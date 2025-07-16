ومستقبل واعد ينتظرنا إيثيريوم: عقد من التجارب والانتصارات

ملخص: يُمهد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة ETF الفورية لإيثريوم الطريق أمام المؤسسات المالية التقليدية لدخول السوق.

في 22 يوليو، أعلن الباحث الرسمي في مؤسسة الإيثريوم، جاستن دريك، عن مرور عشر سنوات على إطلاق الإيثريوم. قبل عشر سنوات، بدأت الإيثريوم بعرض العملة الأولي (ICO) وكان سعر صرف ETH/BTC حينها 0.0005، وقد ارتفعت قيمته لأكثر من 100 ضعف خلال العقد الماضي.





على مدار هذه السنوات العشر، شهدت الإيثريوم تحولات تقنية هائلة وتقلبات سوقية كبيرة، بالإضافة إلى نجاحات ملحوظة في تعزيز التمويل اللامركزي (DeFi) وإعادة تشكيل العالم المالي التقليدي. ومؤخرًا، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسميًا على ETF الفوري للإيثريوم، مما يمهد الطريق للمؤسسات المالية الرئيسية للاستثمار في الإيثريوم. هذا الحدث يعزز مكانة الإيثريوم وإمكاناته في السوق المالي التقليدي، مضيفًا إنجازًا جديدًا لمسار تطوره.





من بداياته المتواضعة إلى قيادته في مجال العملات الرقمية وتقنيات البلوكتشين، فإن قصة الإيثريوم ليست فقط أسطورة من الابتكار التكنولوجي، بل هي أيضًا فصل عظيم عن التغلب على الصعاب، مواجهة التحديات، وإعادة تشكيل المستقبل. في هذه اللحظة التاريخية المهمة، تقود منصة MEXC الجميع لاسترجاع مسار تطور الإيثريوم والتطلع إلى مستقبله الواعد.





في ديسمبر 2013، نشر المبرمج الروسي فيتاليك بوتيرين ورقة بيضاء قدم فيها لأول مرة مفهوم الإيثريوم. تم تأمين تمويل تطوير المشروع من خلال حملة تمويل جماعي في عام 2014، وأطلقت شبكة الإيثريوم رسميًا في يوليو 2015.





على عكس البيتكوين، تتيح الإيثريوم للمطورين إنشاء ونشر العقود الذكية على شبكة البلوكتشين الخاصة بها. هذه العقود الذكية يمكنها تنفيذ شروط العقود تلقائيًا دون الحاجة إلى وسطاء، مما أتاح الاستخدام الواسع للتطبيقات اللامركزية (DApps). ومع ذلك، لم تحقق الإيثريوم تقدمًا ملحوظًا في تطوير النظام البيئي في مراحلها الأولى.





في البداية، لم تترك الإيثريوم أثرًا كبيرًا في السوق، وواجهت تطويرها العديد من التحديات. تعرضت المنصة للعديد من الثغرات والهجمات من قبل القراصنة، مما هدد بقاءها.





على سبيل المثال، في عام 2016، استغل القراصنة ثغرة في عقد لسرقة حوالي 3.6 مليون إيثريوم (بقيمة حوالي 50 مليون دولار آنذاك، و11.8 مليار دولار اليوم). تسبب هذا الحادث في انقسامات كبيرة داخل مجتمع الإيثريوم حول كيفية التعامل مع الأموال المسروقة، وخاصة ما إذا كان يجب تنفيذ "الانقسام الصلب" لاستعادة الإيثريوم المسروق. في النهاية، تم تنفيذ انقسام صلب أدى إلى إنشاء سلسلتين من البلوكتشين: الإيثريوم (ETH) والإيثريوم كلاسيك (ETC). ورغم أن هذا الإجراء حل الأزمة مؤقتًا، إلا أنه تسبب في أول انقسام رئيسي داخل مجتمع الإيثريوم، مما أدى إلى خلافات وشكوك.





مع دخولنا عام 2017، بدأ ازدهار العروض الأولية للعملات (ICO)، حيث لعبت إيثريوم دورًا محوريًا. أصبحت ETH بمثابة التذكرة للمشاركين في عروض الـ ICO.





سمحت وظيفة العقود الذكية في إيثيريوم للمشاريع بإصدار توكنات ERC-20 الخاصة بها وإجراء جمع التبرعات من خلال العقود الذكية. وقد ساهم إدخال معيار ERC-20 بشكل خاص في تبسيط عملية إصدار التوكنات لمشاريع الطرح الأولي للعملات (ICO)، مما زاد بشكل كبير من نمو نظام إيثيريوم البيئي.





علاوة على ذلك، استخدم نموذج الطرح الأولي للعملات طبيعة إيثيريوم اللامركزية لتجاوز طرق التمويل التقليدية من رأس المال المغامر والبنوك، مما مكن الشركات الناشئة من جمع الأموال مباشرة من المستثمرين العالميين. وقد غيّر هذا الأسلوب الجديد في التمويل بشكل جذري المشهد المالي للشركات الناشئة.





مع ازدهار جنون الطرح الأولي للعملات (ICO)، ارتفعت الطلبات على إيثيريوم (ETH) بشكل كبير. وفقًا لبيانات سوق MEXC، قفز سعر إيثيريوم من 8 دولارات في بداية عام 2017 إلى ذروة قدرها 750 دولارًا بنهاية العام، مما يمثل زيادة تقارب 100 مرة.





ومع ذلك، فإن النمو السريع للطرحات الأولية للعملات جذب أيضًا انتباه الهيئات التنظيمية العالمية. شاركت بعض المشاريع في أنشطة احتيالية ومضاربية، مما أدى إلى فرض بعض الدول لوائح صارمة أو حظر كامل على الطروحات الأولية للعملات. ونتيجة لذلك، أصبحت إيثيريوم نقطة محورية في المناقشات حول تنظيم blockchain والعملات المشفرة.





بالإضافة إلى ذلك، كشف تدفق العديد من مشاريع الطرح الأولي للعملات عن قيود شبكة إيثيريوم من حيث قابلية التوسع والأمان. على سبيل المثال، في أواخر عام 2017، تسببت لعبة CryptoKitties في ازدحام شديد على شبكة إيثيريوم، مما أدى إلى ارتفاع رسوم المعاملات بشكل كبير عشرات المرات. دفعت هذه القضايا مجتمع إيثيريوم لمزيد من البحث وتطوير حلول قابلة للتوسع مثل إيثيريوم 2.0 وLayer 2.





اليوم، يبلغ رأس مال إيثيريوم السوقي 394 مليار دولار (وفقًا لبيانات 8marketcap )، مما يجعلها من بين أفضل ثلاثين أصلًا عالميًا، متجاوزة شركات مثل سامسونج وأوراكل وبنك أوف أمريكا. ويعزى نجاح إيثيريوم إلى التطور السريع للتمويل اللامركزي (DeFi)، الذي يبني على الأسس التي وضعت خلال عصر الطروحات الأولية للعملات (ICO).





تطوير التمويل اللامركزي وNFT

استخدمت مئات المشاريع إيثيريوم لإجراء الطروحات الأولية للعملات (ICOs)، وجمعت مليارات الدولارات وجذبت عددًا كبيرًا من المطورين والمستثمرين إلى نظام إيثيريوم البيئي، حيث امتدت هذه المشاريع من مجالات التكنولوجيا المالية إلى الألعاب وإدارة سلسلة التوريد.





لم يجلب عصر الطروحات الأولية للعملات رأس المال والمستخدمين فحسب، بل ساهم أيضًا في تطوير أدوات وبنية تحتية لإيثيريوم. تحسنت أدوات المطورين والمحافظ والبورصات واستكشافات البلوكشين خلال هذه الفترة، مما جعل نظام إيثيريوم البيئي أكثر شمولية ونضجًا.





بعد سنوات من التراكم، أخيرًا أزهرت زهرة التمويل اللامركزي في صيف 2020.

قدمت قدرات عقود إيثيريوم الذكية أرضًا خصبة لظهور التمويل اللامركزي. سمحت منصات التمويل اللامركزي مثل Compound وAave للمستخدمين بإقراض واقتراض الأموال دون وسطاء ماليين تقليديين. قدمت البورصات اللامركزية (DEXs) مثل Uniswap وSushiSwap بيئات تداول أكثر انفتاحًا وشفافية. قدمت العملات المستقرة مثل DAI أدوات تخزين قيمة مستقرة نسبيًا لسوق العملات المشفرة. هذه المشاريع، التي استخدمت عقود إيثيريوم الذكية، خفضت بشكل كبير عتبة الخدمات المالية، وكشفت عن احتكارات مالية تقليدية، وقدمت خدمات مالية أكثر انفتاحًا وشفافية وعدلاً، مما عزز الشمول المالي واللامركزية.





وفرت إيثيريوم البنية التحتية للتمويل اللامركزي، وفي المقابل، وسعت التطورات السريعة في التمويل اللامركزي سيناريوهات تطبيق إيثيريوم، مما جذب المزيد من المستخدمين والمطورين.





في عام 2021، زادت شعبية الرموز غير القابلة للتبادل (NFTs) من اعتماد إيثيريوم. مكنت NFTs الأعمال الفنية الرقمية والعقارات الافتراضية وأصول الألعاب من أن تكون محددة ومعاملاتها بشكل فريد على البلوكشين، مما خلق نماذج اقتصادية جديدة وفرص سوقية. كشبكة التداول الرئيسية للـNFT، استضافت إيثيريوم مشاريع NFTs المعروفة مثل CryptoPunks وBored Ape Yacht Club، مما جذب انتباهًا كبيرًا واستثمارات ملحوظة.





الانتقال من آلية إثبات العمل إلى آلية إثبات الحصة

أدى صعود التمويل اللامركزي وانفجار سوق الرموز غير القابلة للتبادل إلى تحديات شديدة للبنية التحتية لإيثيريوم، حيث أدت الزيادة في ازدحام الشبكة إلى ارتفاع رسوم المعاملات (رسوم الغاز) بشكل مستمر. جعل ذلك من الصعب على المستخدمين العاديين والمعاملات الصغيرة تحمله، مما أعاق اعتماد الشبكة وتطويرها.





لمعالجة هذه المشكلات، عملت مجتمع إيثيريوم بشكل مستمر وقامت بتنفيذ العديد من الترقيات المهمة. من "بيزنطية" إلى "القسطنطينية" إلى إيثيريوم 2.0 الحالي، كل ترقية كانت تمثل اختراقًا تقنيًا وتحسينًا كبيرًا.





لمعالجة قضايا قابلية التوسع والأمان، بدأ مجتمع إيثيريوم خطة الترقية لإيثيريوم 2.0 (السكينة). تهدف إيثيريوم 2.0 إلى تحسين قابلية توسع الشبكة وأمانها وكفاءتها في استخدام الطاقة من خلال تقديم آلية إجماع إثبات الحصة (PoS)، والتي تحل محل آلية إثبات العمل (PoW) الأصلية، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة ويزيد من سرعة معالجة المعاملات. في 1 ديسمبر 2020، تم إطلاق سلسلة Beacon لإيثيريوم 2.0.





في 5 أغسطس 2021، خضعت إيثيريوم لـ "الانقسام الصعب في لندن"، والذي تضمن تحسين EIP-1559 الذي كان ينتظره الكثيرون. غيّر EIP-1559 هيكل رسوم المعاملات في إيثيريوم من خلال تقديم رسوم أساسية وآلية إكرامية، حيث يتم حرق جزء من رسوم المعاملات. لم يحسن ذلك تجربة المستخدم فحسب، بل أدخل أيضًا نموذجًا انكماشيًا لـ ETH، مما أثر بشكل عميق على النموذج الاقتصادي لإيثيريوم.





في 15 سبتمبر 2022، أكملت إيثيريوم عملية الدمج، وانتقلت رسميًا من PoW إلى PoS. كان هذا الحدث التاريخي يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة لإيثيريوم ويمهد الطريق لتحسينات مستقبلية في قابلية التوسع والأداء.





في 12 أبريل 2023، أكملت إيثيريوم ترقية شنغهاي. قدمت ترقية شنغهاي ميزة سحب ETH المودعة من خلال EIP-4895 (اقتراح تحسين إيثيريوم 4895)، مما سمح للمدققين بسحب ETH المودعة على سلسلة Beacon. قدم ذلك مكملًا مهمًا للنموذج الاقتصادي لإيثيريوم 2.0، حيث قدم سيولة أعلى.





في 13 مارس 2024، خضعت إيثيريوم لترقية دينكون، والتي تضمنت بشكل رئيسي EIP-4844، مقدمة نوعًا جديدًا من المعاملات مع كتل بيانات لتقليل تكلفة معاملات الرول أب. خفضت هذه التكلفة بشكل كبير من تكلفة تخزين البيانات على إيثيريوم لشبكات الطبقة الثانية.





مع التقدم المستمر لإيثيريوم 2.0، ستستمر قابلية التوسع والأمان والأداء في إيثيريوم في التحسن. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحسين المستمر لمجموعة متنوعة من حلول الطبقة الثانية يسمح لإيثيريوم بمعالجة المزيد من المعاملات بتكاليف أقل، مما يدعم مجموعة أوسع من التطبيقات. توفر حلول مثل Optimism وArbitrum دعمًا قويًا لتحسين أداء إيثيريوم، مما يمكّن المزيد من المستخدمين من الاستمتاع بمعاملات سريعة ومنخفضة التكلفة.





لقد لعبت هذه الأحداث أدوارًا حاسمة في تطوير إيثيريوم، حيث شكلت ليس فقط إيثيريوم نفسها ولكن أيضًا كان لها تأثير كبير على صناعة البلوكشين والعملات المشفرة بأكملها.





ساهم التطور السريع للتمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للتبادل في تعزيز مكانة إيثيريوم في العالم التقليدي. على مدار السنوات القليلة الماضية، بدأت العديد من الشركات المالية التقليدية الكبيرة في الدخول إلى نظام إيثيريوم البيئي.





على سبيل المثال، (1) قامت شركة بلاك روك، واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، بتأسيس صندوق "iShares Build" الذي يركز على الاستثمار في إيثيريوم ومشاريع البلوكشين المرتبطة به. (2) تعاونت فيزا مع إيثيريوم لتطوير حلول دفع قائمة على إيثيريوم، مما يوفر للمستخدمين تجارب دفع أكثر ملاءمة وأمانًا. (3) تعاونت مايكروسوفت مع ConsenSys لإطلاق مجموعة أدوات مطوري بلوكشين إيثيريوم، مما يسهل على المؤسسات تطوير وإدارة تطبيقات البلوكشين على Azure. (4) طورت جي بي مورغان منصة بلوكشين كواروم التجارية استنادًا إلى إيثيريوم، تستخدم أساسًا للمدفوعات والتسويات عبر الحدود الداخلية، وأصبحت قاعدة لـ Enterprise Ethereum Alliance (EEA). (5) تقدم خدمات أمازون ويب (AWS) خدمات البلوكشين المدارة، مما يسمح للمستخدمين بنشر وتكوين شبكات إيثيريوم بسرعة، بهدف تبسيط تطوير تطبيقات البلوكشين في المؤسسات. (6) طورت شركة سامسونج SDS منصة Nexledger المعتمدة على إيثيريوم لحلول البلوكشين المؤسساتية. (7) طورت شركة بروكتر وغامبل، مع شركائها، نظام تتبع سلسلة التوريد المعتمد على إيثيريوم، مما يضمن تتبع المنتجات من المواد الخام إلى المبيعات النهائية. (8) شاركت IBM، بالتعاون مع ConsenSys، في العديد من المشاريع المعتمدة على إيثيريوم التي تستكشف حلول البلوكشين عبر الصناعات.





تظهر هذه الحالات أن إيثيريوم أصبحت قوة لا يستهان بها بالنسبة للمؤسسات المالية التقليدية، مما يدفع التغيير في صناعة المال. إن دخول هذه الشركات المالية التقليدية الكبرى يجلب بلا شك زخمًا جديدًا للنمو لإيثيريوم، مما يشير إلى مزيد من الاختراق في الأسواق المالية الرئيسية.





لذلك، لم يكن مفاجئًا أن تمت الموافقة رسميًا على صناديق ETFs الفورية لإيثيريوم في يوليو الماضي بالنسبة للكثيرين في سوق التشفير. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن إطلاق صناديق ETFs الفورية لإيثيريوم قد يتسبب في بعض تقلبات الأسعار على المدى القصير.





تشير البيانات إلى أنه في 23 يوليو، أول يوم للإطلاق، بلغ إجمالي التدفقات لصناديق ETFs الفورية التسعة 107 مليون دولار، مع إجمالي حجم تداول يتجاوز 1.1 مليار دولار. على الرغم من الأداء المثير للإعجاب في اليوم الأول، شهدت صناديق ETFs الفورية لإيثيريوم تدفقًا مستمرًا للخارج منذ 24 يوليو. اعتبارًا من وقت النشر، بلغ إجمالي صافي قيمة الأصول لصناديق ETFs الفورية لإيثيريوم 9.238 مليار دولار، مع نسبة صافي أصول ETF (القيمة السوقية مقارنة بالقيمة السوقية الإجمالية لإيثيريوم) عند 2.36%. وقد بلغت التدفقات الصافية التراكمية التاريخية 341 مليون دولار، مما تسبب في انخفاض أسعار ETH بأكثر من 10%.





تتوقع Wintermute أن تدفع هذه التدفقات سعر إيثيريوم للارتفاع بنسبة 24% على مدار 12 شهرًا. عند النظر إلى المستقبل، يتوقع Trader T أن يشهد ETHE من Grayscale تدفقًا بنسبة 50% خلال 12 يومًا. ومن الجدير بالذكر أن GBTC من Grayscale شهد تدفقًا بنسبة 50% خلال 65 يومًا. تقدر شركة Wintermute ، وهي صانع سوق كبير، أن صناديق ETFs الفورية لإيثيريوم قد تجذب ما يصل إلى 4 مليارات دولار من التدفقات من المستثمرين على مدار العام المقبل. وهذا أقل من توقعات معظم المحللين التي تتراوح بين 4.5 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار، وهو أقل بحوالي 62% من 17 مليار دولار التي جمعتها صناديق ETFs الفورية للبيتكوين منذ بدء تداولها في الولايات المتحدة قبل ستة أشهر.





على الرغم من النجاح الكبير لإيثيريوم، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات.





تظهر منافسات مثل سولانا وكاردانو، كل منها مع مزاياها التقنية وسيناريوهات تطبيقها، وتتسارع أنظمتها البيئية لتلحق بإيثيريوم. خاصة هذا العام، أظهر موسم الميم إمكانيات سولانا الهائلة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير النظام البيئي للبيتكوين وحلول الطبقة الثانية المختلفة بنشاط، في محاولة للاستحواذ على حصة من إيثيريوم.





من جهة أخرى، لا يزال يتعين على إيثيريوم معالجة ازدحام الشبكة وارتفاع رسوم المعاملات. عملية ترقية التجزئة معقدة وطويلة، وتتطلب تغييرات تقنية واسعة النطاق وتوافقًا شاملاً من المجتمع.





على مدار العقد الماضي، واجهت الإيثريوم تحديات وصعوبات عديدة، لكنها بفضل تقنيتها المبتكرة والدعم القوي من مجتمعها، نجحت في تعزيز تبني وتطبيق تقنية البلوكتشين. في المستقبل، ستستمر الإيثريوم في قيادة تطوير التمويل اللامركزي، وإعادة تشكيل العالم المالي التقليدي، وجلب المزيد من الفرص والإمكانات للمستخدمين حول العالم.





