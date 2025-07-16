Eclipse: حل موحد في Layer-2 يدمج الإيثيروم وسولانا

إن Eclipse هو أول حل من Layer 2 على إيثريوم يعمل ضمن بيئة Solana Virtual Machine (SVM). صُممت بنيته المعيارية لتوفير البنية التحتية الأساسية اللازمة لدعم تفاعلات سريعة وآمنة ومرنة لملايين المستخدمين عبر تطبيقات Web3 وdApps.









يُمثل Eclipse استجابةً استراتيجيةً لتحديات التوسع المستمرة في منظومة البلوكتشين.





مع استمرار تطور تقنية البلوكتشين، واجهت إيثيروم - التي تُعتبر على نطاق واسع منصة العقود الذكية الرائدة - ضغوطًا متزايدة بسبب محدودية قابليتها للتوسع. في حين تهدف مبادرات مثل التجزئة والتجميع إلى تحسين الأداء، لا تزال هناك مشكلات مثل تجزئة السيولة وتجربة المستخدم دون المستوى الأمثل. في المقابل، تُعرف سولانا بإنتاجيتها الاستثنائية وقابليتها للتوسع، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن اللامركزية والأمان. طُوّر Eclipse لسد هذه الفجوات من خلال دمج نقاط قوة كل من إيثريوم وسولانا، مقدمًا حلاً من الجيل التالي مُصممًا لتطوير قدرات البنية التحتية للبلوكتشين.









بُني Eclipse على ابتكار رائد: GSVM (آلة افتراضية GigaScale). تجمع GSVM بين بنية عتادية وبرمجية مُصممة بشكل مشترك مع تحسين متعدد الطبقات لتقديم أداء يُضاهي بيئة التنفيذ المتوازي Sealevel من سولانا، مع الحفاظ على أمان وسيولة إيثريوم القويين. يُمكّن هذا التصميم المبتكر Eclipse من معالجة المعاملات واسعة النطاق بكفاءة واستقرار وقابلية توسع استثنائية.





تتميز بنية GSVM بأربعة ابتكارات رئيسية:





التصميم المشترك للعتاد والبرمجيات: تستفيد GSVM من مكونات الحوسبة عالية الأداء مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ووحدات FPGA، إلى جانب واجهات الشبكة الذكية مثل SmartNICs، لتكييف استراتيجيات المعالجة ديناميكيًا بناءً على تعقيد المعاملات. تضمن هذه البنية تخصيصًا أمثل للموارد - مما يوفر قوة حسابية مُحسّنة للعقود الذكية المعقدة وإنتاجية مُبسطة للمعاملات البسيطة - مما يُعزز كفاءة النظام على نطاق واسع.





التوسع الديناميكي وعزل النقاط الساخنة: استجابةً لارتفاعات المعاملات أو التطبيقات عالية الطلب، يُعيد GSVM تخصيص موارد وحدة المعالجة المركزية (CPU) ديناميكيًا لزيادة سعة المعالجة في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يُوفر عزلًا للموارد للتطبيقات عالية الحركة، مما يمنع الازدحام المحلي من التأثير على أداء السلسلة الأوسع. يضمن هذا المزيج من التوسع الديناميكي واحتواء النقاط الساخنة استقرارًا وتوافرًا ثابتين في ظل ظروف التحميل العالي.









التحسين عبر الطبقات: يُمكّن GSVM توافق البيانات في الوقت الفعلي عبر طبقات النظام المتعددة - بما في ذلك تقدير الغاز، وتنفيذ المعاملات، والجدولة - مما يضمن سير عمل تشغيلي متكامل بدقة. من خلال الجلب المسبق لبيانات المعاملات وتقدير رسوم الغاز بشكل استباقي، يُقلل GSVM بشكل كبير من زمن الوصول إلى التنفيذ. علاوةً على ذلك، يستخدم الجدولة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوقع المشكلات المحتملة مثل ازدحام الكتل أو فشلها، مما يُحسّن إنتاجية المعاملات بشكل أكبر.









التجريد والتوازي الحسابي: لتحقيق أقصى كفاءة في المعالجة، تُحمّل GSVM المهام الحسابية المكثفة إلى بيئات خارج السلسلة. ثم تُتحقق النتائج من خلال إثباتات المعرفة الصفرية (ZK) وتُرسَل بأمان إلى شبكة إيثريوم الرئيسية. يُسرّع هذا النموذج الهجين من التنفيذ خارج السلسلة والتحقق داخلها المعالجة دون المساس بسلامة البيانات أو أمانها.





بالإضافة إلى هذه الابتكارات الأساسية، يدعم Eclipse مجموعة واسعة من بيئات التنفيذ - بما في ذلك EVM وSVM وMoveVM - مما يمنح المطورين مرونة لا مثيل لها. يمكن للمشاريع اختيار طبقة التنفيذ الأنسب وتخصيص المكونات لتلبية احتياجات محددة من الأداء والأمان وقابلية التوسع. ولتعزيز الأمان بشكل أكبر، يدمج Eclipse نظام RISC Zero، وهو نظام ZK عالي الأداء ومقاوم للاحتيال، مما يوفر للمستخدمين توازنًا مثاليًا بين سرعة المعاملات وضمان التشفير والكفاءة الاقتصادية.









منذ إطلاق شبكتها الرئيسية في نوفمبر 2024، شهدت منظومة Eclipse نموًا سريعًا وملحوظًا. حتى الآن، تم دمج أكثر من 60 تطبيقًا لامركزيًا (dApps) ومقدم خدمة مع Eclipse، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، بما فيDeFi، وGameFi، وتطبيقات المستهلكين، وNFT.





DeFi: تتضمن المنظومة بروتوكولات أصلية مثل منصة الإقراض Astrol، ومنصتي التبادل اللامركزيتين Invariant وUmbra، وغيرها، مما يوفر مجموعة شاملة من الخدمات المالية اللامركزية.

GameFi: تجمع ألعاب مثل Turbo Tap بين أسلوب لعب جذاب وحوافز مدمجة في المنظومة، مما يجذب مشاركة قوية من المستخدمين ويعزز التفاعل المجتمعي.

NFT: أطلقت Eclipse مجموعة NFT الرسمية لنادي After School Club، وتدعم منصات NFT متعددة، بما في ذلك Scope وMinty.Market، مما يُسرّع تطوير منظومة NFT الخاصة بها.





يضم نظام Eclipse البيئي أيضًا مشاريع ناشئة مثل سوق التنبؤات Hedgehog ومنصة عملة الميم Fight.Horse، مما يؤكد التزامها بدعم بيئة تطبيقات متنوعة ومبتكرة.





بفضل التوسع القوي للنظام البيئي، حققت Eclipse أكثر من 1,150 ETH كرسوم مُولّدة، وأسست مجتمعًا يضم أكثر من 472,000 عضو على ديسكورد، وأدرجت أكثر من مليون محفظة. عالجت المنصة أكثر من 2.1 مليار معاملة، وتجاوز حجم تداولها في منصات التداول اللامركزية (DEX) مليار دولار.













صُممت منصة Eclipse لتقديم أفضل ما في كلٍّ من إيثريوم وسولانا، حيث تجمع بين نقاط قوة كلٍّ من بنيتي بلوكتشين لتعزيز قابلية التوسع، وتجربة المستخدم، والأمان. فيما يلي لمحة عامة شاملة عن بنية الشبكة الرئيسية لإكلبس:





طبقة التسوية (إيثريوم): تستفيد إكلبس من إيثريوم كطبقة تسوية، مما يضمن نهائية آمنة ولامركزية. يتم التحقق من المعاملات من خلال آلية ربط، مما يسمح لإكلبس باكتساب ضمانات أمان إيثريوم القوية.





طبقة التنفيذ (SVM): تُنفَّذ المعاملات عبر آلة سولانا الافتراضية، مما يُتيح المعالجة المتوازية. وبالمقارنة مع البيئات أحادية الخيط مثل آلة إيثريوم الافتراضية (EVM)، فإن هذا يزيد بشكل كبير من إنتاجية المعاملات.





توافر البيانات (Celestia): لتحقيق توافر بيانات قابل للتوسع وفعال من حيث التكلفة، تنشر إكلبس بيانات المعاملات على Celestia. يُخفّض هذا النهج التكاليف مع دعم أحجام معاملات عالية، على عكس الاعتماد كليًا على إيثريوم لتوفير البيانات.









إثباتات الاحتيال (RISC Zero): للحفاظ على سلامة الشبكة، يستخدم Eclipse إثباتات احتيال بدون معرفة عبر RISC Zero. يُمكّن هذا النظام من اكتشاف المعاملات غير الصحيحة وحلها دون الحاجة إلى تنفيذ متكرر على السلسلة.













مع استمرار نضوج تقنية البلوكتشين وانتشارها على نطاق أوسع، تتمتع منصة Eclipse، وهي منصة مبتكرة تجمع بين نقاط قوة كل من إيثريوم وسولانا، بمكانة متميزة تُمكّنها من أن تصبح مُمكّنًا رئيسيًا لنشر تطبيقات Web3 على نطاق واسع. وستواصل Eclipse التركيز على تحسين بنيتها التحتية التقنية وتجربة المستخدم، موفرةً للمطورين بيئةً متينةً وسهلة الاستخدام، مع توفير تجربة آمنة وفعالة ومنخفضة التكلفة للمستخدمين النهائيين.





بالنسبة للمستثمرين والمطورين الذين يتابعون عن كثب التطورات في البنية التحتية للبلوكتشين واعتماد التقنيات اللامركزية، تُمثل Eclipse فرصةً قيّمةً. فتصميمها المعماري الفريد وسيناريوهات تطبيقها المستقبلية تجعلها مُحفزًا مُحتملًا للمرحلة التالية من تطور الصناعة.





