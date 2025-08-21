ارتفاع الإيثريوم يُغذي استعادة الزخم: EIGEN يحقق مكاسب بأكثر من 27% في أسبوع

مع تجاوز إيثيريوم (ETH) للمستوى الهام 4,600 دولار، شهد النظام البيئي الأوسع لإيثيريوم ارتفاعًا قويًا في السوق بشكل عام، مع تميز عملة EIGEN بشكل خاص. على مدار الأيام السبعة الماضية، ارتفع سعر EIGEN من حوالي 1.10 دولار إلى ما يقارب 1.46 دولار، مسجلاً مكسبًا يقارب 27%. على الرغم من بعض التراجعات القصيرة على مدار الطريق، فإن الاتجاه العام ظل صعوديًا، مما يعكس الزخم القوي في السوق وثقة المستثمرين المتزايدة.

















بروتوكول EigenLayer هو بروتوكول مبني على بلوكتشين إيثيريوم الذي يقدم آلية مبتكرة تسمى "إعادة التخزين" (restaking). تتيح هذه الآلية للمستخدمين إعادة استخدام إيثيريوم المخزن بالفعل عبر الاشتراك في عقود ذكية تمد أصولهم المخزنة لتوفير خدمات الأمان والتحقق لتطبيقات أو وحدات إضافية. تُشكل هذه الآلية ما يُعرف بمجموعات إعادة التخزين. من خلال هذا النظام، يربط EigenLayer التطبيقات الناشئة التي تبحث عن أمان على مستوى إيثيريوم مع المستثمرين الذين يرغبون في تقديم أمان إضافي، مما يضيف طبقة جديدة من السيولة الموثوقة للنظام البيئي.





توكن EIGEN هو التوكن الأصلي في نظام EigenLayer. يلعب هذا التوكن دورًا أساسيًا في الحوكمة، ونمذجة الأمان، والحوافز الاقتصادية. يمكن لحاملي التوكن المشاركة في تأمين الشبكة والحصول على مكافآت من الحوافز الموجودة في النظام البيئي، مما يخلق توافقًا إيجابيًا بين مصالح المشاركين في البروتوكول.









تتضمن تدفقات العمل الرئيسية لبروتوكول EigenLayer ما يلي:









يمكن للمستخدمين إعادة تخزين إيثيريوم المخزن بالفعل أو الرموز السائلة الخاصة بالتخزين (مثل stETH) في عقود EigenLayer الذكية. يتم تجميع هذه الأصول في تجمع أمان موحد يوفر ضمانات أمان لعدة تطبيقات، تُعرف بأنها وحدات أو خدمات تحقق نشطة (AVS).









يتبع EigenLayer نموذج الأمان المعياري، مما يسمح للمستخدمين باختيار الوحدات التي يريدون دعمها مثل التخزين اللامركزي، حماية الأصول داخل الألعاب، بروتوكولات DeFi، وغيرها. يعزز هذا التصميم المعياري المرونة وقابلية التوسع.









يدعم EigenLayer نوعين من التخزين:





1）التخزين الأصلي: إعادة تخزين إيثيريوم المخزن مباشرة في EigenLayer.

2）التخزين السائل: إعادة تخزين الرموز السائلة المصدرة من بروتوكولات تخزين أخرى.









عند القيام بإعادة التخزين، يجب على المستخدمين التفويض من خلال العقود الذكية، بينما يجب على الوحدات أو خدمات AVS (أو مشغلي العقد الخاص بهم) الموافقة على قبول المساهمات المخزنة. تضمن آلية التفويض هذه الأمان والشفافية.













زيادة سعر EIGEN ليست حدثًا معزولًا بل هي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتوسع الأوسع لنظام إيثيريوم البيئي . منذ انتقال إيثيريوم إلى آلية إثبات الحصة (PoS) واستمرار تطوير بنيتها التحتية المحيطة، ظهرت ابتكارات مثل إعادة التخزين كأحد أبرز النقاط في السوق، مما جذب رأس مال كبيرًا واهتمامًا واسعًا.





وكأحد الأعمدة الأساسية في سوق الكريبتو، غالبًا ما تقود تحركات سعر إيثيريوم والنشاطات في نظامه البيئي إلى زيادة في قيمة الرموز المرتبطة بإيثيريوم. تلعب EIGEN، باعتبارها بروتوكولًا رئيسيًا في قطاع إعادة التخزين، دورًا حاسمًا في بناء بنية تحتية لـ AVS، مما يدمج الأمان مع الكفاءة. وقد ساعدت هذه الوضعية في تعزيز توقعات السوق بشأن قيمتها على المدى الطويل.









بحلول نهاية يوليو، تجاوز إجمالي القيمة المؤمنة (TVL) في EigenLayer 25 مليار دولار، مما رسخ مكانتها كأحد البروتوكولات الرائدة في مجال إعادة التخزين. ووفقًا لتقرير صادر عن Cointelegraph ، يواصل الاهتمام المؤسسي في إعادة التخزين بالازدياد، حيث يُعتبر EigenLayer البروتوكول الأساسي في هذا القطاع. ومع استمرار تدفق رأس المال المؤسسي، من المتوقع أن يتزايد الطلب على توكن EIGEN، مما يوفر دعمًا مستمرًا للأسعار ويدفع الزخم إلى الأمام.









في 9 يوليو، أعلنت Eigen Labs عن تسريح حوالي 25% من موظفيها وتحول استراتيجي لتركيز الموارد على منصتها الجديدة الموجهة للمطورين، EigenCloud . وقد جذب هذا التحرك استثمارًا جديدًا بقيمة 70 مليون دولار من a16z. يدمج EigenCloud كل من EigenDA وEigenVerify وEigenCompute، بهدف توفير بنية تحتية موحدة للثقة للتطبيقات على السلسلة وخارجها.





لقد أعطى هذا الهيكل التنظيمي الجديد واستثمار رأس المال الكبير دفعة قوية لـ EigenLayer. لا يعزز الاستثمار فقط القدرة التقنية للمشروع وإمكانات الابتكار، بل يقوي أيضًا ثقة السوق في توكن EIGEN. يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأن آفاق تطوير EigenCloud ويعتقدون أنه سيجلب المزيد من حالات الاستخدام المبتكرة والقيمة إلى نظام Ethereum البيئي، وبالتالي دعم مزيد من التقدير لتوكن EIGEN.









من منظور التحليل الفني، على الرغم من أن سعر EIGEN وصل إلى أدنى مستوى في أوائل عام 2025، فقد بدأ يدخل مرحلة القاع ويبدو أنه يشكل نمط مثلث هابط. إذا زاد الضغط الشرائي، قد يعود السعر إلى مستوى 2 دولار أمريكي، مع احتمال اختبار النطاق 3-4 دولار أمريكي في الحركة الصاعدة القادمة.









إن EigenLayer يثبت مكانته بشكل مستمر داخل النظام البيئي لإيثيريوم. نموذج إعادة التخزين الذي يتمتع بكفاءة رأس المال، والتصميم المعياري، والأمان المشترك، يظهر كقوة رئيسية في تمكين بنية التطبيقات المستقبلية على السلسلة. في الوقت الحالي، مع ارتفاع أسعار الرموز، والنمو الكبير في TVL، والدعم المتزايد من المؤسسات، يظهر EIGEN علامات قوية على احتمال انتعاش.





مع استمرار تطور النظام البيئي لإيثيريوم واعتماد نموذج إعادة التخزين، قد يصل EIGEN إلى آفاق جديدة من حيث مكانته في السوق وأدائه السعري. إنه في وضع جيد ليصبح مكونًا حيويًا في عصر "ما بعد إيثيريوم"، مما يقدم المزيد من الابتكار والقيمة للسوق الكريبتو الأوسع.





في الختام، من التصميم الفني إلى الأداء في السوق وتطوير النظام البيئي، لا يزال EIGEN منافسًا قويًا في مجال إعادة التخزين. بينما توجد بعض المخاطر في السوق، فإن قيمته الواضحة، ونموذجه المبتكر، ومشاركته الواسعة تجعل منه أصلًا رئيسيًا يستحق متابعة دقيقة وبحث مستمر. يجب على المستثمرين البقاء على اطلاع وفهم المخاطر المرتبطة به، واتخاذ قرارات مدروسة عند التعامل مع EIGEN.











