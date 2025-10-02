لا تفوت فرص التداول: استغل تقلبات السوق مع طلبات تتبع العقود الآجلة على عقود MEXC الآجلة





لطالما كان التقلب الشديد أحد السمات المميزة لسوق العملات المشفرة، ولا يزال عاملاً مهماً يجذب العديد من المشاركين. في ظل هذه الظروف سريعة الحركة، تكتسب القدرة على تحديد فرص الدخول والتصرف بناءً عليها أهمية خاصة. ومع ذلك، غالباً ما يفوت المتداولون هذه اللحظات بسبب التردد، أو سوء تقدير التوقيت، أو ببساطة بسبب وتيرة تقلبات السوق. صُممت وظيفة طلبات التتبع على عقود MEXC الآجلة مع مراعاة هذا التحدي، حيث توفر آلية تُعدّل الطلبات تلقائياً بما يتماشى مع تحركات السوق، مما يُساعد المشاركين على الاستجابة بفعالية أكبر للتقلبات واغتنام الفرص فور ظهورها.









تعيد وظيفة طلبات التتبع تقديم طلب حد بسعر السوق الحالي الأفضل. على وجه التحديد، عندما يتم يقوم المستخدم بتشغيل طلب تتبع عقود MEXC الآجلة، يقوم بتعديل طلب حد موجود بعيدًا عن دفتر الطلبات بسرعة إلى أفضل سعر عرض أو طلب، مع بقائه طلب حد في دفتر الطلبات. يتيح هذا للمتداولين اغتنام الفرص خلال التقلبات السعرية السريعة دون اللجوء إلى طلبات السوق التي عادةً ما تُحمّل رسومًا أعلى.





على سبيل المثال، وضعت Alice طلب حد شراء لعقود BTCUSDT الآجلة الدائمة بسعر 100,000 USDT. بعد فترة، لم يصل سعر السوق إلى مستوى طلبها، وتتوقع استمرار ارتفاع BTCUSDT . في هذه اللحظة، أفضل سعر عرض هو 115,999 USDT وأفضل سعر طلب هو 116,000 USDT. عندما تستخدم Alice وظيفة طلب التتبع، يُعيد النظام إرسال طلبها فورًا بسعر 115,999 USDT، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية التنفيذ. على العكس من ذلك، لدى Cindy طلب حد بيع بسعر 120,000 USDT وترغب في تسريع التنفيذ. باستخدام وظيفة طلب التتبع، يُعاد تقديم طلبها بأفضل سعر طلب.





تجدر الإشارة إلى أن وظيفة طلب التتبع لعقود MEXC الآجلة مدعومة حاليًا في وضع التحوط فقط. عند إعادة تقديم طلب صفقة طويلة باستخدام هذه الميزة، يجب على المستخدمين التأكد من وجود هامش كافٍ في حساب العقود الآجلة لتجنب فشل الطلب.













لتحسين كفاءة التداول، أطلقت MEXC وظيفة طلب التتبع لمعالجة مشكلة بقاء طلبات الحد غير مملوءة لفترات طويلة.





في معظم الحالات، يحتاج المستخدمون إلى إلغاء طلب حالي وإنشاء طلب جديد يدويًا لتحديث سعر الطلب بما يتماشى مع أحدث سعر في السوق. باستخدام وظيفة طلب التتبع، يمكن للمستخدمين تحقيق ذلك بنقرة واحدة: يُعيد النظام إرسال الطلب كطلب حد جديد بأفضل سعرحالي للسوق. تبقى كمية الطلب دون تغيير، ويُعامل نوع الطلب كطلب صانع، وبالتالي لا تُفرض أي رسوم إضافية.





من خلال تبسيط العملية وزيادة احتمالية تنفيذ الطلب، تُعزز وظيفة طلبات التتبع كفاءة التداول بشكل عام.









ولأغراض العرض التوضيحي، سوف نستخدم زوج تداول عقود USDT-M الآجلة الدائمة كمثال.









افتح موقع MEXC الإلكتروني الرسمي وسجّل دخولك إلى حسابك. ضمن قسم العقود الآجلة، اختر عقود USDT-M الآجلة الدائمة للدخول إلى صفحة التداول. في لوحة وضع طلبات على الجانب الأيسر، أنشئ طلب حد.









انتقل لأسفل الصفحة وحدد طلب الحد الخاص بك ضمن الطلبات المفتوحة. انقر على زر التتبع.









إذا كان خيار تأكيد وضع الطلب مُفعّلاً في التفضيلات، فسيؤدي النقر على تتبع إلى فتح نافذة تأكيد طلب التتبع. يمكنك تأكيد الطلب مرتين والنقر على موافق لإكمال العملية.





إذا كان خيار تأكيد وضع الطلب مُعطّلاً في التفضيلات، فسيؤدي النقر على تتبع إلى إكمال العملية فورًا.









بمجرد اجتياز جميع اختبارات صلاحية الطلب، وحد المخاطرة، والرصيد، ومخاطر التصفية، سيتم وضع طلب التتبع بنجاح. سيتم إعادة تقديم طلب الحد الأصلي بأفضل سعر عرض أو طلب حالي لديك. بعد الملء، سيظهر طلب الحد المملوء ضمن الصفقة المفتوحة.





في حال فشل أي من هذه الاختبارات، لن يتم وضع طلب التتبع، وسيعرض النظام سبب الفشل.













1) افتح تطبيق MEXC وسجّل الدخول إلى حسابك. انقر على زر تداول أسفل الصفحة الرئيسية.

2) في صفحة التداول، اختر العقود الآجلة في الأعلى للانتقال إلى واجهة تداول العقود الآجلة.

3) أنشئ طلب تداول حد.

4) مرر للأسفل إلى الطلبات المفتوحة لعرض طلب تداول الحد، ثم انقر على تتبع.

5) انقر على تأكيد.

6) بمجرد اجتياز جميع اختبارات صلاحية الطلب، وحد المخاطرة، والرصيد، ومخاطر التصفية، سيتم وضع طلب تداول التتبع بنجاح. سيتم إعادة تقديم طلب تداول الحد الأصلي بأفضل سعر عرض أو طلب حالي لديك. بعد التنفيذ، سيظهر طلب تداول الحد المملوء ضمن الصفقات.





في حال فشل أي من الاختبارات، لن يتم وضع طلب تداول التتبع، وسيعرض النظام سبب الفشل.









في حين أن التقلبات العالية في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة تُتيح فرصًا تداولية عديدة، إلا أنه على المدى الطويل، يُلاحظ أن 80% من العملات المشفرة تتحرك فعليًا ضمن نطاق سعري محدد. على سبيل المثال، يُظهر الرسم البياني أدناه تقلبات أسعار عقود ETHUSDT الآجلة الدائمة ضمن هذا النطاق.









وهذا يخلق فرصًا لتداول العقود الآجلة الشبكي.









التداول الشبكي هو استراتيجية تداول كمية آلية. يعمل عن طريق وضع طلبات شراء وبيع متعددة، بمسافات متساوية، ضمن نطاق سعري محدد، مما يُنشئ "شبكة". مع تحرك السعر ضمن هذا النطاق، يشتري النظام تلقائيًا بسعر منخفض ويبيع بسعر مرتفع، محققًا ربحًا من كل تقلب طفيف في السعر.





ببساطة، لا يعتمد التداول الشبكي على توقع اتجاه السوق، بل يستفيد من تقلبات الأسعار نفسها. طالما أن السوق يتقلب، سواءً في ظروف صعودية أو هبوطية أو جانبية، فهناك إمكانية لتحقيق عوائد.









تُقدم عقود MEXC الآجلة للأسهم طريقةً جديدةً لتداول الأسهم الأمريكية باستخدام العملات المشفرة. يُمكن للمستثمرين المشاركة في تحركات أسعار الأسهم دون الحاجة إلى امتلاك الأسهم الأساسية أو الاحتفاظ بحساب وساطة. باستخدام العملات المشفرة كهامش، يُمكن للمتداولين جني الأرباح من تقلبات أسعار الأسهم باستخدام الرافعة المالية وخيارات التداول المرنة.





من خلال عقود MEXC الآجلة للأسهم، يُمكن للمستخدمين تداول عشرات الأسهم الاستثمارية بسهولة دون الحاجة إلى حساب وساطة تقليدي. كما تُقدم المنصة بعضًا من أقل الرسوم في هذا المجال، بالإضافة إلى تجربة تداول مُبسطة. ووفقًا لتقرير صادر عن ChainCatcher ، فإن عمق تداول عقود MEXC الآجلة للأسهم يتفوق بالفعل على هذا المجال بفارق كبير، مما يضمن أداءً سعريًا أكثر سلاسة حتى في ظل ظروف السوق القاسية، ويُساعد في تقليل مخاطر التصفية غير المتوقعة.









تُقيم MEXC حاليًا حدث مهرجان صفر رسوم . من خلال المشاركة، يُمكن للمستخدمين خفض تكاليف التداول بشكل كبير، وتحقيق هدف "وفر أكثر، تداول أكثر، اربح أكثر". على منصة MEXC، لا يُمكنك فقط الاستمتاع بتداول منخفض التكلفة من خلال هذا الحدث، بل يُمكنك أيضًا مُواكبة اتجاهات السوق واغتنام الفرص بأقصى قدر من الكفاءة. إنها نقطة الانطلاق المثالية لتسريع رحلتك نحو نمو أصولك.





إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة، والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.



