ارتفاع سعر ENA: كيف يُعيد "الدولار الاصطناعي" من Ethena تشكيل مشهد التمويل اللامركزي (DeFi)

شهد صيف عام 2025 لحظة الانطلاقة الكبرى لعملة ENA . فمنذ أوائل يوليو، حافظت العملة على مسار صعودي قوي، لتصبح بسرعة واحدة من أفضل الأصول أداءً بين أكبر 100 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية. وبحلول أواخر يوليو، اكتسبت ENA موجة الصعود زخمًا إضافيًا، متجاوزة حاجز 0.70 دولار بشكل حاسم لتسجل أعلى مستوى لها خلال العام.





لم يكن هذا الارتفاع ظاهرة مفاجئة أو معزولة، بل جاء نتيجة تلاقي عدة عوامل رئيسية: نضوج آليات منصة Ethena، وتدفق رؤوس الأموال المؤسسية، وهيكل سوق ملائم ساهم في تضخيم الزخم.





















USDe. وعلى عكس العملات المستقرة التقليدية التي تعتمد على الاحتياطيات المحتفظ بها في البنوك، فإن USDe مدعومة بالكامل بأصول على السلسلة واستراتيجيات تحوّط، مما يوفّر بديلًا مقاومًا للرقابة، وقابلًا للتوسّع، وخاليًا من الحاجة للثقة، للعملة الأميركية. تتمثل مهمتها في توفير عملة مستقرة رقمية عالمية الوصول تتجاوز قيود النظام المالي التقليدي. تُعد Ethena بروتوكولًا للتمويل اللامركزي (DeFi) مبنيًا على شبكة Ethereum، ويركّز على إصدار عملة مستقرة اصطناعية تُسمّى. وعلى عكس العملات المستقرة التقليدية التي تعتمد على الاحتياطيات المحتفظ بها في البنوك، فإن USDe مدعومة بالكامل بأصول على السلسلة واستراتيجيات تحوّط، مما يوفّر بديلًا مقاومًا للرقابة، وقابلًا للتوسّع، وخاليًا من الحاجة للثقة، للعملة الأميركية. تتمثل مهمتها في توفير عملة مستقرة رقمية عالمية الوصول تتجاوز قيود النظام المالي التقليدي.





في قلب تصميم Ethena يوجد نموذج تحوّط مبتكر محايد دلتا (delta-neutral hedging model). يتضمن ذلك الاحتفاظ بأصول فورية (مثل ETH) مع فتح مركز بيع دائم مكافئ في العقود الآجلة من أجل تحييد تقلبات الأسعار والحفاظ على استقرار القيمة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف Ethena إلى تعزيز التوافق بين السلاسل المختلفة، وتحسين كفاءة المعاملات على السلسلة، وخفض تكاليف المعاملات، مما يمهّد الطريق لاعتماد واسع النطاق لعملة USDe عبر أنظمة بيئية متعددة السلاسل.









مشروع ENA هي عملة الحوكمة والحوافز الخاصة ببروتوكول Ethena. سيتمكّن حاملوها من المشاركة في التصويتات المتعلقة بقرارات البروتوكول الرئيسية، مثل إمكانية تفعيل آلية "fee-switch". ووفقًا لبحث Kairos Research، فقد تم بالفعل استيفاء شرطين من شروط التفعيل المطلوبة، مما يشير إلى أن حاملي ENA قد يبدأون قريبًا في الحصول على حصة من إيرادات البروتوكول.













يتم الحفاظ على استقرار USDe من خلال الاحتفاظ بأصول فورية (مثل ETH) مع فتح صفقة بيع قصير للعقود الآجلة بنفس القيمة، مما يخلق هيكلًا محايدًا دلتا (Delta-neutral) يشكل تحوطًا معاكسًا بدون مخاطر اتجاهية في السوق.

المصدر الرئيسي للأرباح يأتي من معدل التمويل الإيجابي المستمر في العقود الآجلة الدائمة. فعندما تدفع الصفقات الطويلة رسوم تمويل للصفقات القصيرة، تحقق Ethena دخلاً مستمرًا من خلال الاحتفاظ بالصفقة القصيرة.









كيف تعمل Ethena









تُعد ميزة Fee-Switch آلية تقاسم الإيرادات في بروتوكول Ethena، حيث يتم توزيع جزء من أرباح البروتوكول بشكل نسبي على حاملي عملة ENA. وهي من الناحية المفاهيمية مشابهة لفكرة "توزيعات الأرباح" في التمويل التقليدي، ولكن يتم تنفيذها هنا عبر حوكمة على السلسلة (on-chain governance). ورغم أن هذه الميزة لم يتم تفعيلها رسميًا بعد، فقد تم بالفعل استيفاء شرطين أساسيين لإطلاقها، وهو ما جعل السوق يتوقع تنفيذها قريبًا، مما يعزز جاذبية ENA كخيار استثماري.









تتجاوز طموحات Ethena حدود تطوير بروتوكولات التمويل اللامركزي، حيث تنخرط بفعالية في مبادرات الامتثال وتوسيع النظام البيئي. بالتعاون مع Anchorage Digital ، أطلقت عملة مستقرة متوافقة تُسمّى USDtb مدعومة بصندوق السوق النقدية التابع لـ BlackRock ، لتقدّم للعملاء المؤسسيين بديلًا موثوقًا للعملة الرقمية المرتبطة بالدولار الأميركي.

بالإضافة إلى ذلك، دخلت Ethena في شراكة مع مؤسسة TON Foundation لدمج عملة USDe في محفظة Telegram، مما يتيح لأكثر من 900 مليون مستخدم استخدام هذه العملة المستقرة الاصطناعية بسهولة داخل تطبيق المراسلة. هذه الخطوات توسّع بشكل كبير من فرص اعتماد Ethena وانتشارها في السوق.













تُظهر بيانات السلسلة (On-chain data) أن المعروض المتداول من USDe قد ارتفع بنسبة 75% خلال الشهر الماضي، متجاوزًا 9 مليارات دولار، ما عزز مكانته كثالث أكبر عملة مستقرة في العالم بعد USDC وUSDT. هذا النمو المتفجر في اعتماد USDe أدى بطبيعة الحال إلى زيادة الاعتماد على الأصول الضمانية وآليات الحوكمة، مما رفع من الأهمية الاستراتيجية لعملة ENA ودفع الطلب في السوق إلى مستويات أعلى.









في منتصف يوليو، أعلنت StablecoinX عن التزام بقيمة 360 مليون دولار لشراء ENA، مع تنفيذ إعادة الشراء بوتيرة تقارب 5 ملايين دولار يوميًا، على أن يتم حجز جميع العملات المشتراة على المدى الطويل. هذه الخطوة لم تخلق فقط طلبًا كبيرًا على السيولة، بل عززت أيضًا الدعم السعري للعملة.

في الوقت نفسه، قامت عدة عناوين حيتان على السلسلة بتحويل ما يقارب 60 مليون ENA (بقيمة تتجاوز 30 مليون دولار) إلى أكبر منصات التداول في يوم واحد، ما يشير إلى نشاط نشط في التراكم والمراجحة (arbitrage) داخل السوق.













في ظل تغيّرات متكررة في أسعار الفائدة العالمية، يوفر نموذج "المراجحة عبر معدل التمويل" الذي تتبناه Ethena نسخة على السلسلة من حساب التوفير في التمويل اللامركزي (DeFi Savings Account)، مما يتيح آلية عائد جذابة للمؤسسات والمستثمرين ذوي الثروات العالية.

ومع استمرار نمو إيرادات البروتوكول واقتراب تفعيل ميزة Fee-Switch، تُعيد الأسواق تقييم ENA بسرعة باعتبارها الأداة الرئيسية لتوزيع الإيرادات المستقبلية. هذا المزيج من السرد الواضح وإمكانات الدخل الملموسة يشكل المنطق المغلق (Closed-loop logic) الذي يدعم الارتفاع الأخير في سعر ENA.









قصة ENA لم تنتهِ بعد. ومع تعافي سوق التمويل اللامركزي (DeFi) تدريجيًا، بدأت رؤية Ethena لإنشاء نظام بيئي قائم على "الدولار الصناعي" على السلسلة تبرز كنموذج جديد، حيث تعمل ENA كمحور للحَوكمة وآلية لالتقاط القيمة. ومع ذلك، فإنها تواجه عدة تحديات بارزة:





مخاطر انعكاس معدل التمويل: النموذج الحالي للمراجحة يعتمد بدرجة كبيرة على استمرار تداول العقود الآجلة الدائم بمعدل تمويل إيجابي؛ أي تحول إلى معدل سلبي سيؤثر مباشرة على إيرادات البروتوكول.

ضغط فك القيود عن التوكنات: لا تزال بعض جداول توزيع ENA مغلقة جزئيًا، وضغط البيع المحتمل يتطلب مراقبة مستمرة.

مخاطر الأطراف المقابلة: يجب على البروتوكول أن يثبت قدرته على الصمود في ظل ظروف تقلبات سوقية شديدة.





ومع ذلك، وفي بيئة أوسع حيث تواجه نماذج العملات المستقرة تدقيقًا متزايدًا، تبرز الشفافية على السلسلة التي تقدمها Ethena وتصميمها القائم على المراجحة كعوامل تميز رئيسية. إن قدرتها على الاستمرار في جذب رأس المال المؤسسي والحفاظ على ثقة المستخدمين ستحدد في النهاية ما إذا كانت ENA قادرة على الحفاظ على قيمتها عبر دورات السوق المتعددة.









في الموجة الجديدة من أصول الكريبتو لعام 2025، تبرز Ethena وتوكن الحوكمة الخاص بها ENA بشكل متزايد كلاعبين مميزين. لم تكتفِ Ethena بتقديم بديل لامركزي جديد للدولار الأميركي، بل فعّلت أيضًا إمكانية كبيرة أخرى للتمويل على السلسلة من خلال إطار حوكمة واضح ونموذج عوائد قابل للقياس.





بالنسبة للمستثمرين، لم تعد ENA مجرد عملة رقمية في مجال DeFi، بل أصبحت تمثل تذكرة للمشاركة في تحول عالمي في مجال العملات المستقرة، وحوكمة قائمة على تقاسم الإيرادات، وإنشاء هياكل مالية جديدة على السلسلة. في هذا التجربة المالية، التي يقودها مزيج من آليات المراجحة، وتصميم البروتوكول، ورأس المال السوقي، أصبحت ENA بلا شك واحدة من أكثر الأصول المثيرة للاهتمام التي تستحق المتابعة.















