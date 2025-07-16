Einstein (EIN): تجربة اجتماعية لامركزية تدمج الاستكشاف العلمي مع Web3

في عصر Web3 ، حيث يمكن تحويل كل شيء إلى توكن، يستلهم Einstein (EIN) إلهامه من تقاطع العلوم والبلوكتشين لبناء منظومة فريدة من نوعها "المعرفة × التوكن × المجتمع". لا يقتصر المشروع على دمج مفاهيم فيزيائية، مثل الجسيمات الأساسية والجدول الدوري، في عالم البلوكتشين، بل يحفز المستخدمين أيضًا بطريقة لامركزية على استكشاف العلوم وبناء النظام والمشاركة في تجربة علمية متطورة باستمرار على البلوكتشين.









Einstein مشروع تجريبي للكريبتو، مدفوع بالإدراك العلمي ودمج آليات سلسلة الكتل. ويطرح سؤالًا: "ماذا لو أمكن رسم خريطة للجسيمات والعناصر والطاقة من العالم العلمي كأصول قابلة للتركيب على سلسلة الكتل؟"





الهدف من مشروع Einstein ليس فقط إنشاء نظام اقتصادي ممتع ومعقد على السلسلة، بل أيضًا:





شجّع المستخدمين على تعلّم المبادئ العلمية من خلال المشاركة.

أنشئ بيئة تجريبية مفتوحة للعلوم وWeb3.

أعد بناء منطق الإدراك والمساهمة والحوافز من خلال آليات توكن.

يُعيد Einstein بناء منطق التكوين العلمي من خلال نظامه الرمزي للجسيمات والعناصر، مع إعادة تعريف آليات نشر المعرفة العلمية وتحفيز قيمتها باستخدام تقنية البلوكتشين. ويحاول استخدام "اللعب البنّاء" في عالم الكريبتو لمساعدة المستخدمين على إعادة اكتشاف المكونات الأساسية للكون، وتطور النظام، ووضع القواعد.









قام Einstein بشكل مبتكر ببناء نظام بيئي مكون من ثلاثة أنواع من التوكن، مستوحاة من بنية المادة الكونية.









إجمالي العرض: 9,990,620,000

الاستخدام الأساسي: حوكمة المجتمع والمقترحات شهادات إيداع لمواد التعدين وتوكن العناصر آليات الحوافز (مكافآت الإحالة، عمليات الإيردروب ) إنشاء أو تداول "أصول العناصر" على السلسلة



يعمل EIN بمثابة "النواة الجاذبية" للبروتوكول، ويحافظ على المرونة الاقتصادية طويلة الأجل وحوافز المشاركة من خلال الإصدارات اليومية وآليات النصف السنوية.





تمثل الجسيمات الخمسة الأساسية التي يتكون منها الكون:





ATOM

PROTON

NEUTRON

ELECTRON

TIME





يحصل المستخدمون على توكن المواد عن طريق وضع توكن EIN. لكل مادة معدلات تعدين مستقلة ودورات نصفية.يتُعدّ هذا توكن بمثابة استعارات علمية وموارد أساسية لـ"تركيب العناصر" لاحقًا.









يضم المشروع 122 عنصرًا من الجدول الدوري (من H إلى Og) على السلسلة. كل عنصر هو توكن مميز يتميز بالخصائص التالية:





آلية تفعيل على السلسلة

قابلة للتبادل بتوكن مادي

أحواض تداول مخصصة

مكافآت التخزين

نظام متدرج (عناصر شائعة، عناصر نادرة، عناصر فائقة)





ترمز هذه العناصر إلى إمكانية الجمع بين المعرفة العلمية وتشكل شبكة الأصول الأساسية للعب والاقتصاد في المستقبل.









يجمع النظام الاقتصادي Einstein بين آليات تحفيزية متعددة:





التعدين اليومي: يخزن المستخدمون بـ EIN للحصول على توكن المواد؛ إجمالي الإصدار اليومي ثابت ويتناقص سنويًا.

مكافآت الإحالة: تُخصص ما يصل إلى 547,500,000 من EIN لحوافز الإحالة لتعزيز نمو المجتمع.

تنشيط العناصر: يُفعّل عن طريق تبادل المواد أو المشاركة في التداول.

أزواج تداول متعددة: تشمل أزواج EIN/USDT، وEIN/MATERIAL، وEIN/ELEMENT لتوجيه سيولة التوكن.

أحواض تخزين العناصر الفائقة: افتح مكافآت متقدمة بعد تنشيط العناصر عالية المستوى.





تؤكد الآلية الشاملة على المشاركة كحافز، والإدراك كأصل، مما يؤدي إلى تشغيل البروتوكول اللامركزي وتطوره.









حقوق حوكمة Einstein تعود لأصحاب EIN. سيتم تحديد جميع المعايير الأساسية، مثل تخصيص التوكن، وسياسات المكافآت، وترقيات العقود، من خلال مقترحات وتصويتات DAO. يلعب المجتمع دورًا رئيسيًا في تطور المشروع، والبروتوكول بحد ذاته تجربة علمية مفتوحة.





تتضمن الميزات الإضافية المخطط لها ما يلي:





نظام تسجيل التجارب على السلسلة (يُصوّر مشاركة المستخدم).

التعاون في المحتوى العلمي (مع الجامعات، ومشاريع DeSci).

علم مُلَعّب على السلسلة (مثل: تحديات تركيب العناصر، وسباقات سرعة البروتون).





في هذا العالم اللامركزي، حيث يُمكن لأي شخص أن "يلعب بالعلم"، يُعدّ كل تركيب بروتون وإلكترون وعنصر طريقةً أخرى لاستكشاف البشرية لقوانين الكون. إن EIN ليس مجرد توكن، بل هو جسر يربط بين العلم والمعرفة والمستقبل.



