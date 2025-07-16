الغوص العميق في EarthMeta: بناء نظام بيئي افتراضي لامركزي قائم على الذكاء الاصطناعي

مع التقارب السريع بين الذكاء الاصطناعي وWeb3 ، تُعيد EarthMeta صياغة رؤيتنا للعالم الرقمي. بصفتها منصةً افتراضيةً للأرض تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي والحوكمة اللامركزية والتجارب الغامرة، تسعى EarthMeta إلى إنشاء نظام بيئي رقمي من الجيل التالي، قائم على استقلالية المستخدم والتعاون المفتوح.









EarthMeta هو مشروع ذكاء اصطناعي وWeb3 مبني على سلسلة الكتل Polygon، يجمع بين آليات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ورسم خرائط الأصول الجغرافية لإنشاء منصة رقمية للأرض، حيث يلتقي العالمان الحقيقي والافتراضي.





على EarthMeta، يمكن إنشاء وإدارة وتداول كل مدينة ومعلم على هذا الكوكب كرمز غير قابل للاستبدال (NFT). بخلاف منصات العقارات الافتراضية التقليدية، تُولي EarthMeta الأولوية للحوكمة، حيث لا يحق إلا للمستخدمين الذين يصبحون حكامًا للمدينة تداول وتطوير معالمها.





تتضمن رؤية EarthMeta ما يلي:

بناء نظام أرض افتراضي عالمي عادل ولامركزي.

تقديم تجارب رقمية غامرة تجمع بين الواقع المادي والافتراضي من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

تمكين المستخدمين حول العالم من الإبداع والحكم معًا في بناء مدن ميتافيرس جديدة.









تُحقق EarthMeta إنجازًا جديدًا كمشروع Web3، ليس فقط من خلال تطبيق نظام شامل لتداول الأصول، بل أيضًا من خلال دمج اللامركزية العميقة في نموذج حوكمتها. فيما يلي، نستعرض EarthMeta من خلال أربعة أبعاد أساسية: الحوكمة، والتداول، والذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز.









في EarthMeta، يجب "المطالبة" بكل مدينة، ولا يحق إلا لحاكمها بيع أو سك رموز NFT مميزة ضمن حدودها. على سبيل المثال، إذا لم تُطالب مدينة نيويورك بأي ملكية، فلن يظهر تمثال الحرية في السوق حتى يُطالب المستخدم بالمدينة ويُفعّل تداول أصولها.





يُبرز هذا التصميم التزام المنصة باللامركزية الحقيقية، مما يضع السلطة مباشرة في أيدي المستخدمين.









تُطبّق EarthMeta نظامًا متكاملًا للتداول وإدارة الأصول على السلسلة:





تُنفّذ جميع المعاملات عبر عقود Polygon الذكية، دون الحاجة إلى حفظ أصول المستخدم.

لا تفرض أي رسوم على المعاملات، مما يُجنّب تضارب المصالح.

لا تُفصح عن الأسعار الأولية؛ إذ يُحدّد المُحافظون أسعارهم بأنفسهم لتعزيز ديناميكيات السوق الحرة.

لا تبيع EarthMeta قطع الأراضي بنفسها، وتُركّز فقط على تطوير البنية التحتية للحفاظ على حيادية النظام البيئي.









يدمج EarthMeta الذكاء الاصطناعي بشكل عميق في عمليات منصته:





يستخدم نماذج لغوية واسعة النطاق لتقييم المدن بناءً على معايير ثقافية واقتصادية وجغرافية، مما يمنح المستخدمين رؤى حوكمة قائمة على البيانات.

يوفر أدوات لاقتراح أسماء المدن والمعالم، وإنشاء نصوص وصور وصفية تلقائيًا، وتحليل النماذج الاقتصادية.

ينشر مساعدي حوكمة يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لمحاكاة عملية صنع القرار، مما يعزز الكفاءة ويُمكّن ميزات مثل الانتخابات "الرئاسية".





من خلال دمج هذه الأدوات الذكية للحوكمة، يُقلل EarthMeta من عوائق المشاركة مع تعزيز المتعة والفعالية.









ستطلق EarthMeta أداة استكشاف للهواتف المحمولة تدمج خرائط العالم الحقيقي مع الواقع المعزز. باستخدام كاميرا هواتفهم، يمكن للمستخدمين التقاط معالم افتراضية، وكسب مكافآت NFT، أو إكمال مهام تفاعلية أثناء تنقلهم في شوارع حقيقية، مما يوفر تجربة رقمية غامرة "للتجول والاستكشاف". لا تعزز هذه الميزة تفاعل المستخدمين فحسب، بل توفر أيضًا فرصًا جديدة للتفاعل والظهور للتجار وأصحاب حقوق الملكية الفكرية ومنظمي الفعاليات.









ستُصدر EarthMeta التوكن الأصلي، EARTHMETA ، على سلسلة بلوكتشين Polygon. تشمل خدماتها الرئيسية ما يلي:





المطالبة بحقوق الحوكمة وإيداعها: قفل EARTHMETA للمطالبة بالمدن أو إدارتها.

تسوية المعاملات: استخدام EARTHMETA كوسيلة للتبادل لجميع تداولات الأصول على السلسلة.

التصويت على الحوكمة: احتفظ بـ EARTHMETA للمشاركة في صنع القرار على مستوى المنصة.

الحوافز والمكافآت: اربح EARTHMETA من خلال حوافز المستخدمين ومكافآت إنشاء المحتوى.





بالإضافة إلى ذلك، ستستضيف EarthMeta "مزادات أولية" لقطع أراضي مختارة وفعاليات "مطالبة المدينة"، مما يمنح المشاركين الأوائل وصولاً حصريًا إلى العالم الافتراضي.









أكملت EarthMeta تطويرها التأسيسي، وستطرح ميزاتها الرئيسية على مراحل:





الربع الثاني من عام 2025: إطلاق آلية الحوكمة وفتح الدفعة الأولى من طلبات المدينة.

الربع الثالث من عام 2025: تفعيل نظام تداول الأصول الرائد ودعم محتوى المدينة المخصص.

الربع الرابع من عام 2025: إصدار تطبيق الواقع المعزز، مع تقديم تجربة لعب لالتقاط الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) من خلال الموقع الجغرافي.

ابتداءً من عام 2026: إطلاق حزمة تطوير برامج EarthMeta لتمكين مطوري الطرف الثالث من المشاركة في إنشاء تجارب المدينة (مثل المعارض الافتراضية، وقاعات الفعاليات).





تلتزم EarthMeta ببناء عالم رقمي "لامركزي، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وواقع معزز"، ليس فقط كامتداد لعالم ميتافيرس، بل كبيئة حضارية رقمية رائدة في عصر Web3.









تتصدر EarthMeta مجال بناء الأرض الافتراضية، مدعومةً بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والواقع المعزز التي تُعيد تعريف مفهوم الأرض والحوكمة والتعاون في العالم الرقمي. هنا، لا يقتصر دور المستخدمين على المشاركة فحسب، بل يشمل أيضًا بناء المدن وحكامها ومبدعيها ومستكشفيها.





مع ازدياد عدد المدن المتاحة، وتطور آليات الحوكمة، وانضمام شركاء النظام البيئي، تستعد EarthMeta لتصبح أول منصة أرض افتراضية تعتمد بالكامل على المستخدم.





أصبحت توكن EARTHMETA مُدرجة الآن على منصة MEXC. يمكنك الاطلاع على بيانات أسعار EARTHMETA وتوقعاتها الفورية عبر الإنترنت، وتداول EARTHMETA على منصة MEXC باتباع الخطوات التالية:





افتح تطبيق MEXC وسجّل دخولك إليه أو تفضل بزيارة الموقع الرسمي.

في شريط البحث، ابحث عن EARTHMETA واختر التداول الفوري

حدد نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل المعاملة.









يمكنك أيضًا الانتقال إلى صفحة حدث +MEXC Airdrop للمشاركة في حدث EARTHMETA airdrop والفوز بالمكافآت.