس المضاربة قصيرة الأجل.













يُنظر إلى هذه الجولة من الارتفاع على أنها بمثابة تمهيد لانتعاش السوق العاطفي، مع وجود محفزات محتملة أخرى قد تكون حاسمة في المستقبل.









أحد أكثر التغييرات الثورية يأتي من مجال صناديق المؤشرات المتداولة (ETF). حيث تقدمت شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتمكين ميزة التخزين في منتج صناديق ETF للإيثريوم الفعلي، ما يعني السماح للمستثمرين بالمشاركة في ستيكينغ الإيثريوم من خلال حصصهم في الـ ETF.





إذا تم الموافقة عليه، سيحقق إيثريوم ETF عائدًا سنويًا يبلغ حوالي 3.2% (استنادًا إلى عوائد الستيكينغ الحالية).

سيمكن المستثمرين من تحقيق زيادة في رأس المال من الإيثريوم بالإضافة إلى دخل ثابت.

لن يكون الـ ETF مجرد أداة مضاربة على الأسعار، بل سيصبح أصلًا مدرًا للعوائد يشبه السندات أو الصناديق الاستثمارية العقارية (REITs).

من المتوقع أن يجذب استثمارات مؤسسية كبيرة من خلال منظور التخصيص طويل الأجل في سوق الإيثريوم.





علق روبرت ميشنك، مدير الأصول الرقمية في بلاك روك، قائلًا: "إن عدم وجود آلية التخزين كانت السبب الرئيسي في انخفاض الطلب على إيثريوم ETF. لكن بعد إضافة آلية العوائد، فإن ذلك سيحفز اهتمام المستثمرين التقليديين بشكل كبير."









إذا تم الموافقة على صناديق تخزين ETF في النهاية، فإنه سيغير تمامًا طريقة تقييم الإيثريوم من قبل المؤسسات التقليدية. لن يُنظر إليه بعد الآن كأصل مضاربي فقط، بل كـ أصل مالي مركب يمتلك تدفقات نقدية داخلية، وآلية انكماشية، وحواجز بيئية تحميه. سيُسهم هذا التحول في ترقية هيكل الأموال في السوق، وقد يدفع الإيثريوم ليقترب أكثر من الأنظمة التقليدية لتقييم الأصول، مما يمهد الطريق لـ دخوله في محفظات الاستثمار المؤسسي كأصل رئيسي.









في غضون 72 ساعة فقط، أعاد الإيثريوم نفسه إلى مركز السوق، وكشف عن إشارة مهمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار: مع استقرار البيتكوين ، بدأ المال يتجه تدريجياً نحو الإيثريوم والعملات الرقمية المتميزة الأخرى.





ارتفاع الإيثريوم الحالي لم يكن نتيجة لحدث منفرد، بل هو نتيجة تفاعل متعدد الأبعاد بين التقدم التقني، هيكلية التداول، الأموال على السلسلة، والبيئة الماكرو.





وفقًا لتحليلات السوق، الأسابيع القادمة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كان الإيثريوم قادرًا على تجاوز مستوى الـ 3000 دولار النفسي المهم، حيث يعتمد ذلك على عدة متغيرات:





زيادة نشاط المطورين بعد ترقية Pectra وتطورات النظام البيئي.

استمرار الحيتان في زيادة حيازاتهم وما إذا كانت البيانات على السلسلة ستظل إيجابية.

تطور المواقف التنظيمية الأمريكية وتقدم ETF الإيثريوم.

التغيرات في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى توجهات شهية المخاطرة العالمية.





من المؤكد أن الإيثريوم يتطور من مجرد منصة تقنية إلى أصل مركزي في توافق رأس المال وميدان المعركة الماكرو اقتصادية. مع هذا التحول، أصبح الإيثريوم ليس فقط حجر الزاوية للابتكار التكنولوجي في عالم العملات الرقمية، بل أيضًا أداة رئيسية في استراتيجيات الاستثمار والتحليل الاقتصادي العالمي. إن قصة الإيثريوم لا تزال في بدايتها، وما نشهده الآن هو فقط بداية فصل جديد في تطور هذا الأصل الذي يبدو أنه سيظل له دور محوري في الاقتصاد الرقمي المستقبلي.



