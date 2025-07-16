احصل على أرباح مجانية باستخدام بونص عقود MEXC الآجلة





على منصة MEXC، بونص العقود الآجلة هو نوع من منتجات المكافآت المقدمة للمستخدمين من قبل المنصة. يمكن أن يُستخدم كهوامش لتداول العقود الآجلة، ويمكن أيضًا استخدامه لتعويض رسوم التداول ورسوم التمويل. يتمتع بونص العقود الآجلة على منصة MEXC بالميزات التالية:





قابلية التداول: يمكن استخدام بونص العقود الآجلة فقط لتداول العقود الآجلة. يمكن استخدامه كهوامش لصفقات العقود الآجلة ويمكن أيضًا تعويض رسوم التداول والخسائر ورسوم التمويل. من المهم ملاحظة أن رسوم التداول التي يتم تعويضها باستخدام بونص العقود الآجلة غير مؤهلة للعمولات.





التوقيت :تختلف فترات صلاحية بونص العقود الآجلة المستمدة من أحداث مختلفة، وعادةً ما تستمر لمدة 15 يومًا. للحصول على فترات الصلاحية المحددة، يرجى الرجوع إلى قواعد الحدث أو وقت انتهاء الصلاحية المعروض في محفظتك. إذا حصلت على بونص عقود آجلة متعدد بشكل متسلسل، ستُجمع تواريخ انتهاء صلاحيتها وتُمدد.





على سبيل المثال، إذا كان لديك بونص عقود آجلة بقيمة 100 USDT ينتهي في 30 أكتوبر، وقبل انتهاء هذه الفترة، حصلت على بونص عقود آجلة إضافي بقيمة 50 USDT تنتهي صلاحيته في 5 نوفمبر، فسيكون لديك بونص عقود آجلة مجمع بقيمة 150 USDT يمتد حتى 5 نوفمبر.





أي بونص متبقي غير مستخدم بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية سيتم استرداده. إذا كان بونص العقود الآجلة لا يزال قيد الاستخدام بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (على سبيل المثال، إذا كان يستخدم كهوامش لصفقة مفتوح)، فلن يتم استرداد هوامشك على الفور. سيتم استرداده فقط بمجرد أن يصبح بونص العقود الآجلة في حالة غير مستخدمة.





غير قابل للسحب وغير قابل للتحويل :لا يمكن نقل بونص العقود الآجلة أو سحبه. إذا قمت بسحب أو نقل الأصول من حساب العقود الآجلة الخاص بك قبل استخدام بونص العقود الآجلة بالكامل، سيتم حذف البونص المتبقي. ومع ذلك، إذا حققت أرباحًا من تداول العقود الآجلة باستخدام البونص، يمكن سحب الأرباح.









أطلقت منصة MEXC العديد من الأحداث للعقود الآجلة ، مثل عقود M-Day الآجلة، احصل على 8,000$، إيردروب التوكن، والمزيد. من خلال المشاركة في هذه الأحداث، يمكن للمستخدمين الحصول على بونص العقود الآجلة بمبالغ متنوعة. كمثال، سنوضح باختصار كيفية الحصول على بونص العقود الآجلة من خلال المشاركة في حدث M-Day.









اضغط على [عقود M-Day الآجلة] في شريط التنقل العلوي على الصفحة الرئيسية الرسمية لـ MEXC ليتم توجيهك إلى صفحة الحدث. في صفحة الحدث، انقر على [التسجيل السريع]. بعد التسجيل الناجح، إذا واصلت التداول خلال فترة الحدث وتوافقت مع شروط التداول الموضحة في قواعد التذاكر، سيقوم النظام تلقائيًا بمنحك التذاكر الإضافية المقابلة دون الحاجة إلى تسجيل إضافي.





بعد انتهاء الحدث، يمكنك العودة إلى صفحة M-Day للتحقق من النتائج. سيتم توزيع مكافآت بونص العقود الآجلة خلال فترة التسوية.













على الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC، انقر على [M-Day] في قائمة الاختصارات ليتم توجيهك إلى صفحة الحدث. في صفحة الحدث، انقر على [التسجيل السريع]. بعد التسجيل الناجح، إذا واصلت التداول خلال فترة الحدث وتوافقت مع شروط التداول الموضحة في قواعد التذاكر، سيقوم النظام تلقائيًا بمنحك التذاكر الإضافية المقابلة دون الحاجة إلى تسجيل إضافي.





بعد انتهاء الحدث، يمكنك العودة إلى صفحة M-Day للتحقق من النتائج. سيتم توزيع مكافآت بونص العقود الآجلة خلال فترة التسوية.













بمجرد حصولك على بونص العقود الآجلة، يمكنك عرض إجمالي مبلغ بونص العقود الآجلة المتبقي في حسابك.









على الموقع الرسمي لـ MEXC، انقر على [المحفظة] في الزاوية العلوية اليمنى ثم اختر [العقود الآجلة] لعرض رصيد بونص العقود الآجلة في حسابك للعقود الآجلة.













على تطبيق MEXC، انقر على [المحفظة] في الأسفل واختر [العقود الآجلة] لعرض رصيد بونص العقود الآجلة في حسابك للعقود الآجلة.







